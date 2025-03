Обзор Split Fiction. Киберпанк и драконы — вместе против нейросетей

После It Takes Two, которой многие ( и мы! ) с лёгким сердцем вручили в 2021 году титул «Игры года», казалось, что лучший кооперативный опыт уже получен и сделать круче, ярче и увлекательнее невозможно. Но Split Fiction доказывает, что Юсеф Фарес и его студия Hazelight лишь разогревались, чтобы бросить нам настоящую кооперативную бомбу.

Как и It Takes Two, поначалу Split Fiction выглядит как комедия положений. Героини то и дело собачатся друг с другом и отвешивают колкости, каждая из них неохотно принимает помощь сестрёнки по несчастью. Мио вечно злится, ноет и бухтит, а Зои неловко отшучивается. Но, по всем канонам бадди-муви, пережив череду испытаний, они учатся доверию и взаимоподдержке и постепенно становятся лучшими подругами. Основная часть игры, как и It Takes Two, посвящена отношениям героинь, но Split Fiction добавляет в коктейль мощные личные драмы, которые и заставили героинь записаться на тестирование. Так что у напускной весёлости Зои оказываются не менее душераздирающие причины, чем у отстранённости и гнева Мио. Впрочем, история в Split Fiction хоть и работает, главное здесь, конечно же, не она.