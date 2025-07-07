Во что поиграть в июле 2025-го?

Наступает очень странный месяц. В первую половину — почти никаких релизов, пустошь. А вторая половина наполнена ими до отказа. Видимо, все побоялись оказаться на пути летней распродажи в Steam, которая заканчивается десятого числа.

Donkey Kong Bananza

Когда и где: 17 июля на Switch 2

Что: 3D-платформер

Перевод: полный

О чём: банда злобных приматов украла бриллианты в форме бананов, чтобы попасть в центр Земли и там исполнить своё заветное желание. Донки Конг отправился за ними, чтобы вернуть пропажу.

Почему ждали: проект делали авторы Super Mario Odyssey, одного из самых громких платформеров последних десяти лет. В превью игру уже вовсю нахваливают за компактные, но более насыщенные контентом уровни, чем в Odyssey, и за впечатляющую их разрушаемость. Это первая трёхмерная игра про Донки Конга за последние 26 лет. И это пока что главный эксклюзив второй Switch для тех, кто не любит гонки на картах.

Чего опасаемся: что обзор от videogamedunkey получится несмешным.

Shadow Labyrinth

Когда и где: 18 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2

Что: мрачный экшен-платформер про Пакмана

Перевод: нет

О чём: на загадочной планете, изуродованной межгалактическими войнами, разумная жёлтая сфера по имени Пак пробудила Мечника №8, чтобы диктовать ему свою волю.

Почему ждали: эта игра продолжает сюжет короткометражки Secret Level про зловещего Пакмана. И при такой безумной завязке вроде как вырисовывается неплохая игра, похожая на классические метроидвании, только с кучей способностей, отсылающих к играм про Пакмана.

Чего опасаемся: что когда пройдёт первоначальный шок от концепции, перед нами окажется нечто довольно заурядное в геймплейном плане.

Wuchang: Fallen Feathers

Когда и где: 24 июля на PC, XSXS, PS5

Что: соулслайк про Древний Китай

Перевод: текст

О чём: во времена поздней династии Мин земли Китая разорены междоусобицами и чумой, превращающей людей в пернатых чудовищ. Болезнь поразила и пиратку по имени Учан, которая ничего не помнит о своём прошлом. Теперь ей нужно найти лекарство от недуга.

Почему ждали: раз Bloodborne не портируют на ПК, можно сыграть и в китайского подражателя. Тем более что визуально он выглядит хорошо, а у главной героини непривычно много приёмов для жанра.

Чего опасаемся: что нас ждёт очередная игра, которая не выделится ничем особенным в тени FromSoftware.

Killing Floor 3

Когда и где: 24 июля на PC, XSXS, PS5

Что: кооперативный зомби-шутер

Перевод: текст

О чём: на дворе 2091 год, всё плохо. Злобная корпорация при помощи кибернетически усовершенствованных зомби захватила весь мир, и ей противостоит команда повстанцев.

Почему ждали: новая часть легендарного мясного шутера про истребление орд зомби, которые теперь будут действовать умнее и более смачно разлетаться на куски.

Чего опасаемся: Killing Floor 3 должны были выпустить ещё весной этого года, но игроки во время бета-теста раскритиковали едва ли не всё, от стрельбы до системы классов. И вот непонятно, успели ли исправить хотя бы часть проблем. А ещё возможно, что после переделки всё будет только хуже.

Лихо одноглазое

Когда и где: 28 июля на PC

Что: чёрно-белая хоррор-адвенчура

Перевод: полный

О чём: однажды кузнец захотел встретить Лихо — воплощение всех несчастий. А она взяла и встретилась ему. И теперь ему нужно сбежать от злого рока.

Почему ждали: проектом занималась студия Morteshka, которая сделала «Человеколося» и «Чёрную книгу». Поэтому нет никаких сомнений в том, что нас ждёт очень глубокое погружение в атмосферу русского фольклора.

Чего опасаемся: что завязанные на сжигании вещей при помощи спичек головоломки будут слабыми, а всё остальное окажется совсем уж бесхитростным симулятором ходьбы.

Grounded 2

Когда и где: ранний доступ 29 июля на PC, XSXS

Что: выживач в микромире

Перевод: нет

О чём: с событий первой части прошло два года, а четыре подростка, которые внезапно уменьшились до размеров муравьёв, всё ещё не восстановили свой нормальный рост. Поэтому они продолжают выживать на заднем дворе доктора, связанного с корпорацией, которая ставит неэтичные эксперименты над людьми.

Почему ждали: первая Grounded не шатала устои жанра, она была просто приятным его представителем. В сиквеле не будут кардинально менять геймплей, но обещают прорву мелких улучшений и б о льший упор на сюжет.

Чего опасаемся: что вместо развития оригинальных механик будут топтания на месте — а ещё сверху могут скинуть до зевоты банальную историю, от которой не получится отвертеться.

Tales of the Shire

Когда и где: 29 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2

Что: симулятор жизни в Шире

Перевод: нет

О чём: поздравляем, вы хоббит, а поход Фродо ещё даже не запланирован. Просто живите с этим и радуйтесь разным мелочам.

Почему ждали: симулятор идиллической жизни в мире Толкина, где нет никаких сражений, а есть лишь рыбалка, садоводство, готовка, походы к соседям, мелкие забавные истории и камео Гэндальфа — звучит как то, что уже давно хотели фанаты «Властелина колец».

Чего опасаемся: что помимо знакомой обёртки внутри ничего не окажется, а от приторной атмосферы и милых повседневных занятий начнёт тошнить уже через пару часов игры.

Ninja Gaiden: Ragebound

Когда и где: 31 июля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2

Что: 2D-экшен-платформер про ниндзя

Перевод: полный (текст)

О чём: Рю Хаябуса поехал в Америку, чтобы исполнить волю отца. А пока прославленный воин в отлучке, на его деревню напали демоны. Чтобы справиться с напастью, молодому ниндзя Кенджи Модзу придётся объединиться с кланом Чёрного Паука.

Почему ждали: это первая двухмерная часть Ninja Gaiden со времён NES и аркадных автоматов. Игру делали разработчики Blasphemous, так что как минимум пиксельная графика здесь будет роскошной.

Чего опасаемся: что разработчики не уловили легендарный хардкорный дух оригинальных игр и сделают нечто, прохождением чего даже нельзя будет толком похвастаться. Тем более что в Blasphemous платформинг был не лучшей частью игры.

Во что ещё поиграть:

Mecha Break (2 июля на PC, XSXS): бесплатный мультиплеерный шутер от третьего лица про пилотов огромных человекоподобных роботов, которые сражаются за ресурсы на умирающей Земле. Мехи эффектно поливают всё огнём и махают большими мечами в небесах — только бы попытки развести на донат были не слишком карательными.

Everdeep Aurora (10 июля на PC, Switch 1/2): платформер, стилизованный под 16-битные игры, про кошку с огромным сверлом. С его помощью она пытается пробуриться в недра земли — люди ушли туда, спасаясь от метеоритных дождей.

Every Day We Fight (10 июля на PC): тактическая стратегия с элементами рогалика в духе перезапуска Xcom. Нужно управлять группой повстанцев, воюющих с пришельцами, которые вот-вот уничтожат человечество. Но всё происходит во временной петле, которая перезагружается каждый раз, когда гибнет весь отряд.

Mycopunk (10 июля на PC): кислотно-цветастый кооперативный шутер от первого лица о команде роботов, которых могли бы сдать на металлолом. Вместо этого их послали очищать от опасных мутировавших грибов целую планету.

Mycopunk

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition (15 июля на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): переиздание партийной реалтаймовой RPG от Obsidian, посвящённой похождениям ваших героев в фэнтезийном мире Забытых Королевств. Вместе с оригинальной игрой будут дополнения Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. В обновлённой версии обещают улучшенную графику, небольшие доработки механик, возможность играть с геймпадом, а также полную поддержку модов.

Destiny 2: The Edge of Fate (15 июля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): девятое масштабное дополнение для онлайн-шутера от первого лица, где защитники Земли отправляются на планетоид Кеплер. Аддон знаменует начало новой сюжетной линии о древних существах, напрямую связанных с планетами Солнечной системы.

Worship (ранний доступ 16 июля на PC): кооперативный рогалик, геймплейно похожий на Pikmin. Вам нужно возглавить культ кошмарного бога, обращать в него местных жителей и проводить нечестивые ритуалы.

Dust Raiders (17 июля на PC): тактическая RPG про постапокалиптический мир, где все, сражаясь, ездят по выжженным пустошам на машинах. Это как если бы «Дорога ярости» была стратегией. А ещё можно сравнить проект с Convoy 2015 года, только Dust Raiders не рогалик, и картинка здесь куда более детализированная.

Dust Raiders

The Drifter (17 июля на PC, Switch 1/2): нуарная пиксельная point 'n' click-адвенчура. Главного героя, бродягу, убили, но он вернулся в своё тело за секунды до смерти. Теперь ему предстоит раскрыть многовековые тайны и заговор высокотехнологичной корпорации.

Neon Abyss 2 (ранний доступ 17 июля на PC): кооперативный run 'n' gun-рогалик с тоннами лута в неоново-ярком киберпанковском мире, где реальны древнегреческие боги.

He is Coming (ранний доступ 17 июля на PC): пошаговый фэнтезийный рогалик-автобаттлер с визуальными отсылками к RPG с Commodore 64. Все битвы проходят без вашего участия, но критически важно подобраться к ним с правильными сочетаниями предметов и достаточной прокачкой.

RoboCop: Rogue City — Unfinished Business (17 июля на PC, XSXS, PS5): масштабное самостоятельное дополнение к шутеру от первого лица про Робокопа. События аддона начинаются сразу же после финала оригинальной игры, а по сюжету нужно очистить захваченный бандитами огромный жилой комплекс. Интригой остаётся то, сколько будет отсылок к «Рейду» и «Судье Дредду 3D» с похожими завязками.

RoboCop: Rogue City — Unfinished Business

The Wandering Village (выход из раннего доступа 17 июля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): градостроительный симулятор, где нужно строить поселение на спине гигантского животного, пока оно путешествует по миру, на поверхности которого стелются облака ядовитых спор. На релизе игра получит много нового контента, а также полноценную сюжетную кампанию.

Ascent of Ashes (ранний доступ 21 июля на PC): симулятор поселения в мире постапокалиптической антиутопии. Игру делали авторы известного мода Combat Extended к Rimworld, отчего придётся не только возиться с колонистами и их нуждами, но и много времени уделять сражениям, где мало патронов, а у врагов продвинутый ИИ.

Wildgate (22 июля на PC, X1, XSXS, PS5): экстракшен-шутер от сооснователя Blizzard с перестрелками от первого лица и полётами на звездолёте. Разные команды противостоят друг другу, чтобы заполучить таинственный и очень могущественный артефакт, самый ценный предмет во вселенной.

Hell Clock (22 июля на PC): экшен-рогалик, вдохновлённый Diablo и Path of Exile. Во времена войны за Канудус в Бразилии конца XIX века молодой воин сражается с тёмными силами за душу своего наставника.

Hell Clock

Wheel World (23 июля на PC, XSXS, PS5): игра про велогонки от автора Nidhogg. Главная героиня, избранная духами, пытается спасти свой мир-кольцо от гибели с помощью особого ритуала, ради которого она и участвует в соревнованиях.

s.p.l.i.t (24 июля на PC): новый проект создателя Buckshot Roulette. Игрок берёт на себя роль хакера, взламывающего сервера некой мегаструктуры. Для этого придётся решать головоломки с помощью командной строки.

No Sleep For Kaname Date — From AI: THE SOMNIUM FILES (25 июля на PC, Switch 1/2): новая часть спин-оффа Danganronpa. Героям нужно спасать интернет-айдола и путешествовать по снам разных людей, а игроку придётся исследовать локации в чужом бессознательном и решать головоломки.

Fumes (ранний доступ 28 июля на PC): экшен в открытом мире про драндулеты на постапокалиптических пустошах. Как Ex Machina, только с упором на более драйвовые сражения.

Fumes

Главная нефантастическая игра месяца:

Eriksholm: The Stolen Dream (15 июля на PC, XSXS, PS5): стелс-тактика в вымышленном, но достоверном шведском городе Эриксхольм в начале XX века. Геймплейно игра напоминает Commandos — но враги настолько сильнее вашего отряда, что лучше вообще не пересекаться с ними. По сюжету главная героиня отправляется на поиски пропавшего брата, который незадолго до исчезновения похитил нечто крайне ценное.

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