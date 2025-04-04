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#номера

Мир фантастики № 257 (апрель 2025)

Кот-император
4 апреля 16:23
109
1 минута на чтение
490 ₽
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В продаже с 11 апреля

Следующий номер: 9 мая

Слышите цокот кокосовых скорлупок? Это мы везём вам порцию всякого интересного. Ну а поскольку в номере есть статья про творчество труппы «Монти Пайтон», то это самое интересное будет максимально разнообразным и неожиданным. Готовьтесь ответить на три вопроса Токсичного мстителя, искать телескоп «Хаббл» и затыкать уши при виде рыцарей, которые говорят «Minecraft!»

Иллюстрация на обложке: Пьетро Антониони

В номере

  • телевселенная «Сорвиголовы»;

  • мир игры Elden Ring;

  • книги Йена Макдональда;

  • биография «Токсичного мстителя»;

  • история съемок «Монти Пайтон и Священный Грааль»;

  • Minecraft от прототипа и до наших дней;

  • история телескопа «Хаббл».

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Спецматериал

[4] 10 лет вселенной «Сорвиголовы» от Netflix
Сериал «Сорвиголова» от Netflix изменил наши представления о супергеройских историях на телевидении. Вспоминаем о рождении легенды, о взлётах и падениях, о преждевременной, но достойной гибели Защитников от рук коварного ушастого мыша — и о недавнем перерождении.

Врата миров

[14] История мира Elden Ring
Пробуем разобраться в масштабном лоре Elden Ring и его дополнения Shadow of the Erdtree — во всех этих заговорах богов и полубогов, проклятьях, безумии, сектах, великих воинах и чудовищных предательствах. 

Книжный ряд

[26] Рецензии на книги
Иван Белов «Заступа: Чернее чёрного» • Анна Алиева «Каллгира. Дорога праха» • Роберт Сойер «Гибриды» • Джастин Кронин «Паромщик» • Эстель Фай «Вендиго» • и другие.
[42] Йен Макдональд и его книги 
Исследователь фантастики Василий Владимирский пытается разобраться, что делает уникальным творчество одного из лучших фантастов современности, Йена Макдональда, и за что его так ценят любители фантастики из разных стран мира.
[47] Беседа с Софьей Ролдугиной
Её персонажи — запоминающиеся и яркие, миры разнообразны, а истории пронзительны и оставляют глубокий след в душе читателя. Мы поговорили с Софьей о секретных тропах фейри, маленьких городах и рецептах кофейных историй.

Видеодром

[52] Фантастическая карьера Брюса Уиллиса
К семидесятилетию актёра мы вспоминаем его долгий и продуктивный творческий путь: от школьных театральных постановок и народных блокбастеров до тяжёлой болезни и съёмок в дешёвых фильмах для DVD.
[60] История «Токсичного мстителя»
Чудовищный мутант против моральных уродов — смешная, но точная метафора работы студии Troma, известной культовыми трешевыми фильмами.
[68] 50 лет комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль»
Труппа «Монти Пайтон» умудрилась снять нетленную абсурдную комедию, которая и полвека спустя выглядит как самый смешной фильм в вашей жизни. У нас есть отличный повод узнать, как снимался главный бриллиант в короне британской комедии.

Игровой клуб

[76] История Minecraft
О Minecraft знают даже те, кто никогда не играл в видеоигры и не собирается этого делать. Попробуем разобраться, в чём феномен этой песочницы с кубиками, как она появилась и почему обрела такое колоссальное влияние.

Машина времени

[86] История телескопа, который изменил всё
В честь 35-летнего юбилея «Хаббла» мы бы хотели рассказать историю этого удивительного проекта: о том, какую роль в создании телескопа сыграли шпионские спутники, почему на момент запуска он считался провальным и какое будущее его ждёт.

Фан

[98] Художник Пьетро Антониони
Мы поговорили с бразильским художником о том, как совмещать заказы с творчеством, где искать идеи и вдохновение, как бороться с выгоранием и что нужно для того, чтобы оставаться востребованным в своей профессии.
[109] Рассказы
Дарья Странник «Урбан Уклейкин улыбается»
Как справляться со стрессом простому сборщику андроидов, если андроиды почти захватили весь мир и вот-вот лишат его работы?
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Капитан Хамерика»
О токсичном поведении одного Мстителя.
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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