Совсем недавно кинокомпания Sony анонсировала дату выхода фильма «Повелители Вселенной». Нас ждёт киноадаптация-перезапуск чертовски странного и героического мультсериала. Безумный сплав научной фантастики и фэнтези про борьбу с тёмным властелином выйдет 18 декабря 2019 года. Над картиной работает студия McG («Ангелы Чарли», «Терминатор 4: Да придёт Спаситель»).

Похоже, анонс вдохновил художника-иллюстратора Пола Джеррарда. Он опубликовал подборку концепт-артов, на которых изобразил персонажей оригинального мультсериала в мрачном и реалистичном стиле. Только посмотрите, что у него получилось!

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 1

Skeletor

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 2

Evil-Lyn

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 3

Modulok

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 4

Duncan / Man-at-Arms

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 5

Man-E-Faces

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 6

King Hiss

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 7

Trap Jaw

 

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 8

Buzz Off

Тёмные «Повелители Вселенной»: как могла бы выглядеть мрачная версия фильма 9

Skeletor (ещё одна версия)

«Хи-Мен и Повелители Вселенной» — мультсериал, который выходил в эфир с 1983 по 1985 год, всего снято 130 серий. Первоначально его запустили ради популяризации новой серии игрушек фирмы Mattel, но позже он обрёл большую известность. Сюжет мультсериала разворачивается в вымышленной вселенной Вечность (Eternia), в котором коварный тёмный властелин Скелетор и его армия приспешников пытаются захватить Замок Серого черепа, а герой Хи-Мен и его соратники встают у них на пути.

В 1987 году уже выходила киноадаптация с Дольфом Лундгреном в роли Хи-Мена. Фильм отметили за спецэффекты и декорации, но в остальном приняли довольно прохладно.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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