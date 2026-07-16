«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

6 августа 2026 года в российский прокат выходят «Смешарики сквозь вселенные» — полнометражный игровой фильм по миру знаменитого мультсериала, сценарий к которому написал известный писатель Сергей Лукьяненко. Мы встретились с автором и поговорили с ним о «Смешариках», будущем развитии их вселенной, связи с Крошем и Кар-Карычем.

Фотограф Ксения Крутова, (с) издательство АСТ

«”Смешарики” — очень многослойный мультфильм…»

Сергей Васильевич, расскажите, как вообще в одном предложении встретились вы и «Смешарики»?

Наша совместная история началась более двадцати лет назад, когда мой старший сын впервые посмотрел «Смешариков» и я невольно начал их смотреть вместе с ним. И внезапно обнаружил, что мне нравятся «Смешарики», что это многослойные мультфильмы не только для детей, что в них есть серьёзные темы и юмор, понятный и взрослым.

Я сам не заметил, как стал поклонником «Смешариков»: с удовольствием смотрел новые сезоны и выпуски и, наверное, как и все фанаты, ругался, когда из двухмерных они стали трёхмерными: мне показалось, что они утратили задор.

А потом я познакомился с людьми из «Смешариков» — с продюсерами, с режиссёром Джангиром Сулеймановым — высказал своё отношение к сериалу… и вскоре меня пригласили поучаствовать в проекте «Смешарики снимают кино», в котором известные люди придумывали сюжеты для короткометражных серий «Смешариков». Я придумал сюжет для фантастической серии, потом меня попросили написать сценарий приключенческой серии. Так всё и завертелось. А потом меня спросили, готов ли я писать сценарий для полнометражного фильма про Смешариков.

Причём фильма не просто анимационного, а анимационно-игрового. Я сразу спросил, будет ли это в духе «Кто подставил Кролика Роджера», где мультяшные герои действуют в реальном мире, или Cool World (в российской локализации — «Параллельный мир»), где реальный человек попадает в мультяшный мир. Мне ответили: «Вот как придумаете, так и будет». Другими словами, никаких ограничений, полная свобода творчества. Вот я и придумал третий вариант, но его подробности раскрывать не буду, чтобы не заспойлерить.

Скажу лишь одно: идея в том, что миры не перемешиваются между собой, но остаются глубоко связаны. Такой вариант всем понравился, я написал сценарий, и это, наверное, первый раз в моей карьере, когда продюсеры полностью доверились мнению автора и не стали вносить кардинальных изменений. А те правки, что они предлагали, только улучшали изначальную задумку.

И, собственно, «Смешарики» вернули мне веру в кино, в человечество и в мультипликацию. Где-то за год до этого мне всё надоело, я разуверился в кино и бросил заниматься сценариями, а тут вновь к ним вернулся.

Не это ли доверие к авторам — одна из причин, почему «Смешарики» уже двадцать с лишним лет не теряют ни актуальности, ни популярности?

Наверное, так и есть. Потому что это действительно редкий случай, когда команда, которая делает долгоиграющий мультсериал, буквально живёт в парадигме своих героев. У меня в сценарии есть драматический момент в финале, когда Нюша, всплеснув руками, говорит: «Я не хочу умирать вот так — свиньёй!» Но к нашему удивлению Илья Максимов — режиссёр анимационной части — выступил против, искренне заявив: «Нюша не может такого про себя сказать». Естественно, я к нему прислушался.

У «Смешариков» есть ещё и сцена после титров, которая намекает, что их вселенная будет и дальше развиваться. На каком этапе это развитие?

Сейчас все фильмы и сериалы создаются с заделом на продолжение, и «Смешарики» не исключение. Но мы говорили на эту тему: «Рики» настроена на продолжение, и сюжетная основа для второго фильма есть. Хотя там свои трудности.

Большая часть активных персонажей в фильме — дети. А дети имеют свойство расти. У нас и так был длинный и сложный постпродакшн, и если мы приступим к съёмкам продолжения через год, то будет ещё нормально, но через два-три мы столкнёмся с ситуацией, что персонажи-то повзрослели.

К счастью, сценарий позволяет обыграть их взросление. Если мы будем делать продолжение, то по сюжету пройдёт несколько лет, герои игровой части подрастут, а её действие развернётся не на космическом корабле, а на Марсе. И за эти несколько лет на Марсе произойдёт кое-что нехорошее. Теперь от героев зависит не только судьба корабля, а, возможно, существование Земли и Марса. Ставки будут выше, а сюжет станет глубже, жёстче, взрослее и реалистичнее. Но при этом всё по-прежнему будет завязано на сочетании двух миров — анимационного и игрового.

Вы говорили о трудностях при создании фильма.

Трудности есть всегда. Так, у нас были роскошные огромные декорации, что сейчас в кино большая редкость. Однако для фильма, выдержанного в эстетике ретрофутуризма, они просто напрашивались. Тем более, у нас играют дети, которым нужно контактировать с окружением. Ребёнку сложно объяснить, что ты идёшь не по площадке с зелёным экраном за спиной, а по космическому кораблю. Поэтому у нас были выстроены большие и сложные декорации, но некоторые сцены мы всё равно переделывали, чтобы они выглядели максимально качественно.

А ещё у нас была небольшая рубка по поводу того, с чего должно начинаться кино — с анимационной или с игровой части? Я настоял на мультипликации, поскольку, во-первых, наш фильм вырос из мультипликационного проекта, а во-вторых, анимация лучше всего вводит зрителей в мир «Смешариков». В «Кто подставил Кролика Роджера» применяется такой же приём, когда в начале идёт практически полноценный десятиминутный мультфильм, и только потом начинается кино. Вот и здесь, по сути, публику в начале ждёт полноценный мультфильм про Смешариков, с гэгами, шутками и всем прочим. Ну а дальше — кино.

Вот вы заговорили про ретрофутуризм, и я сразу подумал, что «Смешарики сквозь вселенные» напоминают оптимистичную советскую фантастику в духе «Алисы» Булычёва.

Совершенно верно, именно такой мир я в голове и держал. Всё-таки у нас зритель семейный, детский, мы не хотели касаться мрачных антиутопических тем и создали условное хорошее будущее. Как оно таким получилось? Я не знаю, но хочется, чтобы каждый, выйдя из кинотеатра, решил что-то сделать для приближения такого будущего.

Так что да, это булычёвский мир. Где-то там, наверное, даже Алиса может пробегать с Громозекой, хотя это будет позже, потому что первого контакта с инопланетянами ещё не случилось. Но герои уже живут в хорошем, прекрасном, красивом мире. Проблемы, конечно, остались, но они не страшные. Они смешариковые.

Фотограф Ксения Крутова, (с) издательство АСТ

«С годами мне всё ближе Кар-Карыч…»

А кто у вас любимый персонаж из «Смешариков»?

Изначально, конечно, это был Крош, но с годами я всё больше понимаю, что мне ближе Кар-Карыч — мудрый старый ворон.

При этом в фильме Карыч почти не появляется, а повествование вперёд двигает именно Крош.

У нас много персонажей, но основную драматическую линию на себе тянут ребята помладше: Крош, Ёжик, Бараш, Нюша. В «Смешариках» так изначально повелось, а в полном метре всё-таки хронометража не хватает, чтобы всех героев в полную меру проявить.

По правде, в сценарии изначально было гораздо больше сцен. Вот за что я не люблю писать сценарии: их всегда приходится урезать. Как ни старайся попасть в хронометраж, всё равно законы кино, монтажа и логики происходящего заставят режиссёра взяться за монтажные ножницы и что-то вырезать, что-то сократить. Обидно, но такова жизнь.

Понимаю. Ещё я заметил: в игровой части все персонажи носят имена известных российских фантастов. Как так вышло, и нужно ли искать параллели между тем, кто есть кто? Например, есть ли скрытый смысл в том, что Рома Злотников у нас Бараш?

Никакого скрытого смысла точно нет. А как всё получилось, я сейчас объясню. Меня так захватила история, что я писал очень быстро, и нужно было дать какие-то фамилии реальным персонажам. Сначала я действовал напрямую — раз Копатыч, то будет Копатов, и так далее, но это выглядело чудовищно. В качестве временной заглушки я назвал персонажей фамилиями коллег. Вот и появились Рыбаков, Лазарчук, Злотников и Дивов, причём часть ещё и свои имена сохранили. Но это была рабочая версия. А когда я закончил сценарий и нужно было дать персонажам финальные имена, я признался в своей маленькой шалости, и мне сказали: «Так это же здорово. Давайте так и оставим, если ребята не против». Ребята оказались не против.

Поговорим о фантасте, который сам появляется в кадре, — о вас. Насколько я помню, вы играли камео во всех фильмах по вашим книгам и сценариям — и в «Ночном дозоре», и в «Черновике», и в «Смешариках». А как возникают эти камео — не прописываете же вы их в сценарии?

Чаще всего нет. Но бывают ситуации, когда заранее всё продумываешь. Вот сейчас мы с другой командой работаем над проектом «Дети снов» — это большой фантастический сериал по моему оригинальному сценарию. И там я себе заранее прописал маленькое камео, совершенно анекдотичное, на уровне «кушать подано», причём я не шучу — именно эти два слова.

Но как правило, камео возникают так: приближается день съёмок, и режиссёр предлагает сценаристу мелькнуть в кадре в роли какого-нибудь эпизодического персонажа. Это всегда забавно и интересно. Хочется же сценаристу посмотреть, что происходит на площадке и как его идеи воплощают в жизнь.

И вот режиссёр игровой части «Смешариков» Андрей Мармонтов предложил мне сыграть эпизодического персонажа — диспетчера в космопорту. От меня требовалось просто сидеть за стойкой и смотреть на окружающих. Но по ходу съёмок роль обросла фразами, движениями, даже мелкими гэгами. На мой взгляд, получилось неплохо. Я, конечно, ещё не видел финальную версию и не знаю, насколько моё камео урезали. Но мне сказали, что справился я хорошо.

Ну, я камео видел, так что могу засвидетельствовать, что роль не урезали. И у вас как минимум осталось на память селфи с известным скрипачом Андреем Лазарчуком (персонажем фильма, а не писателем-фантастом — прим. ред.).

Да, селфи осталось. Вообще было забавно наблюдать, как актёры играют, готовятся к роли, входят в неё. Особенно порадовали младшие: дети пахали наравне со взрослыми с раннего утра до позднего вечера.

Известный скрипач Андрей Лазарчук (Александр Лыков)

«Крош на самом деле не такой уж беспечный…»

В «Смешариках» успех игровой части во многом зависит от исполнителей ролей Кроша и Ёжика — как они сыграют, насколько воплотятся в свои роли. Как вы думаете, справились ребята с этим?

На мой взгляд, да. Там же нужно было не в визуальный образ попасть — иначе пришлось бы всех актёров набирать как можно более маленьких и толстеньких, чтобы они как шарики по площадке передвигались. Требовалось уловить характер, образ поведения. И мне кажется, ребята с этим справились. У нас получились азартный, ничего не пугающийся и ни о чём особо не задумывающийся Крош и рассудительный, в чём-то более меланхоличный Ёжик. А ещё у нас совершенно замечательная Нюша и прекрасный Бараш. Естественно, мы старались искать детальки во внешности, чтобы они играли на соответствие людей и персонажей. Ёжик у нас тоже носит очки. Но главное, конечно, их игра.

Вы сказали, что Крош рискованный, азартный, не думает о последствиях. При этом в фильме, как в игровой, так и в анимационной части, он ещё показан и как достаточно компетентный. Зачастую он понимает, что делает, — как с этим полётом над жерлом вулкана.

Ну да. Он и в мультсериале на самом деле не такой уж беспечный. За этой его безбашенностью всё-таки скрывается понимание того, куда можно совать пальцы, а куда нельзя, за какие рычаги можно дёргать, а за какие — нельзя.

Но здесь и в игровой части было отыграно неплохо. И я знаю, что сейчас у фанатов поднялась, так сказать, небольшая буря в стакане воды. Все посмотрели на плакаты и постеры, соотнесли персонажей с актёрами, и началось: вот этот подходит на роль, а этот нет; этот играл в таком-то фильме и мне там не понравился; а этот озвучил такой-то мультик, и это тоже не то. Хочется просто сказать: ребята, ну вы посмотрите хоть пятнадцать минут нашего фильма — и будете уже иначе реагировать на то, как Смешарики играют в людей… или люди — в Смешариков.

И отличия от канонических образов объяснены сюжетом.

Абсолютно. Мы же не пытаемся утверждать всерьёз, будто мультипликационные герои вдруг превратились в людей.

Фотограф Ксения Крутова, (с) издательство АСТ

Полную версию интервью с Сергеем Лукьяненко читайте в сентябрьском номере нашего журнала.

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