Какие сериалы смотреть в декабре 2025? Экранизации игр и морские чудища

Экранизации игр продолжают покорять экраны, большие и малые. В этом месяце на второй сезон пошли «Фоллаут» и «Лара Крофт». А ещё это почему-то морской месяц: в океан отправляются не только Перси Джексон, но и, как ни странно, герои вселенной «Доктора Кто». И это не считая сериала про пиратов, который не входит в основную подборку!

Фоллаут, 2-й сезон

Fallout

Когда и где? 17 декабря 2025 на Amazon Prime.

Что? Постапокалипсис по серии игр Fallout.

О чём? О мире после атомной войны, кишащем мутантами и прочими ужасами. О Люси, девушке из противоядерного убежища, выбравшейся на поверхность в поисках отца. О Гуле, уродливом мутанте, охотнике за головами. И о Максимусе, солдате Братства Стали.

Чего ждём? По итогам первого сезона Люси узнала отца не с лучшей стороны и теперь не спасает, а преследует его, объединившись с Гулем. Они направляются в Нью-Вегас — место действия одной из самых популярных игр по Fallout. В новом сезоне появятся Коготь Смерти, радтараканы и Легион Цезаря из игр. А к уже солидному актёрскому составу (один Кайл Маклахлен чего стоит!) присоединились Маколей Калкин (да, тот самый, из «Одного дома»), Аарон Пол и Кумэйл Нанджиани.

Война между сушей и морем

The War Between the Land and the Sea

Когда и где? 7 декабря 2025 на BBC.

Что? Политическая фантастика по вселенной «Доктора Кто».

О чём? О «морских дьяволах», или хомо аква — глубоководных гуманоидах, которые обитают в морской пучине и решили явить себя жителям суши, чтобы предъявить им претензии за загрязнение моря. И о том, что с этим будет делать международная военная организация ЮНИТ и её агент Баркли Пьер-Дюпон.

Чего ждём? Неожиданное ответвление «Доктора Кто», посвящённое организации ЮНИТ — давней, хотя и не то чтобы безумно популярной части «Хунивёрса». Трейлер сулит конфликт в духе «Аквамена», но с дипломатией и интригами.

«Война» служит эдакой паузой-передышкой, пока ВВС решает судьбу основного сериала — оттуда неожиданно ушёл исполнитель главной роли. Так что сам Доктор не прибежит мирить сушу и море. Зато руководит сериалом Расселл Т. Дэвис, один из главных шоураннеров «Доктора Кто» в ХХ веке. А одной из главных героинь будет Кейт Летбридж-Стюарт, появлявшаяся в сериале десятилетиями, — и актриса Джемма Редгрейв намекает, что её персонаж может не дожить до финала.

Перси Джексон и Олимпийцы, 2-й сезон

Percy Jackson & the Olympians

Когда и где? 10 декабря 2025 на Disney+ и Hulu.

Что? Подростковое фэнтези по книгам Рика Риордана.

О чём? О Перси Джексоне, подростке, который оказался сыном бога морей Посейдона. Потому что боги и существа древнегреческой мифологии тайно живут в современном мире, а их отпрысков обучают в специальной школе полукровок.

Чего ждём? Экранизацию второго тома книжной серии, «Море чудовищ». На лагерь полукровок нападают приспешники злодея Кроноса, а Перси с товарищами отправляется в плавание за Золотым руном. Этот сюжет уже был экранизирован в 2013 году, но сериал держится куда ближе к сюжету и реалиям книг, чем киноверсия, за что фанаты первоисточника ценят его выше.

Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт, 2-й сезон

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Когда и где? 11 декабря 2025 на Netflix.

Что? Приключенческий низкофэнтезийный мультсериал по мотивам серии игр Tomb Raider.

О чём? О Ларе Крофт, расхитительнице гробниц, которая при этом нередко спасает мир. Во втором сезоне Лара разыскивает похищенные нигерийские волшебные маски. Они попали в руки миллиардерши, намеренной с их помощью овладеть божественной силой и «очистить» мир от недостойных.

Чего ждём? Лара в новом сезоне уже не девочка-новичок, а опытная искательница приключений, которая бьёт морды акулам. А мир вокруг неё окончательно превратился из плюс-минус реалистического «Индианы Джонса» в фэнтези с магией уровня «Легенды об Аанге». Сезон заявлен как последний, так что ждём эпичный гранд-финал.

Копенгагенский тест

The Copenhagen Test

Когда и где? 27 декабря 2025 на Peacock.

Что? Шпионская фантастика.

О чём? О спецагенте Александре Хейле, мозг которого взломали хакеры. Теперь они могут прочесть его мысли. Алексу надо доказать начальству, что он не предатель, иначе его ликвидируют.

Чего ждём? Шпионский триллер в духе «Борна», но с фантастической идеей, что за героем следят не только снаружи, но и «внутри». Создатель сериала — Томас Брэндон, ответственный за вапирятник «Наследие», а присматривал за ним опытный продюсер Джеймс Ван («Пила», «Астрал», «Заклятие»). В главной роли тоже китаец — Симу Лю, хорошо нам знакомый как Шан-Чи из фильмов Marvel.

А также:

Очень странные дела, 5-й сезон: финальная часть

Финал главного ностальгического ужастика последнего десятилетия. Первую половину сезона Netflix показал в ноябре — и стало ясно, что детские приключения окончательно превратились в дорогой блокбастер. Так что ждём эпичной финальной схватки жителей Хокинса с личом Векной. Ещё три серии выйдут 25 декабря, а финальная — точнёхонько в новый год, 31 декабря.

Киберслав: новые серии

Самый ожидаемый российский мультсериал не торопится выходить целым сезоном. Год назад нам показали первую серию истории про кибербогатыря, который защищает фэнтезийный город Китеж, а теперь «Кинопоиск» представит ещё три.

Технолайк

Российский компьютерный мультсериал для детей про то, как плохо гоняться за лайками. Фантастика про школьницу, которая хотела добиться популярности в виртуальной соцсети — и случайно поменялась телами с суперзвездой виртуального мира. С 8 декабря на Premier и RuTube.

А ещё: исторические приключения! Декабрь 2025-го почему-то особенно богат не на фантастику, а на сериалы о приключениях и жизни в прошлых эпохах — не фантастические, но и чистым реализмом это не назовёшь. Сандокан: Принц пиратов Итальянский сериал про великого пирата по книгам Эмилио Сальгари. Сандокан грабит корабли Британской империи у берегов Малайзии в XIX веке. Трейлер сулит много абордажа, красивых женщин, мужчин и тропических морей. Со 2 декабря на «Амедиатеке». Спартак: Дом Ашура Ответвление брутального сериала «Спартак: Кровь и песок» про хромого сирийского гладиатора Ашура, который в этой версии каким-то чудом выжил. Снял сериал всё тот же Стивен Денайт, а Ашура снова сыграл Ник Тарабэй. С 5 декабря на Starz. Покинутые Драматический вестерн о героине, которая стала приёмной матерью целому выводку сирот и столкнулась с кланом аристократов. Сериал впечатляет актёрским составом: главную героиню играет Лена Хиди (Серсея из «Игры престолов»), а матриарха богачей — Джиллиан Андерсон (Скалли из «Секретных материалов»). 4 декабря на Netflix.

