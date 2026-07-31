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Новости|Игры|Ролевые игры
#Dungeons and Dragons

Что ждёт Dungeons & Dragons: кроссоверы с World of Warcraft и Star Wars, возвращение Dark Sun и не только

Кот-император
31 июля 09:48
1032
2 минуты на чтение
На фестивале ролевых игр Gen Con создатели ролевой системы Dungeons & Dragons анонсировали много нового. В числе анонсов — сразу два громких кроссовера с другими вселенными. Это часть проекта Dungeons & Dragons: Universes Beyond, в котором систему D&D используют для игр по другим мирам.

Dungeons & Dragons: World of Warcraft

Кроссовером с Dungeons & World of Warcraft будет 250-страничная книга по миру Азерота. Она позволит игрокам играть за любую расу или класс WoW по системе D&D. 
В книге будут описаны 11 новых видов существ и 9 подклассов (6 из них новые) — в том числе Рыцарь Смерти, Охотник на демонов и Жрец Теней. А также 26 магических предметов, параметры 30 боссов, 60 новых заклинаний, правила создания зверей-спутников и профессий. Известные персонажи из мира Warcraft появятся в качестве врагов или союзников, в их числе Король-Лич.
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D&D/Star Wars

Этот кроссовер запланирован на более отдалённое будущее. Релизы D&D поделены на «сезоны», и один из них будет называться «Сезоном восстания», и в него войдёт некое совместное издание со Star Wars.

Возвращение Dark Sun

Летом 2027 года ожидается два новых издания по Атасу, вселенной Тёмного Солнца. Книга Edge of Oblivion дополнит сеттинг, а Blood and Power — игровой процесс. В новом Dark Sun вернётся класс псиоников.
Создатели опубликовали довольно кровавый трейлер, передающий дух вселенной. Псионик там тоже показан:

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Greyhawk: Crown of the Witch Queen

В конце 2027 ожидается новое издание по сеттингу Greyhawk, одному из старейших для D&D. Это будет книга Greyhawk: Crown of the Witch Queen из 160 страниц, посвящённая злодеям,  в первую очередь королеве-ведьме Таше. 

Warlock: Dungeons & Dragons

На фестивале рассказали о предстоящей видеоигре, посвящённой колдунам. В этой игре покровителем колдуна, дающим ему силу, будет та самая королева-ведьма Таша. Её озвучит Мэгги Робертсон — она же озвучивала леди Димитреску в Resident Evil Village. Первый геймплей обещают показать через месяц.
Также игроков в ближайшее время ждут две новые книги из серии Arcana Unleashed, посвящённые магическим классам, предметам и приключениям, где персонажи сразятся с Красными Волшебниками Тэя. 
Анонсированы также также обновления сайта и приложения D&D Beyond. И проект D&D Icons, в котором с разработчиками игр будут работать известные писатели литературы по D&D — Роберт Сальваторе, Маграрет Уэйс и Трейси Хикмен.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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