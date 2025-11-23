«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Подросток Финн Блейк (Мэйсон Темз), которому удалось спастись от маньяка по прозвищу Хвататель, продолжает жить с призраком пережитого кошмара. Он бьёт одноклассников, пытается отрешиться от реальности, впадая в наркотическое забытьё, и игнорирует загадочные телефонные звонки, которые всё ещё его преследуют. Его младшая сестра Гвен (Мадлен Макгроу) начинает видеть странные сны о детском лагере «Альпийское озеро». Она решает отправиться туда и в реальности, чтобы разгадать загадку пропавших на озере детей.

Black Phone 2 Жанр: ужасы, мистический триллер, драма Режиссёр: Скотт Дерриксон В ролях: Мэйсон Темз, Мадлен Макгроу, Итан Хоук, Джереми Дэвис, Демиан Бичир, Мигель Касарес Мора Премьерный показ: 20 сентября 2025 года (мир), 4 ноября 2025 года (цифровой релиз) Продолжительность: 114 минут Похоже на: «Чёрный телефон» (2021), «Синистер» (2012) серия «Кошмар на улице Вязов», серия «Пятница 13-е» Реалии кино, да и не только кино, таковы, что катализатором для творчества становится финансовый успех. Вот и вопрос с продолжением «Чёрного телефона» решила рука рынка. Писатель Джо Хилл заявил, что готов поделиться идеями для развития истории, только если первый фильм окупится. Кино достойно показало себя в прокате, поэтому Хилл обсудил сиквел с режиссёром Скоттом Дерриксоном, и проект запустили в производство.

Если вы смотрели первую часть и теперь недоумеваете, как можно продолжить её сюжет, вы не одиноки. Хвататель (Итан Хоук) был окончательно и бесповоротно убит, но его лицо в зловещей маске бессовестно красуется на постерах «Чёрного телефона 2». Спокойствие, только спокойствие, в продолжении нет никаких ретконов, и объяснение, почему маньяк всё ещё досаждает героям, вполне логичное. У нас тут не просто триллер, а мистический триллер — значит, возможно всё.



На самом деле первый фильм, несмотря на интересные идеи, был довольно стандартным триллером о похитителе и жертве, наконец решившейся дать отпор злодею. Да и призраков убитых, которые помогают герою выжить, мы видим на экранах не в первый раз. Кино не было слишком страшным или шокирующим, но его неплохо сняли, и в нём играли талантливые актёры, поэтому привычная история сработала так хорошо.

Во второй части Дерриксон будто вспомнил, что снял «Синистер», уже не раз названный самым страшным фильмом в истории Тут он чаще использует фрагменты, словно снятые на старую шумную киноплёнку, — это флешбэки героев и сны Гвен. Прибавилось в «Чёрном телефоне 2» и насилия. В рецензии на первую часть мы писали, что всё самое жуткое осталось за кадром. Будто услышав нас, теперь режиссёр не отводит камеру даже в самых мерзких сценах.

Во время просмотра сложно бороться с ощущением, что перед работой над сценарием Дерриксон пересмотрел все классические слэшеры за один присест. Чувствуется здесь и влияние «Пятницы 13-го» — основные события разворачиваются в отрезанном от мира детском лагере, где орудует неуловимое зло. Но чаще всего вас будет посещать дежавю, связанное с серией «Кошмар на улице Вязов». Некоторые сцены сложно отличить от фильмов Уэса Крейвена и его последователей, хотя здесь они далеко не такие смелые, да и чёрного юмора в них начисто нет.

«Чёрный телефон 2» подаёт события мрачно, серьёзно и зловеще. Даже в первой части нет-нет да и проглядывали комические нотки, здесь же таких вольностей почти не позволяют. Серьёзности добавляет и усилившийся религиозный подтекст — о рае и аде рассуждают как о реально существующих местах, а паранормальные способности сестры героя списывают на одержимость.

Один из плюсов фильма: историю в нём расширяют довольно органично, подбирая все повисшие сюжетные линии предыдущей части. Правда, без этой самой предыдущей части понять происходящее трудно — перед просмотром лучше освежить в памяти кино 2021 года. В сиквел перекочевали почти все знакомые герои — Финн и Гвен, их проблемный отец, сам Хвататель и даже некоторые из его жертв. Мигель Мора, игравший Робина, одного из похищенных мальчиков, теперь играет его брата по имени Эрнесто. Ход, скорее, удачный — за это время актёр подрос, и несложно поверить, что братьев сыграли просто похожие люди.

Подросли и исполнители главных ролей, к счастью, не растеряв таланта. Их персонажи вызывают сопереживание, а некоторые сцены с их участием способны серьёзно растрогать. Обычно такого эффекта не ожидаешь от фильма ужасов средней руки — а «Чёрный телефон 2» при всех своих достоинствах именно такое кино.

История травмированной прошлым семьи — пожалуй, самое стоящее, что может предложить фильм. Дети потеряли мать, отец забылся в алкоголе и насилии, а после истории с Хватателем история начала повторять сама себя. Финн, сам того не понимая, стал копировать нестабильного родителя, а Гвен, кажется, ожидает незавидная участь матери. Выводы кино делает простые — чтобы выйти из цикла боли, нужно слушать себя и друг друга, а чувства, даже самые страшные, не терпят, чтобы их прятали в тени.

На эту невесёлую, но поучительную историю намотан сверхъестественный сюжет о вещих снах, выходцах с того света и призраках прошлого, которые даже после смерти могут наносить далеко не воображаемый вред. Естественно, и победить их можно только вместе — если в прошлой части Финну помогали убитые дети, которые давали советы по телефону, то теперь он опирается на кое-кого осязаемого — семью и друзей. Телефон теперь звонит для Финна, только чтобы напугать, причём пугает не только его самого, но и зрителей.

В последнее время у студии Blumhouse не так много удачных проектов, и даже умеренный успех этого фильма запустил слухи о третьей части. Если появление второй вызывало у вас вопросы, то мысли о третьей могут поставить в тупик. Кажется, теперь продолжать точно-преточно нечего — разве что рассказать новую историю с новыми героями в той же вселенной. Благо в самобытности этой вселенной не откажешь — здесь наконец наступили 1980-е, на что намекает и более радостная цветовая гамма, и признаки времени вроде концерта Duran Duran. Вот только ностальгией тут и не пахнет — это всё ещё жестокий, скудный и несправедливый мир, который не спасут никакие постеры и игровые автоматы.

Музыку к фильму написал сын режиссёра Аттикус Дерриксон — пока рано судить о его таланте, но, возможно, имя знаменитого тёзки принесёт ему удачу. Об операторской работе и прочих технических особенностях долго рассуждать тоже не получится — для фильма категории «В» это вполне приемлемый уровень.

«Чёрный телефон 2» в чём-то получился бодрее и страшнее предшественника, но проигрывает ему в цельности. Это ни в коем случае не отличное кино, и даже, может, не слишком хорошее — по крайней мере, недостаточно хорошее, чтобы дать что-то новое жанру. Но и недостаточно плохое, чтобы списать его со счетов. Итан Хоук всё ещё до мурашек инфернален в своей жуткой маске, а история обеих частей наконец получила окончательный финал.

