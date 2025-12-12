КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)

Кот-император
12 декабря 12:00
4
1 минута на чтение
490 ₽
В продаже с 19 декабря

Следующий номер: 16 января

Фантастика так разнообразна, что мы порой начинаем забывать что она — про далёкие и необычные миры. Впрочем, понятно: сложно устремлять взгляд к звёздам, когда вокруг на Земле столько проблем. Но ничего! В этом номере мы поговорим и про научные космические достижения, и про главную космооперу всех времён. Да и другие фантастические вселенные не забудем. 

Иллюстрация на обложке: Анастасия Кашен-Баженова

В этом номере:

  • как снимали «Пробуждение силы»;

  • чего достигли «Звёздные войны» под крылом Disney;

  • как создавался «Враг мой» и почему этот фильм сняли дважды;

  • вспоминаем события The Frozen Throne из мира Warcraft.

  • подводим космические итоги 2025 года.

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

4 10 лет «Звёздным войнам» эпохи Disney: битва мнений
Статью об итогах десятилетия, которое «Звёздные войны» провели под крылом Disney, мы поручили двум авторам: сторону защиты диснеевских «Звёздных войн», представит сценарист и киновед Илья Глазков, а на стороне обвинения, выступит редактор Алексей Ионов. Чьи доводы убедительнее — решать, конечно, вам.

Врата миров

16 Феномен lost media
За всю историю человечества культурное наследие регулярно уничтожалось: горели библиотеки, разрушались бомбардировками музеи и памятники, похищались и портились бесценные полотна… В нашу цифровую эпоху за новым контентом уследить не так-то просто, но и сейчас он порой теряется так же бесследно.

Книжный ряд

22 Рецензии на книги
Наталия Осояну «Змейские чары» • Вадим Панов «Побочный эффект» • Софья Ролдугина «Забери меня отсюда» • Меган Баннен «Похоронные дела Харта и Мёрси» • Цзян Бо «Повесть грядущих лет» • и другие.
36 Брендону Сандерсону 50!
19 декабря 2025 года празднует полувековой юбилей невероятно один из главных фэнтези-авторов современности, невероятно продуктивный Брендон Сандерсон. Мы хотим отметить эти юбилеи рассказом о писателе и его книгах.

Комиксы

44 Как в комиксах «Собакистан» переживают исторические потрясения
«Собакистан» — одна из ярчайших сатир на окружающую действительность в комиксах на русском языке. О том, как из кусочков абсурда сложилась мозаика собачьих судеб, — в нашем обзоре.

Видеодром

48 Как «Звёздные войны» триумфально вернулись на экраны
В честь десятилетнего юбилея «Пробуждения силы» мы вспоминаем его непростой путь на большие экраны, мучительные творческие поиски, сопровождавшиеся обидами, спорами и сломанными конечностями, и блистательную премьеру, ознаменовавшую возрождение «Звёздных войн».
56 Как создавался «Джуманджи»
Экранизация иллюстрированной книги о волшебной (или скорее даже проклятой) настольной игре с Робином Уильямсом стала народным кино, несмотря на разгром критики. По случаю тридцатилетия выхода на экраны вспоминаем, как «Джуманджи» искала дорогу сквозь тернии кинопроизводства к сердцам зрителей и почему сиквелам не удалось повторить его успеха.

62 Как создавался «Враг мой»

Финансовая неудача этого  фильма стала одним из самых громких провалов своей эпохи. Впрочем, со временем картина всё же обзавелась своими поклонниками,

которые до сих пор вспоминают эту яркую историю преодоления вражды между двумя непохожими существами. Рассказываем, как создавался «Враг мой» и почему этот фильм сняли дважды, что и предопределило его неизбежный провал в прокате.

Игровой клуб

70 Лор вселенной Warcraft, часть 6. События дополнения The Frozen Throne
Архимонд побеждён, эльфы стали смертными, и на арену в качестве самостоятельного игрока выходит Король-лич. Это последняя битва за Азерот в формате RTS, и она скорее задаёт диспозицию для конфликтов в World of Warcraft, чем служит грандиозным финалом для стратегических игр серии.

Машина времени

76 Космические итоги 2025 года
Земные проблемы, в том числе надуманные, начали сильно влиять на мировую космонавтику, что явно не способствует устойчивому развитию. Кадровые перестановки в космических агентствах, внезапные изменения планов, публичные скандалы — всё это заслонило кропотливый труд учёных и инженеров, которые вопреки разрастающемуся кризису продолжают решать сложнейшие задачи. Но главное — работа продолжается, а достижения скажут за себя сами.
82 Судьба декабристов
В отличие от Римской империи, о которой  нет-нет, да и вспомнишь, декабристы обычно благополучно забываются сразу же после сдачи ЕГЭ по истории — если, конечно, вы не штудируете завалы попаданческой литературы. Но, разумеется, это не слишком надёжный источник знаний. А раз уж у нас декабрьский номер, почему бы не рассказать об этих людях?

Фан

90 Художник Павел Коломеец
Павел относится к своим работам без пиетета, он просто делает то, что ему нравится, и зарабатывает этим на жизнь. И несмотря на подобное отношение к творчеству, у него немало мудрых и глубоких мыслей, которыми он поделился с читателями «Мира фантастики».
101 Рассказы
В. Ледовский, М. Лерой «Histoire sentimentale de Noël» (Сентиментальная рождественская история)
Всю жизнь незамужняя графиня пыталась выяснить, что случилось с её женихом, пропавшим без вести на Сенатской площади в декабре 1825 года. И вот, на исходе лет, ей выпал шанс не просто узнать об этом, но и изменить прошлое…
112 Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Третий уровень»
«Джуманджи» опасная. Но есть настолки ещё опаснее…
Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

