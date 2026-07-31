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Новости

6 редакция Vampire: The Masquerade анонсирована! Вот что изменится

Кот-император
31 июля 09:14
713
1 минута на чтение
На фестивале ролевых игр Gen Con издательство White Wolf официально подтвердило, что разрабатывает 6 редакцию настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. Разработкой руководит креативный директор World of Darkness Джесс Ланзилло. Сейчас идёт набор бесплатных альфа-тестеров, которым будет доступно 7 из 14 кланов вампиров.

Основные изменения в новой редакции:

Основные изменения системы: Жизненная сила и Сила воли/Здоровье объединены в один ресурс. Сложность вычитает кубики из пула, а не повышает целевое число. Игроки бросают почти все кубики за столом. Переосмысленное напряжение: Добавлен трекер Зверя/Природы и переработанная шкала Человечности превращают борьбу между Зверем и Человечности в активную, персонализированную систему, а не в статичное число.

Ресурсы для игроков и ведущего: Игроки будут получать Пробуждение (Quickening) за особенно удачные броски, а Драма позволяет Рассказчикам усложнять сцены, подвергать угрозе Маскарад или усиливать неигровых персонажей.

Идея и создание: Игру дополнительно упростили благодаря единой процедуре для физических и социальных конфликтов. Можно будет создавать персонажей, основанных на жизненных путях, природе, клановых чертах и ​​заслугах. Силы дисциплины также масштабируются в зависимости от количества очков и отдают предпочтение активному, а не пассивному использованию.
Механики: Добавлены механики «Дьявольские сделки» и «Выбери свою боль», поддерживающие ситуации неудачи, инициируемые игроком, а рассказчики смогут насладиться более плавной системой строительства NPC на основе уровней. Игроки и рассказчики также смогут легко находить инструменты безопасности благодаря явным указаниям в «Наборе инструментов безопасности» настольной ролевой игры.

Предыстория

Vampire: The Masquerade получит 6-ю редакцию. Вот первые подробности

Кот-император

04.06.2026

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Для начала, её не называют 6-й редакцией!

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Леонид Мойжес

27.11.2018

118451

Как менялась Vampire: The Masquerade от редакции к редакции, и как мир тёмного фэнтези стал злободневным кривым зеркалом реальности.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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