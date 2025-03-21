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#обзор игры#кооператив#киберпанк#виртуальная реальность#технофэнтези

Обзор Split Fiction. Киберпанк и драконы — вместе против нейросетей

Данил Ряснянский
21 марта 15:00
484
6 минут на чтение
 После It Takes Two, которой многие (и мы!) с лёгким сердцем вручили в 2021 году титул «Игры года», казалось, что лучший кооперативный опыт уже получен и сделать круче, ярче и увлекательнее невозможно. Но Split Fiction доказывает, что Юсеф Фарес и его студия Hazelight лишь разогревались, чтобы бросить нам настоящую кооперативную бомбу.  
Для начала познакомимся с нашими главными героинями, начинающими писательницами — Зои Фостер и Мио Хадсон. Мио — циничная и дерзкая поклонница научной фантастики, особенно мрачных киберпанковых антиутопий. Зои — мечтательная девушка-феечка, она без ума от фэнтезийных сказок про драконов, рыцарей, ожившие деревья и борьбу добра со злом. Они обе записываются на тестирование некой Машины корпорации Rader, которая сулит безоблачный старт их литературной карьере. Машина позволяет авторам попасть в собственные миры, прожить придуманные ими приключения и воплотить свои идеи в правдоподобной виртуальной симуляции.
На беду, почти сразу выясняется, что злая корпорация погружает авторов в симулятор не ради искусства, а чтобы выкачать их идеи для создания ИИ-творений. К тому же Мио из-за инцидента попадает в испытательный пузырь Зои. Теперь им, таким непохожим, придётся вдвоём выпить до дна безумный коктейль своих фантазий, чтобы вырваться из плена, наказать злодея с его плагиат-машиной и доказать, что человеческий разум и творчество куда лучше бездушных корпораций. Такой вот метакомментарий Юсефа Фареса о генеративных ИИ, которые грозят лишить людей творческих профессий работы.
Как и It Takes Two, поначалу Split Fiction выглядит как комедия положений. Героини то и дело собачатся друг с другом и отвешивают колкости, каждая из них неохотно принимает помощь сестрёнки по несчастью. Мио вечно злится, ноет и бухтит, а Зои неловко отшучивается. Но, по всем канонам бадди-муви, пережив череду испытаний, они учатся доверию и взаимоподдержке и постепенно становятся лучшими подругами. Основная часть игры, как и It Takes Two, посвящена отношениям героинь, но Split Fiction добавляет в коктейль мощные личные драмы, которые и заставили героинь записаться на тестирование. Так что у напускной весёлости Зои оказываются не менее душераздирающие причины, чем у отстранённости и гнева Мио. Впрочем, история в Split Fiction хоть и работает, главное здесь, конечно же, не она.
Идея попеременного погружения в мир научной фантастики и фэнтези оказалась беспроигрышной: она оправдывает любое безумие, которое творится на экране. Развязав себе руки, разработчики снова взялись за создание разнообразного по содержанию и форме кооперативного приключения. И однозначно преуспели. Игра нашпигована до отказа бесконечными отсылками к нашим любимым фильмам, книгам и видеоиграм. Кажется, ещё никто не смешивал в одном произведении «Звёздные войны», «Трон» и «Бегущего по лезвию» с «Принцем Персии», The Legend of Zelda: Breath of the Wild, «Дюной» и «Властелином колец». 
Каждая из сюжетных глав объединена сквозной мини-историей, музыкальной темой, декорациями и основными механиками. Но все они меркнут на фоне побочных миссий. Только в Split Fiction из киберпанк-нуара можно нырнуть в жуткий кошмар сладкоежки, аллегорически-натуралистичным (не спрашивайте!) способом поучаствовать в приготовлении хот-догов и очутиться на страницах нарисованного карандашом фэнтези-комикса, который придумывают на ходу, стирая черновики ластиком.
Split Fiction — это качественный, удобный в управлении и умеренно креативный 3D-платформер. И примерно треть времени вам с напарником придётся прыгать по уступам, нажимать рычаги и дёргать кнопки, лихо катиться с горок и сигать через пропасти и ловушки при помощи крюка-кошки. Набор умений героинь: двойной прыжок, рывок, спринт и бег по стенам. Реализовано всё гладко, с учётом даже не самых прямых рук у игрока, с милосердно расставленными чекпойнтами и возможностью возродиться под боком у более живучего напарника. Уже за это игру можно похвалить, особенно если забыть на минутку об It Takes Two и сделать поправку на постоянно меняющиеся декорации. 
Но прелесть Split Fiction в том, что базовый геймплей она разбавляет новыми механиками, окружением и ситуациями. Если в It Takes Two скрывалось пятнадцать игр в одной, то здесь их число можно легко умножать на десять. 
Вот вы с напарником, разделённые экраном, управляете двумя киберниндзя, которые расправляются с логическими загадками и роботами при помощи катаны и энергетического хлыста. А вот уже катите на байке по шоссе, и пока один рулит двухколёсным монстром, второй проходит капчу (!), чтобы остановить процесс самоуничтожения. Ещё миг — и вы две свиньи, которые сбегают из хлева при помощи раздвижных ходуль и, пардон, радужного пука. Смена мизансцен — и вы, как в Contra, отстреливаетесь от врагов в двухмерной перспективе. Или бегаете по полу и потолку, открывая коллеге пути со своей стороны. Или сражаетесь с огромным боссом, у которого запрятаны две-три хитроумные фазы и формы. 
За двенадцать часов, что уходят на прохождение Split Fiction, успеваешь побывать гориллой, танцующей под зажигательные ритмы, матерью дракона, которого растишь буквально из яйца, сноубордистом-трюкачом на бесконечном склоне, наездником на песчаной акуле и даже частью машины для игры в пинбол. Причём, наблюдая за напарником, хочется побыть в его шкуре — ведь способности у Мио и Зои порой такие разные и необычные, что игру сразу же мечтаешь пройти второй раз за другого персонажа.
Это удивительно, но в Split Fiction каждая мини-игра, даже если она появляется буквально разок на три минуты, отшлифована до блеска, вписана в общий контекст и не создаёт ощущения чужеродности или фальши. Нет ни одного откровенно затянутого эпизода, интуитивно непонятного пазла или переусложнённого сражения. Split Fiction с первых мгновений лишь набирает темп, и на немой вопрос: «Да когда же у авторов кончится креатив и они выдохнутся?» на финальных титрах возникает восхищённый ответ: «Никогда». 
В последней главе и вовсе такой заряд научно-фантастической и фэнтезийной фантасмагории, что им подавились бы от зависти некоторые многочасовые ААА-блокбастеры. А заодно Split Fiction заставила бы краснеть Ratchet & Clank: Rift Apart от скорости смены декораций — без подзагрузок и пауз.
Для игры, созданной на Unreal Engine 5 в 2025 году, Split Fiction с её блокбастерным размахом и калейдоскопом миров, которые сменяют друг друга с кажущейся лёгкостью, демонстрирует прекрасную стабильность. Игра отстукивает бодрые 60 кадров в секунду как часы, безо всяких компромиссов и костылей в виде DLSS на компьютере пятилетней свежести апгрейдов. И это работает, что бы ни происходило на экране — пролёт драконов через пасторальное фэнтезийное королевство или эмоциональная погоня на улицах киберпанкового города со взрывами небоскрёбов. На самую детализированную и технологичную игру Split Fiction, конечно, не тянет, но при таком качестве визуала остаётся лишь пожурить других разработчиков, не умеющих работать с оптимизацией так же, как Hazelight.
Можно, конечно, выдвинуть Split Fiction какие-нибудь мелкие претензии вроде того, что в ней излишне эмоциональный сюжет, нет единого стиля, как в It Takes Two, или очень мало ситуаций, когда героини действуют независимо друг от друга и занимаются своими делами на благо общей цели. Кому-то может не понравиться, что в игре почти нет соревновательности — есть всего две-три сценки, где можно устроить поединок и доказать напарнику, что ты более опытный геймер. Отечественные игроки могут быть недовольны отсутствием локализации — правда, в первый же день на ПК появился сносный машинный перевод. 
Но всё это будут натянутые придирки. Единственный реальный минус: играть одному не получится. Обязательно нужен второй, свободный и достаточно умелый напарник. По традиции, можно как пригласить его в локальный кооператив, так и играть по Сети по Friend’s Pass с одной копии. Теперь, кстати, ещё и на любой платформе — никто не мешает играть в Steam, пока товарищ упражняется на PS5. Желающим же подружить свою маму или маленького ребёнка с видеоиграми Split Fiction всё-таки не очень подходит. Некоторые задачки требуют знания хотя бы базовых игровых механик и управления, но им игра не особенно-то учит.
Hazelight в очередной раз превзошла себя и оказалась чертовски близка к созданию идеальной кооперативной игры. Split Fiction сочетает отличную яркую картинку, непревзойдённую креативность, умело выстроенный экшен, загадки и платформинг. И, конечно же, своевременный и эмоциональный посыл: подлинные шедевры рождаются не из недр бездушных корпораций или нейросетей, а из разума страстных, живых, горящих своими идеями людей. Таких, как Зои и Мио. Таких, как сам Юсеф Фарес.

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Данил Ряснянский
#обзор игры#кооператив#киберпанк#виртуальная реальность#технофэнтези
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