Как Роджер Корман превратил Эдгара По (и чуть-чуть Лавкрафта) в своё готическое кино
Наука и воображение: 10 реальных звёзд в научной фантастике

Антон Первушин
11 апреля 12:00
Тема межзвёздных перелетов — одна из самых популярных в фантастике. Однажды вырвавшись за пределы Солнечной системы, герои романов и кинофильмов открыли для себя огромные блистательные миры, в которых можно встретить невероятных существ. Большинство авторов, пишущих на эту тему, обычно не предполагают, что их миры имеют точную астрономическую привязку. Но в научной фантастике можно встретить и вполне конкретные звёзды, за которыми астрономы давно ведут наблюдения. Интересно взглянуть, как выглядели представления фантастов о планетных системах ближайших к нам звёзд, и сравнить эти гипотетические построения с реальностью, открытой учёными.
Луций Анней Сенека
Если бы на Земле было только одно место, откуда можно было бы видеть звезды, то люди толпами стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими.

10. Немезида

Красный или коричневый карлик.
Расстояние — не определено.
Масса — не определена.

Немезида в представлении художника

В 1984 году две группы астрономов Дэниел П. Уитмайр и Альберт А. Джексон IV, а также Марк Дэвис, Пит Хат и Ричард А. Мюллер независимо друг от друга выдвинули гипотезу, что на окраинах Солнечной системы существует массивный объект, который искажает орбиты комет, направляя их к Солнцу. Предполагалось, что это звезда-компаньонка, которая движется по эллиптической орбите, а её расстояние от Солнца —около 90000 а.е.Астрономическая единица, примерно 150 млн километров Один раз в 26 миллионов лет компаньонка Солнца должна проходить через облако Оорта (гипотетическое облако протокомет). Во время этого прохождения облако будет «взбалтываться», результатом чего может стать кометный «обстрел» нашей планеты. Есть предположения, что в последний раз это вызвало массовую гибель динозавров.
Немезиду пытались отыскать несколько раз, однако инфракрасные обзоры неба ни к чему не привели. А пресс-релиз НАСА от 2011 года гласил: «Недавний научный анализ больше не подтверждает идею о том, что вымирания на Земле происходят через равные промежутки времени, а значит, в гипотезе Немезиды больше нет необходимости»
  • Пришествие невидимой звезды подробно описано в романе Айзека Азимова «Немезида».
  • Экспедиция землян к невидимой ближайшей звезде описана в рассказе Георгия Гуревича «Инфра Дракона» — звезда оказывается двойной, и на её спутнике космонавты обнаруживают жизнь.

9. Эпсилон Индейца

Оранжево-красная звезда в созвездии Индейца.
Расстояние — 11,86 световых лет.
Масса — 77% массы Солнца.

Система Эпсилон Индейца в представлении художника

Gemini Observatory [CC BY-CA 4.0]

В 2003 году астрономы объявили, что у Эпсилон Индейца обнаружен «подзвёздный» компаньон «ba» — коричневый карлик массой в 47 масс Юпитера. В его атмосфере был выявлен метан, а сам карлик находился на расстоянии 1460 а.е. от Эпсилон Индейца. Ещё позднее выяснилось, что «ba» имеет собственного карликового компаньона «bb», удаленного от него на расстояние 2,5 а.е. и с массой в 28 масс Юпитера.
Возраст Эпсилон Индейца от 3,5 до 5,7 миллиарда лет. У неё есть планетная система, но вряд ли на ней существует развитая биосфера. «Пояс жизни» (диапазон расстояний от звезды, в котором должна находиться планета для возникновения на ней жизни земного типа) находится на расстоянии 0,38 а.е.
  • Во вселенной «Мира-кольца» Ларри Нивена рядом с Эпсилон Индейца расположилась «сестра» Земли по имени Дом.
  • В цикле романов Гарри Тертлдава «Мировая война» там находится планета Хеллесс.
  • В космическом симуляторе Frontier: Elite 2 система Эпсилон Индейца состоит из десяти планет (три из которых — газовые гиганты). Колонии Федерации землян находятся на планетах Скала Эдмунда, Ли, Новая Африка и Мир Элисона.

8. 61-я Лебедя

Двойная оранжево-красная звезда в созвездии Лебедя.
Расстояние — 11,4 световых лет.
Масса компоненты А — 70% массы Солнца.
Масса компоненты В — 63% массы Солнца.

Сравнение размеров Солнца (слева), звезды 61 Лебедя А (внизу) и звезды 61 Лебедя В (вверху справа).

RJHall [CC BY-CA 3.0]

Первое достоверное наблюдение за этой звёздной системой с помощью оптических инструментов было сделано Джеймсом Брэдли 25 сентября 1753 года. Среднее расстояние между компонентами звезды — 86,4 а.е. Вокруг системы обнаружено пылевое скопление.
В 1942 году Кей Стренд и Питер ван де Камп пришли к выводу, что у 61-й Лебедя есть компонента С, по массе в 8 раз превышающая массу Юпитера и находящаяся на расстоянии 2,4 а.е. от компоненты А. Позднее эта гипотеза была признана ошибочной. Было выдвинуто предположение о существовании трёх массивных планет в системе 61-й Лебедя, но и оно не получило подтверждения.
Компоненты 61-й Лебедя старше Солнца и находятся довольно далеко друг от друга, что позволяет им обладать устойчивыми планетными системами. «Пояса жизни» сравнительно небольшие: для А он находится на расстоянии 0,26–0,58 а.е, а для В — 0,24–0,50 а.е.
  • Во вселенной «Основания» Айзека Азимова обитаемая планета в системе 61-й Лебедя, входящая в Сектор Сириуса, считается одним из возможных родительских миров человечества.
  • Согласно роману «Экспедиция «Тяготение» Хола Клемента, на орбите рядом с 61-й Лебедя находится массивная и быстро вращающаяся планета Масклин. У планеты имеются кольца и огромные спутники.

7. Лаланд 21185

Массивный красный карлик в созвездии Большой Медведицы.
Расстояние — 8,29 световых лет.
Масса — 46% массы Солнца.

Звезда Лаланд 21185 в представлении художника

Впервые звезда была занесена в каталоги в 1801 году французским астрономом Жозефом Лефрансуа де Лаландом. Это самая типичная из ближайших к нам звёзд — массивные красные карлики наиболее распространены в Галактике.
Возраст Лаланда 21185 оценивается в 7,5 миллиардов лет — это достаточно старая звезда, чтобы рядом с ней могла существовать планетная система. В 1996 году было высказано предположение, что Лаланд 21185 сопровождается двумя планетами с массами 0,9 и 1,6 от массы Юпитера. Первая планета Лаланд 21185 b должна была находиться на расстоянии в 2,2 а.е. от звезды, на орбите с периодом обращения в 5,8 лет, вторая планета Лаланд 21185 c — на расстоянии в 11 а.е. с периодом в 30 лет. Однако позже эту гипотезу опровергли, хоть и не до конца: учёные сошлись на том, что как минимум три планеты у этой звезды всё же существуют. В 2017 году обнаружили первую из них — Лаланд 21185 b, горячий аналог Венеры. В 2021 году обнаружили вторую планету.

Расчеты показывают, что землеподобная планета может существовать в этой системе на стабильной орбите с радиусом 0,22 а.е., однако «пояс жизни» находится на микроскопическом расстоянии 0,074 а.е.
  • В романе Лайона Спрэга де Кампа «Королева изгоев» описывается жизнь гуманоидной расы на планете Ормузд, вращающейся вокруг звезды Лаланд 21185.
  • В романе Грегори Бенфорда «По морю солнц» вблизи Лаланд 21185 находится изрытая метеоритной бомбардировкой планета, которую населяют существа, способные непосредственно управлять электромагнитными полями.
  • Действие романа Хола Клемента «Звёздный свет» происходит на медленно вращающейся планете Дхраун, солнце которой — Лаланд 21185.

6. Процион

Двойная звезда в созвездии Малого Пса.
Расстояние — 11,41 световых лет.
Масса желтовато-белой компоненты А — 157% массы Солнца.
Масса белой компоненты В — 60% массы Солнца.

Процион (вверху слева), Бетельгейзе (вверху справа) и Сириус (внизу)

Hubble Space Telescope

Тусклый белый карлик В был обнаружен в 1896 году. Он находится довольно близко от компоненты А (16 а.е.). Считается, что компонента В была больше и горячее, чем А, быстро сгорела, но после своей смерти обогатила Процион веществом.
Процион — сравнительно молодая звезда, ей пока не исполнилось и двух миллиардов лет. Поэтому если в «поясе жизни» (2,7 а.е. от Проциона А) существуют землеподобные планеты, они обладают только самой примитивной биосферой.
  • Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа рядом с Проционом находятся три обитаемые планеты: Осирис, Исида и Тот.
  • Во вселенной «Мира-кольца» Ларри Нивена там существует планета с забавным названием Мы-сделали-это.
  • В трилогии Сергея Снегова «Люди как боги» на второй из трёх планет системы Проциона обитают мыслящие мхи.
  • В телесериале «Звёздный путь» Процион фигурирует как главная звёздная система расы «андорианцев», при этом Андория (Процион VIII) — спутник газового гиганта.

5. Сириус

Нормальная белая звезда в созвездии Большого Пса. Самая яркая звезда на земном небосводе.
Расстояние — 8,6 световых лет.
Масса — 214% массы Солнца.

Сириус А и его компаньон (точка в левом нижнем углу)

Hubble Space Telescope

У Сириуса имеется компаньон: Сириус B. Это белый карлик, обнаруженный астрономом Алваном Кларком в 1862 году. Он отстоит от Сириуса А на 19,8 а.е., двигаясь по орбите с периодом обращения 50,1 лет. Светимость Сириуса В в 800-1000 раз слабее Сириуса А. Размер Сириуса В сопоставим с Землёй, и по массе он не уступает Солнцу, имея чудовищную плотность.

Раньше считалось, что компонента В была нормальной звездой, при этом потрясающе яркой — есть древние свидетельства, что некогда Сириус имел красноватый оттенок. Такой цвет мог быть у компоненты В до того, как произошёл коллапс и она превратилась в карлика. Однако современная астрономия отвергает эту теорию предполагается, что сброс оболочки Сириусом B произошёл примерно 120 млн лет назад. Кроме того, после сброса оболочки остаётся планетарная туманность. Учитывая расстояние, она была бы заметна даже сейчас, но её следов вокруг Сириуса не обнаружено.
С 1995 года существовало предположение, что в системе есть и второй компаньон, Сириус С — красный или коричневый карлик с массой Сириуса С в 5% от массы Солнца, который вращается по эллиптической орбите с периодом около 6 лет и на расстоянии не более 8,1 а.е. от компоненты А. Однако в 2017 году более точные астрометрические наблюдения, проведённые с помощью космического телескопа «Хаббл», исключили возможность существования Сириуса С. Правда, учёные полагают, что в системе всё равно может быть субзвёздный объект, например, коричневый карлик с меньшей массой.
Сириус А — молодая звезда, возрастом 242 миллиона лет. Если в его окрестностях и успели сформироваться планеты, они наверняка погибли после коллапса Сириуса В.
  • Уже грек Лукиан Самосатский, которого считают одним из первых фантастов, в рассказе о межпланетной войне «Правдивая история» описал псоглавых пришельцев с Сириуса.
  • Во вселенной «Основания» Азимова сектор Галактической Империи, в котором находится Земля и ближайшие к нам звёзды, называется Сектором Сириуса.
  • Во вселенной «Мира-кольца» вокруг Сириуса обращается газовый гигант Двойной, у которого есть массивный яйцевидный спутник — мир под названием Проклятье.
  • В аниме-фильме Макото Синкая «Голос далекой звезды» на четвёртой планете системы Сириуса, называемой Агерте, происходит столкновение космического флота землян с кораблями чужаков.

4. Звезда Барнарда

Красный карлик в созвездии Змееносца.
Расстояние — 5,96 световых лет.
Масса — 17% массы Солнца.

Экзопланета Барнард b в представлении художника

ESO [CC BY-CA 4.0]

Звезду открыл Эдмунд Барнард в 1916 году. За высокую относительную скорость (106,8 км/с), которая выражается в быстром движении по небу (10 секунд дуги в год), звезду называют «летящей». Астрономы установили, что в 11800 году звезда приблизится к Солнцу на минимально возможное расстояние в 3,8 светового года, сделавшись нашей ближайшей соседкой.
Питер ван де Камп на основе длительных наблюдений утверждал, что след звезды Барнарда образует волнистую линию — объяснить это можно было наличием массивных невидимых спутников. Долгое время считалось доказанным, что вокруг «летящей» обращаются три планеты-гиганта с массами 1,26, 0,63 и 0,89 массы Юпитера. Однако позднее это открытие было опровергнуто.
Звезда Барнарда — маленькая, относительно холодная и очень древняя: ей около 12 миллиардов лет. Поэтому теоретически она может иметь планетную систему. В 2024 году Очень большой телескоп обнаружил на её орбите экзопланету Барнард b с массой меньше земной.
  • Впервые звезда Барнарда была упомянута в романе Джека Вильямсона «Легион космоса», опубликованном в 1934 году. В этом произведении планетная система «летящей» стала домом древней и ужасной расы медуз.
  • Позже Майкл Муркок в романе «Чёрный коридор» выбрал звезду Барнарда целью беженцев от всемирной катастрофы. Согласно Муркоку, звезда обладает развитой планетной системой, при этом две планеты пригодны для жизни.
  • Ли Брэкетт в романе «Дальний прыжок» называет звезду Барнарда целью Первой межзвёздной экспедиции. Экипаж земного звездолёта обнаруживает восемь планет, на одной из которых живут одичавшие потомки великой цивилизации.
  • «Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом» Дугласа Адамса сообщает, что в районе звезды Барнарда находится межзвёздный порт и перекресток трансгалактических трасс.
  • Согласно «Гипериону» Дэна Симмонса, на терраформированном Мире Барнарда обосновалась одна из древнейших колоний землян.
  • В романе Роберта Л. Форварда «Мир Скала» планетная система звезды Барнарда состоит из газового гиганта Гаргантюа и двух необычных планет, вращающихся вокруг единого центра масс и называемых Скалой.

3. Эпсилон Эридана

Оранжевая звезда в созвездии Эридана.
Расстояние — 10,52 световых лет.
Масса — 85% массы Солнца.

Сравнение размеров звезды Эпсилон Эридана (слева) и Солнца

RJHall [CC BY-CA 3.0]

Летом 2000 года была открыта планета Эпсилон Эридана b (Эгир) с массой, составляющей 1,55 массы Юпитера, которая вращается вокруг своей звезды по сильно вытянутой орбите на среднем расстоянии в 3,4 а.е., период обращения — 2580 земных дней. В 2002 году математическое моделирование пылевого кольца показало присутствие ещё одной планеты, названной Эпсилон Эридана с. Эта планета в 30 раз тяжелее Земли и находится на расстоянии в 40 а.е. от звезды, год на этой планете равен 280 земным годам. В данный момент существование этой планеты не подтверждено. Рядом с Эпсилон Эридана обнаружено кольцо холодной пыли, расположенное на орбите между 35 и 75 а.е. от звезды.
Возраст звезды не превышает 800 миллионов лет, и она напоминает Солнце на заре формирования нашей системы. «Пояс жизни» находится на расстоянии 0,53 а.е. Однако жизнь в системе Эпсилон Эридана вряд ли возможна, она слишком молода, чтобы на одной из планет успели появиться сложные органические соединения.
  • Звезда упоминается в фантастике как «сестра» Солнца. Во вселенной «Цикла Чайльда» Гордона Диксона в системе Эпсилон Эридана имеются две обитаемые планеты: Гармония и Ассоциация, управляемые Объединенным Советом Церквей.
  • Во вселенной «Основания» Азимова в системе Эпсилон Эридана существует холодная планета Кампаралон, на которой возникла первая колония землян у другой звезды.
  • Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа там находятся две обитаемые планеты: Тор и Кукулкан.
  • Во вселенной «Виктории Харрингтон» Дэвида Вебера в системе Эпсилон Эридана расположен один из миров Солнечной Лиги, когда-то он был подвергнут жестокой бомбардировке.
  • Знаменитая посольская база «Вавилон-5» из одноимённого телесериала находится на орбите планеты Эпсилон III, которая, возможно, принадлежит системе Эпсилон Эридана.

2. Тау Кита

Жёлто-оранжевая звезда в созвездии Кита.
Расстояние — 11,88 световых лет.
Масса — 78% массы Солнца.

Солнце (слева) и Тау Кита (справа).

RJHall [CC BY-CA 3.0]

Тау Кита — звезда, похожая на наше Солнце. Однако в 2004 году астрономы обнаружили, что вокруг Тау Кита в десять с лишним раз больше кометного и астероидного вещества, чем вокруг Солнца. Это было определено по наличию диска из холодной пыли, вращающегося вокруг звезды и, скорее всего, образованного столкновениями между мелкими частицами кометного и астероидного вещества.
Согласно новейшим изысканиям, возраст Тау Кита около 9 миллиардов лет. Крупных планет не обнаружено, но малые планеты земной группы вполне возможны. Пояс жизни находится на расстоянии 0,68 а.е., год состоит из 228 дней (параметры близки к орбите Венеры).
Существование высокоразвитой жизни в системе Тау Кита вызывает у астрономов сомнение, поскольку эти планеты должны страдать от метеоритных ударов примерно в десять раз чаще, чем Земля. Однако, если в планетной системе Тау Кита имеются планеты-гиганты, они могут отклонять кометы и метеориты, защищая внутренние планеты от ударов.
  • Во вселенной «Основания» Азимова планета Аврора и два её спутника вращаются вокруг Тау Кита.
  • Во вселенной «Межпланетных туров» Спрэга де Кампа система Тау Кита состоит из трёх планет: планеты Вишну, Ганеша и Кришна.
  • Во вселенной «Мира-кольца» в системе Тау Кита находится обитаемая планета Плато.
  • Во вселенной «Гипериона» Дэна Симмонса на планете у Тау Кита расположена административная столица Гегемонии Человека.
  • В цикле романов «Сага о Форкосиганах» Лоис М. Буджолд столица Цетагандийской империи расположена на одноимённой планете Цетаганда, находящейся в системе Тау Кита.
  • В романе Роберта Хайнлайна «Время для звёзд» земная экспедиция открывает у Тау Кита несколько землеподобных планет, одна из которых (Констанция) впоследствии будет колонизирована.
  • В романе Урсулы Ле Гуин «Обделённые» в системе Тау Кита находится двойной мир, состоящий из планет Анеррес и Уррас.

1. Альфа Центавра

Звездная система, состоящая из трёх звёзд: Проксима Центавра, Альфа Центавра А, Альфа Центавра В.
Расстояние до Альфы Центавра А и В — 4,36 световых года.
Расстояние до Проксимы Центавра — 4,22 световых года.
Масса желтой звезды А — 110% массы Солнца.
Масса оранжевой звезды В — 90% массы Солнца.
Масса красного карлика Проксима — 12% массы Солнца.

Слева — Альфа Центавра A, справа — Альфа Центавра B. Проксима Центавра — ниже, обведена красным кружком

Skatebiker [CC BY-CA 3.0]

Ближайшая к Солнцу и самая популярная звёздная система практически не видна в наших широтах, поэтому первые её систематические наблюдения велись арабскими астрономами, от которых она получила название Толиман.
Четвёртая по яркости звезда ночного неба и ярчайшая звезда Южного полушария, альфа Центавра была известна с глубокой древности, но только в 1752 году аббат Никола Луи де Лакайль открыл, что она двойная и состоит из близкорасположенных компонент. Эти компоненты обращаются вокруг общего центра масс по эллипсу на среднем расстоянии в 23 а.е. с периодом обращения 79,9 лет.
В 1915 году шотландский астроном Роберт Иннес открыл третью компоненту этой необычной системы — красного карлика, получившего название Проксима («Ближайшая») Центавра. Считается, что Проксима Центавра вращается вокруг системы Альфа Центавра с периодом около полумиллиона лет.
Компонента А имеет возраст 7,2-7,8 миллиарда лет. В 2021 году около неё была обнаружена планета-кандидат, которую незатейливо назвали «Кандидат 1». Предполагается, что она вращается на расстоянии примерно 1,1 а. е. от звезды с периодом обращения около года, а её масса составляет до половины массы Сатурна. Однако наблюдения в феврале и апреле 2025 года не подтвердили наличие этой планеты, и вопрос о её реальности пока что остаётся открытым.
У Проксимы Центавра также есть планеты — Проксима Центавра b была открыта в 2016 году. Её минимальная масса составляет 1,17 массы Земли, и она расположена в обитаемой зоне звезды на расстоянии 0,049 а. е. В 2020 году астрономы объявили о существовании планеты Проксима Центавра c. Считается, что она может быть суперземлёй или мининептуном. Её масса в семь раз больше Земли, и она вращается на расстоянии около 1,49 а. е. от Проксимы Центавра с периодом 1928 дней (5,28 года). Однако пока что её существование не подтверждено официально. Зато в том же году исследователи обнаружили Проксима Центавра d — она действительно есть, и её масса составляет 29% от массы Земли. Теперь она носит звание ближайшей к нам экзопланеты.
  • Во вселенной «Основания» Азимова имеется покрытая водой планета Альфа, вращающаяся вокруг Альфы Центавра. Там некогда была основана колония Новая Земля.
  • Во вселенной «Мира-кольца» Нивена в системе Альфы Центавра находится планета Вундерланд — прекрасный мир с красноватой растительностью и искрящимися морями.
  • Во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта система Альфа Центавра принадлежит Дому Кситен, исследовательские станции которого находится на четвёртой планете Экез оранжевой звезды Б.
  • В романе Станислава Лема «Магелланово облако» земные космонавты, добравшись до Альфы Центавра, обнаруживают две маленькие пустынные планеты у Проксимы, развитую планетную систему у звезды А и мощный пояс астероидов у звезды Б. На второй «белой» планете системы А, закрытой плотным слоем облаком, существует высокоразвитая цивилизация, однако направленные к планете пилотируемые ракеты были уничтожены.
  • В романе Владимира Савченко «За перевалом» земляне открывают у Проксимы Центавра пустынные планеты, на которых развилась разумная кристаллическая жизнь, способная обитать в безвоздушном пространстве.
  • Цивилизацию плотоядных растений, освоивших космические технологии, земляне находят на одной из шести планет системы Проксимы в повести Мюррея Лейнстера «Проксима Центавра».
  • В романах Мэри Д. Расселл «Птица малая» и «Дети Бога» в контакт с древней загадочной цивилизацией планеты Ракхат, вращающейся вокруг Альфы Центавра А, вступает межзвездная экспедиция, посланная Орденом иезуитов.
  • В телесериале «Вавилон-5» рядом с Проксимой находится колония землян. Кстати, цивилизация «центавриан», действующая в сериале, никакого отношения ни к нашей ближайшей звезде, ни к реальному созвездию Центавра не имеет — как уверяют авторы, созвучие чисто случайно.
  • В телесериале «Звёздный путь» Альфа Центавра — первая система на пути человечества в Галактику. Несколько лет она была единственным домом для человечества, после того как Земля подверглась опустошительному нападению пришельцев.
  • Наиболее подробно планетная система Альфы Центавра представлена в компьютерных играх. Например, в знаменитой Alpha Centauri Сида Мейера описаны два мира, вращающиеся вокруг компоненты А и названные в честь греческих кентавров, — безжизненный Эвритион и землеподобный Хирон, у которого есть две луны: Несс и Фол. Именно на второй планете разворачиваются события игры.

Антон Первушин

Писатель-фантаст, популяризатор науки, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики России, Санкт-Петербургского Союза ученых, Клуба научных журналистов, Ассоциации футурологов

#Топ#космос#научная фантастика
