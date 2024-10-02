История хоррор-франшизы «Ужасающий»: как клоун Арт стал звездой современных слэшеров

«Ужасающий-3» сорвал банк: при бюджете в 2 миллиона долларов — 18 миллионов сборов за первый уик-энд и более 40 миллионов за десять дней мирового проката. В России этот фильм, вышедший на день раньше, чем в США, — самый кассовый у дистрибьютора World Pictures. Тик-токи, мемы, фигурки клоуна-убийцы Арта от Funko Pop, отсылки в Fear & Hunger 2 и официальное появление в Call of Duty, собственные комиксы и анонс видеоигры Terrifier: The ARTcade Game. Рассказываем, как «Ужасающий» стал настолько популярной слэшер-франшизой и подарил массовой культуре самого харизматичного злодея со времён Фредди Крюгера.

Будущий создатель Арта, Дэмиен Леоне (названный в честь Дэмиена Торна из серии «Омен») с ранних лет любил хорроры: мать разрешала ему смотреть любые фильмы, даже с не подходящим для него возрастным рейтингом. Мальчика впечатляли злодеи из слэшеров: Фредди Крюгер, Джейсон, Майкл Майерс.

В семь-восемь лет Дэмиену попались кассеты с документальными фильмами о том, как мастера грима и практических эффектов создают экранных монстров. Первым из них был The Making of “Thriller” (1983). В съёмках клипа Майкла Джексона участвовал Рик Бейкер, получивший «Оскар» за лучший грим для «Американского оборотня в Лондоне». Вторым — Scream Greats (1986) о Томе Савини. До работы над сиквелами «…живых мертвецов» Джорджа Ромеро и картиной «Пятница, 13-е» Савини побывал во Вьетнаме в качестве военного фотографа и насмотрелся реальных ужасов. Свой опыт он привнёс в кино: добавил реалистичности телесным деформациям.

Документалки поразили маленького Дэмиена, а Том Савини стал его героем. К 12 годам Леоне твёрдо решил научиться созданию грима и визуальных эффектов. Вслед за Савини он стремился к натурализму — это с самого начала было отличительной чертой его фильмов. Режиссёр признаётся, что ему на самом деле неприятно собирать референсы и изучать фото реальных увечий и внутренностей, но «это необходимо для создания крутых спецэффектов».

Свой первый проект — короткометражный фильм ужасов «Девятый круг» (2008) — он снял в 26 лет. Дэмиен хотел поступить в киношколу, но оказалось, что проще и дешевле будет снять кино, в котором он мог бы продемонстрировать свои навыки. В «Девятом круге» появились демоны, ведьмы и… клоун по имени Арт. Леоне добавил в фильм разных персонажей, чтобы посмотреть, кто из них приглянётся людям. Все отмечали именно клоуна.

Арт родился из выдуманной ситуации: в пустом ночном автобусе клоун пугает сидящую рядом женщину. Он навязчив: раздражает её гудком и ведёт себя агрессивно. Для режиссёра важно, чтобы внешность персонажа запоминалась, и на визуальный образ злодея в первую очередь повлиял Пеннивайз в исполнении Тима Карри из мини-сериала «Оно» (1990) по роману Стивена Кинга. Правда, в противовес говорливому злодею с ярким макияжем Арт чёрно-белый и вербальному взаимодействию предпочитает пантомиму. Леоне говорил, что также вдохновлялся клоуном из эпизода «Пять персонажей в поисках выхода» (1961) из классической «Сумеречной зоны» . Демонический облик Арта довершили длинный крючковатый нос и мешки под глазами.

В «Девятом круге» Арт — его играет друг режиссёра Майк Джаннелли — активен только в начале. Он пугает девушку со станции, похищает её и приносит в дар подземному сатанинскому культу. Настоящий шок-контент начинается после, а пока что клоун — просто доставщик, не участвующий в расчленении людей, хотя сцена с ним и вышла гнетущей.

Клоун из серии «Пять персонажей в поисках выхода»

Более заметную роль в повествовании персонаж получил спустя три года, в короткометражке «Несущий ужас» (2011), где его вновь сыграл Джаннелли. По сюжету художница по костюмам поздно возвращается домой со съёмок. Когда у девушки кончается бензин, она останавливается на ближайшей заправке и видит, как работник прогоняет странного клоуна, потому что тот загадил весь туалет (этот эпизод позже перекочует в полнометражку). Вскоре героиня видит окровавленное тело заправщика в руках Арта, и злодей открывает охоту на следующую жертву. Если придётся, он достанет её даже из-под земли!

Двадцатиминутный «Несущий ужас» более продуман, чем предыдущее творение режиссёра. Визуальные шероховатости здесь стали частью стиля, а история превратилась в полноценный слэшер с преследованием и кровавыми убийствами. Локаций тоже прибавилось, грим Арта улучшился, ну а телесная жесть была изображена отлично — так же, как и в «Девятом круге». Леоне отправил фильм на фестивали — и отовсюду получил отказ. Тогда в надежде привлечь голливудского продюсера «с мешком денег» он пошёл на YouTube.

И такой продюсер действительно появился: Джесси Баже как раз искал короткометражки для низкобюджетной антологии ужасов. Леоне такой формат не слишком заинтересовал, но он хотел, чтобы Арт появился на DVD. Сперва Баже планировал, чтобы все истории сняли разные режиссёры, однако Дэмиен убедил продюсера отдать дело в его руки.

Для фильма «Канун Дня Всех Святых» (2013) он снял ещё одну короткометражку и дополнительные сцены, обрамляющие антологию. Хеллоуинским вечером — пока няня бубнит рядом, а сестра пялится в смартфон — мальчик по имени Тимми неожиданно находит в мешке со сладостями видеокассету. Тимми включает её и видит «Девятый круг», шокирующий дебют Леоне. После просмотра няня гонит детей спать (нечего им смотреть всякую жуть!), а сама возвращается к таинственной кассете. Во второй истории инопланетянин охотится за девушкой в её собственном доме. Завершается киномарафон «Несущим ужас» — и в финале Арт, конечно, лично приходит за няней и другими зрителями.

Антология получила смешанные отзывы — особенно много вопросов вызвала история с пришельцем, которая выбивалась из общего повествования. Но в судьбе демонического клоуна и его создателя «Канун Дня Всех Святых» всё же сыграл свою роль.

В 2015 году Леоне, снова совместно с Баже, снял «Франкенштейн против мумии» (2015), вышедший на дисках и в сети. Но его главной мечтой была сольная полнометражка про Арта. Режиссёр верил, что у персонажа огромный потенциал, и запустил краудфандинговую кампанию на Indiegogo. Проект собрал всего 4000 долларов из необходимых 15 000. В поисках спонсоров Дэмиен рассылал письма и однажды получил ответ от некоего Фила Фальконе. Тот спросил: «Сколько тебе нужно для съёмок?» Леоне назвал сумму — и Фальконе согласился ее предоставить при условии, что станет продюсером будущего фильма. Он ещё не знал, что ему придётся научиться накладывать грим и помогать со спецэффектами, чтобы немного снять нагрузку с Дэмиена, работающего по 15–17 часов в день.

Новый фильм продемонстрировал новое воплощение Арта. Джаннелли отказался участвовать в проекте, и ему на смену пришёл Дэвид Ховард Торнтон. Торнтон видел «Канун Дня Всех Святых» и, наткнувшись на объявление о кастинге, решил, что поработать с Леоне будет как минимум весело.

Актёр подрабатывал официантом и пытался попасть на Бродвей, так что крайне нуждался в опыте съёмок. Для создания своего Арта он изучил образ Джаннелли и манеру прославленных комиков: Чарли Чаплина, Бастера Китона, Роуэна Аткинсона и Джима Керри. Но больше всех на Торнтона повлиял Стефан Карл Стефанссон (Робби Злобный в шоу «Лентяево»): молодой артист пять лет был его дублёром в мюзикле «Гринч, похититель Рождества». Торнтон говорил, что, играя Арта, постоянно спрашивал себя: «Как бы Стефан Карл подошёл к этой сцене?»

Для Леоне сценарий — лишь шаблон, пространство для импровизации. Вместе с Торнтоном он усилил харизму злодея. Теперь клоун — «дитя Фредди Крюгера и Харпо Маркса ». Арт гримасничает, насмехается, дурачится, заигрывает со своими жертвами, а потом, конечно, брутально их убивает. Сюжет «Ужасающего» (2016) можно описать парой слов: клоун-убийца терроризирует двух девушек. Но в этой простой истории дьявол кроется в деталях: в фильме Линчевские персонажи, запоминающиеся сцены и невероятные спецэффекты — видно, во что был вложен невеликий бюджет. Режиссёр хотел впечатлить зрителя так, как не могут себе позволить большие студийные фильмы. У него получилось: фанаты требовали продлить прокат, и первая часть похождений Арта при затратах всего 35–55 тысяч долларов собрала 400 тысяч.

Во время краудфандинговой кампании для съёмок сиквела Леоне поставил цель собрать 50 тысяч долларов. Менее чем за две недели сумма сборов достигла 120 тысяч, а всего поклонники внесли в копилку 215 тысяч. Особенно щедрые даже получили шанс сыграть новых жертв Арта. В 2019 году Леоне приступил к съёмкам — и рассчитывал управиться за три месяца. В итоге к работе над спецэффектами вновь подключился Фальконе. А затем в производство фильма вмешалась пандемия коронавируса. Вторую часть хоррор-франшизы доделывали в последние дни перед релизом, причем Дэмиену пришлось выполнять обязанности сценариста, монтажёра и звукорежиссёра.

В «Ужасающем-2» (2022) появился сюжет с заделом на будущее. В новом фильме продолжились события предыдущего: на Хеллоуин Арт воскресает из мёртвых, и теперь ему противостоит старшеклассница-косплеер Сиенна (Лорен Лавера) с пылающим мечом и её младший брат Джонатан (Эллиот Фаллэм). Впрочем, и у клоуна появляется союзник — некая демоническая девочка. Приземлённая уличная брутальность сменяется фэнтезийно-мистическим сюрреализмом: кино выглядит идейным наследником «Кошмара на улице Вязов». Бессмысленность первой части вдруг испаряется: кажется, что Леоне заранее продумал направление, в котором будет двигаться франшиза.

К сарафанному радио и отзывам критиков добавились интригующие заголовки вроде «Зрителей тошнит на сеансе!» Однако, несмотря на карнавал жестокости, у фильма всё же есть границы. Например, Леоне и Торнтоном с самого начала решили, что Арт никогда не будет насильником. Кроме того, режиссёр не хотел для себя славы Хершела Гордона Льюиса, родоначальника жанра сплэттер. Ему не нравилось, что для слэшеров придумывают крутые сцены убийств, которые затем мелькают в течение всего пары кадров. Камере следует задерживаться на происходящем кошмаре подольше — но не слишком. Важно соблюдать баланс, чтобы фильм не превратился в пыточное порно.

Леоне вновь удалось превзойти себя и удивить зрителей: при бюджете в 250 тысяч долларов фильм собрал 15 миллионов!

На производство третьей части выделили гораздо больше денег. Леоне наконец-то нанял команду по спецэффектам и полностью сконцентрировался на режиссуре. Гримёрами руководил Джейсон Бейкер — владелец Callosum Studios, основанной совместно с Томом Савини, героем детства Дэмиена. Кстати, он тоже появился на площадке — для съёмок в небольшом камео.

В «Ужасающем-3» (2024) вернулась героиня первого фильма. Леоне переживал, что недостаточно поработал с персонажем Саманты Скаффиди, а потому Арту вновь противостоит Сиенна. Фильм состоит из двух частей: в одной клоун в костюме Санты уморительно кривляется и несёт ультранасилие в массы, а в другой Сиенна страдает от ПТСР. В триквеле режиссёр хотел объединить все предыдущие фильмы франшизы, но сегменты слабо сочетались друг с другом.

Необычный выбор периода для развития событий фильма — идея Фила Фальконе. Как-то он спросил Дэмиена: «Почему бы не поместить Арта в Рождество?» Леоне согласился, рассудив, что праздник позволит лучше обыграть тропы жанра. К тому же режиссёр и сам обожал рождественские ужасы: лучшими из них он считал «Чёрное Рождество» (1974) и эпизод Роберта Земекиса «Мирно дремлет старый дом…» (1989) из сериальной антологии «Байки из склепа».

В следующем фильме серии история Сиенны, Арта и других героев должна завершиться — однако поклонники могут надеяться на спин-оффы, если у Леоне появятся для них достойные идеи.

Франшиза «Ужасающий» неидеальная и шероховатая. Но ещё она свежая и искренняя, потому что снята с максимальной отдачей. В отличие от стерильных голливудских лент, она вызывает у зрителей неподдельные эмоции. Наблюдать за реакцией аудитории во время просмотра: в какой момент люди смеются, восклицают или вовсе сбегают из зала — чистое удовольствие. Как и обсуждать с друзьями: «Вы видели?! Ну и жесть!» В свои годы зрителей впечатляли Рик Бейкер и Том Савини — а теперь Дэмиен Леоне идёт по их стопам со своим «Ужасающим». И клоун Арт, бесподобно сыгранный Торнтоном, точно войдёт в пантеон культовых хоррор-злодеев. Точнее, уже вошёл.

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