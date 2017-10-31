Киберпанк-аниме: лучшее и главное

Создатели аниме очень любят киберпанк в самых разных его проявлениях. Пожалуй, нигде больше этот жанр не воплотили так полно и подробно. Дошло до того, что даже Голливуд начал сперва вдохновляться японской анимацией, подражая ей в той же «Матрице», а в последние годы даже пытается переснимать известные аниме в этом жанре («Призрак в доспехах», проекты ремейков «Акиры» и «Алиты»). Но мы советуем смотреть именно оригиналы!



Акира (1988)

История о псиониках, сошедших с ума после жестоких экспериментов, имеет к жанру опосредованное отношение. Но антураж «Акиры» — квинтэссенция киберпанка. Здешние панорамы пестрящего неоном мегаполиса, виды причудливо оборудованных лабораторий и обшарпанных трущоб с байкерами на футуристических мотоциклах вдохновили западных писателей и режиссёров не меньше, чем «Бегущий по лезвию».

Мир «Акиры» выглядит завораживающе реальным — не в последнюю очередь потому, что Япония восьмидесятых годов сама походила на оживший киберпанк. Фильм до сих пор смотрится на одном дыхании благодаря невероятному драйву и нарисованной вручную анимации, которая и не думает устаревать.

Призрак в доспехах (1995)

Аниме по трём мангам художника Масамунэ Сиро — «Яблочное зёрнышко», «Доминион» и «Призрак в доспехах» — стали классикой киберпанка. Но в хит мирового масштаба стараниями режиссёра Мамору Осии превратилось только последнее. Сюжет о том, как киборг-спецагент охотится за хакером-террористом, который оказывается осознавшим себя искусственным интеллектом, можно считать эталоном жанра.

А этот сюжет ещё и мастерски поставлен: философские диалоги о том, что такое человек, смешаны с экшеном в идеальной пропорции. Графика «Призрака в доспехах» тоже опередила своё время. Фильм был снят с применением передовых на тот момент технологий, и его ремастер до сих пор радует глаз.

Армитаж III (1996)

Не только симпатичный мини-сериал, но и отличный образец того, какой универсальной может быть популярная культура. Стоит сменить озвучку, и сложно будет догадаться, что этот мультфильм снят в экзотической Японии. Восточные мотивы здесь не видны, зато вдохновение «Бегущим по лезвию» и «Вспомнить всё» трудно не заметить.

Рассказывает сериал о полицейском Россе, который прилетает на Марс и тут же становится свидетелем убийства известной певицы, оказавшейся андроидом. Вместе с новой напарницей Армитаж он идёт по следу преступника, охотящегося на разумных машин, которые тайно живут среди людей. Армитаж — одна из них…

Эксперименты Лэйн (1998)

История о тихой школьнице Лэйн, которая стала богиней интернета, а до этого повстречала хакеров, переехавших в Сеть самоубийц и даже альтернативные версии самой себя, уже упоминалась в нашем топе фантастических аниме. Но это тот случай, когда не грех повториться.

Её блёклый, опутанный проводами мир теперь кажется старомодным, как и используемые героиней ЭЛТ-мониторы и громоздкие системные блоки. Зато вопросы о границах личности и самоидентификации, природе памяти, реальности и виртуальности актуальны до сих пор. Сериал подаёт эти темы без пафоса и апломба, спокойно и буднично, как это умели делать в аниме девяностых.

Аниматрица (2003)

Сборник из девяти новелл позволяет узнать кое-что новое о мире «Матрицы» и взглянуть на него иными глазами. Махиро Маэда показывает эпическую историю угнетения и восстания машин, их победоносную войну с людьми и создание Матрицы. Ёсиаки Кавадзири превращает тренировку повстанцев в шикарный самурайский поединок. Синитиро Ватанабэ раскрывает прошлое Тринити в виде нуарного детектива. Сюжет Моримото Кодзи об игре подростков в «глючащем» доме и вовсе похож на светлую сказку… У каждого эпизода — свои стиль, палитра и настроение. Диву даёшься, какой разнообразной и выразительной может быть анимация.

Эрго Прокси (2006)

Яркий представитель аниме двухтысячных, которое старается всем понравиться. Качественная графика в модных приглушённых тонах, нетипичный для японской анимации стиль рисунка и, главное, сюжет с претензией на глубокий смысл действительно привлекли к сериалу внимание зрителей со всего мира. Но, в отличие от множества претенциозных поделок, «Эрго Прокси» действительно даёт повод задуматься.

Действие происходит в постапокалиптическом городе под куполом; главная героиня расследует убийства людей, совершенные роботами. Но расследование становится лишь началом долгого пути к раскрытию тайн мира и общества. Действия в сериале мало, зато философских рассуждений и отсылок хоть отбавляй.

Appleseed Saga Ex Machina (2007)

Фантастическая манга Масамунэ Сиро «Яблочное зёрнышко» не так известна, как его же «Призрак в доспехах», но у неё тоже есть несколько анимационных адаптаций. Самая удачная — фильм десятилетней давности. Сюжет у него сбивчивый, зато здесь собраны едва ли не все элементы киберпанка. Большая часть мира лежит в руинах, в стенах города-государства уживаются люди, киборги и генетически модифицированные клоны, политики и корпорации плетут интриги, а безумные учёные пытаются сделать мир, как им кажется, лучше. И хотя устаревшая компьютерная анимация выдаёт возраст фильма с головой, благодаря обилию погонь и перестрелок смотрится он очень неплохо.

Dennou Coil (2007)

«Кибер-виток» — самый уютный и близкий к современным реалиям киберпанк. Хотя причислить к этому жанру безобидную историю о детях, исследующих дополненную реальность, можно лишь с натяжкой. В городе недалёкого будущего, где живут герои, AR уже давно вошла в обиход. Люди надевают специальные очки и общаются с виртуальными питомцами или играют, а патрулирующая улицы программа-антивирус защищает их от кибератак.

На первый взгляд ничего особенного, но среди школьников ходят слухи о чудесах, которые можно встретить на сбоящих участках дополненной реальности, и страшилки о том, что можно уйти в цифровой мир и не вернуться. И, как бывает в хорошем аниме, за «детской» картинкой и лёгким фантастическим антуражем здесь кроется пронзительная история об отношениях и одиночестве.

Психопаспорт (2012)

Авторы этого сериала удачно развили идеи «Особого мнения» и «Гаттаки». В мире «Психопаспорта» Японией управляет система «Сивилла». Она отслеживает ментальное состояние всех граждан и решает их судьбу в зависимости от того, предрасположены ли они к совершению преступлений. Перед самым стрессоустойчивым открыты все двери, но потенциальных нарушителей ждёт принудительное лечение, а то и уничтожение на месте.

Визуально сериал не сильно впечатляет: здешнее будущее с дронами и умными домами почти не отличается от настоящего. Но наблюдать за охотой на преступника, обманувшего «Сивиллу», и размышлять о допустимости подобной системы довольно интересно.

Blame! (2017)

Киберпанк часто рассказывает о жизни роботов среди людей. В мире Blame! людям, наоборот, приходится выживать в мире машин, давно вышедших из-под контроля. Роботы без конца строят город, который давно уже поглотил всю Землю, и уничтожают любого увиденного человека. Таинственный парень Килли пытается вернуть людям контроль над машинами. Он странствует по городу и время от времени спасает встречающихся людей.

Смотреть Blame! (и читать, благо недавно мангу начали издавать на русском) стоит не столько ради сюжета, сколько ради оформления. У художника манги-первоисточника Цутому Нихея очень интересный, самобытный стиль. Ему удалось изобразить реалистичный и в то же время совершенно чуждый людям мрачный мир и населить его странными, но интересными персонажами.

Мало? Если вы и так знаете все эти аниме, обратите внимание на те рекомендации наших авторов, которые не вошли в топ-10. Кризис каждый день (1987)

Сны оружия (Боевой ангел Алита) (1993)

Дневник поездки в Иокогаму за покупками (1998)

Киборг 009 (2001)

Хищные куклы (2003)

Технолайз (2006)

Мэрдок Скрэмбл (2010)

Ан-го (2011)