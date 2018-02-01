Совсем недавно кинокомпания Sony анонсировала дату выхода фильма «Повелители Вселенной». Нас ждёт киноадаптация-перезапуск чертовски странного и героического мультсериала. Безумный сплав научной фантастики и фэнтези про борьбу с тёмным властелином выйдет 18 декабря 2019 года. Над картиной работает студия McG («Ангелы Чарли», «Терминатор 4: Да придёт Спаситель»).

Похоже, анонс вдохновил художника-иллюстратора Пола Джеррарда. Он опубликовал подборку концепт-артов, на которых изобразил персонажей оригинального мультсериала в мрачном и реалистичном стиле. Только посмотрите, что у него получилось!

«Хи-Мен и Повелители Вселенной» — мультсериал, который выходил в эфир с 1983 по 1985 год, всего снято 130 серий. Первоначально его запустили ради популяризации новой серии игрушек фирмы Mattel, но позже он обрёл большую известность. Сюжет мультсериала разворачивается в вымышленной вселенной Вечность (Eternia), в котором коварный тёмный властелин Скелетор и его армия приспешников пытаются захватить Замок Серого черепа, а герой Хи-Мен и его соратники встают у них на пути.

В 1987 году уже выходила киноадаптация с Дольфом Лундгреном в роли Хи-Мена. Фильм отметили за спецэффекты и декорации, но в остальном приняли довольно прохладно.

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