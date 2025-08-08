КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: новая фаза киновселенной начинается с ретро
Фильм «Легенда о великанах»: куда может завести дева с птичьими лапами
Обзор «Кейпоп-охотницы на демонов»: когда музыка становится оружием

Классика

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Сериалы|Обзоры сериалов
«Уэнсдей», 2-й сезон: первые впечатления. Мрачно, стильно, интересно!

Алексей Ионов
8 августа 15:00
52
4 минуты на чтение
Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) возвращается в «Невермор» после летних каникул, и второй год в школе для изгоев сулит девушке ещё больше проблем. После событий первого сезона нелюдимая одиночка превратилась в знаменитость, и новый директор «Невермора» Барри Дорт (Стив Бушеми) пытается использовать славу Уэнсдей в своих целях. 
В этом году в школе будет учиться её младший брат Пагсли (Айзек Ордоньес), а папа Гомес (Луис Гусман) с мамой Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс) поселились поблизости, чтобы приглядывать за детьми. А ещё Уэнсдей из очередного видения узнаёт, что станет причиной смерти своей лучшей подруги Энид (Эмма Майерс)…
Первый сезон «Уэнсдей» стартовал на Netflix в конце 2022 года и мигом стал хитом, так что продолжение было лишь вопросом времени. Из-за голливудских забастовок 2023 года время это затянулось, но вот на стриминге вышла первая половина второго сезона — и она стоила всех ожиданий. Шоураннеры Майлз Миллар и Альфред Гоф словно взяли все составляющие успеха шоу и постарались улучшить каждую из них.
Первым делом в глаза бросается изменившаяся динамика отношений между героями. Уэнсдей из одиночки, которую побаивалась вся школа, превращается в настоящую звезду и теперь бесится от свалившейся на неё славы. Появление в школе Пагсли заставляет Уэнсдей тратить своё драгоценное время на то, чтобы спасать парня от бед. Можете не сомневаться — непутёвый младший братец найдёт способ поглубже угодить в переплёт. 
Но, пожалуй, сложнее всего Уэнсдей даются отношения с матерью. Между ними и раньше была настоящая пропасть, а теперь постоянное присутствие Мортиши вблизи «Невермора» дарит множество возможностей для новых конфликтов, которые просто неизбежны, учитывая упрямство обеих и полное нежелание Уэнсдей признавать чужую правоту. 
И даже дружба с Энид сулит проблемы — яркая и жизнерадостная, но неуверенная в себе девочка за лето набралась уверенности и теперь не готова так просто мириться со всеми заскоками соседки по комнате. Энид больше времени проводит со стаей, заводит новые отношения с красавцем-оборотнем, но забывает сказать Аяксу, что их роман окончен… В то же время именно линия с Энид нагляднее всего показывает, как год в «Невермор» повлиял на саму Уэнсдей — нелюдимая одиночка обзавелась друзьями, которые ей небезразличны. Узнав, что именно она может стать причиной смерти Энид, Уэнсдей из кожи вон лезет, чтобы защитить подругу. И этим, возможно, создаёт ещё больше проблем для всех обитателей «Невермора». 
Авторы сериала в интервью не обманули: второй сезон «Уэнсдей» действительно получился мрачнее первого. Опасностей вокруг «Невермора» стало больше, а второстепенные персонажи гибнут толпами. Сюжет закручивается в очень тугую петлю, Уэнсдей как магнитом притягивает к себе всё новые тайны. На этот раз некоторые из них довольно быстро получают разгадку, впрочем, только для того, чтобы тут же смениться очередными загадками. 
Гоф и Миллар наверняка заранее знали, что Netflix поделит сезон на две части, и учли это при построении сюжета. Сезон как будто поделён на две арки по четыре эпизода в каждой, причём четвёртый эпизод вроде бы доводит историю до промежуточного финала. Но повествование обрывается на самом интересном месте, до предела повысив ставки и оставив зрителей в неведении о судьбе ряда ключевых персонажей. И теперь разрешения этого клиффхэнгера придётся ждать целый месяц!
При этом «Уэнсдей» — всё то же шоу, в котором мрачные тайны, жестокие убийства и детективные расследования соседствуют с типично молодёжными проблемами (первые влюблённости, встречи с токсичными бывшими, трудные отношения с матерью), некоторой долей абсурдной несерьёзности (всё, что связано с дядюшкой Фестером, для примера) и фирменным чёрным юмором. 
«Уэнсдей» к тому же остаётся и удивительно стильным сериалом, причём авторы регулярно экспериментируют с новыми стилями. Во втором сезоне бросается в уши крайне мощный саундтрек, в основном состоящий из проверенных временем рок-хитов. Но самое сильное впечатление производит донельзя своевременное и прочувствованное исполнение Zombie от The Cranberries на пианино в финале четвёртого эпизода. 
Среди других удачных находок — уморительные ретро-флешбэки и одна-единственная анимационная вставка, выполненная в стиле покадровой кукольной анимации — совсем как в «Трупе невесты» или «Кошмаре перед Рождеством». Стоит ли удивляться, что появляется этот мультик в одном из двух эпизодов, снятых Тимом Бёртоном? И судя по этим эпизодам, мастер готического кинематографа сейчас в идеальной форме. 
Напоследок стоит сказать пару слов о новых персонажах. Во втором сезоне актёрский состав «Уэнсдей» заметно расширился, и не только потому, что остальные члены семейства Аддамс перебрались в основной состав. К сериалу присоединились Билли Пайпер («Доктор Кто») и Стив Бушеми («Подпольная империя»), и обоим удалось создать весьма запоминающиеся образы. Пайпер играет новую учительницу музыки Айседору Капри — именно она так проникновенно исполняет Zombie, а в другой серии поёт Bad Moon Rising под акустическую гитару. А Бушеми перевоплотился в нового директора школы Барри Дорта, который явно пытается косить под одного из самых легендарных изгоев в истории — под самого Эдгара Аллана По. 
В лучших традициях «Уэнсдей» оба персонажа наверняка хранят страшные тайны, но какие именно — мы узнаем только во второй половине сериала. И что теперь нам делать до 3 сентября?

Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

