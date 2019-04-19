7 хороших экранизаций видеоигр, которые ненавидят критики (зря!)

У экранизаций игр нелёгкая судьба. Им достаётся гнилыми помидорами со всех сторон — от простых зрителей, от критиков и от фанатов оригинала. Заметный вклад в эту печальную тенденцию внесли режиссёры, которые брались за материал, совершенно не разбираясь в первоисточнике, — например, незабвенный Уве Болл. Экранизация, по идее, должна быть одновременно и хорошим фильмом, и хорошим воплощением игры. Усидеть на этих двух стульях сразу чрезвычайно сложно, потому что они стоят на приличном расстоянии друг от друга. Но, чтобы получать удовольствие от фильма, зачастую хватит и одного, лишь бы этот «стул» был комфортным и твёрдо стоял на своих ножках. Давайте поговорим об экранизациях, которые вызвали возмущение кинокритиков, но на самом деле не так уж и плохи при ближайшем рассмотрении.

Смертельная битва (1995)

Metacritic: 58 баллов • Rotten Tomatoes: 38%

О чём это? Земля не единственный обитаемый мир. Есть и другие, и один из них пытается завоевать остальные. Правда, вместо обычного вторжения для этого проводят особый турнир, на котором захватчики должны одолеть земных бойцов, — десять раз подряд. И так уж вышло, что девять турниров земляне уже проиграли, и на последнюю группу бойцов возлагается особая ответственность.

За что невзлюбили? Фильм Пола Андерсона, где вместо сюжета — сплошной мордобой (да ещё и с применением магии!), просто не мог понравиться критикам. Формально перед нами чистейшее кино категории Б. Пожалуй, сюжетно «Смертельная битва» ближе всего к порнографии, просто вместо секса — драки, а всё остальное — не особо продуманные попытки подвести к ним персонажей. Фанаты игры тоже расстроились: их оставили без схватки Саб-Зиро со Скорпионом. И кучи шикарных предысторий героев. И нормальных визуальных эффектов. И без фаталити!

Почему достойно любви? Потому что лента прекрасно понимает, зачем люди пришли на неё, и выжимает максимум из своего скромного двадцатимилионного бюджета. Mortal Kombat — это драки, и здесь их в избытке. Mortal Kombat — это харизматичные персонажи, которые запоминаются в первую очередь необычными способностями — и здесь это выдвинуто на первый план, а уж харизмы Кристоферу Ламберту и Кэри-Хироюки Тагаве не занимать. Mortal Kombat — это непрерывное действие, сочетающее жестокость и юмор, и фильм получился именно таким.

«Смертельная битва» надолго врезается в память просто потому, что ничего похожего, в общем-то, и нет: это бессовестное эксплотейшн-муви в рамках рейтинга PG-13. Спустя четверть века он остаётся всё таким же свежим, наивным и обаятельным. Антифестивальное, но при этом совершенно народное кино.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

Metacritic: 33 балла • Rotten Tomatoes: 20%

О чём это? Лара Крофт, дочь покойного лорда, — отчаянная искательница приключений. С помощью отнюдь не доброго слова, а заодно пары пистолетов она может сделать такие открытия, что Шлиман от зависти в гробу юлой завертится. Но её новое путешествие куда опаснее предыдущих — на кону судьба всего мира, а по пятам идут коварные иллюминаты.

За что невзлюбили? Критики увидели типичный низкосортный боевик про мужиковатую бабу, раздающую тумаки направо и налево. От рецензии к рецензии сквозила мысль, что Джоли взяли исключительно за внушительный бюст, что сюжет сказочно глуп, а отношения с отцом — лишь отсылка к «Индиане Джонсу». Иными словами, слишком низкоинтеллектуальное кино для искушённых снобов.

Почему достойно любви? Чем больше времени проходит после премьеры, тем очаровательнее становится этот фильм. Видно, как тащились от съёмок все причастные, как хорошо они понимали, чем именно людей цепляет игра. Откровенная глупость приключений совершенно не мешает им быть захватывающими и весёлыми. То, что лента плевать хотела на реализм, идёт ей только в плюс: цепляться к сюжетным дырам совершенно не хочется.

Всего этого нельзя сказать о новой экранизации с Викандер. Там создатели так сосредоточились на создании серьёзного образа серии и героини, что начисто потеряли весь задор. Обновлённая «Tomb Raider. Лара Крофт» получилась слишком несфокуссированной: создатели растеряли и приключенческий дух фильмов с Джоли, и дух выживания из игр перезапущенной линейки. И каждый ляп сценариста из-за общей серьёзности происходящего кажется непростительным.

Обитель зла (2002)

Metacritic: 33 балла • Rotten Tomatoes: 34%

О чём это? На секретном подземном объекте злобной корпорации Umbrella происходит утечка зомби-вируса. Группе спецназа предстоит прорваться к компьютеру «Красная королева», чтобы добыть важные для компании данные. Но кроме зомби их ждут ещё и изощрённые ловушки, подстроенные компьютером, — «Королева» готова пожертвовать всеми, лишь бы не допустить распространения вируса.

За что невзлюбили? За банальность. Зомби, лаборатории, злобные компьютеры, кровища и монстры, тающий на глазах отряд героев — штампов тут столько, что кирпичу негде упасть. Фанаты тоже не сказать чтобы остались довольны: основное место действия переехало из жутковатого особняка в лабораторию, Тирана выкинули, а вместо зловещего хоррора им скормили динамичный боевик.

Почему достойно любви? Несмотря на очевидную вторичность и слабую связь с игрой, Пол Андерсон опять снял крепкий аттракцион. Тут масса крутых и эффектных моментов, почти не провисающее действие и отличный саундтрек с музыкой Мэрилина Мэнсона. И если в случае с Mortal Kombat баланс «хорошее кино — хорошая экранизация» был смещён вправо, то здесь режиссёр предпочёл выбрать именно кино. Знакомые элементы собрались во вполне смотрибельную картину, на которую не жалко потратить свободный вечерок.

Сайлент-Хилл (2006)

Metacritic: 31 балл • Rotten Tomatoes: 30%

О чём это? Девочке Шерон снятся странные кошмары, и во сне она что-то говорит про Сайлент-Хилл. Её мать Роуз решается на невероятную глупость: съездить вместе с дочуркой в город-призрак — авось девочке там полегчает! Естественно, Шерон исчезает ещё до того, как они попадают в город. А дальше будут культисты, жуткие монстры и поиски ответов — как раз таких, что лучше не находить.

За что невзлюбили? критикам фильм показался затянутым, вторичным и местами избыточно жестоким. Что касается вторичности — поводы так говорить у них были. И создатели оригинальной Silent Hill, и режиссёр экранизации Кристоф Ганс вдохновлялись культовой лентой Эдриана Лайна «Лестница Иакова». И, пожалуй, в плане нагнетания жути и глубины смысла «Лестница» намного мощнее «Сайлент-Хилла». Поклонников же игры разочаровало то, что им не показали самое лакомое — историю Джеймса из Silent Hill 2.

Почему достойно любви? Ганс успешно решил обе задачи: снял отличный фильм ужасов, который леденил кровь непосвящённым, и прекрасно адаптировал к экрану кошмарный мир игры, сохранив основные правила и действующие силы. Да, отступлений от первоисточника хватало, зато они шли на пользу целостности ленты. Кино получилось одновременно и невероятно отталкивающим, и безумно притягательным — как город в видениях Шэрон. И пусть «Сайлент-Хилл» чуть-чуть не сумел отбиться в прокате, через некоторое время его стали включать во все топы удачных экранизаций игр.

Отвратительные сиквелы Хуже плохих экранизаций игр могут быть только кошмарные сиквелы. Чемпионом мира в этой дисциплине стала «Смертельная битва 2: Истребление». Джон Леонетти, который и не режиссёр вовсе, а оператор, сделал неправильно абсолютно всё — несмотря на выросший в полтора раза бюджет! Отвратительные костюмы, ужасный подбор актёров, невыразительные драки, гибель любимых героев, смехотворный сюжет, чудовищные эффекты! Эта одна из тех лент, которые никогда не должны были выходить. Не сильно лучше зарекомендовала себя «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Яркий приключенческий фильм выродился в вымученный сиквел, где не происходит ничего интересного, а от былого задора не осталось и следа. Правда, западным критикам продолжение приключений Лары пришлось по душе больше оригинала. И «Истребление», и «Колыбель жизни» закономерно провалились и похоронили свои кинофраншизы. Слабость же второго «Сайлент-Хилла», на удивление, в том, что создатели решили почти дословно перенести на экран сюжет третьей игры. И это было ошибкой! Во-первых, поскольку первая лента неточно воспроизводит игровой канон, вторая с ней практически не вяжется. Во-вторых, хоть третья часть игры и популярна, её сила не в сценарии, а в доведённом до ума геймплее. Брать за основу слабый сценарий — глупость. Ну и в-третьих, опять же, не Silent Hill 2 второй раз подряд — форменное преступление. Зато за счёт 3D фильм хотя бы окупился. Конец киноэпопее положил не он, а скатившаяся игровая серия.

Постал (2007)

Metacritic: 22 балла • Rotten Tomatoes: 7%

О чём это? О попытке одного нормального человека сбежать из городка, населённого сплошь психами, моральными уродами и религиозными фанатиками. И ещё немножко про политику, общество и взаимоотношения Джорджа Буша-младшего с Усамой бен Ладеном. Это сатира — на тот момент довольно острая и хлёсткая, — пусть и снятая в жанре трэша на грани с порнографией.

За что невзлюбили? за то, что это Уве Болл. За тотальную низкопробность. Просто за тот факт, что кинокритики в массе своей не играли в Postal и не понимали, о чём это всё.

Почему достойно любви? Потому что на самом деле это гениальная экранизация! Игра неплохо передавала, каково быть маньяком: «Я единственный нормальный среди этой кучи психов». Фильм отлично воспроизводит эту концепцию: окружающие героя персонажи, все как один, омерзительны и смехотворны одновременно. Буш-младший во время разговора с террористом №1 таранит игрушечным самолётиком башни-близнецы из конструктора. Циничная журналистка, ругаясь, перекладывает детские тела на месте трагедии ради эффектного кадра. Уве Болл в роли себя самого рассказывает, что снимает кино на золото нацистов, а перед смертью говорит что ненавидит компьютерные игры. Браво!

Это постмодернистское шапито не могло стать событием в мире кино, но умудрилось стать кинособытием в среде тех, кто фильмами совершенно не интересовался. Для многих «Постал» стал первой лентой, просмотренной за несколько лет. Люди, которые не то что никогда не играли в видеоигры — даже не видели «Звёздные войны» и «Титаник»! — смотрели творение Уве Болла и обсуждали его как одно из главных кинособытий своей жизни. Флэшки с фильмом в отвратительном гнусавом переводе переходили из рук в руки. Грандиозный успех, которого никто не заметил и о котором мало кто помнит.

Сейчас лента смотрится уже не так бодро — контекст многих шуток безнадёжно устарел. Кто сейчас вспомнит, что о том, откуда Уве Болл берёт деньги на фильмы, ходили самые разные теории, включая то самое золото фашистов? Да и DVD-качество с нормальным переводом не идут фильму в плюс — глаза начинает резать вопиющая дешевизна происходящего. Но безупречно переданный дух игры, издевательство над всем и вся (словно смотришь видеоверсию «Южного Парка»!) и бескомпромиссность режиссёра однозначно искупают весь тот ужас, что он снимал по играм до этого.

Язык не повернётся назвать этот фильм хорошим, но экранизация вышла настолько в духе игры, что, пожалуй, даже переплюнула её. Бриллиант от мира трэш-кино, ультрапостмодернизм во всём своём бессмысленном великолепии.

Макс Пэйн (2008)

Metacritic: 31 балл • Rotten Tomatoes: 16%

О чём это? Полицейский Макс Пэйн тяжело переживает гибель жены и дочери. Потеряв ещё и напарника Алекса, он выходит на тропу войны с производителями нового наркотика, которые пытаются свалить убийство на него.

За что невзлюбили? критики обругали в ленте почти всё: шаблонность, затянутость, которая всё никак не может перейти в действие, актёрскую игру… Поклонники игры тоже выли от ярости — где все любимые персонажи? Где экшен?

Но дело в том, что поклонники Макса Пэйна делятся на две группы. Одних в игре зацепила экшеновая часть, а других — нарративная, подававшаяся в нуарных комиксовых вставках. И вот второй категории фанатов экранизация скорее понравилась.

Почему достойно любви? Джон Мур явно хотел передать именно нуарный дух комиксовых вставок, и у него получилось. Да, тут хватает неправильных с точки зрения любого фаната решений — от выбора актёров (ну, что общего у Марка Уолберга с Сэмом Лэйком, послужившим прототипом внешности героя?) и до событий сюжета. Чтобы Макс сам принял двойную дозу валькирина, пусть и чтобы не умереть от переохлаждения? Да быть того не может!

Однако, при всех очевидных ограничениях (как запихнуть хоть половину немаленькой игры с кучей персонажей в полуторачасовой фильм?), режиссёр порой мастерски выкручивается. Например, на линию Винни Гоньитти хронометража не хватило, поэтому в честь него назвали… склад. Но самое выразительное — это смерть Алекса. В игре, хоть Макс видит тело друга со спины через прутья решётки, он говорит о «широко распахнутых глазах». В фильме этот ляп шикарно обыграли — тело Алекса по-прежнему лежит спиной к Максу, но тот видит отражение лица в зеркале.

Этот фансервис даёт понять, что режиссёру было не плевать на исходный материал, хоть сценарий фильма и хромал на обе простреленные ноги. И пусть лента получилась слабой, шикарная картинка (пожалуй, визуально это лучший нуар после «Города грехов»!) достойна как минимум одного просмотра.

Варкрафт (2016)

Metacritic: 32 балла • Rotten Tomatoes: 28%

О чём это? В земли Азерота вторгается армия орков, бегущих из своего погибающего мира. Ведёт их чернокнижник Гулʼдан, черпающий силы в «скверне» — особо мерзкой разновидности демонической магии. Королевство людей не готово к такому масштабному нашествию, но у них тоже есть сильные маги…

За что невзлюбили? судя по всему, критики ждали высокой драмы с кучей выразительных актёрских работ, а получили вместо этого яркую графику и до наивности незамутнённое фэнтези. Многих отпугнуло обилие орков в фильме — похоже, история, сфокусированная не только на людях, пробуждала во многих скрытую ксенофобию… Ну а поклонники вселенной, разумеется, негодовали из-за отступлений от мифологии игры — не сказать чтобы значительными, но заметными недреманному фанатскому оку.

Почему достойно любви? потому что это самая дорогая, масштабная и просто лучшая экранизация игры в истории. Это отличное фэнтези с кучей фантастических существ, благородными рыцарями, яркой магией, красивыми схватками и необходимостью во что бы то ни стало отбить тело поверженного короля. Фэнтезийностью и визуальным стилем Blizzard здесь дышит каждый камень — нас погружают в волшебный мир, из которого не хочется вылезать.

И пусть лента почти что провалилась, а вопрос о продолжении вроде бы не поднимается, своей цели Blizzard достигли — народ массово потянулся в World of Warcraft и Hearthstone!

***

Впереди нас ждёт ещё немало экранизаций игр. Начинались они с беспощадных попыток укрепить бренд, как, например, «Супербратья Марио», а продолжились как лёгкий способ состряпать сценарий, обеспеченный готовой фанбазой (любой «увеболл»). Но со временем родилось немало проектов от фанатов и для фанатов, сделанных с любовью и старанием.

И поскольку именно такие фильмы остаются в памяти, собирают приличную кассу и помогают продажам игр, согласно концепции естественного отбора, только такие в будущем и останутся. А пока морально готовимся перетерпеть очередной DOOM в ожидании Uncharted!