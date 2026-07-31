6 редакция Vampire: The Masquerade анонсирована! Вот что изменится

Основные изменения системы
: Жизненная сила и Сила воли/Здоровье объединены в один ресурс. Сложность вычитает кубики из пула, а не повышает целевое число. Игроки бросают почти все кубики за столом.
Переосмысленное напряжение
: Добавлен трекер Зверя/Природы и переработанная шкала Человечности превращают борьбу между Зверем и Человечности
в активную, персонализированную систему, а не в статичное число.
Ресурсы для игроков и ведущего: Игроки будут получать Пробуждение (Quickening) за особенно удачные броски, а Драма позволяет Рассказчикам усложнять сцены, подвергать угрозе Маскарад или усиливать неигровых персонажей.
Идея и создание: Игру дополнительно упростили благодаря единой процедуре для физических и социальных конфликтов. Можно будет создавать персонажей, основанных на жизненных путях, природе, клановых чертах и заслугах. Силы дисциплины также масштабируются в зависимости от количества очков и отдают предпочтение активному, а не пассивному использованию.