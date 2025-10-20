КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

Интересные полнометражные аниме из 80-х (но никакого Миядзаки!)
Как создавались «Чужие» Джеймса Кэмерона
Самые страшные фильмы ужасов с точки зрения науки. Рейтинг 2025 года

Кот-император
20 октября 11:25
427
2 минуты на чтение
Проект Science of Scare снова провёл исследования, чтобы определить «самый страшный фильм ужасов». В испытаниях участвовали 250 добровольцев. Им показывали фильмы, а датчики замеряли их сердцебиение. Чтобы не происходило привыкания, показы делались не подряд, а на протяжении нескольких недель.
Это исследование уже проводилось раньше. Но многие критиковали его, отмечая, что если измерять одну только скорость пульса, «самым страшным» будет считаться фильм с большим количеством скримеров, а не нагнетающий жуткую атмосферу.

На сей раз исследователи замеряли ещё и вариабельность сердечного ритма — исследователи считают, что она отражает общее состояние тревоги, которую вызывают «медленные» хорроры. На основе этих факторов вычисляется «значение страха» — для примера, у «Шрека» оно всего 3, а у самого страшного фильма — 96.
Топ-10 фильмов по этому рейтингу получился таким:

10 самых страшных фильмов

  1. Синистер (Sinister, 2012)
  2. Астрал. Онлайн (Host, 2020)
  3. Скинамаринк (Skinamirink, 2022)
  4. Астрал (Insidious, 2010)
  5. Заклятие (The Conjuring, 2013)
  6. Реинкарнация (Hereditary, 2018)
  7. Улыбка 2 (Smile 2, 2024)
  8. Улыбка (Smile, 2022)
  9. Шесть демонов Эмили Роуз (The Excorcism of Emily Rose, 2005)
  10. Два, три, демон, приди! (Talk to Me, 2022)
При этом максимальный пиковый пульс вызвал «Астрал», а наибольшее повышение вариабельности — «Скинамаринк». Новинки 2025 года «Заклятие: Последний обряд» и «Орудия» вошли в топ-50, но заняли последние места.

Кадр из фильма «Синистер»

Наши обзоры:

«Паранормальные явления. Скинамаринк» — авангардная экранизация ваших детских страхов

Олеся Климчук

01.06.2023

62725

Этот фильм разбудит вашего внутреннего ребёнка, но не так, как вам хотелось бы.

«Два, три, демон, приди!» — душевный фильм ужасов от звёзд YouTube

Олеся Климчук

15.08.2023

79230

Очередной удачный хоррор от студии A24 — глоток свежего воздуха для заскучавшего зрителя.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

