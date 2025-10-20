Самые страшные фильмы ужасов с точки зрения науки. Рейтинг 2025 года





На сей раз исследователи замеряли ещё и вариабельность сердечного ритма — исследователи считают, что она отражает общее состояние тревоги, которую вызывают «медленные» хорроры. На основе этих факторов вычисляется «значение страха» — для примера, у «Шрека» оно всего 3, а у самого страшного фильма — 96.

Это исследование уже проводилось раньше. Но многие критиковали его, отмечая, что если измерять одну только скорость пульса, «самым страшным» будет считаться фильм с большим количеством скримеров, а не нагнетающий жуткую атмосферу.