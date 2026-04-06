Фантастика про Луну: какие книги почитать?

Главное космическое событие месяца — запуск миссии «Артемида 2». Впервые за пятьдесят с лишним лет земляне вернулись на орбиту Луны, хотя в этот раз и не высадились на её поверхность. Новая миссия должна стать первым шагом в планах по созданию базы на Луне. Воплотятся эти планы или нет — покажет время. А пока что мы составили подборку уже классических книг, герои которых добрались до Луны и даже освоились на ней.

Энди Вейер «Артемида»

Может показаться, что «Артемида» основана на одноимённой программе. Однако сам автор утверждает , что это чистое совпадение. Cвои планы NASA обнародовало лишь в 2019 году, спустя два года после выхода романа, а связь богини Артемиды с Луной кажется очевидной.

Действие разворачивается в недалёком будущем, в котором на Луне построен первый город. Ловкая и находчивая героиня Джаз Башара промышляет контрабандой и мечтает добыть лицензию гида, чтобы водить экскурсии по поверхности планеты. Джаз не любит напрягаться и мечтает разбогатеть, прилагая минимум усилий. Поэтому, когда местный магнат предлагает ей миллион жетонов за сомнительное начинание, Джаз охотно соглашается. Всего-то и надо взорвать четыре гигантских комбайна и саботировать производство воздуха для колонии. Она и не подозревает, что впутывается в игру с очень высокими ставками и ставит свою жизнь и жизнь близких ей людей под удар.

От Вейера во втором романе ждали чего-то подобного «Марсианину», поэтому многих «Артемида» разочаровала. Да, тут по-прежнему много науки, всё максимально приближено к реальности, но вот отсылки к популярной культуре сведены до минимума, а Джаз Башара при всём к ней уважении — ни разу не Марк Уотни. «Артемида» — всего лишь динамичный авантюрный роман, где героиня первую половину книги пытается провернуть сомнительную аферу, а вторую — разгребает последствия своих действий. Но если не ждать от «Артемиды» второго «Марсианина», вы получите качественную и увлекательную историю с по-своему симпатичной героиней.

Читайте также Энди Вейер «Артемида». Первая рецензия на новый роман автора «Марсианина» Дмитрий Злотницкий 14.11.2017 28830 Сумел ли Энди Вейер удержать высокую планку, которую задал в «Марсианине»? Мы уже ознакомились с его новым романом и готовы вынести вердикт.

Дэвид Пэдрейра «Пороховая Луна»

В середине XXI столетия жуткий природный катаклизм едва не уничтожил Землю. Единственная надежда человечества на выживание — создание термоядерных реакторов нового поколения. Но для реакторов необходим гелий-3, а ближайшее место его добычи — Луна. Спутник превращается в нейтральную территорию, поделенную на сферы влияния, где державы, ещё способные позволить себе космическую программу, занимаются добычей изотопа. Шахтёры из разных стран мирно сосуществуют, но когда несколько добытчиков один за другим погибают при подозрительных обстоятельствах, начавшееся расследование грозит развязать Первую Лунную войну…

«Пороховую Луну» можно читать как детектив или даже политический триллер в фантастическом антураже. Но детективная интрига не самая сильная сторона романа. А вот космический антураж передан довольно колоритно. Автор в деталях описывает быт и будни лунных шахтёров и показывает, как жестока и негостеприимна Луна, как она не прощает ошибок. А простые работяги, добытчики гелия-3, в душе оказываются романтиками, мечтающими исследовать новый мир. Ну, или сбежать от оставшихся на Земле проблем, в чём их трудно винить. Увы, земные склоки, противоречия и интриги догнали шахтёров и на Луне.

Артур Кларк «Лунная пыль»

В не столь уж и отдалённом будущем на Луне уже созданы первые поселения и даже появляются туристы, причём от желающих отбоя нет! Но Луна по-прежнему остаётся суровой и смертельно опасной хозяйкой. Во время обычной экскурсии пылеход «Селена» оказывается погребён под многометровым слоем лунной пыли. Начинается потрясающая по масштабам спасательная операция…

Вышедшую в 1961 году «Лунную пыль» можно назвать своего рода предтечей «Марсианина». Если у Вейера весь мир следил за спасением одинокого астронавта, застрявшего на Марсе, то здесь от умелых, оперативных и самоотверженных действий спасателей на Луне зависят сразу двадцать две жизни! В книге хватает разнообразных технических подробностей, и пусть отдельные фантастические допущения автора на практике оказались совершенно нереалистичными, повествование цепляет и спустя шестьдесят с лишним лет после написания. А цепляет потому, что роман посвящён в первую очередь людям — совершенно живым и реальным персонажам, которым сопереживаешь с первой до последней страницы.

Артур Кларк «Земной свет»

В будущем людям удаётся расселиться по Солнечной системе и освоить Луну, Марс, Меркурий и даже Венеру. Колонии быстро устают от метрополии и объявляют независимость. Политическая напряжённость между Землёй и новообразованной Федерацией становится всё сильнее, особенно после утечки на Луне крайне важной информации. Правительственный агент отправляется на поиски источника утечки, но уже может быть слишком поздно…

В «Земном свете» Кларку очень хорошо удалось показать, что часто в конфликтах бывают по-своему правы и неправы обе стороны. Отлично переданы чувства гражданских людей, находящихся на Луне исследователей и учёных, которые невольно становятся свидетелями конфликта. Однако концовка романа, по крайней мере, дарит надежду на лучшее будущее для всего человечества.

Читайте также 2[00]1 фрагмент жизни. К столетию Артура Кларка Николай Караев 16.12.2017 43624 16 декабря 2017 года исполняется сто лет со дня рождения одного из самых известных фантастов XX века. Предлагаем вспомнить 21 малоизвестный факт о жизни Кларка.

Роберт Хайнлайн «Луна — суровая хозяйка»

В недалёком прошлом чуть более далёкого будущего Луна сыграла для Земли ту же роль, что Австралия играла для Англии. На неё принялись ссылать каторжников, уголовников, диссидентов и прочие нежелательные элементы. Но и несколько поколений спустя законопослушные потомки ссыльных продолжают жить на Луне, за сущие гроши выращивая зерно, добывая ресурсы и всячески вкалывая во имя Земли под чутким и неусыпным контролем лунной администрации. Неудивительно, что в недрах местного общества зреет революция…

«Луна — суровая хозяйка» заслуженно считается одним из лучших романов Хайнлайна. Автор ответственно подошёл к конструированию лунного общества и основ лунной экономики. Он в деталях показывает, как революция постепенно охватывает все ступени местного общества и приводит к неизбежной войне лунарей с Землёй. Добавим к этому блестящий слог, запоминающихся персонажей и отборный юмор — и получим одну из основополагающих книг в истории научной фантастики.

Читайте также Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви Василий Владимирский 07.07.2022 50575 Его считали одновременно фашистом и хиппи, он агитировал за атомное оружие и защищал социалистов, дружил с учёными и сектантами, и даже, говорят, сайентологию придумали на спор с ним…

Жюль Верн «С Земли на Луну. Вокруг Луны»

Жюля Верна считают одним из отцов-основателей научной фантастики. Неудивительно, что и полёт людей к спутнику Земли одним из первых реалистично описал именно он. Итак, в годы Гражданской войны в США в Балтиморе был создан «Пушечный клуб», члены которого занимались созданием всё более мощной артиллерии. С окончанием войны необходимость в услугах клуба отпала, и тогда у его председателя возникла гениальная идея…

Пускай мысль о запуске на Луну из пушки так и осталась фантастикой, Жюль Верн во многом предвосхитил программу реальных лунных исследований веком позже. Например, очень точно рассчитал, что самой подходящей площадкой для космических запусков на территории США будет Флорида. А может, он и не предвосхитил будущее, а вдохновил. Многие реальные учёные и ракетостроители XX века, в том числе Константин Циолковский, загорелись идеей космических полётов именно после знакомства с трудами великого француза.

Читайте также Что предсказал Жюль Верн Дмитрий Злотницкий 16.11.2011 103858 Удачные и не очень предвиденья великого фантаста.

Герберт Уэллс «Первые люди на Луне»

Ещё один из отцов-основателей научной фантастики в «Войне миров» показал, что будет, когда на Землю вторгнутся инопланетяне. В его менее известном романе «Первые люди на Луне» уже земляне попадают на другую планету и встречают инопланетную цивилизацию. Ушлый делец и гениальный учёный отправляются на Луну — что интересно, не на ракете, а в шаре из только что изобретённого вещества, блокирующего гравитацию.

Этим сюжетным ходом Уэллс воспользовался не для того, чтобы предположить, что ждёт землян на спутнике нашей планеты, а для того, чтобы показать, как соприкасаются две абсолютно разные цивилизации. Оказавшись на Луне, делец ищет способы заработать и покорить всех своей воле, а учёный пытается понять местную экосистему и местное общество разумных насекомых. У лунян тоже хватает проблем: отсутствие социальных лифтов, потеря индивидуальности и полное подчинение интересов личности нуждам общества.

Читайте также Герберт Уэллс и научный пессимизм Кот-император 23.09.2016 62698 Как Уэллс стал отцом научной фантастики, боялся будущего, встречался с Лениным и разрабатывал настолки.

Николай Носов «Незнайка на Луне»

Учёный Знайка построил ракету для проверки верности блинной теории происхождения Луны, а провинившийся Незнайка не попал в число космонавтов. Обиженный коротышка подговорил приятеля Пончика вместе с ним пробраться на борт ракеты зайцами. Однако запаниковавший Пончик по ошибке отправил ракету в космос до того, как на борт успел подняться остальной экипаж.

Да, «Незнайка на Луне» — это детская сказка с чётко выраженной моралью и прославлением таких качеств, как дружба, честность и справедливость. Да, никакой блинной теории происхождения Луны не существует, а добраться до неё в частично съедобной ракете невозможно. Но это по-настоящему захватывающая и увлекательная фантастическая история с головокружительными приключениями и запоминающимися персонажами. Это книга, в которой с возрастом угадывается двойное дно и открывается настоящая сатира на современное автору капиталистическое общество. А ещё для многих поколений детей именно «Незнайка на Луне» стал первым введением в курс жестокой, но реалистичной рыночной экономики.

