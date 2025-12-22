КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом
Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона

Кино|Обзоры кино
#что посмотреть#Что почитать#Стивен Кинг

Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

Олеся Климчук
22 декабря 12:00
3105
6 минут на чтение
Альтернативный антиутопический 2025 год. Бен Ричардс, простой рабочий из бедного района, вынужден постоянно искать способы заработать, чтобы хватило на лекарства для больной дочери. Лёгкие деньги предлагает местная телекомпания поучаствовав в шоу, можно попасть в больницу или вовсе погибнуть, зато платят неплохо. Ричардса определяют на участие в шоу «Бегущий человек», шансы на выживание в котором не слишком высоки…
Книгу «Бегущий человек» (1982) Стивен Кинг писал не так, как другие свои произведения. Во-первых, он использовал псевдоним Ричард Бахман (как и для «Долгой прогулки»), а во-вторых, для работы над этим романом ему понадобилась всего неделя. Писатель был молод, зол на систему, и это вылилось в короткую, агрессивную и прямолинейную книгу. У него получился грязный, мрачный и пессимистичный киберпанк с недвусмысленной критикой правительства и корпораций, причём довольно прозорливый при всей своей простоте.
Экранизация 1987 года от режиссёра Пола Глейзера разительно отличалась от первоисточника. Она в целом больше смахивала на развлекательное телешоу и была куда более цветистой, лёгкой и смешной, даже несмотря на экранные смерти. Пышущий здоровьем и отмачивающий остроты Арнольд Шварценеггер в роли главного героя не тянул на выходца из антиутопии, а антагонисты смахивали больше на анимешных злодеев, чем на хладнокровных убийц. Это не помешало «Бегущему» снискать зрительскую любовь и стать одним из удачных проектов в карьере железного Арни.

Действие старого фильма происходило в альтернативном 2017 году, а в настоящем 2017-м режиссёр Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех») выразил желание снять его ремейк. До экранов кино добралось только в 2025 году, но оно и к лучшему — как раз в 2025-м разворачиваются события романа «Бегущий человек».
В итоге Райт решил сделать новый фильм не ремейком, а близкой к роману экранизацией. Финальный результат получился чем-то средним между книгой и кино 1987 года, причём собрал как достоинства, так и недостатки обоих первоисточников.
Сюжет нового «Бегущего человека» очень близок к книжному — до определённого момента все события экранизированы чуть ли не побуквенно. Кинг/Бахман, а за ним и Райт описали антиутопическое будущее с глубоким социальным неравенством. Элита живёт свою лучшую жизнь в богатых районах, куда беднякам путь заказан, а менее удачливые граждане ютятся в грязных гетто и постепенно умирают от радиационного загрязнения. Главный герой, Бен Ричардс, — обычный работяга из трущоб, хронический правдоруб, у которого проблемы с контролем гнева. Поэтому он не задерживается ни на одной работе, а его жена вынуждена добывать деньги сомнительными методами. У Ричардсов маленькая дочь с больными лёгкими — доступа к нормальной медицине у бедняков нет, и хорошие лекарства непросто достать даже на чёрном рынке. Всё это толкает главу семейства на отчаянный шаг.
Дело в том, что способ заработать у него всё-таки есть, но он сопряжён с унижением и большим риском. Местная телесеть, которая называется просто Сеть, успешно промывает людям будущего мозги при помощи сфабрикованных новостей и садистских телешоу. Например, люди с заболеваниями сердца тут бегают в гигантском хомячьем колесе, параллельно отвечая на каверзные вопросы и рискуя получить инфаркт в прямом эфире (что, конечно же, поднимет рейтинги).
Кстати, логотип Сети (Network) в фильме не отличить от эмблемы компании Netflix — выводы, как говорится, делайте сами. Бен идёт на кастинг не вынужденно, как герой Шварценеггера, а по доброй воле — он просто не придумал другого способа помочь семье. Как физически выносливого, привлекательного, а ещё очень, очень злого кандидата, Бена вербуют на главное шоу Сети под названием «Бегущий человек». Участники здесь должны выживать в течение целого месяца, но не в лабиринте на студии, а в открытом мире. Им даётся определённая сумма денег, фора и абсолютная свобода действий, вплоть до лицензии на убийство. Всё ради рейтингов!
«Бегущих» преследуют Охотники — тренированные элитные бойцы, у которых нюх как у собаки, а глаз как у орла. Из-за них в шоу ни разу не было победителя — в общем, шансы у Бена невысокие.
Первое разительное отличие нового фильма от книги — сам герой. Бена тут играет Глен Пауэлл, которого в последнее время явно пытаются сделать новой звездой боевиков. Кинг описывал высокого, но болезненного и истощённого мужчину, что было весьма логично для дистопического сеттинга. Как и Шварценеггер, мускулистый красавчик Пауэлл в образ совершенно не попадает. Изменён и характер персонажа. Книжный Бен не гнушался тем, чтобы планировать убийства и претворять их в жизнь, он был неприятным человеком, который слишком часто плотоядно думал о женских прелестях и в целом не блистал высокими моральными стандартами. В кино же Бен — настоящий рыцарь без страха и упрёка, из разряда тех, кто снимает котят с деревьев, переводит бабушек через дорогу и щадит даже заклятых врагов. Для проформы ему оставили агрессию книжного героя, но Пауэлл не сумел её сыграть — она выглядит скорее как праведный гнев, а не как проблемное свойство личности.
Это во многом объясняется тем, что и мрачный мир будущего из книги в кино не такой уж мрачный. Антиутопия тут какая-то игрушечная, вроде страшная, а вроде и не очень, а всё потому, что, как и предыдущая экранизация, новый «Бегущий» — это юмористический боевик. 
Пора бы вспомнить, какой режиссёр оказался у руля. Эдгар Райт славится яркими и смешными фильмами с зубодробительным экшеном, а не киберпанк-нуаром. Формально общие проблемы и тяготы общества заявлены, но атмосфера тут далеко не такая гнетущая, как в романе, и герой не такой циничный и мрачный. Он отпускает шуточки, делает смешное лицо, показывает на камеру средний палец и даже переодевается в слепого священника — возмутительное, но смешное клише, достойное отдельного поклона. Этот бунтарь с золотым сердцем даже проникается идеями подпольного Сопротивления и становится его символом — конечно же, в любом таком фильме есть несогласные с системой люди в количестве больше одного.
С 1982 года, когда был написан роман, утекло довольно много воды, но из-за того, что сюжет перекочевал в новый фильм почти без изменений, он смотрится ужасающе старомодным. Злые корпорации, крутой герой против системы, слезинка ребёнка (тут даже двух), зомбированное население и скользкий главный злодей — здесь есть всё и даже больше. Сложно сказать, хорошо это или плохо — зрители любят классические боевики и с удовольствием их пересматривают. Но новое кино работает уже по другим правилам и очевидные клише позволяет себе разве что в виде метаиронии. 
Мысль о том, что телевизору верить нельзя, была не такой уж и свежей даже в год выхода первого фильма. Но тогда технологии фальсификации видео для подтасовки фактов, которые показал Глейзер, выглядели футуристическими, под стать сеттингу. В книге Кинг, кстати, до них не додумался, там злые телевизионщики просто переозвучивали Бена, не особо заботясь о том, чтобы речь совпадала с движением губ. Теперь же, в нашу неспокойную эпоху дипфейков и нейросетей, редактирование видео для сокрытия неудобной правды смотрится просто как примета времени, причём не фантастического экранного, а нашего с вами. 
Главная ирония фильма в том, что он критикует зрелища, но при этом сам зрелище и лучше всего работает в качестве непритязательного экшена, а не социальной сатиры. Погони, взрывы, герой на волоске от гибели каждые пять минут — плотность действия тут отличная, Райт не подкачал. Хороши и второстепенные актёры — Майкл Сера устраивает полицейским засаду в духе «Один дома», Джош Бролин лучезарно улыбается и вызывает желание его стукнуть, а Трандуил всея Средиземья Ли Пейс украшает собой экран и в каждом кадре источает вальяжную опасность, хотя и появляется только под конец.
По славной киношной традиции этот самый конец был радикально изменён. В Голливуде уже приняли за аксиому тот факт, что Кинг не умеет писать концовки, и переделывают их почти в каждой экранизации. Обойдёмся без спойлеров, но по тону фильма нетрудно догадаться, как завершится история главного героя и его окружения.
«Бегущий человек» — простой, прямолинейный боевик категории В, который может принести удовольствие любителям жанра. Такое кино не требует сложных моральных коллизий, глубоких героев и метафор, главное, чтобы всё мчалось, взрывалось и искрилось. Книга Стивена Кинга и без того была простой, а Райт упростил её ещё сильнее, смягчив социальную критику и превратив суровый киберпанк в комедию. В конце концов, главная цель индустрии развлечений — развлекать, а с ней новый «Бегущий» вполне себе справляется.

Олеся Климчук
#что посмотреть#Что почитать#Стивен Кинг
