Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде

Он икона научной фантастики. У него солидная фильмография и собственные страницы на IMDb и «КиноПоиске». При этом он никогда не сможет сочинить симфонию или превратить кусок холста в шедевр искусства — как и большинство кинозвёзд, впрочем. Говорят, Пиноккио не был настоящим мальчиком, а экранные роботы — всего лишь реквизит. Но вот уже более 70 лет наш герой одним своим существованием доказывает: он нечто большее, чем провода, лампочки и пластик. Встречайте робота Робби, одного из самых необычных актёров в истории.

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Робот не может причинить вред

Золотой век научной фантастики длился с конца 1930-х по 1950-е. Научно-технический прогресс уже тогда не только восхищал, но и пугал. Изобретения были похожи на чудеса и вместе с тем несли в себе что-то зловещее — как и в классических сказках, за всё нужно платить, а же­ланий стоит бояться. Потому и сред­нестатистический постер НФ-фильма тех лет выглядел примерно так: страшное чудище/робот/инопланетя­нин держит в руках бесчувственное тело хрупкой полуодетой красавицы.

Афиша фильма «Запретная пла­нета» от Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) на первый взгляд ничем не выделя­лась. Злобного вида робот нёс изящ­ную блондинку в микроскопическом платье и всеми винтиками демон­стрировал дурные намерения. Каза­лось, зрителей ждала типичная исто­рия борьбы добра с механическим злом… но ожидания оказались обма­нуты в лучшем из смыслов.

Эта афиша подло вводит в заблуждение: на самом деле Робби никакой не злодей MGM

Фильм вышел в 1956 году, когда золотой век жанра уже клонился к за­кату. Технические чудеса постепен­но становились ближе к обывателю и переставали удивлять, как раньше. Для сохранения интереса к научно- фантастическому кино приходилось придумывать что-то новое и не- обычное. «Запретная планета» стала экспериментальной во многих смыс­лах. В основу её сюжета легла не оче­редная клишированная история о злых пришельцах, а «Буря» Уильяма Шекспира, которую щедро сдобрили модными идеями из психоанализа.

Но жемчужиной фильма, обеспе­чившей ему всемирную славу, ста­ла его главная звезда. Нет, не обворо­жительная Энн Фрэнсис (Альтаира) в провокационном мини и даже не молодой решительный Лесли Нильсен (командир Дж. Дж. Адамс). Это был робот Робби, помощник за­гадочного доктора Морбиуса с плане­ты Альтаир IV. Именно туда по сюже­ту фильма прибывает спасательная экспедиция. На планете когда-то на­ходилась колония землян, но однаж­ды они перестали выходить на связь. Робби первым встретил экипаж после приземления, и момент его появле­ния на экране разделил кинофанта­стику на «до» и «после».

Энн Фрэнсис и её верный Робби ломали стереотипы о том, как роботы могут обращаться с дамами MGM

Роботов на киноэкранах публика видела и раньше: в фильмах «Меха­нический человек» (1921) и «Метро­полис» (1927), в сериале «Таинствен­ный доктор Сатана» (1940), да и много где ещё. Чаще всего они были смерто­носными инструментами в руках зло­деев, которые упорно пытались убить всех человеков. Уникальность Робби в том, что назло плеяде металличе­ских убийц он оказался добрым робо­том.

Отражая перемены в жанре и об­щественном сознании (наука должна служить, а не губить), он подчинялся законам робототехники Айзека Ази­мова и не мог нанести людям вреда. Благодаря искусственному интеллек­ту Робби даже шутил — его сдержан­ное остроумие напоминало юмор вышколенных английских дворецких. Собственно, он и был идеальным по­мощником, наглядной демонстраци­ей плюсов научного прогресса.

Милые, смешные и полезные ро­боты, которые появлялись в кино позже, — наследие Робби. Своим су­ществованием ему обязаны в том числе и Джонни-5 из «Короткого замыкания», и C-3PO с R2-D2 из «Звёздных войн».

Та самая сцена, в которой кок выпрашивает у Робби бурбон MGM

Чтобы понять, чем Робби покорил всех, достаточно вспомнить его ки­ношные умения. Во-первых, он сле­дил за порядком: ему по силам были уборка, приготовление пищи и де­корирование дома — ходячая меч­та домохозяйки. Он даже мог соз­давать по заказу модные наряды! Во-вторых, Робби обладал недюжин­ной силой, был оснащён смерто­носным оружием и защищал хозя­ев от опасностей. В-третьих, он знал 188 языков и неплохо разбирался в науке. Ну и в качестве бонуса: бла­годаря встроенному фабрикатору Робби мог производить любые мате­риалы и вещества — в том числе алко­голь. Он завоевал не только детские сердца — налицо прямое попадание во все целевые аудитории разом.

It’s alive!

Робби был не только яркой лично­стью — он с первой минуты очаро­вал публику своим внешним видом. Роботы в кино, к которым привыкли зрители 1950-х, больше напоминали ходячие консервные банки, — каза­лись неповоротливыми и примитив­ными. Да и снимать их чаще всего приходилось с одной стороны, по­тому что с другой либо торчали про­вода, либо находилась дверца для статиста. Например, костюм робо­та Горта («День, когда Земля оста­новилась») был сделан из неопрена, который в кадре предательски мял­ся и гнулся. К тому же понадобилось сделать две версии: со шнуровкой сзади для съёмок анфас и со шнуров­кой спереди для планов со спины.

Формально Робби тоже был ко­стюмом, внутри которого прятался человек, но этот костюм был чудом технической мысли гениев из MGM — и самым дорогим на тот момент предметом реквизита в истории. На него потратили около 7% всего бюджета фильма, сумасшедшую сум­му в 125 тысяч долларов — с учётом инфляции сегодня он стоил бы боль­ше миллиона.

Чертёж костюма Робби спойлерит самое интересное: робот ненастоящий, внутри сидел человек MGM

Над дизайном работали несколь­ко специалистов студии: арт-дирек­тор Артур Лонерган, художник Ирвинг Блок, художник по спецэффектам Ар­нольд (Бадди) Гиллеспи и сценарист Аллен Адлер. В творческом порыве они набросали около двух сотен скет­чей, но никак не могли нащупать фи­нальный вариант. Положение спас ху­дожник Роберт Киношита, который, как доктор Франкенштейн, взял все идеи и «сшил» их в единый узнавае­мый дизайн. У него получился антро­поморфный робот ростом больше двух метров с головой, похожей на огром­ную радиолампу, и металлическим те­лом, напоминавшим стиральную ма­шину. Все совпадения абсолютно случайны — забудем, что раньше Ки­ношита занимался как раз дизайном стиральных машин. Для наглядности вначале он создал маленькую дере­вянную модель Робби. По воспомина­ниям художника, как только Лонерган увидел фигурку, он выхватил её из рук Киношиты и побежал к продюсерам. Спустя десять минут он уже нёсся об­ратно — дизайн моментально был утверждён, и Робби появился на свет.

Икона научной фантастики создава­лась с помощью новейших достижений науки. Кроме металла, дерева, резины и оргстекла для изготовления Робби впервые использовали термопластик, из которого в 1950-е делали чемоданы. Этот материал позволял производить детали любой нужной формы — кропо­тливый процесс отливки частей Робби занял целых два месяца. Робот удивлял и сбивал с толку — из-за хитрой кон­струкции было не сразу понятно, как в нём помещается человек. MGM не­много сжульничала: в рекламной кам­пании «Запретной планеты» студия продвигала Робби как настоящего ав­тономного робота. Сердца тысяч де­тей оказались разбиты, когда эта уловка в итоге раскрылась.

Процесс облачения был довольно трудоёмким и к тому же сопряжённым с риском нанести вред как костюму, так и актёру в нём MGM

Честь управлять Робби выпала Фрэнку Парро, статисту ростом око­ло 160 см. На костюм ушло примерно 800 метров проводки, которая была проложена максимально безопасным для актёра образом. Костюм состоял из трёх частей; сначала актёр залезал в нижнюю часть, затем на него водру­жали робогрудь с руками и только в конце венчали конструкцию голо­вой. Детали под стеклянным купо­лом вертелись, мигали и сверкали — для управления каждой деталью был отдельный тумблер на специальной панели. Когда все они оказывались включены, на съёмочной площадке царил невообразимый шум от работа­ющих механизмов. Актёры надрывно выкрикивали свои реплики, так что все сцены с участием Робби приходи­лось переозвучивать.

Сам Робби тоже был не прочь по­болтать. Знаменитый роскошный го­лос ему подарил Марвин Миллер, актёр с огромным опытом работы на радио. Рот роботу заменяла слож­ная конструкция из неоновых ртут­ных трубок. Когда актёр озвучки гово­рил в специальный микрофон, трубки мигали в такт репликам. «Рот» также был своеобразным забралом, через которое актёр мог смотреть и дышать. А чтобы в кадре за мигающими лам­пами не мелькало потное лицо Фрэн­ка, его закрашивали чёрной краской.

Марвин Миллер, обладатель глубокого баритона, подарил голос Робби. Но в титрах его имени нет Gabor Rona / CBS

Робби был способен поворачи­вать голову на 45° в обе стороны (даже у Бэтмена не все костюмы позволяют такие вольности), двигать руками и хо­дить. С последним, правда, возника­ли проблемы: центр тяжести всей кон­струкции находился слишком высоко, а Фрэнк Парро временами являлся на работу нетрезвым. В первой же сце­не появления Робби, в которой он вы­ходил из машины, перебравший мар­тини актёр внутри костюма потерял равновесие и начал заваливаться впе­рёд. Вся съёмочная группа кинулась на помощь — Фрэнка и Робби вовремя поймали и спасли, а сцену позже от­сняли с мастером по реквизиту Фрэнки Карпентером. Даже если не учитывать уникальность и колоссальную стои­мость Робби, падение лицом в стеклян­ные ртутные трубки не закончилось бы для Парро хорошо. Падение назад было ничем не лучше — в этом случае актёр рисковал сломать себе шею.

Актриса Энн Фрэнсис вспоминает, что Робби считался главным сокрови­щем «Запретной планеты» — осталь­ные участники съёмочного процесса терялись в тени этого чуда техники. К счастью, роботы не страдают звёзд­ной болезнью, и после успеха своего первого фильма Робби начал работать как проклятый.

Вкалывают роботы

Знаменитый робот был очень дорог аудитории и слишком дорог в пе­ресчёте на деньги, чтобы запирать его на складе реквизита MGM. Сту­дия провернула гениальный ход: Робби начали продвигать как на­стоящего актёра. В титрах «Запрет­ной планеты» не было имён Фрэн­ка Парро и Марвина Миллера, там гордо красовался Robby The Robot.

Во всех последующих проектах Роб­би его неизменно указывали как чле­на актёрского состава. Он участвовал в телешоу и промокампаниях, а вско­ре появились и новые фильмы с его участием. Важно понимать, что он чаще всего не играл самого себя, а выступал в роли других кинош­ных персонажей. Нельзя предста­вить, скажем, ВАЛЛ-И в роли Бендера из «Футурамы» или Т-800, играющего Марвина из «Автостопом по галакти­ке», — их внешность и характеры бук­вально спаяны с их героями. А вот Робби это оказалось по силам.

На афише «Невидимого мальчика» имя Робби написано САМЫМИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ MGM

Вторым фильмом с участием не­обычного актёра стал «Невидимый мальчик» 1957 года. Это был своеоб- разный сиквел «Запретной планеты», сценарий которого будто писал вос­торженный десятилетний фанат Роб­би. Главный герой, мальчик Тимми, находит в лаборатории отца старого с Земли будущего, куда попал после той самой экспедиции на Альтаир IV. В результате махинаций Тимми с су­перкомпьютером Робби (это, конеч­но, оказывается он) оживает.

Теперь у мальчика есть отличный товарищ для игр! Вот только занудный робот наотрез отказывается подвер­гать друга опасности. «Какое же весе­лье без членовредительства», — думает Тимми и отключает у Робби необхо­димость соблюдать законы робото­техники. Это приводит к роковым по­следствиям, с которыми и борются герои весь остаток «Невидимого маль­чика». Самым роковым стало посред­ственное качество фильма, но публика и студия получили то, что хотели.

Роботам тоже нужно отдыхать: на этом фото 1956 года Робби проматывает гонорары в Лас-Вегасе MGM

В дальнейшем Робби, как и мно­гие его коллеги из плоти и крови, переключился на телевизионную ка­рьеру, появляясь в популярных сериа­лах и рекламных роликах. Добродуш­ный робот примерил амплуа опасного парня в 23-й серии 1-го сезона детек­тивного сериала «Тонкий человек» (1958). Там он сыграл изобретение учёного-преступника, использую­щего своё детище как орудие убий­ства.

В том же году Робби раскрыл­ся как комедиант в «Шоу Гейл Сторм» (сезон 3, эпизод 14), где устроил хаос на корабле. Кажется, не было жанра, к которому он бы не приложил свою резиновую трёхпалую длань. В 1959-м робот исполнил одну из главных ро­лей в эпизоде драматического сериа­ла-антологии «Театр Goodyear» (сезон 3, эпизод 7). Он воплотил машинный разум, который противостоял челове­ческому (всю серию играл в шахматы с мальчиком Бенни).

После небольшого простоя и по­явления камео-игрушки в японском «Вторжении Нептуна» (1961) Робби вернулся на телеэкраны в юмористи­ческом телешоу «Хэзел» (сезон 2, эпи­зод 2, 1962). Не будем припоминать ему нелепый фартук и блинчики — Робби, почти как Николас Кейдж, брался за лю­бые роли. Шоу «Успех Доби Гиллис» продолжило развивать комедийный потенциал актёра — в 24-й серии 4-го сезона (1963) он сыграл робота, ко­торый превращал любую аудиозапись в музыкальный хит.

Создатель «Сумеречной зоны» Род Серлинг и Робби с новой головой, сделанной для эпизода под названием «Дядя Саймон» CBS

Читайте также «Сумеречная зона»: сериал, который изобрёл все «вот-это-повороты» Светлана Евсюкова 05.02.2019 121712 Этот классический сериал не поддавался ни жанровым рамкам, ни телеформатам. Для него творили Брэдбери и Мэтисон, а его сюжеты копируют до сих пор.

Подобающие статусу роли нашли нашу звезду чуть позже. Знаменитый сериал «Сумеречная зона», казалось, был создан для того, чтобы в нём по-явился один из символов научной фантастики. Он и появился — мель­кнул в качестве игрушки уже во 2-йсерии 1-го сезона, а во всей красе вер­нулся в 1963 году (сезон 5, эпизод 8). Там его «загримировали»: внутрен­ние механизмы стеклянного купо­ла для съёмок заменили среднестати­стической робоголовой. Роли злодеев давались ему лучше прочих — он ма­стерски перевоплотился в робота, который постепенно перенимал зловещую личность умершего хозяи-на. В 33-м эпизоде того же сезона он предстал уже в классическом об­лике. Серия поднимала тему техни­ческого прогресса и автоматизации труда, в результате которой главного героя, бездушного директора фабри­ки, заменили на Робби.

Подъём карьеры продолжился в 1966-м участием в «Семейке Ад­дамс» (сезон 2, эпизод 27) в каче­стве приглашённой звезды. Морти­ша Аддамс решает, что дворецкий Ларч слишком много работает, и Го­мес создаёт робота ему в помощь. Ларч беспокоится, что автомат отни­мет у него работу, но совершенно зря: искусственный дворецкий справля­ется с обязанностями из рук вон пло­хо.





Ларч из «Семейки Аддамс» крайне обеспокоен автоматизацией труда ABC

Одно камео спустя («Пропал один из наших шпионов», 1966) Робби на­няли в сериал о семье космических колонистов Робинсонов «Затерянные в космосе» (сезон 1, эпизоды 19–20). Там он вновь встретился с одним из своих отцов: Роберт Киношита от­вечал за создание для сериала ново­го робота с нетривиальным именем Робот. Робби досталась роль зловеще­го Роботоида (в именах определённо прослеживается какая-то закономер­ность), который плевать хотел на за­коны Азимова, а ещё намеревался поработить главных героев. Это на­мерение осуществилось чуть позже, в 1-й серии 3-го сезона (1967), где он сыграл тюремщика, охраняющего семью Робинсонов.

Следующей ролью трудолюбивый робот доказал, что способен разру­шать не только жанровые, но и ген­дерные стереотипы. Шоу The Banana Splits Adventure Hour (сезон 1, эпи­зод 11, 1968) от студии Hanna-Barbera совмещало живых актёров и анима­цию. Здесь Робби снял стеклянный купол, сделал дерзкую пластику и вы­ступил в роли роботессы Милдред.

Сериал «Коломбо», пожалуй, последнее те­лешоу, в котором ожидаешь увидеть Робби NBC

Периодически Робби не гнушался и съёмками в рекламных роликах — счета за ремонт сами себя не оплатят. В рекламе супермягкой туалетной бу­маги Charmin Робби исполнил роль робота Squeeze-ax. Там он выполнял важнейшую миссию: не давал поку­пателям в магазине тискать нежные рулоны.

Если вы не видели 6-ю серию 3-го сезона детективного сериала «Коломбо» (1974) о сыщике в потёр­том плаще, вас ждёт сюрприз: Роб­би появился и там. На этот раз ему заменили нижнюю половину ту­ловища и вновь сделали соучаст­ником убийства. Чуть позже ру­ководству MGM взбрело в голову, что хорошей идеей будет сде­лать детектива из самого Робби. В 1975 году для ABC сняли пилот се­риала «Робот Холмс, Ватсон и я», в котором НФ-звезда раскрыва­ла бы тайны и расследовала убий­ства. К огромнейшему сожалению фанатов (и нашему тоже), пилот с треском провалился, а сериал так и не запустили.

Говорят, Шерлок Холмс на самом деле использовал не дедукцию, а индукцию. Робби тоже, всеми своими катушками ABC

В дальнейшем Робби снялся в эпи­зоде «Бульвара Голливуд» (1976) и получил несколько небольших фантастических ролей: робота-исследователя Альфи в «Ковчеге II»(сезон 1, эпизод 4, 1976), робота-циклопа в «Космической академии» (сезон 1, эпизод 12, 1977) и класси­ческого злодея в «Проекте Н. Л. О.» (сезон 1, эпизод 10, 1978). Слава уже позволяла Робби играть само­го себя, что он и сделал в сериале «Чудо-женщина», появившись в роли приглашённой звезды на фантасти­ческом фестивале (сезон 3, эпизод 14, 1979).

Опытному актёру было не впер­вой делить экран с другими яркими звёздами. В сериале «Морк и Минди» (сезон 2, эпизод 5, 1979) он завёл тро­гательную дружбу с инопланетяни­ном Морком, роль которого исполнил го­лос Робби отвечала ещё одна знаме­нитость, британец Родди Макдауэ­лл («Клеопатра», «Планета обезьян»). После камео в комедийном шоу Pink Lady (сезон 1, серия 5, 1980) и мульт­фильме «Тяжёлый металл» (1981), где он подарил свою внешность продав­цу хот-догов, Робби наконец попро­бовал себя в жанре романтической комедии. Держите чепчики: став ча­стью любовного треугольника в «Лод­ке любви» (сезон 6, эпизод 12, 1982), он покорял не умы, а сердца.

В «Морке и Минди» персонаж Робина Уильямса помог раскрыть в Робби человечную сторону

В Голливуде не было (и до сих пор нет) профсоюза для роботов, поэтому Робби продолжили эксплуатировать. Мелькнув в «Правдоподобных исто­риях, часть 3» (1983), он снялся в но­стальгическом камео в фильме «Грем­лины» (1984). Причём, появляясь в кадре, он произносит не случайные фразы, а реплики из «Запретной пла­неты». После ещё двух мимолётных ролей в фильмах «Черри 2000» (1987) с Мелани Гриффит и «Земные девуш­ки легко доступны» (1988) он пропал с экранов на целых 11 лет.

Вы только посмотрите, какую крутую шляпу этот робот носил в «Гремлинах» ABC

Старый, но не бесполезный

Знаменитости такого уровня не ис­чезают бесследно — в 1999 году вни­мательные зрители заметили Робби в фильме «Звёздные войны: Эпи­зод 1 — Скрытая угроза», в магази­не запчастей Уотто. С учётом того, скольким «Звёздные войны» обяза­ны Робби, камео могло бы быть и по­серьёзнее. Следующим появлением на большом экране пожилая звезда обязана фильму «Луни Тюнз: Снова в деле» (2003) — там он расхаживает по Зоне 52, одним своим видом уси­ливая фантастичность локации.

Казалось бы, 2000-е — не лучшее время для очевидно винтажного ро­бота, тем не менее Робби приглаша­ли в телешоу ещё дважды. В 2005 году ему посчастливилось сыграть с Паме­лой Андерсон и Кристофером Ллой­дом в сериале «Блондинка в книжной лавке». В 4-й серии 1-го сезона (2005) он выступил в роли зловещего робота из NASA (было бы круто, если бы ин­женеры оттуда взяли и построили та­кого на самом деле). Ну и, конечно, все знакомы с сериалом, который сла­вится обилием приглашённых звёзд из старых фантастических фильмов. В «Теории Большого взрыва» (сезон 8, эпизод 7, 2014) Робби скромно сто­ит в ряду других предметов коллек­ции одного из героев серии.

В этой серии «Теории Большого взрыва» зашкаливает количество научно-фантастических артефактов

С таким внушительным послуж­ным списком влияние знаменито­го робота на культуру не могло огра­ничиться только малыми и большими экранами. Его безошибочно узнава­емый силуэт мелькал перед вашими глазами чаще, чем вы помните.

Серия видеоигр Fallout славится ретро-футуристическим антуражем, отсылающим к Америке 1950-х. Поэтому в этой вселенной макси- мально уместно смотрятся ретро­роботы протектроны от компании «РобКо». Дизайн протектрона хоть и не копирует облик Робби до мель­чайших деталей, но очевидно вдох­новлён именно нашим героем. В этой же серии игр обитает ещё один от­прыск Робби — киборг Робомозг, до боли знакомая стиральная машина с гофрированными руками. Он в оче­редной раз подтверждает, что подоб­ный внешний вид уже стал обязатель­ным компонентом дизайна роботов этой эпохи.

Протектроны в серии игр Fallout — не очередная роль Робби, а уважительный оммаж Bethesda

Оммажи в Fallout — не един­ственный способ поиграть с об­разом Робби. Игрушечные робо­ты с характерными шлемами были запущены в продажу уже в конце 1950-х. На волне бешеной популяр­ности «Запретной планеты» мно­гие из них выпускались не по офи­циальной лицензии. Японские производители игрушек Nomura Toy Company и Yoshiya Company при­думывали разные версии Робби: Mechanical Moon Robot, Planet Robot, Moon Explorer — под его пластико­вый купол даже засунули человече­ское лицо. Эти игрушки до сих пор остаются желанной добычей для коллекционеров.

Но мечты некоторых людей были больше: они хотели иметь дома це­лого Робби.

Режиссёр Уильям Мэлоун, который приложил руку к «Байкам из скле­па» и «Мастерам ужасов», — владе­лец крупнейшей коллекции всего, что касается «Запретной планеты». Ещё в 1973 году он построил пер­вую реплику Робби. Вторую реплику в 1974 году сделал историк кино Фред Бартон. Эти два замечательных че­ловека буквально спасли настоящего Робби от гибели.

Историк кино Фред Бартон спас Робби от забвения и до сих пор изготавливает его реплики Gage Skidmore [CC BY-SA 2. 0]

Дело в том, что оригинальный ко­стюм, тяжёлый и хрупкий от времени, не участвовал в съёмках с 1971 года. Он был продан Джиму Брукеру, вла­дельцу калифорнийского музея Movieworld — Cars of the Stars. Там не особо следили за его сохранно­стью, так что Робби быстро пришёл в плачевное состояние. Фреда Бар­тона наняли для починки — для это­го он раздобыл в MGM оригиналь­ные запасные детали. Это помогло, но ненадолго, и к закрытию му­зея в 1980 году Робби практически не подлежал ремонту.

Его купил Уильям Мэлоун, кото­рому тоже удалось получить дета­ли от MGM, и Робби на много лет об­рёл покой, оставаясь в коллекции режиссёра. В 2004 году Робби удосто­ился включения в Зал славы роботов в Питтсбурге. 21 ноября 2017 года его продали на аукционе, который проходил в «Бонхамс», одном из са­мых влиятельных аукционных домов Британии. Неизвестный покупатель приобрёл Робби за 5,375 миллиона долларов, в результате чего тот снова стал самым дорогим предметом рек­визита, на этот раз — из когда-либо проданных.

Робби от компании Osaka Tin Toy Institute — одна из самых качественных и детализированных мини-версий D. J. Shin [CC BY-SA 3. 0

Вы тоже можете купить себе ко­пию Робби — Фред Бартон до сих пор изготавливает реплики в разме­ре 1:1. На сайте therobotman.com та­кая обойдётся не в пять миллионов, а в скромные 28–39 тысяч долларов. Во сколько обойдётся доставка, вооб­разить страшно.

Неповторимый образ Робби навсег­да останется в истории жанра и серд­цах зрителей — мало кого из живых актёров публика любила так же тро­гательно и преданно. Сейчас в его ка­рьере наступило очередное затишье, и знаменитый робот больше не мель­кает в кино и телепередачах. Это не уменьшает его прежних заслуг — он и его создатели уже внесли неоце­нимый вклад в фантастику и кино.

Скорее всего, оригинальный Роб­би из 1950-х сейчас отдыхает в доме нового владельца, купаясь во внима­нии и WD-40. А по ночам, быть может, видит электрические сны о далёком космосе и неизведанных планетах.

Один из клонов Робби стоит в библиотеке Джорджа Мартина George Martin Not a Blog

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