«К звёздам» (Ad Astra): сценарий vs фильм

Как-то так совпало, что в течение трех недель на экраны вышли несколько фильмов, сценарии которых я некогда обозревал — в том числе «К звездам» и «Джокер». И если «Джокер» не претерпел особых сюжетных изменений, этого определенно нельзя сказать про первую картину. Так что самое время устроить сравнение фильма и раннего сценария.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к фильму «К звёздам»!

Начну, пожалуй, со своего общего впечатления о фильме. В своем давнем обзоре сценария я высказал надежду, что с ним сработает эффект «Петли времени». То есть, зная наперед, что с научной точки зрения лента — полная чушь, можно будет отвлечься от подсчета ляпов и просто полюбоваться актерской игрой, локациями и постепенно проникнуться общей атмосферой.

В итоге это сработало лишь частично. С одной стороны, Брэд Питт тут вполне хорош, местами есть эффект присутствия, а местами просто красивые кадры — хотя после череды последних космических фильмов ими уже не особо удивишь. С другой стороны, кино все же уж слишком претенциозное для своего реального уровня, что не позволяет перестать обращать внимание на логику всего происходящего.

Я, конечно ценю, что режиссер Джеймс Грэй такой большой фанат «Сердца тьмы» и «Апокалипсиса сегодня». Но есть проблема. То, что годится для сеттинга колониальной Африки, джунглей Южной Америки или Вьетнамской войны, смотрится глупо в космическом антураже. Это я говорю про всяких сбежавших макак и нападения лунопиратов. Особенно если учесть, насколько беспардонно сюжет заставляет героя посещать разные локации, хотя в этом нет особого смысла.

Итак, насколько сильно отличается сценарий (по крайней мере, та версия, что я прочитал) от фильма? Начну с очевидного — главного героя.

Во-первых, в скрипте за 2016 год вообще не было закадрового голоса Роя. Как правило, такие штуки добавляют в кино по настоянию студии, но не исключено, что это мог сделать и сам режиссер — ну, чтобы было совсем как в «Апокалипсисе». Другое важное отличие — аутизм. В сценарии у Роя имелась легкая степень аутизма, что, разумеется, сказывалось на его манере общения с другими людьми. Закономерно, что он не был женат.

В фильме главный герой претерпел заметную трансформацию. Его, конечно, не назовешь душой компании, но и на аутиста он явно не тянет. Скорее всего, этот аспект изменили после кастинга Брэда Питта. Возможно, авторы также решили подстраховаться на случай, если кто-нибудь обвинит их в том, что они посмели отдать роль аутиста не аутисту.

Жену, видимо, добавили для того, чтобы зрители испытывали больше симпатии по отношению к Рою. Хотя, как по мне, дополнение вышло не особо полезным. У Питта и Лив Тайлер дай бог, если была одна совместная сцена. И то, они не произносят в ней ни одного слова.

Если посмотреть первый трейлер, становится понятно, что изначально было отснято куда больше материала с Лив Тайлер, который затем вырезали из картины. К слову, в сценарии представление Роя происходило в сцене пресс-конференции, где он вместе со своей командой отвечал на вопросы журналистов. В трейлере есть кадры из этого эпизода. А значит, он был снят, но затем его удалили из фильма.

Едем дальше. В кино нас пугают некими выбросами энергии с Нептуна, которые непонятным образом усиливаются по мере удаления (???) от планеты и при этом еще и почему-то угрожают всей нашей Солнечной системе. Это, конечно, глупость, но в сценарии было не сильно лучше. Там источником проблем были гравитационные волны, образовавшиеся во время разрушения спутника Нептуна и вызвавшие глобальное землетрясение на Земле (не спрашивайте, как это работает). Единственно что, событие было разовым, и никто не говорил, что от миссии Роя зависит судьба человечества. Наверняка это переделали ради того, чтобы вставить соответствующую фразу в трейлер.

По сценарию, изначальной задачей Роя было прилететь на Луну и отправить послание на Нептун для отца. После этого он получал ответ с координатами некой точки на Марсе. В результате, военные решали отправить Роя на красную планету. Для этого ему требовалось добраться до базы на обратной стороне Луны, что приводило нас к сцене с грабителями лунных караванов.

Из фильма полностью вырезали этот подсюжет. В результате герой летит на Луну, чтобы потом переехать на луноходе на соседнюю базу, и оттуда вылететь на Марс, чтобы с Марса связаться с Нептуном.

Я надеюсь, мне не нужно объяснять насколько бессмысленной является вся описанная схема. Серьезно? В мире, где существуют регулярные коммерческие рейсы и даже у Норвегии есть большие космические станции в дальнем космосе, американские вояки не могут напрямую отправить человека на Марс? Или двух человек? Или даже две команды — одну для связи, а другую для немедленного полета к Нептуну? Тем более, что, согласно логике фильма, это не должно представлять каких-то проблем. В мире Ad Astra такой рейс способен осилить обычный корабль, совершающий регулярные грузовые рейсы к Марсу.

Ну или же, почему бы сразу не отправить Роя на нужную базу на Луне, чтобы избежать риска нападения пиратов? И это уже не говоря о том, насколько смехотворно даже по современным меркам звучит вся эта концепция полета на Марс, чтобы зачем-то отправить сообщение к Нептуну. Как будто это нельзя сделать с Земли (см. программу «Вояджер» и Сеть дальней космической связи NASA).

После путешествия по космосу и стычки с бешеной норвежской обезьяной, Рой оказывался на Красной планете. Марсианская база описывалась в скрипте как что-то среднее между филиалом психушки и наркопритоном. Почти все, кто попадался на глаза Рою, были или под веществами, или не в себе, или же сочетали обе указанные характеристики. Сценарий пояснял это тем, что люди вдали от Земли быстро сходят с ума.

Судя по трейлеру №2 (отрывок на 1:12) сцены марсианского дурдома также были отсняты и позже вырезаны из фильма

Рой направлялся к указанным координатам вместе с сотрудницей базы по имени Франческа (по сути, персонаж Рут Негги из фильма). После разборки с парой взбесившихся роботов, следовал странный твист. Выяснялось, что Франческа — его сводная сестра. Оказывается, у папы Роя была вторая семья на Марсе. И все эти годы Франческа втайне поддерживала с ним радиосвязь.

После этого объявлялась команда корабля «Цефей», которая доставила Роя на Марс, и забирала Франческу на допрос. Рой же возвращался на «Цефей». Далее следовала еще одна достаточно абсурдная сцена. Команда зачем-то показывала главному герою запись допроса Франчески, закончившегося ее убийством. До Роя доходило, что сейчас убьют и его. Так что он действовал на опережение: ликвидировал всех на борту, угонял корабль и направлялся к Нептуну.

Я понимаю, насколько сумбурно все это звучит — но проблема в том, что именно так оно подавалось в сценарии. Все персонажи постоянно совершали немотированные и совершенно нелогичные поступки, которые сложно списать даже на космическое сумасшествие. В фильме этот кусок все же стал немного внятнее. По-крайней мере, Грэй убрал «семейную Санта-Барбару».

С другой стороны, сцена заплыва через подземное озеро на Марсе к ракете и последующее карабканье через ее сопло с открытием какого-то люка по-своему тоже не слишком вменяема. К счастью для Грэя, он, видимо, прочитал пособие для чайников «Как сойти за своего в среде критиков» и теперь знает, что если снимать в красно-желтых тонах с размытием заднего плана, это заносит тебя в категорию настоящих авторов, а не обычных голливудских ремесленников.

Финал скрипта также имел заметные отличия от того, что нам показали в фильме. Прибыв на станцию у Нептуна, Рой находил только трупы ученых и много отключившихся роботов. Прослушав предсмертное сообщение отца, он узнавал, что участники проекта LIMA выяснили, что во Вселенной больше нет никакой жизни. После этого они… решили создать новую Вселенную, использовав для этого антиматерию. Но у них не получилось и в результате ученые решили вернуться на Землю, чтобы продолжить эксперименты уже там. Но ИИ базы без объяснения причины взбунтовался и взорвал реактор корабля. Взрыв привел к разрушению спутника Нептуна, что вызвало землетрясение на Земле. Ну а все ученые получили смертельную дозу радиации и умерли.

Скажу честно, впервые прочитав описанную выше часть сценария я прямо прочувствовал то, что называют «испанским стыдом». Нет, я, конечно, прекрасно понимаю, что сценаристам было плевать на здравый смысл, причинно-следственные связи, и вообще, «автор так видит». Но все же, обоснование происходящего было настолько нелепым, что это скорее достойно лент с Николасом Кейджем, но никак не фильма, режиссер (и по совместительству сценарист) которого как-то на полном серьезе заявил прессе, что собирается сделать «наиболее реалистичное научно-фантастическое кино в истории». Смешно, да?

Фильм немножко пригладил всю эту псевдонаучную ахинею, но не так сильно, как хотелось бы. Из кино исчезли взбунтовавшиеся роботы, зато появилась сцена встречи Роя с отцом. Жаль только, что кино так и не удосужилось ответить на такие очевидные вопросы: чем батя героя занимался последние 20 лет, почему реактор вдруг начал сбоить именно сейчас, ну и пожалуй, самое главное — для чего на станции по поиску внеземной жизни имеется запас антиматерии и антенна, способная отправлять разрушительные импульсы? Это настолько же логично, как если бы команде физиков, занимающихся изучение земного ядра, выдали для экспериментов боевую подлодку с ядерными ракетами. Действительно, а почему бы и нет?

И кстати говоря, почему вояки, узнав, что отец Роя убил весь экипаж, за 20 лет так и не удосужились найти станцию, обладающую возможностью уничтожить Солнечную систему? Опять же, согласно логике показанного мира, где перелеты до Нептуна занимают менее трех месяцев, это не представляется какой-то особой проблемой.

Сценарий заканчивался тем, что Рой хоронил отца и покидал станцию. Далее он передавал ее координаты на Землю, после чего ее уничтожали с помощью лазера. Затем герой получал сообщение от командования, где ему говорили, что ждут его возвращения на Землю. А поскольку информация, которую он забрал со станции, представляет огромную ценность, Рою ничего не будет за его действия. Но, видимо, студия решила, что этого мало, и картине нужен четкий хэппи-энд. Так что в фильме Роя встречают чуть ли не как героя, и вдобавок к нему вдруг возвращается жена.

* * *

Если подводить какие-то итоги, я скажу так. Бывают случаи, когда во время съемок хороший сценарий превращается не пойми во что. Бывают случаи, когда в процессе съемок авторам удается исправить посредственный сценарий. Ad Astra же находится где-то посередине, в районе not great, not terrible. С одной стороны, из фильма убрали несколько самых вырвиглазных моментов. С другой, того, что осталось, все равно вполне достаточно, чтобы при просмотре не раз схватиться за голову.

Да, у фильма хорошая критика, и я знаю, что и среди обычных зрителей вполне хватает тех, кому он понравился. Увы, я не отношусь к категории тех, кому для счастья хватает претенциозной картинки и пафосных монологов. Нет, само по себе это, конечно, не так и плохо. Но, помимо этого, у фильма также должен быть хоть какой-то сюжетный стержень, чтобы происходящее в нем не противоречило базовому здравому смыслу и внутренней логике.

Конечно, Ad Astra определенно лучше многих дешевых или откровенно туповатых космических блокбастеров. Просто во время просмотра отчетливо понимаешь, что сам по себе космос был не слишком интересен режиссеру — ему просто был нужен экзотический фон для своей версии «Сердца тьмы». С таким же успехом действие могло разворачиваться под водой или в каком-нибудь постапокалиптическом мире. Думаю, этим и обусловлена значительная доля моего разочарования в фильме.

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