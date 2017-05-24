Лучшие фэнтези-сериалы

Сериалов в жанре классического «высокого» фэнтези на телевидении немного, удачных — ещё меньше. Чтобы не тащить в топ откровенно неудачные примеры, мы чуть-чуть раздвинули рамки жанра и включили в наш топ всё самое интересное, что связано с древней магией, рыцарями, сказочными мирами и мифическими существами.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Игра престолов

Главный фэнтези-сериал всех времён. Мир ещё не оправился от шока, который пережил в 2011 году, впервые узрев экранизацию книг Джорджа Мартина. Фэнтези, явно рассчитанное на взрослых! С насилием и сексом! С почти реалистичным средневековьем и хитрыми политическими интригами! С непредсказуемым сюжетом, где даже главные герои могут погибнуть в любой серии! Да ещё и снятое на высочайшем техническом уровне! «Игра престолов» стала так значима, что проникла в каждый уголок мировой культуры. Даже те, кто не смотрел ни одной серии, волей-неволей в курсе, что зима близко, Джон Сноу ничего не знает, Дейенерис — мать драконов, Тирион — карлик, а Ходор — ходор.

Зена, королева воинов

Воительница Зена появилась как второстепенный персонаж в сериале «Удивительные странствия Геракла», получила собственное шоу и мигом затмила первоисточник. Лихая древнегреческая амазонка с метательным диском, побеждающая тиранов, монстров и самого бога войны, выделялась на фоне клонов Конана не только из-за пола, но и благодаря харизме суровой Люси Лоулесс и её «экранной химии» с Рене О’Коннор в роли наивной Габриэль. Сейчас это шоу пробуждает в первую очередь ностальгию. Признавайтесь, вы тоже когда-то смотрели «Зену» по СТС, и, хотя сериал казался немного глупым, от него было невозможно оторваться.

Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл

Утончённое историческое фэнтези про альтернативный XIX век, в котором два джентльмена-волшебника возродили английскую магию, изменили ход Наполеоновских войн и столкнулись с коварным и безумным эльфом. Экранизация объёмистого романа Сюзанны Кларк получилась под стать оригиналу: неторопливой, атмосферной и такой же английской, как дождь и файв-о-клок. Этот мини-сериал обязательно стоит посмотреть всем, кто любит британское телевидение с его харизматичными актёрами и умными сюжетами. А ещё — ценителям мифологии, для которых слова «сиды», «бруг» и «фэйри» не пустой звук.

Волшебники

Вольная экранизация романов про магическую школу Брейкбиллс пересматривает устоявшиеся со времён «Нарнии» и «Гарри Поттера» стереотипы. Волшебство из искусства становится престижным, но тяжёлым ремеслом. Углублённый курс физической магии вместе со знаниями приносит неврозы и депрессию. Страна из детских сказок верна жестоким законам, и слабым духом в ней не место. Мифические создания не поют добрых песенок, склонны к обману и беспричинным убийствам. Взяв лучшее из книг Льва Гроссмана, сериал прибавил в метком юморе и лучше раскрыл второстепенных персонажей. Кроме того, он очень прилично выглядит: здешние спецэффекты временами достойны большого кино.

Плоский мир

Немного сжульничаем: это не сериал. Это три телефильма — «Санта-Хрякус», «Опочтарение» и «Цвет волшебства», объединённые только командой создателей, каналом Sky1 и вселенной Плоского мира. Но мы не могли обойти вниманием самые удачные экранизации Терри Пратчетта. Они хорошо передают абсурд, иронию и волшебную атмосферу его книг. САМ СМЕРТЬ и его внучка, Ринсвинд и другие чудаки-волшебники, могучий Коэн-варвар и хитрец Мокриц фон Липвиг, городская стража и големы выглядят как ожившие иллюстрации. Начинать рекомендуем с «Опочтарения», которое получилось лучшей частью из трёх: и смешной комедией, и поучительной притчей, и увлекательным авантюрным кино.

Горец

Вселенная «Горца» породила пять фильмов, два телесериала и мультсериал. Но смотрибельны только первая полнометражка да первый сериал, где родившийся в XVI веке шотландец Дункан Маклауд японской катаной под музыку Queen рубил головы злым бессмертным, вступался за слабых, крутил романы и вспоминал свою богатую биографию. В сериале хватало закрученных сюжетов, многогранных персонажей и интересных экскурсов в прошлое, а Дункан был крайне трагической фигурой. Слишком благородный и принципиальный, он часто терял друзей из-за своих убеждений, а родственники и просто приятели, умирая, оставляя на сердце героя всё новые раны. Бессмертие — невесёлая штука, если его не с кем разделить.

Зачарованные

Предмет настоящего культа среди школьников (а особенно школьниц) 2000-х. История сестёр, которые спасают от зла Землю вообще и Сан-Франциско в частности. Сила Трёх, Книга Тайн, демоны, которые сгорают в адском пламени, стоит бросить им под ноги склянку с правильным зельем, — всё это навсегда отпечаталось в сознании тогда ещё юных зрителей. Продуманная мифология и недурные для конца 1990-х спецэффекты сделали «Зачарованных» признанным образцом городского фэнтези. Что немаловажно, женского городского фэнтези. Если в «Баффи» поднимались проблемы, волнующие девочек-подростков, то сериал про сестёр Холливелл мог заинтересовать и аудиторию постарше. Ведь каждая женщина немножко ведьма.

Десятое королевство

Давным-давно, за два года до комиксов Fables и за десять — до «Однажды в сказке», на NBC вышел минисериал, где иронично обыгрывались классические сказочные сюжеты. Молодая официантка из Нью-Йорка и её недалёкий отец попадают в параллельный мир, населённый героями сказок, чтобы помочь принцу вернуть трон, найти любовь и узнать о своём прошлом. Кто сказал «попаданцы»? Так и есть. Но «Десятое королевство» выгодно отличается увлекательным сюжетом, из-за которого все пять полуторачасовых серий хочется посмотреть залпом, яркими персонажами (чего стоят импозантный Волк и четвёрка дерзких троллей) и отличным юмором. И, разумеется, потрясающей начальной заставкой, за которую сериал получил премию «Эмми».

Однажды в сказке

Персонажи, знакомые нам по сказкам Перро и братьев Гримм, а также по диснеевским мультфильмам, становятся жителями современного американского городка. Когда-то они населяли волшебную страну, но попали под действие проклятия, перенеслись в мир без магии и ничего о себе не помнят. Сюжет развивается одновременно в прошлом и настоящем, и наблюдать, как персонажи постепенно вспоминают, кто они такие, довольно занятно. Со временем сериал стал до невозможности «мыльным» и нелогичным, но первые пару сезонов стоит посмотреть — ради необычных интерпретаций сказочных сюжетов.

Мерлин

В середине 2000-х BBC вдохновились «Тайнами Смолвиля» и создали историю о молодом волшебнике Мерлине, который служил королю Артуру. Сериал выглядел скромно даже по тогдашним меркам: камерный Камелот и дешёвые спецэффекты. Но мы полюбили это шоу за хитросплетения сюжета и интересное толкование артурианских легенд. А во многих эпизодах то и дело мелькали приглашённые звёзды. Скажем, из Чарльза Дэнса (Тайвин Ланнистер) вышел непревзойдённый охотник на ведьм. А подвального дракона Килгарру озвучил сэр Джон Хёрт!