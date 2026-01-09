Мир фантастики № 266 (январь 2026)

В январе передовики ударного фантастического труда традиционно делятся прогнозами ближнего прицела: какие киноленты, телесериалы, книги, анимация и видеоигры выходят в новом году.

Ну а кроме того, внутри январского печатного органа будет представлен:

историю создания ленты о борьбе с классово чуждыми кровопийцами-капиталистами — « От заката до рассвета »;

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Ожидания 2026

4 Самые ожидаемые книги года

8 Самые ожидаемые фильмы года

16 Самые ожидаемые сериалы года

20 Самое ожидаемое аниме года

22 Самые ожидаемые видеоигры года

Врата миров

28 Герои и мотивы иранских легенд

В сказаниях иранской мифологии есть всё: ужасные чудовища, прекрасные девы, драконы, духи, героические подвиги и, конечно, любовь. Давайте же откинем шёлковый полог шатра и отправимся «…на Восток, куда сказка зовёт»!

34 Мир настольной игры «Комитет»

В новой игре от Hobby World участники становятся специальными агентами тайной организации по борьбе с паранормальным и расследуют загадочные явления на территории СССР 1950–1960-х годов. О мире, сюжете и персонажах «Комитета» рассказывает создатель её лора Роман Файницкий.

Книжный ряд

38 Рецензии на книги

Яна и Павел Ткачёвы «Химия кошек» • Яцек Дукай «Король боли» • Майк Чен «Квантовая любовь» • Меган Баннен «Взрывные дела Твайлы и Фрэнка» • Кен Лю «Говорящие кости» • и другие.

54 Беседа с Ричардом Суоном

Широкая известность к Ричарду пришла, когда он начал выпускать цикл детективного фэнтези «Империя Волка». Под конец 2025 года на русском языке вышла финальная книга основной трилогии — хороший повод пообщаться с автором о его творчестве и о том, что на него повлияло.

Видеодром

58 Как создавался «От заката до рассвета»

В этом январе картина Роберта Родригеса празднует тридцатый день рождения. Давайте вспомним, как создавался один из самых знаковых фильмов середины 1990-х, который помог Джорджу Клуни и Квентину Тарантино проложить дорогу к вершине голливудского олимпа.

64 Фантастическая история жизни и творчества Дэвида Линча

Осколки его творчества щедро рассыпаны по синему бархату мировой культуры: чёрно-белый пол и вишнёвые пироги, странные младенцы и ядерные взрывы, красные портьеры и отрезанные уши. Его кино одновременно ужасает и очаровывает, оно уродливое и романтичное, отталкивающее и изысканное.

Игровой клуб

72 Почему классическое определение жанра RPG давно устарело

У жанра RPG нет эталона, каким DOOM стал для шутеров, а Super Mario — для платформеров. Более того, если идти от самого названия жанра — role-playing game (игра с ролевым отыгрышем), — то многие популярные RPG придётся вывести за рамки: что в Diablo, что в «Ведьмаке» нам предлагают быть конкретным, заранее созданным героем. Какой уж тут отыгрыш! В этой статье рассказываем и доказываем, почему настоящих ролевых игр не существует.

80 Все редакции Warhammer 40,000

За время своего существования правила главного варгейма в истории адаптировались и менялись не раз. Одни наборы уходили на свалку истории, другие получали вторую жизнь, а за судьбу третьих в ответе Боги Хаоса. Давайте кратко пробежимся по всем редакциям правил «сорокотысячника» и в очередной раз убедимся, что раньше террейн был выше и зеленее.

Машина времени

86 Космические ожидания 2026 года

Кажется, что человечество застряло на околоземной орбите надолго, если не навсегда. Новый год должен показать, какие из больших проектов, принятых в последние годы, вероятнее всего доведут до значимого результата, а какие так и останутся на бумаге.

92 Будущее океанов

Фантасты и футурологи любят океан: малоизученный, манящий и невообразимо большой. Мы давно мечтаем строить в нём города и добывать бесконечную энергию, но пока преуспели лишь в насыщении водного простора пластиковым мусором…

Фан

98 Художник Григорий Давыдов

В портфолио концепт-художника Григория Давыдова десятки проектов: от ККИ «Берсерк» до обложки «Мира фантастики». Мы связались с ним, чтобы обсудить, так ли необходимо художественное образование, как совмещать несовместимое и почему нейросети не заменяют художника, а помогают ему.

107 Рассказ

Марина Аницкая «Горога»

Никто не знает, когда она придёт снова — и принесёт с собой невероятную радость и страдания.

109 Рассказ

Мария Покусаева «Квартира»

Соседка идет проверить, как поживает старушка в своей вконец захламленной квартире, а в итоге отправляется в путешествие по другим эпохам.

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло « Братство мешка»