Книги, которые пора запретить: по следам «Незнайки на Луне»

Книги, которые пора запретить: по следам «Незнайки на Луне»

На прошлой неделе Рунет облетела новость: администратор паблика «Вконтакте» Михаил Малахов сообщил, что его вызвали на беседу в полицию из-за поста с цитатой из книги Николая Носова «Незнайка на Луне», которую сочли «экстремистской». Правда, не по инициативе полиции, а по запросу некоего гражданина «из другого субъекта Федерации», который озаботился этим самым возможным экстремизмом. Причём озаботился бдительный гражданин с большим опозданием, ведь пост со сканом цитаты из 31-й главы «Незнайки на Луне» и иллюстрацией Генриха Валька был опубликован ещё 28 марта. В приведённом Малаховым фрагменте романа житель Луны Колосок в беседе с земной гостьей Селёдочкой называет местных стражей порядка «бандитами».

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают.

Та самая цитата из «Незнайки на Луне»

Это уже не первый случай, когда, казалось бы, совершенно безобидные и хорошо известные художественные произведения вызывают «озабоченность» некоторых личностей и даже целых организаций, приводя к вмешательству надзорных органов. Мы попытались представить, какие именно сказочные или фантастические книги могли бы вызвать похожую реакцию.

Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

Содержание: матёрый экстремист Чиполлоне совершает акт насилия по отношению к должностному лицу и справедливо несёт за это наказание в виде тюремного заключения. Однако он продолжает клевету в адрес отдельных социальных групп, должностных лиц и государства. Его сын, юный Чиполлино, участвует в заговоре, который приводит к ниспровержению законной власти принца Лимона.

Признаки экстремизма:

насильственное изменение конституционного строя;

возбуждение социальной розни;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов (в виде неуплаты налогов и противодействия реновации);

неповиновение сотрудникам правоохранительных органов;

описание экстремиста как положительного героя;

побуждение детей к аморальному образу жизни.

Из протокола:

Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.

— Моим подданным необходимы развлечения, — решил принц Лимон, — тогда им некогда будет думать о своих бедах и нуждах.

Джанни Родари «Джельсомино в Стране лгунов»

Содержание: безответственные взрослые выживают мальчика Джельсомино из дома. Он попадает в Страну лгунов, где по велению короля Джакомона (бездоказательно названного бывшим пиратом) все граждане в соответствии с существующим законодательством обязаны лгать. Незаконный мигрант Джельсомино совместно с местными деклассированными элементами злоумышляют против главы суверенного государства, нанося предательский удар по его авторитету, что приводит к «цветной» революции.

Признаки экстремизма:

жестокое отношение к несовершеннолетним;

бродяжничество;

незаконное пересечение границы;

клевета на высшее должностное лицо;

очернение информационной и идеологической политики государства;

насильственное изменение конституционного строя;

описание экстремиста как положительного героя.

Из протокола:

Есть закон в Стране лжецов: кто не врёт, тот нездоров.

Все они так привыкли лгать, что не могли просто сознаться, что им страшно.

Юрий Олеша «Три Толстяка»

Содержание: деклассированные элементы Просперо и Тибул склоняют к государственной измене представителя трудовой интеллигенции Гаспара Арнери. Заговорщики злоумышляют против законной государственной власти, вовлекая в свою преступную деятельность несовершеннолетних Тутти и Суок. Путём антигосударственной пропаганды и клеветы на социальную группу «толстяки» преступникам удаётся переманить на свою сторону военных, которые свергают законную власть.

Признаки экстремизма:

насильственное изменение конституционного строя;

возбуждение розни к социальной группе «толстяки»;

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность;

пропаганда военного переворота;

описание экстремистов как положительных героев.

Из протокола:

Жуткая ночь наступила для богатых и толстых.

И ещё немного конспирологии Как делаются революции: закулисные интриги в «Трёх толстяках» Что, если Юрий Олеша написал не просто сказку, а политический триллер в псевдоисторическом антураже?

Астрид Линдгрен

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»

Содержание: безнравственная «шведская семья» допускает дружбу маленького мальчика Сванте с подозрительным взрослым карликом, к тому же летающим. Этот явный представитель нетрадиционных меньшинств постоянно приглашает семилетнего ребёнка в безлюдные места «пошалить», осуществляя с ним физические контакты и оказывая на Малыша пагубное влияние.

Признаки экстремизма:

низвержение семейных ценностей (пропаганда «шведской семьи»);

педофилия;

пропаганда аморального образа жизни;

пропаганда нарушения общественного порядка (хулиганства);

вовлечение несовершеннолетних в действия, опасные для жизни (руфинг);

поощрение нетрадиционного поведения.

Из протокола:

В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живёт самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон.

Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они бы давно перестали ходить по улицам.

Джоан Роулинг «Гарри Поттер»

Содержание: несовершеннолетние герои творят сатанистские обряды, ведут антиобщественный образ жизни, не посещают государственные учебные заведения, нарушают разнообразные правила и в конце концов создают незаконное вооружённое формирование, принимая участие в насильственных действиях.

Признаки экстремизма:

пропаганда мракобесия и оккультизма;

вовлечение несовершеннолетних в секты сатанистского типа;

дискредитация христианских ценностей;

участие несовершеннолетних в противоправной деятельности;

создание незаконных вооружённых формирований;

пропаганда жестокости и насилия.

Из протокола:

Могу передвигать вещи, не прикасаясь к ним. Могу заставить животных делать то, что я хочу, без всякой дрессировки. Если меня кто-нибудь разозлит, я могу сделать так, что с ним случится что-нибудь плохое. Могу сделать человеку больно, если захочу.

Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»

Содержание: иностранный агент под чужим паспортом помогает представителям местной «пятой колонны» избежать встреч с органами правопорядка, а также ведёт подрывную деятельность против суверенного королевства Арканар. Он всячески дискредитирует существующую власть и в конце концов встаёт на путь терроризма, убивая законного главу государства дона Рэбу.

Признаки экстремизма:

дискредитация главы государства;

клевета на должностных лиц;

пропаганда терроризма;

возбуждение социальной розни к правящему классу;

возбуждение религиозной розни;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов;

неповиновение сотрудникам правоохранительных органов;

описание иностранного агента как положительного героя.

Из протокола:

Правда — это то, что сейчас во благо королю. Все остальное ложь и преступление.

Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожают соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей.

Джон Р.Р. Толкин «Хоббит»

Содержание: авантюристы-гномы (с привлечением хоббита и человека) по предварительному сговору формируют организованную преступную группировку с целью проникновения в дом гражданина Смауга, чтобы незаконно изъять у него ценности, приобретённые в годы первоначального накопления капитала. Их безответственные действия в обход существующего законодательства приводят к большим жертвам и разрушениям.

Признаки экстремизма:

пропаганда преступных действий (хищения с проникновением в жилище);

создание этнической ОПГ;

внесудебная конфискация ценностей;

пропаганда насилия и жестокости;

пошаговая инструкция по осуществлению кражи.

Из протокола:

Темные дела надо делать в темноте.

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Как видите, при желании практически любую книгу можно подвести под экстремизм. Будем надеяться, что здравый смысл всё же восторжествует и такие списки никогда не станут реальностью.