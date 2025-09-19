«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!



По случаю им приходится посетить семейство Смерлов, в чьём доме обитает какое-то неприличное число потусторонних сущностей. А проклятое зеркало, которое стало причиной всех бед злополучной семьи, уже попадалось Уорренам много лет назад. Эд и Лоррейн Уоррены уже немолоды и готовы повесить распятия и склянки со святой водой на гвоздь. У Эда больное сердце, Лоррейн устала тревожиться за близких, а их дочь Джуди скоро выходит замуж. Но, как любой голливудский коп, которому три дня до пенсии, знаменитые демонологи не могут спокойно завершить карьеру.

The Conjuring: Last Rites Жанр: ужасы Режиссёр : Майкл Чавес В ролях : Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди, Джон Бразертон, Эллиот Кауэн, Бо Гадсдон, Мэдисон Лоулор и другие Премьера : 3 сентября 2025 (мир) Похоже на : остальные «Заклятия», «Астрал» (2010), «Синистер» (2012), «Паранормальное явление» (2007), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Омен» (2006) Всем вам хорошо знакомы стандартные подтипы фильмов ужасов. Есть незамысловатое страшное кино, которое смотрят ради лёгкого адреналина и жутких бабаек, есть интеллектуальные постхорроры вроде «Реинкарнации» или «Прочь», а есть просто хорошие фильмы, которым по совместительству довелось быть ужастиками.

Первые два «Заклятия» Джеймса Вана попали как раз в последнюю категорию — в них были интересные главные герои, да и за второстепенных переживалось как за родных, настолько живыми и славными они вышли. Ван нешуточно фанател по семье демонологов, поэтому в первых двух частях показал их с особым теплом и любовью. А ещё в его фильмах побеждало добро, что для современных хорроров большая редкость. За режиссуру в третьей и четвёртой частях отвечал уже Майкл Чавес, что, к сожалению, не пошло им на пользу.



Эд и Лоррейн Уоррены (Патрик Уилсон и Вера Фармига) начинали скорее как второплановые герои, которые за четыре фильма серии («Аннабелей» и «Монахинь» не считаем) уверенно обосновались в главных ролях. Их образы основаны на реальных людях, которые, может, и преувеличивали реальность паранормальных явлений, но оказали большую услугу фанатам хорроров.



Реальные Уоррены сделали для популяризации потустороннего мира примерно столько же, сколько Нил Деграсс Тайсон для астрофизики. Призраки в Коннектикуте, Ужас Амитивилля и многие другие жуткие истории стали широко известны благодаря им. Оставим на их совести смелые заявления о реальности демонов, но с медийностью они справлялись отлично.

Конечно, киношные Уоррены от них отличаются. В «Последнем обряде» это всё те же очаровательные старомодные добряки в твидовых пиджаках, что и в первых фильмах, но их карьера явно идёт к закату. На лекции об одержимости ходят в основном родственники и саркастичные зумеры, да и здоровье уже не то, чтобы бегать за привидениями (или от них). К тому же Эду и Лоррейн нужно заботиться о дочери Джуди (Миа Томлинсон), которой не посчастливилось унаследовать от матери способности медиума. Джуди пытается просто жить и готовится выйти замуж, хотя потусторонние сущности буквально не дают ей прохода.

На фоне семейной жизни Уорренов совершенно теряется семейство Смерлов, которым, по идее, мы должны сопереживать больше всех. Это именно их тиранят злые силы — и не просто пугают, а постоянно пытаются убить. Почитайте рассказы настоящих Смерлов — конечно, никто не гарантирует, что их история правдива, но она определенно держит рекорд по количеству пугающих, опасных и отвратительных инцидентов в рамках одного дома. О многом говорит уже тот факт, что создатели фильма не преувеличили, как это принято в Голливуде, а смягчили некоторые эпизоды из рассказов семьи.

Вероятно, Смерлов превратили в NPC, чтобы на их фоне Уоррены смотрелись ярче. Но это сомнительное решение одним махом убирает из фильма добрую половину привычной душевности. Помните, как во втором фильме Эд пел Can't Help Falling in Love семейству из Энфилда? Увы, смешная, но нарочитая сцена с оладушками из «Последнего обряда» и рядом не стояла. Если за каждую девочку из семейства Перрон (первое «Заклятие») было действительно страшно, то здесь сложно запомнить, сколько вообще у Смерлов детей и как они выглядят.

Недостаток человечности попытались компенсировать повышенной концентрацией «бу-моментов». Опытные любители хорроров уже знают, когда ждать очередной подлости от авторов фильма — верными знаками могут быть подозрительно тихая сцена, тревожная музыка, тёмная комната и много чего ещё. Менее искушённые киноманы рискуют схлопотать три инфаркта и пять инсультов уже за первые десять минут. Кино буквально не даёт отдышаться — кроме главных призраков тут есть и второстепенные, а ещё гостевые звёзды из предыдущих частей (привет, Аннабель!). Кстати, вы знали, что последний владелец настоящей Аннабель недавно умер при загадочных обстоятельствах? Винтажную куклу приобрести не желаете?

Помимо традиционных подкроватных старушек «Последний обряд» пестрит явными и не очень отсылками к классике ужасов. На сходство с «Изгоняющим дьявола» намекали уже на предпремьерных постерах, да и «Омен» в паре сцен считывается без особых проблем. Как и в последнем «Пункте назначения», здесь много поклонов предыдущим частям серии. В некоторых сценах приняли участие не только актёры из предыдущих фильмов, но и настоящая дочь Уорренов с супругом.

Экранные версии Джуди и её мужа Тони вышли славными ребятами, очаровательными и забавными. Создатели фильма обоими глазами подмигивают аудитории — вот, мол, вам новая пара борцов с демонами, которым передадут эстафету Эд и Лоррейн. Да только молодое поколение при всех их достоинствах не сможет вывезти на себе целую франшизу. У них нет ярких прототипов — настоящая Джуди Уоррен далеко не так знаменита, как её родители, да и чтобы переиграть Уилсона и Фармигу, нужно очень сильно постараться.

Собственно, в этом и суть нового фильма — в нём провожают на покой Уорренов, показывают становление их преемников, а где-то там на фоне несчастные Смерлы выкашливают в раковину осколки проклятого зеркала. Единственным моментом, когда за одного из членов семейства стало по-настоящему страшно, была сцена с собакой (любители животных, отмена бойкота, с пёселем всё хорошо). В фильме есть и сцена после титров, связанная с тем самым злополучным зеркалом — это, конечно, не Marvel с их гэгами, зато понятно, откуда черпали вдохновение сценаристы.

За музыку отвечал именитый кинокомпозитор Бенджамин Уоллфиш, в арсенале которого шесть десятков саундтреков и номинация на «Золотой глобус». На этот раз, учитывая количество скримеров, большая часть его работы заключалась в драматичных клавишных аккордах и тревожных скрипичных партиях.

Несмотря на то что раньше трава была зеленей, а призраки призрачней, в итоге четвёртое «Заклятие» очень хорошо показывает себя в прокате. Происходит это даже не потому, что кино хорошее — пресса у него средняя, сюжет хромает, а некоторые спецэффекты будто бы рассчитаны на то, что зритель большую часть времени будет сидеть с закрытыми от страха глазами. На руку фильму играет хорошая репутация франшизы вкупе с отличными ведущими актёрами — а ещё достойная промокампания. Были и смешные ролики в соцсетях, и эффектные постеры, и освещение на вечерних шоу. На премьеру даже пригласили настоящих священников, которые благословляли зрителей перед просмотром и на всякий случай давали им с собой святую воду.

«Последний обряд» не лучший фильм ужасов, хотя его и посмотрят все фанаты жанра. Кино неровное, персонажи в нём прописаны плохо, а нелепо левитирующими куклами уже никого не удивить. Спасает его только наследие Джеймса Вана, которое снова со старанием первоклассника пытается воссоздать Майкл Чавес. Несмотря на все недостатки, для хоррора это на удивление уютное кино с добрым, хоть и топорно поданным лубочным посылом: слушайся родителей, береги семью, помогай людям в беде, и у тебя всё будет хорошо. По крайней мере, до следующего фильма.

