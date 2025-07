Во что поиграть в июле 2025-го?

Every Day We Fight (10 июля на PC): тактическая стратегия с элементами рогалика в духе перезапуска Xcom. Нужно управлять группой повстанцев, воюющих с пришельцами, которые вот-вот уничтожат человечество. Но всё происходит во временной петле, которая перезагружается каждый раз, когда гибнет весь отряд.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition (15 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): переиздание партийной реалтаймовой RPG от Obsidian, посвящённой похождениям ваших героев в фэнтезийном мире Забытых Королевств. Вместе с оригинальной игрой будут дополнения Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. В обновлённой версии обещают улучшенную графику, небольшие доработки механик, возможность играть с геймпадом, а также полную поддержку модов.