«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Сериалы|Обзоры сериалов
#обзор сериала#что посмотреть#российская фантастика#мистика

Бар «Один звонок»: пей, звони, стреляй

Александр Анохин
10 ноября 12:00
1280
3 минуты на чтение
Где-то на улочках Москвы затерялся небольшой бар «Один звонок». Где-то — потому что у него нет постоянного адреса. И вовсе не из-за того, что заведение работает в модном поп-ап формате, — просто оно… немного потустороннее. Попасть туда можно по смс-приглашению или волею судеб.
В баре вам, конечно, нальют чего-нибудь горячительного (и даже не попросят денег), но славится он не своими коктейлями. Главная услуга — звонок любому мёртвому человеку. Плата за минуту разговора — раунд в «русскую рулетку», но с каждой дополнительной минутой количество пуль в барабане увеличивается…
Жанр: мистика, детектив
Режиссёр: Сергей Филатов
В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин мл., Кай Гетц, Леонид Ярмольник и другие
Премьерный показ: 1 октября, KION
Продолжительность: 7 серий по 25 минут (первая серия — 44 минуты)
Рейтинг: 18+
Похоже на: «13 Клиническая» (2022)
Этот российский сериал сняли два года назад — но он завис в производственном лимбе и смог выбраться только сейчас. Может быть, благодаря одному звонку — ведь в затянувшемся ожидании явно не последнюю роль сыграли неосторожные высказывания некоторых причастных к созданию сериала людей. И всё же «Бар “Один звонок”» вышел, а не окончательно сгинул в безвестности.

В сериале две основные сюжетные линии. В одной из них следователь Андрей Морозов (Александр Ильин мл.) одержимо ищет ускользающий бар, в который однажды забежал и пропал его сын Витя (Кай Гетц). Другая — серия зарисовок о буднях необычного заведения, где саркастичный бармен (Данила Козловский) и его маленький помощник Витя обслуживают клиентов-типажей.

Проблема в том, что линии получились очень неравноценными. Первая слишком сильно отдаёт ментовскими сериалами и кажется чересчур мрачной, холодной и брутальной. А Александр Ильин не выходит из образа интерна Лобанова, где-то раздобывшего пистолет.
Второй подсюжет ощущается гораздо более живым (иронично) — наравне с мистикой он полон актёрского задора, который порой хлещет через край. Это практически бенефис Козловского, у которого здесь есть и замогильные шутки, и танцы на барной стойке, и безмерная грусть. Да, иногда он раздражает своим апломбом и театральщиной. Но ведь хозяин инфернального бара и должен быть немного мерзотненьким, разве нет?
Тем более что в эпизодах его оттеняет палитра отличных актёров: Оксана Акиньшина, Иван Макаревич, Полина Ауг, Олег Рязанцев и Леонид Ярмольник. Увы, большинство из них появляется на экране на считаные минуты — для душещипательного разговора с покойным и печального финала. Возможно, поэтому в короткий сериал добавили обильную порцию флешбэков главных героев и проходных клиентов. 
Сценки из семейной жизни — яркое украшение сериала, ведь все посетители бара приходят именно затем, чтобы позвонить родственникам (или, на худой конец, адмиралу Колчаку). Хотя эти эпизоды получились сугубо нравоучительными, нельзя не признать, что «Бар „Один звонок“» транслирует не слишком оригинальную, но крепкую мысль: нужно отпустить прошлое и жить настоящим. Истории персонажей, которые усвоили урок потустороннего заведения, довольно ясно демонстрируют точку зрения авторов.
Вот только вместе с водой тут выплеснули и ребёнка (или, в «барных» терминах, смахнув пену, вылили и пиво). По сюжету получается, что главное — переступить через прошлое, которое тянет вниз, а мотивы твоих поступков не важны. В результате человек, которого мучает совесть перед мёртвым любимым, волею случая погибнет, а корыстный хитрец, которому от покойника нужен только ПИН-код банковской карточки, преспокойно уедет на Мальдивы. Цена, которую платит Морозов, чтобы попасть в бар, тоже оказывается слишком велика — и какая в его истории мораль, сказать сложно. 
Лаконичность — безусловное достоинство сериала. Семь коротких эпизодов пролетают быстро, темп мистических перипетий и накал страстей человеческих выдержаны добротно. И хотя основные сюжетные линии завершаются, ответов на многие метавопросы о природе бара и его владельцах нам не дадут. Может быть, этих ответов нет и у самих создателей. В конце концов, потусторонний бар с телефоном лишь макгаффин — его сверхъественная технология сводится к тому, что покойный отвечает шифром, который бармен переводит с помощью книги кодов. Конечно, это упрощение — ведь авторы, прежде всего, хотели поговорить о душевном. Или собирались раскрыть все тайны во втором сезоне — если он когда-нибудь случится. Намёк на продолжение в сюжете есть, ждём лишь один звонок.

Александр Анохин
