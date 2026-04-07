«У меня очень плохое предчувствие» от Netflix: хорошее дело браком не назовут

Всё начинается с мрачной сцены свадьбы. Невеста (Камила Морроун) подходит к алтарю, но вместо радостной музыки и аплодисментов мы слышим лишь её тяжёлое дыхание. На лицах гостей застыли гримасы «счастья». Жених (Адам ДиМарко) достаёт кольцо, невеста протягивает руку — и кульминацию прерывает нарезка из прошлого: вот молодые ссорятся и кричат друг на друга, вот по коридору течёт широкая струя тёмной масляной крови, а в полутьме крадётся нечто четырёхлапое, полуволк-полупёс. За каждой свадьбой скрыта своя история, но насчёт этой у нас сразу возникает очень плохое предчувствие.

Шоураннер Хейли З. Бостон («Новый вишнёвый вкус») построила свой новый хоррор-сериал вокруг простой идеи: что, если человек, за которого вы собираетесь выйти замуж, не ваша вторая половинка? Может, стоит передумать, пока дело не дошло до алтаря? От этой мысли невозможно избавиться, даже если вы на сто процентов (как вам казалось) уверены в своём партнере. Мерзкое «а что, если?» всегда будет звучать где-то на подкорке мозга. Сценаристка сериала (а он написан и поставлен исключительно женщинами) выкручивает на максимум тревожность перед свадьбой, превращая последнюю неделю холостяцкой жизни двух влюблённых — Рейчел и Ники — в засасывающую бездну ужаса, которому нет конца.

К сожалению, все эти мощные идеи и отлично подходящие жанру вопросы слишком долго ждут разрешения и конкретных ответов. Вместо того чтобы углубиться в страхи молодых людей перед свадьбой, Бостон прячется за десятком резких поворотов сюжета, неожиданно появляющихся родственников (хотя для свадьбы это вроде бы правило?), болезненных семейных откровений и скелетов в шкафу.

А шкафов у семьи Каннингемов хватает. Ники — милый, но избалованный мальчик из богатого матриархального клана. Глава семьи Виктория (жуткая, но чрезмерно отстранённая Дженнифер Джейсон Ли) толкает мрачные речи о браке и семье, но, кажется, с её психическим состоянием не всё в порядке. Муж Виктории Борис, забитый и будто бы поглощённый женой врач, пропадает в мастерской или на охоте. Старший сын Джулс — с виду взрослый и успешный мужчина — лелеет детскую страшилку об Извиняющемся человеке, из-за которой до сих пор не может спать по ночам. Его жена Нелл — бывшая девушка Ники; сын Джуд — излишне любопытный мальчик, которого одновременно пугают и притягивают тайны семейного гнезда. Отдельная скрипка в ансамбле — сестра Ники и Джулса Порша, высокомерная злая дива, вызывающая чувство тревоги сильнее, чем трупы лис, в обилии разбросанные вокруг владений Каннингемов.

Этот пёстрый набор персонажей Бостон исследовала намного меньше, чем хотелось бы от восьмисерийного сериала. Лучший пример здесь — «Призраки дома на холме» или хотя бы «Падение дома Ашеров», где Майк Флэнеган тоже рассказывает о трудностях и трагедиях очень богатых семей, используя призраков и прочие кошмары как метафору внутреннего состояния героев. Бостон играет на том же поле, сравнивая необходимость женщин переходить под крыло чужой семьи с древним, наколдованным кем-то и когда-то проклятием.

Но в этой действительно тревожной, мрачной атмосфере слишком мало фактуры. Многие сюжетные ружья так и не стреляют. Бостон добавила в котёл всё подряд: и психопата из лавки по продаже заварного крема в рожке (не мороженого в рожке, это важно!), и символические убийства животных, и жутковатое хобби отца Ники. Да, что за история с ящиком? Я так и не понял, залезала в него главная героиня или же мне показалось. Все эти потенциально интересные сюжетные линии возникают из ниоткуда и исчезают, растворившись на фоне.

«У меня очень плохое предчувствие» — сатирический сериал ужасов о том, что случается в последнюю неделю перед свадьбой. Собрав полный набор страхов невесты: от чужой семьи, в которую ты обязана влиться как своя, до странностей в поведении будущего мужа, в котором ещё день назад ты была абсолютно уверена, — сериал почти ничего не доводит до конца. И хотя в отдельные моменты он захватывает, в основном же он невыносимо скучен. Кажется, это тот случай, когда за просмотр на скорости 2,0х даже не хочется осуждать.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.