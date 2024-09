Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney

Тем не менее, несмотря на критику, о «Дюймовочке» сложилось не настолько плохое впечатление, как о прочих мультфильмах того периода. В основном потому, что она была невероятно красивой и действительно напоминала старую добрую анимацию Disney. За музыку в этом фильме отвечал Барри Манилоу, крупнейший поп-композитор 1980-х. В отличие от его последующих работ, музыка из «Дюймовочки» запоминается, как минимум главная тема мультфильма, Let Me Be Your Wings. Не подвела и анимация: значительная часть совместных сцен Дюймовочки и Корнелиуса слегка заблюрены, что придаёт им романтический ореол фильмов 1950-х, а потрясающе детализированный фон и прекрасная цветовая гамма создают ощущение сказки — волшебной, чарующей и очень романтичной. В любом случае мультфильм, при всех его ощутимых недостатках, не заслуживал провала. Но, увы, смог отбить лишь чуть больше половины бюджета.

