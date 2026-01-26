Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Вольный художник Джеймс Сандерленд колесит по стране на своём лихом Ford Mustang. В странствиях он встречает девушку Мэри, влюбляется и переезжает к ней, в маленький курортный городок Сайлент Хилл. Магия монтажа переносит нас вперёд во времени — Джеймс уже один, у него проблемы с алкоголем, и психиатр крайне обеспокоена его состоянием. Неожиданно художник получает от Мэри письмо — она ждёт его в Сайлент Хилле, где случилось что-то очень плохое.

Return to Silent Hill Жанр: ужасы, психологический триллер Режиссёр : Кристоф Ган В ролях : Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон и другие Премьера : 21 января 2026 (мир), 22 января 2026 (Россия, «Вольга») Похоже на : «Лестница Иакова» (1990), «Юленька» (2008), «В пасти безумия» (1994) Игра Silent Hill 2 от Konami считается не только лучшей в серии, но и одной из лучших видеоигр в истории. Во-первых, это глубокий психологический триллер, который наглядно демонстрирует, что происходит в сознании человека, мучимого отчаянием и виной. Во-вторых, это отличный хоррор, который вобрал в себя лучшие приёмы нагнетания страха из европейской и японской культур. Ну и в-третьих, это невероятно атмосферная и красивая игра с густой, как местный туман, атмосферой и отличным саундтреком композитора Акиры Ямаоки. Казалось бы, идеальный материал для экранизации — но в то же время в нём слишком много скользких мест, где можно оступиться.

Пройдёмся по всем пунктам по порядку. Формально «Возвращение в Сайлент Хилл» — всё ещё психологический триллер, что нам недвусмысленно дают понять почти в самом начале. После классической для фильмов ужасов мирной поездки на машине по лесистым просторам США (тренд, который задало ещё «Сияние» Кубрика) зрителя окунают в новую беспросветную реальность бедняги Джеймса, явно очень, очень психически нездорового. Ему по туманным причинам постоянно звонит его навязчивая психиатр, которая явно перекочевала из игры Silent Hill: Shattered Memories (2009). Её даже показывают будто через разбитое стекло — отсылка, вы же поняли, да, поняли?



После всех этих недвусмысленных намёков будто бы совсем не удивительно, что вернувшийся в Сайлент Хилл Сандерленд начинает видеть то, что психически стабильные люди видеть не должны. За время отсутствия Джеймса город опустел из-за отравленной воды и пожаров — теперь это окутанный пеплом и туманом город-призрак, в котором, ко всему прочему, водятся монстры.

В оригинальной игре как чудища, так и люди появлялись в сюжете не просто так. У каждого образа была определённая цель, каждый герой рассказывал свою историю. Авторы почерпнули множество идей из классического психоанализа и изящно визуализировали подавленные страхи, желания и сожаления героя. Здесь же иконография Silent Hill есть только потому, что «в игре так было» — получились отсылки ради отсылок, цитирование ради цитирования. Болезненная сексуальность второго «Сайлент Хилла» зачем-то вымарана полностью, хотя рейтинг фильма и так по понятным причинам 18+.

Кристоф Ган ещё до выхода фильма говорил, что его новое творение будет точной экранизацией, и кто бы мог подумать, что эти слова могут означать что-то плохое. Когда на экране впервые появляются та самая автостанция и то самое зеркало в туалете, радость узнавания на мгновение затмевает всё остальное. В остальное время фанаты обречены в духе Вито Корлеоне вопрошать «посмотрите, что они сделали с моим мальчиком».

Главная загвоздка в том, что не фанаты тоже вряд ли останутся довольны. Им будет совершенно непонятно, почему авторы акцентируют внимание на тех или иных объектах, событиях или локациях. «То самое радио» для них просто радио, а детально воспроизведённая карта города — просто карта. Многие сцены втиснуты в и без того тесный хронометраж совершенно искусственно, а самостоятельно додуматься до истинной сути здешнего символизма решительно невозможно. Печально отмечать, что первый фильм «Сайлент Хилл» одинаково хорошо работал для посвящённых и непосвящённых зрителей — так же как «Возвращение» одинаково не работает для тех и других.

Что же у нового фильма с хоррор-составляющей, спросите вы? Ничего хорошего, ответим мы. Кино ломается уже на уровне повествования — у него ужасающе рваный темп и хаотичный сценарий. Ужасы Сайлент Хилла то и дело прерываются флешбэками из счастливого прошлого Джеймса и Мэри, в которых подробно разжёвывают предысторию и добавляют новые ненужные детали. В сюжете вновь появляется кровожадный культ — почему бы и нет, раз он был в первой части.

Кино не даёт ни малейшего шанса хорошенько испугаться, в нём напрочь отсутствует саспенс и жуткая липкая атмосфера, хорошо знакомая фанатам серии. Пару раз можно вздрогнуть на банальнейших скримерах, которые будто забрели сюда со съёмок какого-нибудь «Паранормального Астрала», но записывать это в достоинства фильма мы решительно отказываемся. Монстры не выглядят опасными, ведут себя нелепо, и даже зловещий Пирамидоголовый смотрится жалким и совершенно не угрожающим.

Возможно, одной из причин успеха первой части был сценарист Роджер Эйвери, лауреат «Оскара» за сценарий к «Криминальному чтиву», — без него с сюжетом всё стало гораздо печальнее. Страшно сказать, «Возвращение» просто-напросто скучно смотреть.

Ещё одной причиной многочисленных недостатков фильма стал очевидно скромный бюджет. Детализированные, приятные глазу локации соседствуют тут с чудовищной компьютерной графикой и неубедительным гримом. Многие косплееры справлялись с культовыми образами из Silent Hill не в пример лучше, чем команда «Возвращения». Для работы над первой частью Ган пригласил акробатов и танцоров, что придало движениям экранных монстров особый тёмный шарм и грацию. По заверениям режиссёра, он и на этот раз привлёк гимнастов для захвата движений, но в итоге все их усилия оказались напрасными: авторы отказались от части практических эффектов, заменив их устаревшей на пару десятков лет графикой.

Право слово, не это мы представляли, когда думали о «дословной экранизации» видеоигры 2001 года выпуска. Если глаза не обманули автора этого текста, в одной из сцен даже промелькнула сиротливая 3D-модель, на которую забыли наложить текстуры.

Про музыку Акиры Ямаоки невозможно сказать ничего плохого: она была и остаётся замечательной, но совершенно не спасает провальное по остальным фронтам кино. Theme of Laura в конце фильма звучит почти как издёвка — приятно, конечно, послушать её в акустике кинозала, но становится невероятно грустно, когда окончательно осознаёшь, что ты только что посмотрел.

С учётом всего этого спасти фильм не смогла бы даже самая блестящая актёрская работа. Вы не поверите — в «Возвращении» не срослось и с ней.

Исполнитель главной роли Джереми Ирвин заметно переигрывает, да и в целом рисует совершенно отличный от игры образ. С этой бунтарской курткой, «Мустангом», цепочками, посредственными картинами и пристрастием к запрещённым веществам тут он скорее капризный представитель золотой молодёжи, чем терзаемый внутренними демонами трагический герой. Ханна Эмили Андерсон и вовсе играет добрую половину персонажей — и, к сожалению, не преуспевает ни в одной из ролей. Её Мэри не вызывает сопереживания, Мария больше похожа на NPC из Cyberpunk 2077, а Анджела… «Возвращение» стоит освистать только за то, что сделали в фильме с этой сложной героиней. А помните, в игре был такой неоднозначный персонаж по имени Эдди? Здесь он просто появляется, пару минут ведёт себя как хам и исчезает из сюжета навсегда.

Настолько же ненужной выглядит Лора, которую сыграла Иви Темплтон (фанатка Уэнсдей из второго сезона одноимённого сериала). Тут она заполняет собой лакуну «жуткой девочки», которую в первой части занимала Алесса. Спойлер: жуткой Лора не получилась.

Ближе к концу фильма авторы худо-бедно собирают сюжет воедино и раскладывают всё по шатким полочкам. Делают это они совершенно зря, ведь недосказанность всегда шла Silent Hill на пользу и оставляла простор для интерпретаций, теорий и размышлений. Недаром разработчики оригинальной игры вдохновлялись творчеством режиссёра Дэвида Линча, в частности его фильмом «Шоссе в никуда». Если подумать, именно Линч был бы идеальным кандидатом для экранизации этой игры. Ему наверняка удались бы и фирменный сюрреализм, и монстры прямиком из бессознательного, и отсутствие лобовых объяснений. Каким бы был второй «Сайлент Хилл» Линча, мы уже точно не узнаем, но, к сожалению, теперь поняли, каким получился второй «Сайлент Хилл» Кристофа Гана.

«Возвращение в Сайлент Хилл» — плохая экранизация и плохой фильм. Его даже не получается ругать с удовольствием, мешает осознание огромного потенциала, который был растрачен впустую. Грустнее всего осознавать то, что огромное количество незнакомых с игрой зрителей посмотрят это кино, пожмут плечами и забудут его, даже не подозревая, какой потрясающей истории их лишили.

