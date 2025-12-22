Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

Альтернативный антиутопический 2025 год. Бен Ричардс, простой рабочий из бедного района, вынужден постоянно искать способы заработать, чтобы хватило на лекарства для больной дочери. Лёгкие деньги предлагает местная телекомпания — поучаствовав в шоу, можно попасть в больницу или вовсе погибнуть, зато платят неплохо. Ричардса определяют на участие в шоу « Бегущий человек » , шансы на выживание в котором не слишком высоки…

Книгу «Бегущий человек» (1982) Стивен Кинг писал не так, как другие свои произведения. Во-первых, он использовал псевдоним Ричард Бахман (как и для «Долгой прогулки»), а во-вторых, для работы над этим романом ему понадобилась всего неделя. Писатель был молод, зол на систему, и это вылилось в короткую, агрессивную и прямолинейную книгу. У него получился грязный, мрачный и пессимистичный киберпанк с недвусмысленной критикой правительства и корпораций, причём довольно прозорливый при всей своей простоте.

Экранизация 1987 года от режиссёра Пола Глейзера разительно отличалась от первоисточника. Она в целом больше смахивала на развлекательное телешоу и была куда более цветистой, лёгкой и смешной, даже несмотря на экранные смерти. Пышущий здоровьем и отмачивающий остроты Арнольд Шварценеггер в роли главного героя не тянул на выходца из антиутопии, а антагонисты смахивали больше на анимешных злодеев, чем на хладнокровных убийц. Это не помешало «Бегущему» снискать зрительскую любовь и стать одним из удачных проектов в карьере железного Арни.

Действие старого фильма происходило в альтернативном 2017 году, а в настоящем 2017-м режиссёр Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех») выразил желание снять его ремейк. До экранов кино добралось только в 2025 году, но оно и к лучшему — как раз в 2025-м разворачиваются события романа «Бегущий человек».

В итоге Райт решил сделать новый фильм не ремейком, а близкой к роману экранизацией. Финальный результат получился чем-то средним между книгой и кино 1987 года, причём собрал как достоинства, так и недостатки обоих первоисточников.

Сюжет нового «Бегущего человека» очень близок к книжному — до определённого момента все события экранизированы чуть ли не побуквенно. Кинг/Бахман, а за ним и Райт описали антиутопическое будущее с глубоким социальным неравенством. Элита живёт свою лучшую жизнь в богатых районах, куда беднякам путь заказан, а менее удачливые граждане ютятся в грязных гетто и постепенно умирают от радиационного загрязнения. Главный герой, Бен Ричардс, — обычный работяга из трущоб, хронический правдоруб, у которого проблемы с контролем гнева. Поэтому он не задерживается ни на одной работе, а его жена вынуждена добывать деньги сомнительными методами. У Ричардсов маленькая дочь с больными лёгкими — доступа к нормальной медицине у бедняков нет, и хорошие лекарства непросто достать даже на чёрном рынке. Всё это толкает главу семейства на отчаянный шаг.

Дело в том, что способ заработать у него всё-таки есть, но он сопряжён с унижением и большим риском. Местная телесеть, которая называется просто Сеть, успешно промывает людям будущего мозги при помощи сфабрикованных новостей и садистских телешоу. Например, люди с заболеваниями сердца тут бегают в гигантском хомячьем колесе, параллельно отвечая на каверзные вопросы и рискуя получить инфаркт в прямом эфире (что, конечно же, поднимет рейтинги).

Кстати, логотип Сети (Network) в фильме не отличить от эмблемы компании Netflix — выводы, как говорится, делайте сами. Бен идёт на кастинг не вынужденно, как герой Шварценеггера, а по доброй воле — он просто не придумал другого способа помочь семье. Как физически выносливого, привлекательного, а ещё очень, очень злого кандидата, Бена вербуют на главное шоу Сети под названием «Бегущий человек». Участники здесь должны выживать в течение целого месяца, но не в лабиринте на студии, а в открытом мире. Им даётся определённая сумма денег, фора и абсолютная свобода действий, вплоть до лицензии на убийство. Всё ради рейтингов!

«Бегущих» преследуют Охотники — тренированные элитные бойцы, у которых нюх как у собаки, а глаз как у орла. Из-за них в шоу ни разу не было победителя — в общем, шансы у Бена невысокие.

Первое разительное отличие нового фильма от книги — сам герой. Бена тут играет Глен Пауэлл, которого в последнее время явно пытаются сделать новой звездой боевиков. Кинг описывал высокого, но болезненного и истощённого мужчину, что было весьма логично для дистопического сеттинга. Как и Шварценеггер, мускулистый красавчик Пауэлл в образ совершенно не попадает. Изменён и характер персонажа. Книжный Бен не гнушался тем, чтобы планировать убийства и претворять их в жизнь, он был неприятным человеком, который слишком часто плотоядно думал о женских прелестях и в целом не блистал высокими моральными стандартами. В кино же Бен — настоящий рыцарь без страха и упрёка, из разряда тех, кто снимает котят с деревьев, переводит бабушек через дорогу и щадит даже заклятых врагов. Для проформы ему оставили агрессию книжного героя, но Пауэлл не сумел её сыграть — она выглядит скорее как праведный гнев, а не как проблемное свойство личности.

Это во многом объясняется тем, что и мрачный мир будущего из книги в кино не такой уж мрачный. Антиутопия тут какая-то игрушечная, вроде страшная, а вроде и не очень, а всё потому, что, как и предыдущая экранизация, новый «Бегущий» — это юмористический боевик.

Пора бы вспомнить, какой режиссёр оказался у руля. Эдгар Райт славится яркими и смешными фильмами с зубодробительным экшеном, а не киберпанк-нуаром. Формально общие проблемы и тяготы общества заявлены, но атмосфера тут далеко не такая гнетущая, как в романе, и герой не такой циничный и мрачный. Он отпускает шуточки, делает смешное лицо, показывает на камеру средний палец и даже переодевается в слепого священника — возмутительное, но смешное клише, достойное отдельного поклона. Этот бунтарь с золотым сердцем даже проникается идеями подпольного Сопротивления и становится его символом — конечно же, в любом таком фильме есть несогласные с системой люди в количестве больше одного.

С 1982 года, когда был написан роман, утекло довольно много воды, но из-за того, что сюжет перекочевал в новый фильм почти без изменений, он смотрится ужасающе старомодным. Злые корпорации, крутой герой против системы, слезинка ребёнка (тут даже двух), зомбированное население и скользкий главный злодей — здесь есть всё и даже больше. Сложно сказать, хорошо это или плохо — зрители любят классические боевики и с удовольствием их пересматривают. Но новое кино работает уже по другим правилам и очевидные клише позволяет себе разве что в виде метаиронии.

Мысль о том, что телевизору верить нельзя, была не такой уж и свежей даже в год выхода первого фильма. Но тогда технологии фальсификации видео для подтасовки фактов, которые показал Глейзер, выглядели футуристическими, под стать сеттингу. В книге Кинг, кстати, до них не додумался, там злые телевизионщики просто переозвучивали Бена, не особо заботясь о том, чтобы речь совпадала с движением губ. Теперь же, в нашу неспокойную эпоху дипфейков и нейросетей, редактирование видео для сокрытия неудобной правды смотрится просто как примета времени, причём не фантастического экранного, а нашего с вами.

Главная ирония фильма в том, что он критикует зрелища, но при этом сам зрелище и лучше всего работает в качестве непритязательного экшена, а не социальной сатиры. Погони, взрывы, герой на волоске от гибели каждые пять минут — плотность действия тут отличная, Райт не подкачал. Хороши и второстепенные актёры — Майкл Сера устраивает полицейским засаду в духе «Один дома», Джош Бролин лучезарно улыбается и вызывает желание его стукнуть, а Трандуил всея Средиземья Ли Пейс украшает собой экран и в каждом кадре источает вальяжную опасность, хотя и появляется только под конец.

По славной киношной традиции этот самый конец был радикально изменён. В Голливуде уже приняли за аксиому тот факт, что Кинг не умеет писать концовки, и переделывают их почти в каждой экранизации. Обойдёмся без спойлеров, но по тону фильма нетрудно догадаться, как завершится история главного героя и его окружения.

«Бегущий человек» — простой, прямолинейный боевик категории В, который может принести удовольствие любителям жанра. Такое кино не требует сложных моральных коллизий, глубоких героев и метафор, главное, чтобы всё мчалось, взрывалось и искрилось. Книга Стивена Кинга и без того была простой, а Райт упростил её ещё сильнее, смягчив социальную критику и превратив суровый киберпанк в комедию. В конце концов, главная цель индустрии развлечений — развлекать, а с ней новый «Бегущий» вполне себе справляется.

