Журнал
#номера

Мир фантастики № 266 (январь 2026)

Кот-император
9 января 12:00
119
1 минута на чтение
490 ₽
Купить

В продаже с 16 января

Следующий номер: 13 февраля

В январе передовики ударного фантастического труда традиционно делятся прогнозами ближнего прицела: какие киноленты, телесериалы, книги, анимация и видеоигры выходят в новом году. 

Иллюстрация на обложке: Валерия Шейна, Сергей Дулин

Ну а кроме того, внутри январского печатного органа будет представлен:

  • культурологический анализ героев и мотивов иранского фольклора;

  • доклад о мире настольной игры «Комитет»;

  • историю создания ленты о борьбе с классово чуждыми кровопийцами-капиталистами — «От заката до рассвета»;

  • рассказ о жизни и творчестве заслуженного деятеля искусств Дэвида Линча;

  • прогнозы на тему успехов отечественной космонавтики в наступающем году;

  • двусторонний постер с фантастическим календарём на 2026 год.

С Новым Годом, Товарищи!

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Ожидания 2026

4 Самые ожидаемые книги года
8 Самые ожидаемые фильмы года
16 Самые ожидаемые сериалы года
20 Самое ожидаемое аниме года
22 Самые ожидаемые видеоигры года

Врата миров

28 Герои и мотивы иранских легенд
В сказаниях иранской мифологии есть всё: ужасные чудовища, прекрасные девы, драконы, духи, героические подвиги и, конечно, любовь. Давайте же откинем шёлковый полог шатра и отправимся «…на Восток, куда сказка зовёт»!  
34 Мир настольной игры «Комитет»
В новой игре от Hobby World участники становятся специальными агентами тайной организации по борьбе с паранормальным и расследуют загадочные явления на территории СССР 1950–1960-х годов. О мире, сюжете и персонажах «Комитета» рассказывает создатель её лора Роман Файницкий.

Книжный ряд

38 Рецензии на книги
Яна и Павел Ткачёвы «Химия кошек» • Яцек Дукай «Король боли» • Майк Чен «Квантовая любовь» • Меган Баннен «Взрывные дела Твайлы и Фрэнка» • Кен Лю  «Говорящие кости» • и другие.
54 Беседа с Ричардом Суоном
Широкая известность к Ричарду пришла, когда он начал выпускать цикл детективного фэнтези «Империя Волка». Под конец 2025 года на русском языке вышла финальная книга основной трилогии — хороший повод пообщаться с автором о его творчестве и о том, что на него повлияло.

Видеодром

58 Как создавался «От заката до рассвета»
В этом январе картина Роберта Родригеса празднует тридцатый день рождения. Давайте вспомним, как создавался один из самых знаковых фильмов середины 1990-х, который помог Джорджу Клуни и Квентину Тарантино проложить дорогу к вершине голливудского олимпа.
64 Фантастическая история жизни и творчества Дэвида Линча
Осколки его творчества щедро рассыпаны по синему бархату мировой культуры: чёрно-белый пол и вишнёвые пироги, странные младенцы и ядерные взрывы, красные портьеры и отрезанные уши. Его кино одновременно ужасает и очаровывает, оно уродливое и романтичное, отталкивающее и изысканное.

Игровой клуб

72 Почему классическое определение жанра RPG давно устарело
У жанра RPG нет эталона, каким DOOM стал для шутеров, а Super Mario — для платформеров. Более того, если идти от самого названия жанра — role-playing game (игра с ролевым отыгрышем), — то многие популярные RPG придётся вывести за рамки: что в Diablo, что в «Ведьмаке» нам предлагают быть конкретным, заранее созданным героем. Какой уж тут отыгрыш! В этой статье рассказываем и доказываем, почему настоящих ролевых игр не существует.
80 Все редакции Warhammer 40,000
За время своего существования правила главного варгейма в истории адаптировались и менялись не раз. Одни наборы уходили на свалку истории, другие получали вторую жизнь, а за судьбу третьих в ответе Боги Хаоса. Давайте кратко пробежимся по всем редакциям правил «сорокотысячника» и в очередной раз убедимся, что раньше террейн был выше и зеленее. 

Машина времени

86 Космические ожидания 2026 года
Кажется, что человечество застряло на околоземной орбите надолго, если не навсегда. Новый год должен показать, какие из больших проектов, принятых в последние годы, вероятнее всего доведут до значимого результата, а какие так и останутся на бумаге.
92 Будущее океанов
Фантасты и футурологи любят океан: малоизученный, манящий и невообразимо большой. Мы давно мечтаем строить в нём города и добывать бесконечную энергию, но пока преуспели лишь в насыщении водного простора пластиковым мусором…

Фан

98 Художник Григорий Давыдов
В портфолио концепт-художника Григория Давыдова десятки проектов: от ККИ «Берсерк» до обложки «Мира фантастики». Мы связались с ним, чтобы обсудить, так ли необходимо художественное образование, как совмещать несовместимое и почему нейросети не заменяют художника, а помогают ему.
107 Рассказ
Марина Аницкая «Горога»
Никто не знает, когда она придёт снова — и принесёт с собой невероятную радость и страдания.
109 Рассказ
Мария Покусаева «Квартира»
Соседка идет проверить, как поживает старушка в своей вконец захламленной квартире, а в итоге отправляется в путешествие по другим эпохам.
112 Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Братство мешка»
Нельзя просто так взять и вынести ёлку!

Наши постеры

Где купить?
Купить(на Hobby Games)

Почтовая подписка

Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.

Е11802
Пресса России
Подписка
ПИ055
Почта России
Подписка

Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.

Телефон: +7 (499) 6851330

Email: JoinUs@csb-agency.ru

Сайт: www.periodicals.ru

Индекс в каталоге 46452.

Доставка в более чем 70 стран мира.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

