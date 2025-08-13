«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ

«Летние войны» бушуют в таком близком будущем, что речь идёт даже не о завтрашнем дне, а о вечере нынешнего. Над головами героев пролетает космический зонд, взявший пробу грунта с далёкого планетоида, — проект лишь чуть-чуть более амбициозный, чем те, что осуществляются сегодня. Сеть окончательно накрыла мир, поставив человеческие жизни в зависимость от качества связи и надёжности программ... Но на повестке дня стоит вопрос значительно более важный, чем проблемы телекоммуникации.

Машина Любви и порабощённые им аватары.

Огромное японское семейство с многовековой историей собирается, чтобы отпраздновать девяностолетие матриарха клана, их общей бабушки — дамы, несмотря на возраст, бойкой и волевой. Но праздник оказывается сорван. На свободу вырывается искусственный интеллект по имени Машина Любви — виртуальное дитя, обожающее отнимать чужие игрушки и ломать их, чтобы посмотреть, что внутри.

Он взламывает мастер-пароль к Сети (такая вот там безопасность) и начинает захватывать чужие учётные записи. С логина главного гаишника можно повеселиться со светофорами, с логина начальника водоканала — поиграть в весёлого водопроводчика, а там и до президентов с доступом к Красным Кнопкам недалеко. Именинница поднимает всю огромную семью на борьбу с расшалившейся машиной, но это оказывается очень нелегко...

Действие фильма происходит в двух абсолютно непохожих мирах. С одной стороны — мир людей, живых и настоящих. Люди, собравшиеся в фамильном поместье, очень разные, но с первого взгляда ясно: это Клан. Кто-то из семьи работает санитаром на скорой помощи, а кто-то служит в таких структурах, что сама его должность — военная тайна, кто-то выступает по телевизору, а кто-то его только смотрит, но славная история сражений, которые в семнадцатом веке вели их предки, священна для каждого. И когда страну парализует играющийся в машинки кибермонстр, бабушка, обзванивая десятки родственников, превращается в маленького министра чрезвычайных ситуаций, спасая жизни.

«Алло, Каэ-тян? Это я, Сакаэ. Давненько не виделись. Сделай милость как один вассал дома Такэда другому, скажи, по какому плану МВД борется с экстренной ситуацией? Что? Ах, вы только планируете совещание?» Бабушка развивает бурную деятельность

Это бабушка Марико, её дети тётя Рика и дядя Рити, дедушка Манскэ, тётя Наоми, дядя Таскэ и тётя Киёми с сыном Сётой, дедушка Мансаку с сыновьями, дядя Ёрихико и тётя Норико, тётя Юми, её дети Юхэй и Кохэй... Всех запомнил?

Это единение живых людей — вначале семейства, а потом и всего мира, — против машины и становится главной темой фильма. И здесь Хосода выступает в своём репертуаре: «Летние войны» прекрасны в первую очередь тем, что демонстрируют нам целую галерею не штампованных масок, а человеческих портретов — очень разных, но неизменно заставляющих в себя поверить. Виртуальная реальность или прыжки во времени, на первом плане в его творчестве всегда остаётся живое человеческое лицо.

Второй мир, в котором разворачиваются события, — сеть, сказочная вселенная, носящая имя страны Оз. Висящий в бело-голубой бездне архипелаг из домов, стадионов, книжных полок, афиш, хранимый двумя талисманами-китами по имени Джон и Йоко.

Оз похожа скорее не на знакомый нам интернет, а на привычную для любителей киберпанка «Глубину» — или, если обращаться к реальности, а не фантастике, на массовую онлайновую не-игру Second Life. Сайты здесь замаскированы под здания, а для работы необходимы учётная запись и аватар — без предъявления электронного паспорта даже почту не проверить. Для нас звучит жутковато, но все привыкли. Но именно эта централизованность и принудительная деанонимизация становятся уязвимым местом Оз, когда до управления дорывается машина, вдребезги разбивающая мозаику из множества сумасшедших, кричаще-ярких существ и построек.

В Сети сражаются не взломом, а по старинке, на кулачках.

Робопсихология, сочувствие к искусственной жизни и попытка понять её в духе Азимова или Осии при этом отсутствуют напрочь: компьютерный разум пусть и разумен, но туп, жесток и абсолютно бесчеловечен. Скайнет с его ненавистью к людям и то симпатичнее, чем Машина Любви, разбирающая целый мир на части просто из любопытства. Но это не делает «Летние войны» менее гуманистичным фильмом, чем «Призрак в доспехе», — просто если в последнем человеческое рассматривалось через призму электронного, то здесь люди показывают свою человечность, сплачиваясь в борьбе с ней.

Светлый и добрый фильм — то смешащий невероятной чепухой, то полный гражданского пафоса, то трогательный до слёз. Уже по нему было видно, что режиссёр имеет все шансы стать живым классиком.

