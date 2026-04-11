Наука и воображение: 10 реальных звёзд в научной фантастике

Тема межзвёздных перелетов — одна из самых популярных в фантастике. Однажды вырвавшись за пределы Солнечной системы, герои романов и кинофильмов открыли для себя огромные блистательные миры, в которых можно встретить невероятных существ. Большинство авторов, пишущих на эту тему, обычно не предполагают, что их миры имеют точную астрономическую привязку. Но в научной фантастике можно встретить и вполне конкретные звёзды, за которыми астрономы давно ведут наблюдения. Интересно взглянуть, как выглядели представления фантастов о планетных системах ближайших к нам звёзд, и сравнить эти гипотетические построения с реальностью, открытой учёными.

Луций Анней Сенека Если бы на Земле было только одно место, откуда можно было бы видеть звезды, то люди толпами стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими.

10. Немезида

Красный или коричневый карлик Расстояние — не определено. Масса — не определена.

Немезида в представлении художника

— Дэниел П. Уитмайр и Альберт А. Джексон IV, а также Марк Дэвис, Пит Хат и Ричард А. Мюллер — независимо друг от друга выдвинули гипотезу, что на окраинах Солнечной системы существует массивный объект, который искажает орбиты комет, направляя их к Солнцу. Предполагалось, что это звезда-компаньонка, которая движется по эллиптической орбите, а её расстояние от Солнца —около 90000 а.е. Астрономическая единица, примерно 150 млн километров Один раз в 26 миллионов лет компаньонка Солнца должна проходить через облако Оорта (гипотетическое облако протокомет). Во время этого прохождения облако будет «взбалтываться», результатом чего может стать кометный «обстрел» нашей планеты. Есть предположения, что в последний раз это вызвало массовую В 1984 году две группы астрономовДэниел П. Уитмайр и Альберт А. Джексон IV, а также Марк Дэвис, Пит Хат и Ричард А. Мюллернезависимо друг от друга выдвинули гипотезу, что на окраинах Солнечной системы существует массивный объект, который искажает орбиты комет, направляя их к Солнцу. Предполагалось, что это звезда-компаньонка, которая движется по эллиптической орбите, а её расстояние от Солнца —около 90000Один раз в 26 миллионов лет компаньонка Солнца должна проходить через облако Оорта (гипотетическое облако протокомет). Во время этого прохождения облако будет «взбалтываться», результатом чего может стать кометный «обстрел» нашей планеты. Есть предположения, что в последний раз это вызвало массовую гибель динозавров

Немезиду пытались отыскать несколько раз, однако инфракрасные обзоры неба ни к чему не привели. А пресс-релиз НАСА от 2011 года гласил: «Недавний научный анализ больше не подтверждает идею о том, что вымирания на Земле происходят через равные промежутки времени, а значит, в гипотезе Немезиды больше нет необходимости»

Пришествие невидимой звезды подробно описано в романе Айзека Азимова «Немезида» .

. Экспедиция землян к невидимой ближайшей звезде описана в рассказе Георгия Гуревича «Инфра Дракона» — звезда оказывается двойной, и на её спутнике космонавты обнаруживают жизнь.

9. Эпсилон Индейца

Оранжево-красная звезда в созвездии Индейца. Расстояние — 11,86 световых лет. Масса — 77% массы Солнца.

Система Эпсилон Индейца в представлении художника Gemini Observatory [CC BY-CA 4.0]

В 2003 году астрономы объявили, что у Эпсилон Индейца обнаружен «подзвёздный» компаньон «ba» — коричневый карлик массой в 47 масс Юпитера. В его атмосфере был выявлен метан, а сам карлик находился на расстоянии 1460 а.е. от Эпсилон Индейца. Ещё позднее выяснилось, что «ba» имеет собственного карликового компаньона «bb», удаленного от него на расстояние 2,5 а.е. и с массой в 28 масс Юпитера.

— от 3,5 до 5,7 миллиарда лет. У неё есть планетная система, но вряд ли на ней существует развитая биосфера. «Пояс жизни» (диапазон расстояний от звезды, в котором должна находиться планета для возникновения на ней Возраст Эпсилон Индейцаот 3,5 до 5,7 миллиарда лет. У неё есть планетная система, но вряд ли на ней существует развитая биосфера. «Пояс жизни» (диапазон расстояний от звезды, в котором должна находиться планета для возникновения на ней жизни земного типа ) находится на расстоянии 0,38 а.е.

Во вселенной «Мира-кольца» Ларри Нивена рядом с Эпсилон Индейца расположилась «сестра» Земли по имени Дом .

В цикле романов Гарри Тертлдава «Мировая война» там находится планета Хеллесс .

В космическом симуляторе Frontier: Elite 2 система Эпсилон Индейца состоит из десяти планет (три из которых — газовые гиганты). Колонии Федерации землян находятся на планетах Скала Эдмунда, Ли, Новая Африка и Мир Элисона.

8. 61-я Лебедя

Двойная оранжево-красная звезда в созвездии Лебедя. Расстояние — 11,4 световых лет. Масса компоненты А — 70% массы Солнца. Масса компоненты В — 63% массы Солнца.

Сравнение размеров Солнца (слева), звезды 61 Лебедя А (внизу) и звезды 61 Лебедя В (вверху справа). RJHall [CC BY-CA 3.0]

Первое достоверное наблюдение за этой звёздной системой с помощью оптических инструментов было сделано Джеймсом Брэдли 25 сентября 1753 года. Среднее расстояние между компонентами звезды — 86,4 а.е. Вокруг системы обнаружено пылевое скопление.

В 1942 году Кей Стренд и Питер ван де Камп пришли к выводу, что у 61-й Лебедя есть компонента С, по массе в 8 раз превышающая массу Юпитера и находящаяся на расстоянии 2,4 а.е. от компоненты А. Позднее эта гипотеза была признана ошибочной. Было выдвинуто предположение о существовании трёх массивных планет в системе 61-й Лебедя, но и оно не получило подтверждения.

Компоненты 61-й Лебедя старше Солнца и находятся довольно далеко друг от друга, что позволяет им обладать устойчивыми планетными системами. «Пояса жизни» сравнительно небольшие: для А он находится на расстоянии 0,26–0,58 а.е, а для В — 0,24–0,50 а.е.

Во вселенной «Основания» Айзека Азимова обитаемая планета в системе 61-й Лебедя, входящая в Сектор Сириуса , считается одним из возможных родительских миров человечества.

Согласно роману «Экспедиция «Тяготение» Хола Клемента, на орбите рядом с 61-й Лебедя находится массивная и быстро вращающаяся планета Масклин. У планеты имеются кольца и огромные спутники.

7. Лаланд 21185

Массивный красный карлик в созвездии Большой Медведицы. Расстояние — 8,29 световых лет. Масса — 46% массы Солнца.

Звезда Лаланд 21185 в представлении художника

Впервые звезда была занесена в каталоги в 1801 году французским астрономом Жозефом Лефрансуа де Лаландом. Это самая типичная из ближайших к нам звёзд — массивные красные карлики наиболее распространены в Галактике.



Расчеты показывают, что землеподобная планета может существовать в этой системе на стабильной орбите с радиусом 0,22 а.е., однако «пояс жизни» находится на микроскопическом расстоянии 0,074 а.е. Возраст Лаланда 21185 оценивается в 7,5 миллиардов лет — это достаточно старая звезда, чтобы рядом с ней могла существовать планетная система. В 1996 году было высказано предположение, что Лаланд 21185 сопровождается двумя планетами с массами 0,9 и 1,6 от массы Юпитера. Первая планета Лаланд 21185 b должна была находиться на расстоянии в 2,2 а.е. от звезды, на орбите с периодом обращения в 5,8 лет, вторая планета Лаланд 21185 c — на расстоянии в 11 а.е. с периодом в 30 лет. Однако позже эту гипотезу опровергли, хоть и не до конца: учёные сошлись на том, что как минимум три планеты у этой звезды всё же существуют. В 2017 году обнаружили первую из них — Лаланд 21185 b, горячий аналог Венеры. В 2021 году обнаружили вторую планету.

В романе Лайона Спрэга де Кампа «Королева изгоев» описывается жизнь гуманоидной расы на планете Ормузд , вращающейся вокруг звезды Лаланд 21185.

В романе Грегори Бенфорда «По морю солнц» вблизи Лаланд 21185 находится изрытая метеоритной бомбардировкой планета, которую населяют существа, способные непосредственно управлять электромагнитными полями.

Действие романа Хола Клемента «Звёздный свет» происходит на медленно вращающейся планете Дхраун, солнце которой — Лаланд 21185.

6. Процион

Двойная звезда в созвездии Малого Пса. Расстояние — 11,41 световых лет. Масса желтовато-белой компоненты А — 157% массы Солнца. Масса белой компоненты В — 60% массы Солнца.

Процион (вверху слева), Бетельгейзе (вверху справа) и Сириус (внизу) Hubble Space Telescope

Тусклый белый карлик В был обнаружен в 1896 году. Он находится довольно близко от компоненты А (16 а.е.). Считается, что компонента В была больше и горячее, чем А, быстро сгорела, но после своей смерти обогатила Процион веществом.

Процион — сравнительно молодая звезда, ей пока не исполнилось и двух миллиардов лет. Поэтому если в «поясе жизни» (2,7 а.е. от Проциона А) существуют землеподобные планеты, они обладают только самой примитивной биосферой.

Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа рядом с Проционом находятся три обитаемые планеты: Осирис , Исида и Тот .

Во вселенной «Мира-кольца» Ларри Нивена там существует планета с забавным названием Мы-сделали-это .

В трилогии Сергея Снегова «Люди как боги» на второй из трёх планет системы Проциона обитают мыслящие мхи.

В телесериале «Звёздный путь» Процион фигурирует как главная звёздная система расы «андорианцев», при этом Андория (Процион VIII) — спутник газового гиганта.

5. Сириус

Нормальная белая звезда в созвездии Большого Пса. Самая яркая звезда на земном небосводе. Расстояние — 8,6 световых лет. Масса — 214% массы Солнца.

Сириус А и его компаньон (точка в левом нижнем углу) Hubble Space Telescope

У Сириуса имеется компаньон: Сириус B. Это белый карлик, обнаруженный астрономом Алваном Кларком в 1862 году. Он отстоит от Сириуса А на 19,8 а.е., двигаясь по орбите с периодом обращения 50,1 лет. Светимость Сириуса В в 800-1000 раз слабее Сириуса А. Размер Сириуса В сопоставим с Землёй, и по массе он не уступает Солнцу, имея чудовищную плотность.

Раньше считалось, что компонента В была нормальной звездой, при этом потрясающе яркой — есть древние свидетельства, что некогда Сириус имел красноватый оттенок. Такой цвет мог быть у компоненты В до того, как произошёл коллапс и она превратилась в карлика. Однако современная астрономия отвергает эту теорию — предполагается, что сброс оболочки Сириусом B произошёл примерно 120 млн лет назад. Кроме того, после сброса оболочки остаётся планетарная туманность. Учитывая расстояние, она была бы заметна даже сейчас, но её следов вокруг Сириуса не обнаружено.

С 1995 года существовало предположение, что в системе есть и второй компаньон, Сириус С — красный или коричневый карлик с массой Сириуса С в 5% от массы Солнца, который вращается по эллиптической орбите с периодом около 6 лет и на расстоянии не более 8,1 а.е. от компоненты А. Однако в 2017 году более точные астрометрические наблюдения, проведённые с помощью космического телескопа «Хаббл», исключили возможность существования Сириуса С. Правда, учёные полагают, что в системе всё равно может быть субзвёздный объект, например, коричневый карлик с меньшей массой.

Сириус А — молодая звезда, возрастом 242 миллиона лет. Если в его окрестностях и успели сформироваться планеты, они наверняка погибли после коллапса Сириуса В.

Уже грек Лукиан Самосатский, которого считают одним из первых фантастов, в рассказе о межпланетной войне «Правдивая история» описал псоглавых пришельцев с Сириуса.

Во вселенной «Основания» Азимова сектор Галактической Империи, в котором находится Земля и ближайшие к нам звёзды, называется Сектором Сириуса .

Во вселенной «Мира-кольца» вокруг Сириуса обращается газовый гигант Двойной , у которого есть массивный яйцевидный спутник — мир под названием Проклятье .

В аниме-фильме Макото Синкая «Голос далекой звезды» на четвёртой планете системы Сириуса, называемой Агерте, происходит столкновение космического флота землян с кораблями чужаков.

4. Звезда Барнарда

Красный карлик в созвездии Змееносца. Расстояние — 5,96 световых лет. Масса — 17% массы Солнца.

Экзопланета Барнард b в представлении художника ESO [CC BY-CA 4.0]

Звезду открыл Эдмунд Барнард в 1916 году. За высокую относительную скорость (106,8 км/с), которая выражается в быстром движении по небу (10 секунд дуги в год), звезду называют «летящей». Астрономы установили, что в 11800 году звезда приблизится к Солнцу на минимально возможное расстояние в 3,8 светового года, сделавшись нашей ближайшей соседкой.

Питер ван де Камп на основе длительных наблюдений утверждал, что след звезды Барнарда образует волнистую линию — объяснить это можно было наличием массивных невидимых спутников. Долгое время считалось доказанным, что вокруг «летящей» обращаются три планеты-гиганта с массами 1,26, 0,63 и 0,89 массы Юпитера. Однако позднее это открытие было опровергнуто.

Звезда Барнарда — маленькая, относительно холодная и очень древняя: ей около 12 миллиардов лет. Поэтому теоретически она может иметь планетную систему. В 2024 году Очень большой телескоп обнаружил на её орбите экзопланету Барнард b с массой меньше земной.

Впервые звезда Барнарда была упомянута в романе Джека Вильямсона «Легион космоса» , опубликованном в 1934 году. В этом произведении планетная система «летящей» стала домом древней и ужасной расы медуз.

Позже Майкл Муркок в романе «Чёрный коридор» выбрал звезду Барнарда целью беженцев от всемирной катастрофы. Согласно Муркоку, звезда обладает развитой планетной системой, при этом две планеты пригодны для жизни.

Ли Брэкетт в романе «Дальний прыжок» называет звезду Барнарда целью Первой межзвёздной экспедиции. Экипаж земного звездолёта обнаруживает восемь планет, на одной из которых живут одичавшие потомки великой цивилизации.

«Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом» Дугласа Адамса сообщает, что в районе звезды Барнарда находится межзвёздный порт и перекресток трансгалактических трасс.

Согласно «Гипериону» Дэна Симмонса, на терраформированном Мире Барнарда обосновалась одна из древнейших колоний землян.

В романе Роберта Л. Форварда «Мир Скала» планетная система звезды Барнарда состоит из газового гиганта Гаргантюа и двух необычных планет, вращающихся вокруг единого центра масс и называемых Скалой.

3. Эпсилон Эридана

Оранжевая звезда в созвездии Эридана. Расстояние — 10,52 световых лет. Масса — 85% массы Солнца.

Сравнение размеров звезды Эпсилон Эридана (слева) и Солнца RJHall [CC BY-CA 3.0]

Летом 2000 года была открыта планета Эпсилон Эридана b (Эгир) с массой, составляющей 1,55 массы Юпитера, которая вращается вокруг своей звезды по сильно вытянутой орбите на среднем расстоянии в 3,4 а.е., период обращения — 2580 земных дней. В 2002 году математическое моделирование пылевого кольца показало присутствие ещё одной планеты, названной Эпсилон Эридана с . Эта планета в 30 раз тяжелее Земли и находится на расстоянии в 40 а.е. от звезды, год на этой планете равен 280 земным годам. В данный момент существование этой планеты не подтверждено. Рядом с Эпсилон Эридана обнаружено кольцо холодной пыли, расположенное на орбите между 35 и 75 а.е. от звезды.

Возраст звезды не превышает 800 миллионов лет, и она напоминает Солнце на заре формирования нашей системы. «Пояс жизни» находится на расстоянии 0,53 а.е. Однако жизнь в системе Эпсилон Эридана вряд ли возможна, она слишком молода, чтобы на одной из планет успели появиться сложные органические соединения.

Звезда упоминается в фантастике как «сестра» Солнца. Во вселенной «Цикла Чайльда» Гордона Диксона в системе Эпсилон Эридана имеются две обитаемые планеты: Гармония и Ассоциация , управляемые Объединенным Советом Церквей.

Во вселенной «Основания» Азимова в системе Эпсилон Эридана существует холодная планета Кампаралон, на которой возникла первая колония землян у другой звезды.

Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа там находятся две обитаемые планеты: Тор и Кукулкан .

Во вселенной «Виктории Харрингтон» Дэвида Вебера в системе Эпсилон Эридана расположен один из миров Солнечной Лиги , когда-то он был подвергнут жестокой бомбардировке.

Знаменитая посольская база «Вавилон-5» из одноимённого телесериала находится на орбите планеты Эпсилон III, которая, возможно, принадлежит системе Эпсилон Эридана.

2. Тау Кита

Жёлто-оранжевая звезда в созвездии Кита. Расстояние — 11,88 световых лет. Масса — 78% массы Солнца.

Солнце (слева) и Тау Кита (справа). RJHall [CC BY-CA 3.0]

Тау Кита — звезда, похожая на наше Солнце. Однако в 2004 году астрономы обнаружили, что вокруг Тау Кита в десять с лишним раз больше кометного и астероидного вещества, чем вокруг Солнца. Это было определено по наличию диска из холодной пыли, вращающегося вокруг звезды и, скорее всего, образованного столкновениями между мелкими частицами кометного и астероидного вещества.

Существование высокоразвитой жизни в системе Тау Кита вызывает у астрономов сомнение, поскольку эти планеты должны страдать от метеоритных ударов примерно в десять раз чаще, чем Земля. Однако, если в планетной системе Тау Кита имеются планеты-гиганты, они могут отклонять кометы и метеориты, защищая внутренние планеты от ударов. Согласно новейшим изысканиям, возраст Тау Кита около 9 миллиардов лет. Крупных планет не обнаружено, но малые планеты земной группы вполне возможны. Пояс жизни находится на расстоянии 0,68 а.е., год состоит из 228 дней (параметры близки к орбите Венеры ).

Во вселенной «Основания» Азимова планета Аврора и два её спутника вращаются вокруг Тау Кита.

Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа система Тау Кита состоит из трёх планет: планеты Вишну , Ганеша и Кришна .

Во вселенной «Мира-кольца» в системе Тау Кита находится обитаемая планета Плато .

Во вселенной «Гипериона» Дэна Симмонса на планете у Тау Кита расположена административная столица Гегемонии Человека .

В цикле романов «Сага о Форкосиганах» Лоис М. Буджолд столица Цетагандийской империи расположена на одноимённой планете Цетаганда , находящейся в системе Тау Кита.

В романе Роберта Хайнлайна «Время для звёзд» земная экспедиция открывает у Тау Кита несколько землеподобных планет, одна из которых ( Констанция ) впоследствии будет колонизирована.

В романе Урсулы Ле Гуин «Обделённые» в системе Тау Кита находится двойной мир, состоящий из планет Анеррес и Уррас.

1. Альфа Центавра

Звездная система, состоящая из трёх звёзд: Проксима Центавра, Альфа Центавра А, Альфа Центавра В. Расстояние до Альфы Центавра А и В — 4,36 световых года. Расстояние до Проксимы Центавра — 4,22 световых года. Масса желтой звезды А — 110% массы Солнца. Масса оранжевой звезды В — 90% массы Солнца. Масса красного карлика Проксима — 12% массы Солнца.

Слева — Альфа Центавра A, справа — Альфа Центавра B. Проксима Центавра — ниже, обведена красным кружком Skatebiker [CC BY-CA 3.0]

от которых она получила название Толиман . Ближайшая к Солнцу и самая популярная звёздная система практически не видна в наших широтах, поэтому первые её систематические наблюдения велись арабскими астрономами Толиман

Четвёртая по яркости звезда ночного неба и ярчайшая звезда Южного полушария, альфа Центавра была известна с глубокой древности, но только в 1752 году аббат Никола Луи де Лакайль открыл, что она двойная и состоит из близкорасположенных компонент. Эти компоненты обращаются вокруг общего центра масс по эллипсу на среднем расстоянии в 23 а.е. с периодом обращения 79,9 лет.

В 1915 году шотландский астроном Роберт Иннес открыл третью компоненту этой необычной системы — красного карлика, получившего название Проксима («Ближайшая») Центавра. Считается, что Проксима Центавра вращается вокруг системы Альфа Центавра с периодом около полумиллиона лет.

У Проксимы Центавра также есть планеты — Проксима Центавра b была открыта в 2016 году. Её минимальная масса составляет 1,17 массы Земли, и она расположена в обитаемой зоне звезды — на расстоянии 0,049 а. е. В 2020 году астрономы объявили о существовании планеты Проксима Центавра c. Считается, что она может быть суперземлёй или мининептуном. Её масса в семь раз больше Земли, и она вращается на расстоянии около 1,49 а. е. от Проксимы Центавра с периодом 1928 дней (5,28 года). Однако пока что её существование не подтверждено официально. Зато в том же году исследователи обнаружили Проксима Центавра d — она действительно есть, и её масса составляет 29% от массы Земли. Теперь она носит звание ближайшей к нам экзопланеты. Компонента А имеет возраст 7,2-7,8 миллиарда лет. В 2021 году около неё была обнаружена планета-кандидат, которую незатейливо назвали «Кандидат 1». Предполагается, что она вращается на расстоянии примерно 1,1 а. е. от звезды с периодом обращения около года, а её масса составляет до половины массы Сатурна. Однако наблюдения в феврале и апреле 2025 года не подтвердили наличие этой планеты, и вопрос о её реальности пока что остаётся открытым.

Во вселенной «Основания» Азимова имеется покрытая водой планета Альфа , вращающаяся вокруг Альфы Центавра. Там некогда была основана колония Новая Земля .

Во вселенной «Мира-кольца» Нивена в системе Альфы Центавра находится планета Вундерланд — прекрасный мир с красноватой растительностью и искрящимися морями.

Во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта система Альфа Центавра принадлежит Дому Кситен, исследовательские станции которого находится на четвёртой планете Экез оранжевой звезды Б.

В романе Станислава Лема «Магелланово облако» земные космонавты, добравшись до Альфы Центавра, обнаруживают две маленькие пустынные планеты у Проксимы, развитую планетную систему у звезды А и мощный пояс астероидов у звезды Б. На второй «белой» планете системы А, закрытой плотным слоем облаком, существует высокоразвитая цивилизация, однако направленные к планете пилотируемые ракеты были уничтожены.

В романе Владимира Савченко «За перевалом» земляне открывают у Проксимы Центавра пустынные планеты, на которых развилась разумная кристаллическая жизнь, способная обитать в безвоздушном пространстве.

Цивилизацию плотоядных растений, освоивших космические технологии, земляне находят на одной из шести планет системы Проксимы в повести Мюррея Лейнстера «Проксима Центавра».

В романах Мэри Д. Расселл «Птица малая» и «Дети Бога» в контакт с древней загадочной цивилизацией планеты Ракхат , вращающейся вокруг Альфы Центавра А, вступает межзвездная экспедиция, посланная Орденом иезуитов.

В телесериале «Вавилон-5» рядом с Проксимой находится колония землян. Кстати, цивилизация «центавриан», действующая в сериале, никакого отношения ни к нашей ближайшей звезде, ни к реальному созвездию Центавра не имеет — как уверяют авторы, созвучие чисто случайно.

В телесериале «Звёздный путь» Альфа Центавра — первая система на пути человечества в Галактику. Несколько лет она была единственным домом для человечества, после того как Земля подверглась опустошительному нападению пришельцев.

Наиболее подробно планетная система Альфы Центавра представлена в компьютерных играх. Например, в знаменитой Alpha Centauri Сида Мейера описаны два мира, вращающиеся вокруг компоненты А и названные в честь греческих кентавров, — безжизненный Эвритион и землеподобный Хирон, у которого есть две луны: Несс и Фол. Именно на второй планете разворачиваются события игры.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.