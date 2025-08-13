КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

#Мамору Хосода#киберпанк#аниме

«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ

Арсений Крымов
13 августа 12:00
3 минуты на чтение
«Летние войны» бушуют в таком близком будущем, что речь идёт даже не о завтрашнем дне, а о вечере нынешнего. Над головами героев пролетает космический зонд, взявший пробу грунта с далёкого планетоида, — проект лишь чуть-чуть более амбициозный, чем те, что осуществляются сегодня. Сеть окончательно накрыла мир, поставив человеческие жизни в зависимость от качества связи и надёжности программ... Но на повестке дня стоит вопрос значительно более важный, чем проблемы телекоммуникации.

Машина Любви и порабощённые им аватары.

Огромное японское семейство с многовековой историей собирается, чтобы отпраздновать девяностолетие матриарха клана, их общей бабушки — дамы, несмотря на возраст, бойкой и волевой. Но праздник оказывается сорван. На свободу вырывается искусственный интеллект по имени Машина Любви — виртуальное дитя, обожающее отнимать чужие игрушки и ломать их, чтобы посмотреть, что внутри.
Он взламывает мастер-пароль к Сети (такая вот там безопасность) и начинает захватывать чужие учётные записи. С логина главного гаишника можно повеселиться со светофорами, с логина начальника водоканала — поиграть в весёлого водопроводчика, а там и до президентов с доступом к Красным Кнопкам недалеко. Именинница поднимает всю огромную семью на борьбу с расшалившейся машиной, но это оказывается очень нелегко...
Действие фильма происходит в двух абсолютно непохожих мирах. С одной стороны — мир людей, живых и настоящих. Люди, собравшиеся в фамильном поместье, очень разные, но с первого взгляда ясно: это Клан. Кто-то из семьи работает санитаром на скорой помощи, а кто-то служит в таких структурах, что сама его должность — военная тайна, кто-то выступает по телевизору, а кто-то его только смотрит, но славная история сражений, которые в семнадцатом веке вели их предки, священна для каждого. И когда страну парализует играющийся в машинки кибермонстр, бабушка, обзванивая десятки родственников, превращается в маленького министра чрезвычайных ситуаций, спасая жизни.
«Алло, Каэ-тян? Это я, Сакаэ. Давненько не виделись. Сделай милость как один вассал дома Такэда другому, скажи, по какому плану МВД борется с экстренной ситуацией? Что? Ах, вы только планируете совещание?»
Бабушка развивает бурную деятельность

Это бабушка Марико, её дети тётя Рика и дядя Рити, дедушка Манскэ, тётя Наоми, дядя Таскэ и тётя Киёми с сыном Сётой, дедушка Мансаку с сыновьями, дядя Ёрихико и тётя Норико, тётя Юми, её дети Юхэй и Кохэй... Всех запомнил?

Это единение живых людей — вначале семейства, а потом и всего мира, — против машины и становится главной темой фильма. И здесь Хосода выступает в своём репертуаре: «Летние войны» прекрасны в первую очередь тем, что демонстрируют нам целую галерею не штампованных масок, а человеческих портретов — очень разных, но неизменно заставляющих в себя поверить. Виртуальная реальность или прыжки во времени, на первом плане в его творчестве всегда остаётся живое человеческое лицо.
Второй мир, в котором разворачиваются события, — сеть, сказочная вселенная, носящая имя страны Оз. Висящий в бело-голубой бездне архипелаг из домов, стадионов, книжных полок, афиш, хранимый двумя талисманами-китами по имени Джон и Йоко.
Оз похожа скорее не на знакомый нам интернет, а на привычную для любителей киберпанка «Глубину» — или, если обращаться к реальности, а не фантастике, на массовую онлайновую не-игру Second Life. Сайты здесь замаскированы под здания, а для работы необходимы учётная запись и аватар — без предъявления электронного паспорта даже почту не проверить. Для нас звучит жутковато, но все привыкли. Но именно эта централизованность и принудительная деанонимизация становятся уязвимым местом Оз, когда до управления дорывается машина, вдребезги разбивающая мозаику из множества сумасшедших, кричаще-ярких существ и построек.

В Сети сражаются не взломом, а по старинке, на кулачках.

Робопсихология, сочувствие к искусственной жизни и попытка понять её в духе Азимова или Осии при этом отсутствуют напрочь: компьютерный разум пусть и разумен, но туп, жесток и абсолютно бесчеловечен. Скайнет с его ненавистью к людям и то симпатичнее, чем Машина Любви, разбирающая целый мир на части просто из любопытства. Но это не делает «Летние войны» менее гуманистичным фильмом, чем «Призрак в доспехе», — просто если в последнем человеческое рассматривалось через призму электронного, то здесь люди показывают свою человечность, сплачиваясь в борьбе с ней.
Светлый и добрый фильм — то смешащий невероятной чепухой, то полный гражданского пафоса, то трогательный до слёз. Уже по нему было видно, что режиссёр имеет все шансы стать живым классиком.

Арсений Крымов

Создатель ролевых систем, редактор. Бывший редактор журнала «Мир фантастики», бывший главный редактор mirf.ru

