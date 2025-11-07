Сериал «Ведьмак», 4-й сезон и спин-офф о Крысах — что-то кончается, что-то начинается

Критика четвёртого сезона сериала «Ведьмак» обрушилась на Netflix ещё до его премьеры. В новом сезоне исполнителя главной роли Генри Кавилла сменил Лиам Хемсворт — это и несколько других кастинговых решений не понравились фанатам и, казалось бы, должны были окончательно похоронить проект. Почуяв запах жареного, стриминг даже не стал рекламировать вышедший вместе с новым сезоном полнометражный спин-офф о банде Крыс. Мы с опаской посмотрели весь новый ведьмачий контент и спешим вам сообщить — всё оказалось не так уж и плохо. События нового сезона основаны на книгах Анджея Сапковского «Крещение огнём» и «Башня ласточки». Постепенно хаотичный сценарий сериала всё больше приближается к сюжету первоисточника, хотя всё ещё местами от него отличается. После того как чародей Вильгефорц (Махеш Джаду) в пух и прах разнёс чародеек и чуть не убил Геральта (это теперь уже не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт), история распалась на три с половиной сюжетные ветки, которые слегка касаются друг друга, но по большому счёту развиваются параллельно. Цири (Фрейя Аллан) удалось скрыться и примкнуть к банде сирот войны, а ныне убийц и воров, называющих себя Крысами. Её названая мать, чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра), собирает вокруг себя остатки Ложи чародеек и заключает неожиданные союзы. А ведьмак со слепым упорством ищет приёмную дочь в компании верных друзей, раскрывая в себе новые грани человечности.

Осторожно, спойлеры! Текст содержит сюжетные спойлеры к предыдущим трём сезонам «Ведьмака».

Главный вопрос, который волнует интернет-пользователей в отношении четвёртого сезона помимо «это ещё кто-то смотрит?», — как справился Лиам Хемсворт в роли Геральта. Ответ на него мы дадим немного позже, но с первых кадров очевидно одно — это совершенно точно не Генри Кавилл.

К счастью, смену внешности главного героя не стали объяснять заклинаниями или другими нелепыми способами, но и не сказать чтобы совсем оставили без внимания. В новом сезоне на помощь пришёл приём «ненадёжный рассказчик» — мол, всё, что мы видим, это легенды, которые могут трактоваться по-разному. Соответственно, и протагониста можно описать как угодно, что вроде и звучит справедливо, но не слишком помогает привыкнуть к новому актёру. На счастье Хемсворта, экранного времени у него не так много, что играет ему на руку.

После ухода Кавилла из-за загадочных «творческих разногласий» кому угодно было бы неуютно в скрипучей ведьмачьей броне. Генри — харизматичный и вовлечённый в работу актёр, и соответствовать созданному им образу крайне сложно. Лиам, как фанат серии, переживал особенно сильно и очень-очень старался. Следует как минимум умерить скепсис и дать ему шанс — в роли он смотрится хоть и не так эффектно, но как минимум органично, и даже (о ужас) чуть больше похож на каноничного Геральта.

Стараться в одиночку ему не пришлось — много усилий приложили и шоураннеры (судя по подросшему бюджету), и остальные актёры-новички (с переменным успехом), и сценаристы шоу. «Ведьмак» заметно прибавил в цветности, забористом экшене и сменил тон на более лёгкий и человечный. Теперь гораздо отчётливее ощущается, что мы смотрим фэнтези — да, декорации и костюмы по-прежнему выглядят искусственно, но проделанную работу видно невооружённым глазом. Помните нильфгаардские доспехи из первого сезона? Вот и мы безуспешно пытаемся их забыть.

Теперь эффектные потасовки есть в каждой серии, причём отвечает за них не только Белый Волк. Помахать оружием пришлось почти всем главным героям, и хореография боёв выглядит более чем достойно. Да и компьютерная графика не вызывает прежнего испанского стыда — монстры стали реалистичнее, а магия зрелищнее. Правда, этих самых монстров поменьше. Как в одной из сцен справедливо заметил Геральт, самые страшные чудовища — это всё-таки люди.

Для борьбы с поредевшими рядами чудищ ведьмак активно использует не только мечи, но и почти все хорошо знакомые поклонниками видеоигр знаки. Чтобы поймать призрака, сгодится Ирден, в качестве щита отлично работает Квен, а в битве подсобят Игни и Аард. Нет разве что подчиняющего волю Аксия, но благородному экранному герою не пристало использовать такие подлые приёмчики.

Ведьмачья серия знаменита своей серой моралью, но в этом сезоне понятия добра и зла обрисованы куда чётче, чем когда-либо. Антагонисты в лице императора Нильфгаарда Эмгыра и мага Вильгефорца — стопроцентные злодеи, а противостоящие им герои все как один прибавили в чести и совести. Да и сам Геральт, говоря языком популярной психотерапии, получил пару инсайтов и совершил огромный личностный прорыв. Теперь он уже не тот хмурый молчун, который огрызался на близких. Новый ведьмак довольно разговорчив, постоянно рефлексирует, мечтает о семейном очаге и на каждом шагу творит добрые дела. Это произошло бы в любом случае, просто потому, что происходило и в книгах, но, судя по отзывам, пробудившуюся эмоциональность Белого Волка зрителям легче всего списать на смену актёра.

Что же с тремя (с половиной) сюжетными линиями? «Половинка» про императора Эмгыра и его намечающийся брак служит клеем для всех остальных кусков истории и запоминается разве что персонажем Стефана Скеллена (Джеймс Пьюрфой). Это местный аналог Мизинца из «Игры престолов» — экранного времени у него мало, но навести шороху и наплести интриг он успевает достаточно. Именно благодаря ему в игру вступает один из лучших злодеев больших и малых экранов — охотник за головами Лео Бонарт (Шарлто Копли). Копли вы можете помнить по фильмам «Район №9» или «Робот по имени Чаппи» — это невероятно талантливый актёр, который крадёт каждую сцену со своим участием. Он одновременно жуткий и притягательный, а его боевые сцены каждый раз заставляют подбирать с пола челюсть (к счастью, фигурально).

Линия Геральта и компании — пожалуй, самая интересная и наименее раздражающая. Ведьмак против своей воли за пару серий обрастает спутниками, той самой знаменитой ганзой из книг. Помимо барда Лютика к нему присоединяются лучница Мильва, гном Ярпен Зигрин, краснолюды Золтан Хивай и Персиваль Шуттенбах (Ярпен и Персиваль тут поменялись расами), бывший нильфгаардец Кагыр и таинственный травник Эмиель Регис.

Лоренс «Морфеус» Фишбёрн — отличный актёр, но нельзя не заметить, что он совершенно не похож ни на книжного, ни на игрового Региса. Не будем портить удовольствие тем, кто до сих пор не знает предысторию персонажа, а всех остальных спешим уверить: тут нет никакого мискаста. Фишбёрн крайне органичен в роли спокойного, мудрого героя, которому не чужда самоирония, и быстро становится одним из главных приятных сюрпризов сезона.

Линия чародеек — куда более слабая и искусственная. Радует разве что развитие персонажа Йеннифэр, которая открыла в себе недюжинные лидерские способности. В остальном сложно поверить, что вчерашние заклятые враги, которые недавно были готовы перегрызть друг другу глотки, теперь робко улыбаются при слове «сестринство» и готовы пожертвовать жизнями ради общей цели. Да и в целом их действия по сюжету вызывают больше всего вопросов, как и некоторые сцены с участием Весемира и остатков ведьмаков Школы Волка. Тот факт, что наставника Геральта теперь играет другой актёр, в силу некоторых обстоятельств не успеваешь даже заметить.

Самой невыносимой линией в сериале по праву можно назвать историю Крыс и примкнувшей к ним Цири. Княжна Цинтры пытается начать жизнь с чистого листа, ступив на путь разбоя и порока. Среди бандитов она находит любовь (сомнительно), они же и становятся её новой семьёй (ещё более сомнительно). В целом эта арка довольно прилежно переписана из книг, но если Крысы и поведение Цири раздражали вас уже там, то будьте готовы к многократному усилению эффекта. Это неприятные персонажи, к которым сложно относиться с симпатией, несмотря на их непростые судьбы, и в их «семейные узы» очень трудно поверить, как и в искренность чувств Цири. Ко всему прочему, у них непозволительно много экранного времени. Изначально с их участием планировался целый отдельный мини-сериал, который благоразумно (или стыдливо) сократили до формата полуторачасового фильма. Несмотря на всё это, сцена с их участием, которая знаменует финал четвёртого сезона, — зрелище запоминающееся. Несомненно, это одна из лучших сцен всего сериала.

Крысы: Ведьмачья история Существование целого спин-оффа, посвящённого банде Крыс, — непозволительная роскошь для и так не идеального сериала. Действительно, почему бы не продлить мучение зрителей и не добавить экранного времени самым раздражающим героям? Если вы всё же решитесь, сначала целиком посмотрите четвёртый сезон, иначе нахватаетесь спойлеров. Фильм показывает, как Крысы проворачивают одно из своих преступных делишек, причём планируют его в духе «Одиннадцати друзей Оушена». Попутно они выуживают из помойки и приводят в божеский вид ведьмака Школы Кота по имени Бреген (Дольф Лундгрен). Убийца чудовищ тут применяется по прямому назначению — чтобы убить охраняющего добычу монстра. Покряхтывая и источая алкогольные пары, Бреген возобновляет тренировки и параллельно сближается с Крысами. Одно клише тут погоняет другим, а сцена, где ведьмака принимают в банду воришек, которые ведут себя как подростки, вызывает разве что неловкость. Единственный плюс этого фильма — ещё немного Лео Бонарта в кадре.

Несмотря на недовольство новым сезоном критиков и зрителей, «Ведьмак» точно заслуживает шанса на просмотр. Если вы получали удовольствие не только от предыдущих сезонов сериала, но и от книг и игр, вам точно стоит самостоятельно оценить, как развивается история. Конечно, кому-то не понравятся расхождения с каноном, кто-то так и не сможет привыкнуть к Хемсворту вместо Кавилла, а кто-то будет плеваться от чего-нибудь другого. Чего у сериала не отнять, так это отличных боевых сцен, прекрасных новых героев (Бонарт, Регис!) и набирающего обороты гуманизма. Что-то кончается, что-то начинается, а впереди у Геральта и компании ещё один, на этот раз финальный, сезон.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.