Классика

Сериалы|Обзоры сериалов
#обзор сериала#первые впечатления#Чужой

Сериал «Чужой: Земля»: первые впечатления. Ксеноморф на свободном выгуле

Станислав Авицкий
18 августа 15:00
1284
3 минуты на чтение
12 августа на телеканале FX и стриминге Hulu стартовал «Чужой: Земля» — первый игровой сериал в почти пятидесятилетней истории франшизы. Критики отметили, что проект удачно расширил вселенную Ридли Скотта — шоураннер Ноа Хоули органично вплёл свежие идеи в привычный лор. 
Мы посмотрели первые два эпизода и делимся впечатлениями — стоит ли поклонникам ксеноморфов обратить внимание на эту историю, или же она не стоит и капли кислотной крови.

Франшиза «Чужой» давно нуждалась во встряске. Сколько можно гонять ксеноморфов по космическим кораблям и колониям? Ноа Хоули решился на смелый шаг и перенёс действие в непривычную локацию на Землю. 
Первые эпизоды показывают, что идея вывести инопланетного зверя из замкнутых космических отсеков работает прежде всего за счёт внимания к деталям и атмосферы, а не революционных сюжетных ходов. 
Ведь начинается история знакомо. На дворе 2120 год. Исследовательский корабль «Мажино» корпорации «Вейланд-Ютани» везёт на Землю опасные образцы — но, как водится, всё заканчивается катастрофой. Ксеноморф (и не только он) вырывается на свободу, экипаж погибает, а безэмоциональный корпоративный андроид, верный приказу, пытается довезти груз до пункта назначения. Итогом становится крушение корабля прямо в сердце мегаполиса корпорации «Продиджи». То, что происходит дальше, и заставляет насторожиться и прилипнуть к экрану — в городе будущего, где сияющие небоскрёбы скрывают мрачные тайны, среди людей и андроидов рыщет тот самый Чужой…
Кроме смены места действия, в первых двух эпизодах хватает и других интересных деталей. В отличие от строгой, ненасытной «Вейланд-Ютани», корпорация «Продиджи» выглядит дружелюбно: заботливые врачи, приветливые сотрудники, социальные программы. Но за этой блестящей витриной скрывается весьма тревожный проект.
Линия Венди и её товарищей — того самого проекта «Продиджи» — бесспорно цепляет, добавляя истории тревожной человечности. Режиссура, операторская работа и визуальные эффекты выдержаны почти в тоне кинофраншизы: сцены с монстром получились напряжёнными и кровавыми, а корпоративная подоплёка и этические дилеммы осторожно формируют драматическую основу для следующих эпизодов.
На первый взгляд, сильная сторона сериала в том, как авторы заземляют мифологию «Чужого». Герои вспоминают Агату Кристи, смотрят «Ледниковый период», спорят об опасности искусственного интеллекта (актуальная тема) — а затем в этот понятный и узнаваемый мир врывается инопланетный монстр. Такой контраст отлично работает на атмосферу: экранная Земля будущего мало чем отличается от нашей реальности, а значит, и встреча с ксеноморфом воспринимается зрителем куда ближе.
В то же время есть у первых двух серий и огрехи. Хоули ведёт повествование размеренно, порой даже чересчур медлительно — из-за этого отдельные сцены кажутся затянутыми. Кое-какие стилистические решения тоже могут показаться спорными: музыка в титрах звучит неожиданно бодро, словно её писали для совсем другого проекта, а комические диалоги про «телесные неудобства» Венди и команды наверняка не всем придутся по вкусу. Добавим сюда и привычную для жанра избирательную глупость героев (хотя до персонажей «Чужого: Завет» им далеко). Тем не менее подобные странности не делают сериал менее интересным — напротив, они подчёркивают, что автор ищет собственный язык, а не копирует Ридли Скотта.
По первым эпизодам «Чужой: Земля» не выглядит прорывом и не претендует на то, чтобы мгновенно стать классикой, — но и назвать его проходным проектом тоже нельзя. Сериал аккуратно расширяет вселенную, задаёт интересные вопросы и делает ставку на атмосферу и детализацию. Центральная идея — посмотреть, что случится, если неизведанный космический ужас ворвётся в привычный нам мир, — во многом сглаживает недостатки.
Дальше многое будет зависеть от темпа развития сюжета и от того, сумеют ли авторы сбалансировать лор, корпоративные интриги и человеческие истории. Фанаты франшизы наверняка порадуются тому, что ксеноморф наконец-то прибыл на Землю. Остальным же придётся со сдержанным оптимизмом ожидать, куда заведёт нас Хоули — в очередной тупик для франшизы или к новому началу для старого ужаса.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станислав Авицкий
#обзор сериала#первые впечатления#Чужой
