Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Давно ли вы пробовали смотреть кино вслепую — без трейлера, не глядя на оценки? Просто включить — и позволить первой же сцене захватить вас. А она захватит, если хорошо поставлена, зрелищна и интригует. Вы пока не знаете, что там впереди. Может, дальше начнутся сюжетные дыры или штампы. Может, финал будет слит. А может, фильм окажется в целом хорош, но так и не превзойдёт это первое впечатление. Что ж, это всё потом. Пока что вы в моменте, в этой сцене, и получаете удовольствие. Возможно, вы запомните о фильме именно его первые минуты, которые оказались лучшими. В нашей подборке — именно такие фантастические картины. Они в основном не плохи, некоторые даже хорошо смотрятся и целиком. Но так уж вышло, что их первые сцены хочется пересматривать отдельно.

«Вверх»: прощай, жестокий мир!!

Пусть бросит сам в себя камень тот, кто скажет, что «Вверх» — плохой мультфильм. И всё же, говоря о нём, всегда вспоминают именно начало. За считанные минуты перед нами проносится история целой жизни, любви и потери. Герой с детства мечтает о полётах, он растёт, женится, стареет, теряет жену, а вскоре должны снести и дом, где он провёл лучшие годы. Но старик посылает ко всем чертям бездушный мир небоскрёбов, привязывает к своей хибаре сотни воздушных шариков — и улетает навстречу небу, как с детства мечтал.

Вступление выглядит как отдельный мультик — и, в общем, неспроста. Эту завязку Пит Доктер , скажем так, творчески позаимствовал из угловатой французской короткометражки Above, Then Beyond . В Pixar сделали почти то же самое, только намного красивее и по-своему трогательнее.

Короткометражка на этом и заканчивается, а «Вверх» продолжается — и превращается из притчи в приключенческую фантастику про редких птиц, толстого мальчика, управляющего собаками злодея и многое другое. Эта история тоже по-своему интересна — но, согласитесь, не так запоминается. Эмоциональной кульминации фильм достиг уже в первые минуты и мог бы успешно закончить на этом.

«Смысл жизни по Монти Пайтону»: старики-разбойники

А вот откуда могли взять идею и французы, и Pixar. Большую часть фильма комик-группы «Монти Пайтон» поставил их лидер Терри Джонс — кроме вступления, которое снял маэстро абсурда Терри Гиллиам . В нём пожилые клерки тянут лямку в конторе, где их не уважают. Наконец, терпение бумажных крыс лопается, и они с подручным оружием в руках захватывают офис. Старики поднимают «Весёлого Роджера» и паруса на строительных лесах — и отплывают на здании, как на пиратском фрегате, навстречу лихой свободе.

Вот, собственно и вся история. Остальной фильм посвящён вовсе не приключениям старых пиратов — они вернутся лишь ещё на одну короткую сценку. «Смысл жизни» — это набор фантасмагорических комедийных скетчей на самые разные темы, хулиганских сценок и издевательских песен. Юмор в них чаще словесный, а не визуальный, как в прологе, и порой сильно ниже пояса. С прологом же всё это почти никак не связано.

Поэтому во многих базах данных о кино можно даже встретить вступительный сегмент как отдельную короткометражку под названием «Страховая компания „Кримсон Перманент“». Очень советуем, хотя бы и в отрыве от фильма.

«Особо опасен»: стрельба по-матрициански

У фильма Тимура Бекмамбетова очень мало общего с комиксом Марка Миллара , по которому он вроде как поставлен. В оригинале протагонист (язык не повернётся назвать его «героем») был наследником одного из суперзлодеев, тайно захвативших мир. В кино же его отец — благородный киллер из секты, подчиняющейся божественному ткацкому станку; и да, это именно так глупо, как звучит. Возможно, жестокий сюжет Миллара не годится для голливудской экранизации — но тогда не стоило и браться. То, что получилось, — беззубо, прилизано, лишено цинизма и оригинальности комикса.

Однако по началу фильма этого сразу не поймёшь. На первой минуте «Особо опасен» напоминает антипотребляторский «Бойцовский клуб». А дальше идёт крутая (и очаровательно плохо состарившаяся) боевая сцена, отдающая разом «Матрицей» и супергероикой ранних 2000-х — и, кстати, имеющая хоть какое-то отношение к первоисточнику. Снимать предметы, красиво летящие в слоу-мо — на это у Бекмамбетова особый талант.

«Звёздный путь во тьму» (он же «Стартрек: Возмездие»): вулканец в вулкане

Другая планета. Джунгли с розовыми листьями. Двое в балахонах резво уносят ноги от разъярённых дикарей, у которых стащили реликвию. Это капитан Кирк и доктор Маккой — они не придумали, как ещё выманить туземцев из-под вулкана, который вот-вот разразится извержением. А в жерле тем временем орудует Спок, рискуя собой для спасения племени. Он знает, что телепортироваться из вулкана назад невозможно…

Это увлекательное и интригующее начало… никуда не ведёт. Оно лишь служит поводом для неправильного Спока устроить подлянку «другу» Кирку, чтобы поссориться, а потом помириться. После этого о туземцах забудут, и начнётся сюжет, полный странной логики. Попаданец из XX века проектирует звездолёты будущего, злодей засунул в торпеды замороженных людей, телепортироваться можно аж на другую планету, а кое-кого убьют и тут же воскресят ради отсылки к классическому «Гневу Хана».

В общем, Джей Джей Абрамс и его сценаристы как рассказчики не так уж хороши. Но в такие моменты, как это вступление, мы можем получить удовольствие от того, что Абрамс и правда умеет отлично, — от постановки зрелищных сцен.

«Мир Юрского периода: Падшее королевство»: мозазавр хочет кушать

Что главное в «Юрском периоде»? Конечно, динозавры! В оригинальном «Парке» интересны были и люди, но в трилогии «Мир юрского периода» они чаще делали глупости. Поэтому лучшая сцена в «Падшем королевстве» — та, где древние ящеры показывают себя во всей красе. Наёмники пытаются добыть ДНК ящеров с острова Нублар, но динозавры добывают их белки и жиры первыми. Венец этой сцены — нападение морского гиганта мозазавра, который тут в разы крупнее, чем был в реальности. Даже и не жалко реализма для хорошего зрелища! Эти крутые кадры служили главной заманухой в трейлере.

А когда зрители пришли на сам фильм, выяснилось, что там ещё и сюжет есть. Про глупого злодея, который решил продавать динозавров как оружие. Про глухого учёного, который не заметил, как у него под особняком выстроили целую лабораторию со зверинцем. Про слепых охранников, не увидевших, как им в трюм прыгнул целый грузовик… В общем, люди всё портят. Кушайте их, динозавры, на здоровье!

«Бэтмен против Супермена»: разрушение Метрополиса

Чуть-чуть сжульничаем: технически, это вторая сцена; перед ней ещё идут титры с предысторией Бэтмена. Но именно с неё начинается собственный сюжет фильма.

Фильм «Человек из стали» критиковали за то, что Супермен в схватке с Зодом разнёс город, который вроде как защищал . И вот продолжение — и мы смотрим на эту схватку глазами простых людей без суперсил. Где-то наверху гневные боги мечут громы, небоскрёбы рушатся прямо на головы горожан. Брюс Уэйн, которому некогда переодеваться в фетишистский фурсьют Бэтмена, бежит спасать своих сотрудников. Он не успеет. И будет винить в этом Супермена.

Это могло стать началом прекрасной вражды и деконструкцией первого фильма. Но дальше Бэтмен и Супермен полфильма не могут толком ни сразиться, ни объясниться. Они лишь обмениваются грозно-пафосными репликами, а нам между делом крутят ролики про персонажей, которые к сюжету вообще не относятся. Подраться двух героев в итоге шантажом заставляет Лекс Лютор (его можно понять — парень заждался, как и мы!), а помириться — анекдотическое совпадение.

Фильму Зака Снайдера не откажешь в зрелищности, и в этом плане в нём есть сцены не хуже начальной. Но именно вступление дарило надежду на большее, которая в итоге не оправдалась.

«Хроники хищных городов»: Лондон на охоте

Этот постапокалиптический стимпанк основан на одной воистину безумной идее: поставить города на колёса. В мире после конца света города — это гигантские механизмы. Они ездят по пустошам, сражаются, и сильные пожирают слабых на запчасти.

Как пожирают? А вот так, как нам показывают в первые же минуты. Маленький городок трансформируется в машину и срывается с места, завидев на горизонте чудовищный Лондон-на-колёсах. Испуская клубы дыма, лязгая гусеницами и скрежеща шестернями, великан преследует добычу, гарпунит её крючьями и заглатывает целиком.

Вжух! Бум! Хрясь! Шикарно. А дальше начался сюжет. И оказалось, что кроме зрелищных битв и огромных машин «Хищным городам» предложить особо и нечего. Сценарий полон штампов фантастики про борьбу свободных народов с технократической империей зла при помощи артефакта. Не хватает тут ни действительно ярких героев, ни умных злодеев, ни хотя бы винтажной эстетики, какой обычно ждёшь от стимпанка. Только города на колёсах — и круче, чем в прологе, их уже не показать.

«Валериан и город тысячи планет»: Space Oddity

У этого фильма Люка Бессона не просто вступительные титры, а настоящий музыкальный клип на дивную песню Дэвида Боуи Space Oddity. Под рок-балладу нам показывают краткую историю космонавтики, контактов с братьями по разуму, зарождения межпланетной дипломатии и появления станции для космической ООН. В этой нарезке прекрасно всё, будто « Пятый элемент » слился в экстазе с « Вавилоном-5 ». Более того, и вторая сцена, где показана жизнь странных инопланетных эльфов, тоже очень красива.

Эти эпизоды так хороши во многом потому, что в них нет главных героев, Валериана и Лорелин. Подбор актёров на их роли стал явным промахом Бессона. Дейн Дехаан и Кара Делевинь не похожи на бравых суперагентов, между ними совершенно нет химии, и симпатии их герои не вызывают. Как оказалось, лучшее, что есть в «Валериане» — это пёстрые образы фантастического мира, вроде тех, с которых он и начинается.

«К звёздам»: падение с орбиты

Эта сцена раскачивается не сразу, дайте ей пару минут. Когда Брэд Питт договорит, он вылезет на исполинскую космическую антенну, висящую на орбите Земли. На широком экране это смотрится особенно завораживающе. Но любоваться пейзажем придётся недолго: происходит авария, конструкцию начинает рвать на части. В вакууме не слышно взрывов — они передаются герою лишь через поверхность как глухие, зловещие отзвуки. И вот антенна разлетается в клочья, а космонавт падает в многокилометровую бездну…

неоднозначного героя и его сложных отношениях с отцом. В ней есть и другие яркие моменты — погоня на Луне, пожалуй, и позрелищней будет. Но именно сцена катастрофы настраивает на более драйвовое и энергичное кино — не такое, какое снял Джеймс Грей. Такое начало настраивает на кино в духе «Гравитации». «К звёздам» был частью новой волны твёрдой научной фантастики, и от него ждали нового « Интерстеллара » или «Марсианина». Но в целом фильм ближе к тем кадрам, где Питт говорит в темноте. Это медленная и, рискну сказать, нудноватая психологическая драма об одиночествеи его сложных отношениях с отцом. В ней есть и другие яркие моменты — погоня на Луне, пожалуй, и позрелищней будет. Но именно сцена катастрофы настраивает на более драйвовое и энергичное кино — не такое, какое снял Джеймс Грей.

«Мортал Комбат»: «Не знаю, что ты сказал, но я тебя убью»

Новая экранизация «Смертельной битвы» вышла совсем не такой народной, как версия 1995 года . Главный герой, скучный и неканоничный Коул Янг, задвинул на задний план наших любимцев из игр. Да и с названием обманули: до турнира сюжет так и не добрался, оставив его на продолжение.

Но вступительная сцена «Мортал Комбата» — будто из другого, лучшего фильма. Это предыстория вражды Скорпиона и Саб-Зиро, эпизод кровавой войны кланов в Японии XVII века. Ниндзя дерутся жестоко и круто, а драма отца, спасающего дитя ценой жизни, трогает за душу. Тут даже остроумно обыграли, что у Саб-Зиро по лору китайское имя: японец Скорпион в упор не понимает, что там несёт противник в пафосном монологе. Такая сцена могла бы стать началом или финалом красивого самурайского кино.

Увы, в следующий раз эти двое встретятся только в финале для матча-реванша, а основной сюжет посвящён не им. Для тех же, кому интересна история Саб-Зиро и Скорпиона, остаются сериалы по франшизе — или сами игры с сюжетными катсценами.

