Первые 15 минут «Мандалорца и Грогу» показали прессе. Вот их пересказ

Новости|Кино
Кот-император
20 апреля 09:30
Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в западный прокат 22 мая, а пока что Disney показали журналистам первые 15 минут картины на CinemaCon. Это первый показ фильма за пределами Lucasfilm. Автор издания Polygon и пользователь на Reddit подробно пересказали увиденное, а мы собрали самое интересное для вас.

Осторожно, спойлеры!

Ничего, что портило бы интригу, но всё равно предупреждаем: это пересказ начальных сцен в подробностях.
В начале нет традиционной для ЗВ бегущей вдаль стены текста. Новых зрителей, не смотревших сериал, вводят в курс дела несколькими строчками. Действие происходит после «Возвращения джедая», Новая Республика отстраивается на обломках империи, а наши герои охотятся за последними имперцами на окраинах Галактики.

Вторжение Мандо

Действие начинается на базе одного мафиози, бывшего имперца. Он «крышует» другие преступные синдикаты. На сходке мафии он заявляет: «Думаю, мы все согласимся, что при Империи дела шли лучше», и заставляет своих клиентов кричать «Слава Империи!». Затем он объявляет, что повышает свои цены. Один из присутствующих возражает, что это слишком много, и мафиози убивает его.
Тут раздаётся сирена тревоги. Штурмовики отправляются проверить, в чём дело. В зал врывается Мандалорец, и начинается битва, которую нам показывают глазами дроида-«мышки». В конце Малыш Грогу разбирает дроид на части Силой.

Мандо на AT-RT

Мафиози убегает, выскакивает в люк и садится в лифт. Мандалорец преследует его наружу и захватывает небольшой шагоход AT-RT, убив водителя-штурмовика.
Мандо и Грогу преследуют злодея по заснеженным горам, где им противостоят массивные шагоходы АТ-АТ, в одном из которых прячется злодей. Мандалорец подбивает один AT-AT и врывается во второй. Он проходит по коридору, полному штурмовиков, устраняя их одного за другим. Злодей садится в спасательную капсулу, но Мандалорцу удаётся подстрелить её и взорвать.

AT-AT в трейлере

Прежде чем АТ-АТ взорвётся, герои взлетают на реактивном ранце. Их подбирает Зеб (герой сериала «Повстанцы»). Зеб недоволен тем, что злодея не взяли живым: 
— Вы ловите плохишей, чтобы они рассказали нам, где остальные плохиши!
Дела пошли не по плану, — оправдывается Мандалорец.

Зеб в трейлере

Корабль прилетает на планету Адельфи, принадлежащую Новой Республике. Герои идут в кантину и встречаются с Ворд, героиней Сигурни Уивер. Она большая начальница в Новой Республике. Она ругает Мандо за грубую работу: теперь им некого допросить и узнать планы имперцев.
Я разберусь со всеми злодеями в вашей колоде карт, — обещает Мандо. Герои буквально используют колоду игральных карт для игры сабакк с портретами злодеев.

Грогу пытается стащить вкусняшки, но Ворд останавливает его.

Сигурни Уивер

Мандалорец спрашивает, заплатят ли ему за эту работу. Ворд говорит да и ведёт его наружу. Только на этом месте начинаются вступительные титры — они всплывают, пока герои идут по космопорту.

Ворд подводит Мандалорца к кораблю, похожему на его «Лезвие бритвы» — оригинальный корабль был разбит во 2 сезоне сериала. Этот же новый, конфискованный у имперцев. Мандо говорит, что корабль стоит  больше, чем ему должны, и Ворд предлагает считать это задатком на следующую миссию.
— Командор Койн. Наш пиковый туз. Никто не знает, как он выглядит, и многие считают, что он уже мёртв.

Новое «Лезвие бритвы»

Хатты готовы навести Мандалорца на Койна, поскольку его имперцы похитили Ротту Хатта, сына Джаббы. Мандалорец должен освободить Ротту и взамен получит наводку на Койна.
— Я больше не работаю на бандитов, — ворчит Мандо.
Да, ты работаешь на меня, — отвечает Ворд.
Интересно, что в недавней утечке злодея звали Лорд Джану. Это псевдоним, или его переименовали? Или это два разных злодея?

Кот-император

25.03.2026

1044

Вам что-нибудь говорят эти имена?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Вайфу уже спорят за тебя, а ты даже не зашёл!
