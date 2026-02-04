Мир фантастики № 267 (февраль 2026)

Чем старше становишься, тем быстрее проходят дни. В детстве время от одного 1 января до другого едва ползёт. К концу школы этот поезд разгоняется, а к тридцати уже буквально пролетает, только успевай оглядываться.

Чем старше становишься, тем быстрее проходят дни. В детстве время от одного 1 января до другого едва ползёт. К концу школы этот поезд разгоняется, а к тридцати уже буквально пролетает, только успевай оглядываться.

А при таком объёме что ещё поместилось в этот номер? Да много чего, как обычно:

А при таком объёме что ещё поместилось в этот номер? Да много чего, как обычно:

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Итоги 2025

4 Лучшие книги года

8 Лучшие фильмы года

12 Лучшие сериалы года

16 Лучшая анимация года

24 Лучшие видеоигры года

30 Лучшие настолки года

34 Особые номинации

Врата миров

36 История мира Resident Evil, часть 1

В этом году серии Resident Evil исполняется тридцать лет. Драматичных сюжетов, неожиданных поворотов и тяжёлых судеб персонажей в богатой истории «Обители зла» хватает — и разобраться во всём этом не так уж просто. Но мы попытаемся.

Книжный ряд

44 Рецензии на книги

Владимир Торин «Тайна дома № 12 на улице Флоретт» • Софья Ролдугина «Где распускается алоцвет» • Антология «Опасные видения» • Майкл Салливан «Нолин. Фарилэйн» • Юлия Зонис «Атлант и Демиург. Церковь Таможенного Союза» • и другие книги.

54 Беседа с Иваном Беловым

Обаятельный упырь Рух Бучила, герой цикла «Заступа», живущий в альтернативной Новгородчине XVII века, за последние пару лет завоевал сердца множества читателей. Мы решили побеседовать с его создателем Иваном Беловым, который стремительно превращается в одну из главных звёзд русскоязычного фэнтези.

60 Young adult: три рецепта оригинальности

Современный YA, особенно в формате фэнтези, превратился в карнавал банальности, поэтому искать по-настоящему странные, непредсказуемые в своём течении книги на полках с подростковым фэнтези последних лет — довольно бесперспективная идея. Но мы попробуем!

Видеодром

66 Как Голливуд четырежды экранизировал «Похитителей тел»

Есть много книг, сюжеты которых не раз переносили на большой экран, — как правило, это заслуженная литературная классика. «Похитители тел» очевидно к ней не относятся — тем не менее сюжет романа Джека Финнея оказался настолько цепляющим, что Голливуд сделал целых четыре экранизации. По случаю 70-летия первой из них мы решили вспомнить их историю.

Игровой клуб

74 Тонкости видеоигровой адаптации настолок

Каждая студия подходит к конвертации настолок в видеоигры по-своему: кто-то переносит механики напрямую, а чьи-то проекты очень вольно трактуют сеттинг и правила оригинала. Но чтобы решить, какая стратегия лучше, надо сначала разобраться: а зачем в принципе делать из настолок видеоигры?

Машина времени

80 Откуда взялись астероиды и какие секреты они хранят

В большой астрономической статье рассказываем, как были открыты астероиды, откуда они взялись, что нам о них известно и как они повлияли на жизнь на Земле.

Фан

90 Художник Кристина Лёвичева

Беседуем с художницей о том, чем полезны челленджи, стоит ли отделять творение от личности создателя и какое решение на заре карьеры она до сих пор вспоминает с сожалением.

101 Рассказ

Сима Кибальчич «Встретимся над небесами»

Романтическая история на фоне амбициозного проекта колонизации Марса.

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло «Брейнрот»