Мир фантастики № 267 (февраль 2026)

[1] Слово главного редактора
Итоги 2025
Врата миров
36 История мира Resident Evil, часть 1
В этом году серии Resident Evil исполняется тридцать лет. Драматичных сюжетов, неожиданных поворотов и тяжёлых судеб персонажей в богатой истории «Обители зла» хватает — и разобраться во всём этом не так уж просто. Но мы попытаемся.
Книжный ряд
Владимир Торин «Тайна дома № 12 на улице Флоретт» • Софья Ролдугина «Где распускается алоцвет» • Антология «Опасные видения» • Майкл Салливан «Нолин. Фарилэйн» • Юлия Зонис «Атлант и Демиург. Церковь Таможенного Союза» • и другие книги.
54 Беседа с Иваном Беловым
Обаятельный упырь Рух Бучила, герой цикла «Заступа», живущий в альтернативной Новгородчине XVII века, за последние пару лет завоевал сердца множества читателей. Мы решили побеседовать с его создателем Иваном Беловым, который стремительно превращается в одну из главных звёзд русскоязычного фэнтези.
60 Young adult: три рецепта оригинальности
Современный YA, особенно в формате фэнтези, превратился в карнавал банальности, поэтому искать по-настоящему странные, непредсказуемые в своём течении книги на полках с подростковым фэнтези последних лет — довольно бесперспективная идея. Но мы попробуем!
Видеодром
66 Как Голливуд четырежды экранизировал «Похитителей тел»
Есть много книг, сюжеты которых не раз переносили на большой экран, — как правило, это заслуженная литературная классика. «Похитители тел» очевидно к ней не относятся — тем не менее сюжет романа Джека Финнея оказался настолько цепляющим, что Голливуд сделал целых четыре экранизации. По случаю 70-летия первой из них мы решили вспомнить их историю.
Игровой клуб
74 Тонкости видеоигровой адаптации настолок
Каждая студия подходит к конвертации настолок в видеоигры по-своему: кто-то переносит механики напрямую, а чьи-то проекты очень вольно трактуют сеттинг и правила оригинала. Но чтобы решить, какая стратегия лучше, надо сначала разобраться: а зачем в принципе делать из настолок видеоигры?
Машина времени
80 Откуда взялись астероиды и какие секреты они хранят
В большой астрономической статье рассказываем, как были открыты астероиды, откуда они взялись, что нам о них известно и как они повлияли на жизнь на Земле.
Фан
90 Художник Кристина Лёвичева
Беседуем с художницей о том, чем полезны челленджи, стоит ли отделять творение от личности создателя и какое решение на заре карьеры она до сих пор вспоминает с сожалением.
Сима Кибальчич «Встретимся над небесами»
Романтическая история на фоне амбициозного проекта колонизации Марса.
Рустам Ха, Евгений Пекло «Брейнрот»
Не только нейрослоп съедает мозги.
