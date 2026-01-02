Самые-самые игры 2025 года. Часть 2. Великолепные проекты и игры года

Вот уже несколько лет при выборе лучших игр года мы придерживаемся трёхуровневой системы: хорошие игры, великолепные игры и GOTY. Её важное преимущество в том, что «Игра года» здесь некий уровень, а не просто одна игра, которую обязательно надо назначить лучшей. Это позволяет избегать ситуации, когда в один год приходится оставить за бортом шедевры, а в другой назвать лучшим откровенно слабый проект. Но 2025-й оказался настолько мощным, что уровня «Игры года» достигли сразу несколько проектов.

Великолепные игры

Лучший слэшер

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 / PlatinumGames

Камбэк культовой серии после неудачной части и длительного затишья приятен сам по себе, но когда разработку продолжения доверили правильным людям — это настоящий праздник. Ninja Gaiden 4 не слишком длинная, не слишком красивая, но насколько же в ней хороший и выверенный геймплей! Причём даже о новичках не забыли — хардкорное по сути своей рубилово имеет более чем адекватные уровни сложности для начинающих, игровых журналистов и всех тех, кто слишком устал на работе. Не будем даже пытаться расписать, как сочно урабатываются враги и какие танцы смерти можно устраивать на местных аренах; это нужно видеть, а ещё лучше — пробовать самому.

Лучшее интерактивное кино

Dispatch

Dispatch / AdHoc Studio

Dispatch — действительно выстреливший проект выходцев из Telltale, и если не лучшее их творение, то точно одно из лучших. История, которая пишется выборами игрока, поразила аудиторию в самое сердце, а высказывание на тему изрядно затёртого супергеройского жанра оказалось метким и актуальным. Однако общие восторги по поводу истории не мешают увидеть огромного слона в этой комнате — полную оторванность геймплейной части от сюжетной. Фактически есть два независимых сегмента — сюжет, основанный на череде выборов, и вереница миссий-мини-игр, которые никак друг на друга не влияют. Нет, поговаривают, что есть секретная четвёртая концовка, которая открывается только при идеальном прохождении всех заданий, но это уж слишком призрачная связь между сюжетом и геймплеем. Так что проект очень крутой, но даже по меркам Дэвида Кейджа в этом кино (ну ладно, анимации!) маловато настоящей интерактивности. Dispatch очень близка к «Игре года», но всё-таки она, скорее, «не-Игра года».

Лучший кооператив

Split Fiction

Split Fiction / Electronic Arts

Когда пишешь про новую игру Юсуфа Фареса, надо объяснять не то, почему она среди великолепных, а то, почему она не среди «Игр года». При прохождении хочется вопить от восторга на каждой второй миссии, но стоит эмоциям подостыть, как становятся видны недостатки. Героини иногда раздражают. Проблемы дам сначала подаются сверхтолстыми намёками, а потом для верности прямым текстом. Головоломкам не хватает изящности и глубины… В итоге приходит понимание — It Takes Two была всё-таки капельку лучше. Может, за счёт новизны, может, за счёт сеттинга (игры про лилипутов таки большая редкость, а вот фэнтези с драконами и киберпанка у нас полно), может, из-за обилия мини-игр, где можно было посоревноваться… Но так или иначе, Фарес гений, и пройти Split Fiction стоит всем и каждому.

Лучшая головоломка

Blue Prince

Blue Prince / Dogubomb

Рогаликофикация новых жанров — не самая здоровая тенденция, потому что зачастую за ней стоит желание разработчиков без особых усилий растянуть геймплей в несколько раз. Но скрестить эту механику с ГОЛОВОЛОМКОЙ — смело и свежо. Ваши впечатления от Blue Prince в итоге будут зависеть во многом именно от случайности. Выпадут удачные условия, и вы быстро доберётесь до финала? Будете в полном восторге. Заруините парочку уже, казалось бы, верных забегов — и, скорее всего, в Steam появится ещё один негативный отзыв. В целом звание лучшей головоломки у нас обычно отхватывает какой-нибудь экспериментальный проект с инновационной механикой — наверное, именно потому, что каждый раз хочется разгадывать что-то принципиально новое, а не в двадцатый раз смотреть на очередную вариацию пятнашек. И вот как раз повторяющиеся загадки в Blue Prince могут убить всё удовольствие…

Лучшая многопользовательская игра

ARC Raiders

ARC Raiders / Embark Studios

Экстракшен-шутеры — сравнительно молодое поветрие, но многие уж пытаются выкатить свою Escape from Tarkov. Проблема в том, что Tarkov — развлечение для довольно ограниченного круга людей. (Кто выкрикнул «мазохистов»? Вон из класса!)

ARC Raiders первой блестяще смогла совместить несовместимое — перед нами действительно экстракшен для широкой аудитории. Решения вроде прокатного оружия позволяют с комфортом играть казуальной аудитории, а для хардкорщиков тут практически неограниченные горизонты прокачки и роста мастерства благодаря системе сезонного сброса прогрессии. Прибавим сюда ещё и прекрасную графику, выверенный сетевой код, демократичную цену и уникальный опыт взаимодействия игроков: никогда нельзя быть до конца уверенным, что в конце рейда ты не получишь пулю в спину… В итоге почти каждая операция — чистейший адреналин и нефильтрованные эмоции, а щадящая продолжительность игровой сессии позволяет наслаждаться игрой даже тем, у кого нет времени на прежде весьма требовательный к игрокам жанр. Наверняка за этой первой ласточкой скоро последуют и другие.

Лучшая ААА-игра

Death Stranding 2: On The Beach

Death Stranding 2: On The Beach / Kojima Productions

Формула Death Stranding столь хороша, что прокачать её было невозможно. Поэтому сиквел просто повторил пройденное — с улучшенной графикой, стрельбой, монорельсом, ручными кайдзю, оружием в форме гитары и парящим гробом. Сюжет стал заметно проще, без сорокаминутных катсцен, враги агрессивнее, а юмор искромётнее. Классная ли On The Beach игра? О да! Но если вы прошли первую часть, то почти все свои ВАУ оставили именно в ней. Death Stranding 2 улучшает практически все аспекты, но не делает шаг вперёд, потому что делать его, по всей видимости, курьерской концепции попросту некуда. И именно из-за нехватки эмоций мы не можем поставить отличный проект Гения в категорию «Игра года». Да, это чутка парадоксально, когда лучшая по всем параметрам работа стоит ниже просто потому, что она вторая, но так уж работает наше восприятие: приходится бежать изо всех сил, чтобы просто остаться на месте, повторив успех. Death Stranding 2 бежит недостаточно быстро.

Лучшая хардкорная игра / Лучшая инди-игра

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Cтоила ли прекрасная игра столь сильного хайпа, всех этих клоунских носов и мемов? Скорее нет — ожидания были перегреты, и такого горячего приёма больше достойна любая другая вещь в этом разделе.

У нас много претензий к сложностям геймплея Silksong, к тому, что она не слишком охотно вознаграждает исследование и вообще старается не дать увлекательный исследовательский опыт, как положено метроидваниям, а больше заставляет тебя преодолевать. Но с другой стороны… Да, жанр был придуман ради ощущения исследования, но обязан ли он всегда следовать этому канону? Должны ли мы воротить нос от великолепного мира, множества жарких схваток с врагами, продолжения мрачной и увлекательной истории? Конечно нет. Как и полагается хардкорной игре, Silksong вызывает у игрока смесь любви и ненависти, и для «своих» сразу же становится главным игровым опытом года. Просто этих своих не так много, как может показаться из-за информационного шума и ажиотажных продаж.

Специальные номинации

Лучший ремейк

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered / Bethesda Softworks

У нас есть правило — не давать ремейкам (если только это не полное переосмысление, как в случае с Resident Evil) победы в номинациях: они своё уже получили в год выхода оригинала. Но это не значит, что такие игры надо игнорировать, — напротив, пусть дерутся друг с другом за звание лучшей в специально отведённом месте! И в этот раз победитель очевиден сразу — очередное пришествие «Древних свитков» стало событием, приковавшим к экранам любителей ролевого жанра на десятки часов. К стабильности и обилию старых глюков, конечно же, вопросики остались, но в остальном — как же похорошел Сиродил при Unreal Engine 5! Единственная действительно серьёзная претензия к проекту есть у The Elder Scrolls III: Morrowind — «А почему он, а не я!?»

Лучшее дополнение

Lies of P: Overture

Lies of P: Overture / NEOWIZ

Зачастую дополнение — небольшая порция контента, позволяющая провести в полюбившейся игре ещё часиков пять. Но в случае с соулс-играми ситуация иная — обычно мы получаем солидные порции нарратива и сложных боёв. Overture не нарушает традицию — она заметно сложнее основной игры, а заодно глубже, увлекательнее, красивее, вылизаннее… Пожалуй, ни одно другое дополнение в этом году не давало столько эмоций и не добавляло так много к основной игре, как Overture. Потому что, давая больше, они разрастались уже до самостоятельных, полноценных продолжений.

Главный ранний доступ

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Sid Meier's Civilization VII

Borderlands 4

Heroes of Might and Magic: Olden Era / Unfrozen

Вау, одна номинация и три победителя! Причём формально все они тут не на своём месте: Olden Era представлена демоверсией, а Sid Meier's Civilization VII и Borderlands 4 официально вышли в релиз… Давайте смотреть. Демка новых «Героев» обновляется и содержит столько контента, что выходит всё тот же ранний доступ. Релизы же игр от 2К оказались такими сырыми, что иначе как бета-тестами назвать их не получается. Так что в этой номинации мы не столько награждаем проекты, сколько караем… Но по сути все трое очень неплохие игры, в которых мы будем проводить бессонные ночи и которые станут ориентирами на долгие годы — просто это случится несколько позже.

Топ-5 лучших нефантастических игр 5. News Tower Стильный экономический симулятор про Нью-Йоркскую газету 1930-х. Близко нам по тематике издательского дела и по тщательности исполнения. 4. Farthest Frontier Навороченный и дотошный градостроительный симулятор, где от вас требуется создать жизнеспособное средневековое поселение — и, разумеется, не дать ему погибнуть от чумы, нашествия врагов или экономической неэффективности. 3. Ghost of Yotei Безопасный сиквел безумно красивой игры про самурайскую Японию. Если вы поклонник японского сеттинга, то играть обязательно. Если же нет — год буквально ломится от великолепных игр, есть варианты куда заманчивее. 2. Keep Driving Атмосферная медитативная околоролевая игра про дорожное путешествие в начале 2000-х. Берите попутчиков, прокачивайте автомобиль, боритесь с дорожными камерами, медленными водителями и плохими дорогами, слушайте шведские инди-группы, ловите вайбы нулевых и никуда не спешите. Настоящая инди-жемчужина, прекрасный генератор дорожных приключений. Лучшая ролевая игра 1. Kingdom Come: Deliverance II О да! Игра-событие, игра-легенда, проект, который заставляет до хрипоты спорить поклонников исторической достоверности. Вот настоящий клад для ценителей RPG, та самая игра, последний пятичасовой сеанс в которой ты с горящими глазами пересказываешь лучшему другу. Сильная история, куча колоритных персонажей и занятий, реалистичная боевая система, куча мельчайших нюансов, позволяющих реально отыгрывать персонажа. И будь у нас horny-номинация, Kingdom Come: Deliverance II выиграла бы и в ней, с запасом обойдя Dispatch…

Лучшие игры по версии читателей В нашей группе «ВКонтакте» мы также провели читательское голосование, посвящённое выбору «Игры года». Оно проходило в два этапа. Во втором туре приняли участие 695 человек (можно было выбрать только один вариант), и вот кто вошёл в топ-3: Clair Obscur: Expedition 33(230 голосов; 33,09 %); Kingdom Come: Deliverance II(193 голоса; 27,77 %); Dispatch(85 голосов; 12,23 %).

Игры года по версии «Мира фантастики»

Лучшая «твёрдая» НФ-игра / Лучшая «выживалка»

The Alters

Фантастический профиль нашего издания позволяет проворачивать вот такой трюк — выдавать награды не только в игровых номинациях, но и в жанрово-фантастических. Прибегаем мы к нему редко, но в последние годы индустрия всё чаще даёт поводы так поступить. The Alters оказалась хрестоматийным примером того, как игра вырастает вокруг фантастической идеи. Выкинь из неё этот фундамент — не останется вообще ничего: ни истории, ни геймплея.

На далёкой планете терпит крушение корабль, и у единственного выжившего есть лишь один вариант спастись — начать делать собственных клонов, обладающих нужными ему знаниями. И ладно бы это просто вело к геймплейным механикам — но ведь с альтернативными личностями надо ещё и отношения выстраивать, ковыряться в старых болячках и многократно пережёвывать «а что было бы, если».

В итоге получилась причудливая смесь выживалки в духе Fallout Shelter и хорошей партийной ролевой игры с сильным привкусом произведений Станислава Лема. Затягивающая, реиграбельная, эмоционально резонирующая — именно такие произведения и должны удостаиваться звания «Игра года».

Лучшая семейная игра / Лучшая механика

Donkey Kong Bananza

Возьмите неудержимую фантазию из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom или Super Mario Odyssey и примените её к новой для игр Nintendo механике — тотальной разрушаемости. Получится хитовая игра для Nintendo Switch 2 — пока что, пожалуй, единственная, ради которой стоит купить эту консоль. Большая обезьяна своими пудовыми кулачищами разносит огромные уровни подчистую, вызывая дикий восторг что на первом игровом часу, что на пятьдесят первом.

Столько времени на игру можно потратить из-за того, что в ней запрятано ну очень много коллекционных бананов, которые действительно интересно искать и приятно находить. Куча контента в Bananza — результат кропотливой работы и фонтанирующей фантазии авторов, а не бездумного нажатия Ctrl + C и Ctrl + V. Такое мы любим, рекомендуем и с радостью отмечаем в наградном сезоне.

Лучший сюжет / Лучшая музыка / Лучшая JRPG

Clair Obscur: Expedition 33

Французская JRPG замахнулась ни много ни мало на революцию — перевернуть устои закостеневшего жанра пошаговых ролевых игр, показав, как можно улучшить буквально каждый их аспект. Удалось ли ей это в итоге или нет, станет понятно в ближайшие лет пять (судя по восторгам со стороны японских разработчиков — удалось!), но попутно детище Sandfall Interactive уже смогло покорить сердца миллионов игроков. Потрясающий сеттинг, невероятный красоты саундтрек, приятнейший визуальный дизайн, увлекательная боевая система, чертовски креативные враги и боссы, максимально обаятельные герои, цепляющая за живое история: буквально каждый аспект Expedition 33 — выдающийся.

И вдвойне круто, что создать подобный шедевр смогла не студия с сотнями миллионов долларов на счету и армией эффективных менеджеров на коротком поводке, а сбежавшие из такой студии визионеры. Clair Obscur: Expedition 33 — идеальный представитель АА-игр, их флагман, который показывает, что в 2025 году сила не в раздутом бюджете, а в авторском видении.

Как велика эта «АА-рмада» и сможет ли она поменять текущий расклад сил в игровой индустрии? В тумане пока не видно, но со временем мы это обязательно узнаем.

