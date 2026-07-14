«Зловещие мертвецы: Пекло». Моя маленькая дисфункциональная семья

Муж-абьюзер устраивает француженке Алис очередную сцену прямо на дне рождения своего брата — а затем садится за руль злым и пьяным, чтобы закономерно погибнуть в аварии. Но кошмар для молодой женщины только начинается. После похорон она едет в заплесневелый, полуразвалившийся особняк на семейное сборище. Кроме не слишком расстроенной вдовы, поминать покойного будут жестокий свёкор, властная свекровь, тот самый брат-неудачник, его подружка да безногая бабуля в деменции. Обстановка накаляется с каждой секундой — и всё становится ещё хуже, когда любимые родственнички один за другим начинают превращаться в живых мертвецов…

Evil Dead Burn Жанр: ужасы Режиссер: Себастьян Ваничек В ролях: Сухейла Якуб, Хантер Духэн, Люсиан Бьюкенен, Мод Дэвей и другие Премьера: 10 июля 2026 (США), 16 июля 2026 (Россия) Похоже на: Восстание зловещих мертвецов » (2023), Resident Evil: Village (2021) Вероятно, на последней странице «Некрономикона» мелким шрифтом написано благословение каждому режиссёру, кто снимает новый фильм о зловещих мертвецах. Ничем другим удивительно стабильный уровень франшизы объяснить нельзя — ведь п осле завершения лихой саги об Эше Уильямсе её превратили в своеобразный полигон для начинающих творцов, желающих приобщиться к жанру ужасов. Звучит как готовый рецепт катастрофы — но, как ни странно, зрители раз за разом получают достойные картины разной степени оригинальности. Да, в «Чёрной книге», мягком перезапуске от Феде Альвареса, свежих идей было маловато (а оммажей самой первой ленте Сэма Рейми — с избытком), зато «Восстание» Ли Кронина, смело выйдя за пределы знакомой фанатам хижины в лесу, показало, что серии есть куда расти.

И вот теперь продолжить современную, «тёмную» ветку франшизы отважился молодой французский режиссёр Себастьян Ваничек. В его портфолио — три короткометражки и один спорный хоррор о пауках в парижском пригороде. Сможет ли такой открыть «Некрономикон» и не порезаться бумагой? Сумеет ли правильно прочитать «Nos veratos alememnon kanda»? В конце концов, сдюжит ли без волевого подбородка Брюса Кэмпбелла?



Наверное, самого Себастьяна эти вопросы поначалу тоже мучили — потому что он решил сразу обозначить преемственность и стартовал с эпизода на том же озере, с которого начиналось «Восстание зловещих мертвецов». А вот потом неожиданно осмелел — настолько, что одним махом избавился от привычных элементов серии, которые его предшественники так или иначе сохраняли. Ждёте книгу мёртвых? Держите распечатки отдельных страничек и не дочитанное до конца заклинание. Хотите бензопилу? В наличии только ручная газонокосилка. Жаждете изолированного пространства? Так и быть, вот вам стоящий посреди нигде особняк — но учтите, он достаточно большой, чтобы не вызывать клаустрофобии.

Вслед за отдельными деталями франшизы Ваничек принимается и за лор в целом — но вот эту его находку назвать безусловно удачной уже нельзя. Дело в том, что он дал дедайтам внятную мотивацию и чёткую цель. Здесь они сами выбирают конкретную семью, а не набрасываются на группу случайных тупиц, которым пришло в голову почитать рукопись в обложке из человеческой кожи. Увы, быть стихийной всеразрушающей силой зловещим мертвецам всё-таки идёт больше, чем выполнять квест по поиску древнего артефакта. Эта линия получается банальной и откровенно ненужной — тем более что важную информацию герои проговаривают слишком быстро, словно для галочки.

Ещё бы, ведь у режиссёра для них более интересная задача — развернуть масштабную метафору домашнего насилия. Пожалуй, получается это чересчур прозрачно и даже тяжеловесно (кого в 2026 году можно удивить проработкой психологических травм?), но оттого не менее страшно. Семейка, частью которой, на свою беду, стала Алис, пугает ещё до превращения в монстров. Каждый её представитель — от мямли-брата (Хантер Духэн) до зловещей полубезумной бабки (Мод Дэвей) — неприятен по-своему, а потому их неизбежное перерождение вызывает не ужас, а чувство подспудного удовлетворения. Став дедайтами, эти люди словно обнажают свою истинную сущность — и зрители, которым тоже случалось терпеть токсичных родственников во время семейных застолий, несомненно, порадуются за героиню, которая получает законный повод искромсать надоедливую свекровь в лоскуты.

Эти эмоции во многом достигаются за счёт актёрской игры Эролла Шанда и Тэнди Райт, изображающих родителей почившего мужа Алис. Молодое поколение персонажей по традиции хорроров проработано широкими мазками — их характеры можно описать парой общих фраз («писатель-лузер», «поддерживающая подружка», «последняя девушка»). А вот глава семейства и его супруга выглядят гораздо более объёмными — и жуткими. Подверженный приступам гнева отец и гиперопекающая мать — это само по себе страшно, а уж когда один из них превращается в хитрого дедайта, который любит ради развлечения вышибать самому себе мозги, зрелище начинает пробирать до мурашек.

К слову, о мурашках — в изображении жестокостей «Пекло» уверенно держит планку, заданную предыдущими фильмами франшизы. Некомфортных эпизодов здесь более чем достаточно — зрителям со слабыми желудками (и нервами) лучше обходить фильм стороной. Оправдывая название ленты, зловещие мертвецы членовредительствуют с огоньком и изрядной долей креатива. Классические «мясные» сцены в стиле «Ужасающего» перемежаются с простыми по сути, но тошнотворными моментами (уверяем, после просмотра вы не сможете смотреть на зубные протезы как раньше). Общую атмосферу поддерживает и специфический юмор — его здесь не так много, как, вероятно, хотелось бы давним поклонникам серии, но все гэги такие же болезненные и неуютные, как отношения в семье Алис.

Правда, временами кажется, что Ваничек слишком упивается экранными мерзостями. Одни эпизоды явно созданы, чтобы вызвать реакцию даже у подготовленного зрителя ( они убивают собаку !), а другие длятся ощутимо дольше, чем должны.

С ритмом повествования у режиссёра в принципе есть проблемы — кино медленно разгоняется и чуть проседает в третьем акте. Концовка слегка разочаровывает: несмотря на логичность, она выглядит чужеродной остальному фильму и сбивает тщательно выстроенный прежде настрой. Будто стремясь загладить это впечатление, картина добавляет аж две сцены после титров — причём вторая оказывается очень важной, хоть и вызывает закономерные вопросы.

Крепкий, жестокий и кровавый фильм, который даёт именно то, чего от него ожидаешь. Это не лучшая часть обновлённой серии «Зловещих мертвецов», но определённо заслуживающее внимания кино для любителей жанра. В 2028 году в гости к дедайтам заглянет начинающий (да, снова) режиссёр Фрэнсис Галлуппи. Будем надеяться, что его «Гнев», действие которого, по слухам, развернётся в 1970-х, не станет первой осечкой ровной хоррор-франшизы.

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