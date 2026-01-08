Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки

Эта часть подборки премьер 2026 года рассказывает о фильмах меча, магии и чудес — от древних мифов и «Нарнии» до диснеевских сказок. В неё не вошли экранизации игр: их в новом году так много, что они заслужили отдельную статью.

Одиссея

The Odyssey

Когда? 17 июля 2026-го.

Что? Мифологический пеплум. Экранизация поэмы Гомера.

О чём? Царь древнегреческой Итаки, хитроумный Одиссей, много лет провёл вдали от дома на Троянской войне. Теперь он с дружиной возвращается домой. Плыть-то вроде недалеко, но боги обижены на Одиссея, а мифическая Эллада полна циклопов, сирен и прочих опасностей, мешающих в пути. На родине Одиссея уже считают погибшим и требуют от царицы Пенелопы выбрать нового мужа.

Трейлер

Кто? Кристофер «Гений» Нолан, пока что самый громкий и любимый народом режиссёр XXI века, как ни крути. С ним работала оскароносная команда « Оппенгеймера »: за камерой стоял Хойте ван Хойтема, а музыку писал Людвиг Йоранссон. В роли Одиссея — Мэтт Деймон, Пенелопа — Энн Хэтэуэй, их сын Телемах — Том Холланд. Да и в других ролях весь цвет Голливуда: Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Джон Бернтал, Джон Легуизамо, Миа Гот… проще, кажется, сказать, что нет Ди Каприо и Бэйла.

Чего ждём? Нолан в последнее время всё больше тянется к классике. Вы, возможно, видели меметичную картинку про то, что тот или иной фильм Нолана — это вариация на темы Стэнли Кубрика. Это, конечно, шутка, но с долей правды. С годами Нолан всё больше походит на режиссёра из середины XX века: снимает на плёнку, избегает компьютерной графики и даже темы и жанры выбирает с оглядкой на те годы. Пеплум, то есть эпическое кино про античность, — один из классических жанров Золотого века Голливуда (такое даже Кубрик снимал), и вполне уместно, если именно Кристофер попробует сделать пеплумы снова великими.

Но и совсем уж ретро-кино ждать не стоит. Нолан — консерватор-экспериментатор, и от «Одиссеи» мы ждём фирменного нелинейного повествования и мозголомных выкрутасов со временем. Только не забывайте, что кино не историческое, а ближе к фэнтези. Так что не удивляемся «бэтменскому» шлему — убедительных доспехов и одежд Бронзового века, увы, ждать не стоит. Впрочем, так было и в классических пеплумах!

Нарния: Племянник чародея

Narnia: The Magician's Nephew

фото со съёмок

Когда? 26 ноября 2026-го.

Что? Семейное фэнтези, экранизация повести Клайва Льюиса.

О чём? О мальчике Диггори и девочке Полли, которые отправились путешествовать в волшебные параллельные миры при помощи магии, найденной хитрым дядюшкой Эндрю. И о сотворении мира, где появится чудесная страна Нарния. Действие в этой версии перенесено из XIX века в середину XX-го.

Кто? Грета Гервиг, режиссёр « Барби » и «Леди Бёрд», снимает по собственному сценарию. В главных ролях, понятно, дети без большого опыта, но колдунью Джадис играет Эмма Маки («Половое воспитание», «Эмили»), а ещё в какой-то роли — сам агент 007 Дэниел Крейг. Фильм снимают для Netflix, но выйдет он и в кинотеатрах — интернет-сервис окончательно превратился в киностудию.

фото со съёмок

Чего ждём? «Нарния» — классика детской литературы, которую экранизировали уже кучу раз (да, три всем известных фильма 2000-х были далеко не первыми). Но все предыдущие экранизации охватывали три-четыре книги про семейство Певенси и/или Юстаса. «Племянник чародея» — приквел о других героях, написанный Льюисом позже, но идущий первым по хронологии мира Нарнии. Здесь Нарния буквально появляется — её создаёт из ничего бог-лев Аслан. Это религиозная христианская притча, и интересно, как с ней обойдётся прогрессивная Гервиг.

Радует уже то, что новая «Нарния» не очередной перезапуск или ремейк, а развитие серии в сторону менее известных книг. В хорошем исполнении из «Племянника чародея» должна получиться уютная сказка про старую добрую Англию и воспитанных детей, бродящих по сказочным вселенным. Если всё пройдёт удачно — кто знает, может, очередь дойдёт и до «Коня и его мальчика» и «Последней битвы».

Повелители вселенной

Masters of the Universe

Когда? 5 июня 2026-го.

Что? Фэнтези по серии игрушек фирмы Mattel.

О чём? О Хи-Мене, он же принц Артур из замка Грейскал на планете Этерния. Принц владеет волшебным мечом, который превращает его в полуголого качка в бронетрусах и помогает бороться со злодеями. В первую очередь со Скелетором, который очень хочет захватить замок. Судя по кадрам со съёмок, принц Артур попадёт на Землю, и его арестует полиция.

Кто? Трэвис Найт, режиссёр отличного мультика « Кубо » и фильма « Бамблби » по миру «Трансформеров». В роли Хи-Мена — Николас Галицин (принц из « Золушки »), а Скелетора, приносящего неприятные факты, сыграл (под маской, конечно) Джаред Лето. И он даже не самая громкая звезда фильма: в актёрском составе есть ещё Идрис Эльба, Элисон Бри, Кристен Виг, Морена Баккарин и Джеймс Пьюрфой.

Чего ждём? Помните мем «Это кукла Барби… Это Хи-Мен »? Обе серии игрушек, вызывающих комплексы, на деле принадлежат одной компании Mattel. Чтобы привлечь к ним внимание, Mattel всё чаще позволяет авторам экранизаций ставить смелые эксперименты. Иногда слишком смелые — мультсериалы «Ши-Ра» и «Повелители вселенной» получили немало камней в огород от старых поклонников. Зато когда « Барби » дали превратить в постироничную феминистскую комедию, это внезапно имело успех.

Судя по всему, в сторону комедии работал и Найт. На момент, когда мы писали эту статью, ещё не было трейлера фильма — но в Сеть утекли первые отзывы с тестовых показов. Они, конечно, положительные (иначе кто бы им дал утечь!), в них картину нахваливают за каноничный дизайн персонажей и злодейскую игру Лето. Но главное, что из них ясно: «Повелители вселенной» — смешной фильм, который не стесняется китчевости и несерьёзности первоисточника.

А вот такого точно не снимут: Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма Кот-император 01.02.2018 33419 Полюбуйтесь на подборку артов от иллюстратора Пола Джеррарда.

Моана

Moana

Когда? 10 июля 2026-го.

Что? Полинезийская музыкальная сказка. Живой ремейк мультфильма «Моана».

О чём? О Моане, дочери вождя полинезийского острова, которая отправляется в морское путешествие, чтобы спасти свой народ. И о нахальном полубоге Мауи, который составит ей компанию.

Трейлер

Кто? Режиссёр Томас Кейл, поставивший мюзикл «Гамильтон» и сериал «Две девицы на мели». В роли Мауи — полусамоанец Дуэйн «Скала» Джонсон, который озвучил его и в мультфильме, а Моану играет 18-летняя самоанка Кэтрин Лагаайя.

Чего ждём? Диснеевский ремейк, и этим всё сказано. Всё должно быть технически гладко и красиво, но не будет совершенно ничего нового. Это видно уже по трейлеру: никакой новой интерпретации, всё то же самое, от образов до песен. И если раньше снимали такие ремейки хотя бы более-менее старых мультфильмов, то «Моане» только в 2026 году исполнится десять лет. Причём продолжения мультфильма ещё снимают, в планах третья часть!

Зачем делать ремейки того, что совсем не устарело? Потому что это пока ещё приносит деньги. Потому что проще переснять один в один фильм, который уже точно удачный, а не рисковать и экспериментировать. Нет сомнений, что новая «Моана» будет отлично выглядеть и звучать. Но мы этот фильм уже видели.

И писали про него: «Моана»: мультфильм Disney с поющим Скалой Алексей Ионов 30.11.2016 51002 Режиссёры «Русалочки» и «Аладдина» создали ещё одну анимационную сказку — на сей раз полинезийскую.

’Джуманджи 4’

Когда? 11 декабря 2026-го.

Что? История попаданцев. Четвёртый фильм серии «Джуманджи» (не считая «Затуры»).

О чём? О приставочной игре «Джуманджи», которая буквально переносит игроков в воображаемый мир джунглей и поселяет в тела героев. Подробности сюжета пока неизвестны, но, судя по кадрам со съёмок, на сей раз уже персонажи игры окажутся в реальном мире.

Кто? Всё те же лица перед камерой и за ней, что в предыдущих двух фильмах. Режиссёр Джейк Кэздан, герои игры — Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. Даже Дэнни Де Вито в роли ворчливого «реального» деда на месте.

Чего ждём? Фильм, который задержался на год из-за забастовки сценаристов и актёров и до сих пор даже не получил официального названия («Джуманджи 4» мы называем его условно). Съёмки в итоге начались только в этом ноябре, так что и 2026 год — дата оптимистичная. Создатели обещают нам финал трилогии перезапущенного «Джуманджи». Франшиза потом наверняка получит развитие, но уже с другими героями.

Читайте также «Джуманджи: Зов джунглей»: старое против нового. Кто кого? Александр Гагинский 18.12.2017 97503 Сравниваем стиль и сюжет, героев и актёров классической версии и новой, с Джеком Блэком и Скалой.

А также: отечественные сказки! Их на 2026 год анонсировано так много, что рассказать о каждой отдельно не хватит сил — да и нет нужды, о большинстве всё понятно по названию. Просто перечислим: Богатыри

Доктор Гаф

Домовенок Кузя 2

Ждун 2

Колотун

Королевство кривых зеркал

Король и Шут. Навсегда

Кощей. Тайна живой воды

Лукоморье

Морозко

Последний богатырь. Колобок

Приключения желтого чемоданчика

Сказка о царе Салтане

Сказочные выходные

Смешарики. Сквозь вселенные

Умка

Царевна Несмеяна

Царевна-лягушка 2

Чудо-Юдо

В следующих подборках мы расскажем о будущих фильмах про супергероев и экранизациях игр. Следите за обновлениями!

