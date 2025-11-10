Бар «Один звонок»: пей, звони, стреляй

Этот российский сериал сняли два года назад — но он завис в производственном лимбе и смог выбраться только сейчас. Может быть, благодаря одному звонку — ведь в затянувшемся ожидании явно не последнюю роль сыграли неосторожные высказывания некоторых причастных к созданию сериала людей. И всё же «Бар “Один звонок”» вышел, а не окончательно сгинул в безвестности.





В сериале две основные сюжетные линии. В одной из них следователь Андрей Морозов (Александр Ильин мл.) одержимо ищет ускользающий бар, в который однажды забежал и пропал его сын Витя (Кай Гетц). Другая — серия зарисовок о буднях необычного заведения, где саркастичный бармен (Данила Козловский) и его маленький помощник Витя обслуживают клиентов-типажей.





