Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)

62 Как создавался «Враг мой»

Финансовая неудача этого фильма стала одним из самых громких провалов своей эпохи. Впрочем, со временем картина всё же обзавелась своими поклонниками,

которые до сих пор вспоминают эту яркую историю преодоления вражды между двумя непохожими существами. Рассказываем, как создавался «Враг мой» и почему этот фильм сняли дважды, что и предопределило его неизбежный провал в прокате.