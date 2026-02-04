КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Классика

Журнал
#номера

Мир фантастики № 267 (февраль 2026)

Кот-император
4 февраля 10:00
228
1 минута на чтение
В продаже с 13 февраля

Следующий номер: 13 марта

Чем старше становишься, тем быстрее проходят дни. В детстве время от одного 1 января до другого едва ползёт. К концу школы этот поезд разгоняется, а к тридцати уже буквально пролетает, только успевай оглядываться. 
ВЖУХ! — и снова пора подводить итоги года… 
…а чего там было-то, в 2025-м… 
…ничего себе, 32 страницы лучших произведений?!

Иллюстрация на обложке: Кристина Лёвичева

А при таком объёме что ещё поместилось в этот номер? Да много чего, как обычно:

  • история игрового мира Resident Evil (первая часть);

  • беседа с автором «Заступы» Иваном Беловым;

  • история аж четырёх голливудских экранизаций «Похитителей тел»;

  • колонка о специфике переноса настольных игр на компьютеры;

  • статья об астероидах в космическом разделе.

…Стоп, как это уже февраль?!

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Итоги 2025

4 Лучшие книги года
8 Лучшие фильмы года
12 Лучшие сериалы года
16 Лучшая анимация года
24 Лучшие видеоигры года
30 Лучшие настолки года
34 Особые номинации

Врата миров

36 История мира Resident Evil, часть 1
В этом году серии Resident Evil исполняется тридцать лет. Драматичных сюжетов, неожиданных поворотов и тяжёлых судеб персонажей в богатой истории «Обители зла» хватает — и разобраться во всём этом не так уж просто. Но мы попытаемся.

Книжный ряд

44 Рецензии на книги
Владимир Торин «Тайна дома № 12 на улице Флоретт» • Софья Ролдугина «Где распускается алоцвет» • Антология «Опасные видения» • Майкл Салливан «Нолин. Фарилэйн» • Юлия Зонис «Атлант и Демиург. Церковь Таможенного Союза» • и другие книги.
54 Беседа с Иваном Беловым
Обаятельный упырь Рух Бучила, герой цикла «Заступа», живущий в альтернативной Новгородчине XVII века, за последние пару лет завоевал сердца множества читателей. Мы решили побеседовать с его создателем Иваном Беловым, который стремительно превращается в одну из главных звёзд русскоязычного фэнтези.
60 Young adult: три рецепта оригинальности
Современный YA, особенно в формате фэнтези, превратился в карнавал банальности, поэтому искать по-настоящему странные, непредсказуемые в своём течении книги на полках с подростковым фэнтези последних лет — довольно бесперспективная идея. Но мы попробуем!

Видеодром

66 Как Голливуд четырежды экранизировал «Похитителей тел»
Есть много книг, сюжеты которых не раз переносили на большой экран, — как правило, это заслуженная литературная классика. «Похитители тел» очевидно к ней не относятся — тем не менее сюжет романа Джека Финнея оказался настолько цепляющим, что Голливуд сделал целых четыре экранизации. По случаю 70-летия первой из них мы решили вспомнить их историю.

Игровой клуб

74 Тонкости видеоигровой адаптации настолок
Каждая студия подходит к конвертации настолок в видеоигры по-своему: кто-то переносит механики напрямую, а чьи-то проекты очень вольно трактуют сеттинг и правила оригинала. Но чтобы решить, какая стратегия лучше, надо сначала разобраться: а зачем в принципе делать из настолок видеоигры?

Машина времени

80 Откуда взялись астероиды и какие секреты они хранят
В большой астрономической статье рассказываем, как были открыты астероиды, откуда они взялись, что нам о них известно и как они повлияли на жизнь на Земле.

Фан

90 Художник Кристина Лёвичева
Беседуем с художницей о том, чем полезны челленджи, стоит ли отделять творение от личности создателя и какое решение на заре карьеры она до сих пор вспоминает с сожалением.
101 Рассказ
Сима Кибальчич «Встретимся над небесами»
Романтическая история на фоне амбициозного проекта колонизации Марса.
112 Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Брейнрот»
Не только нейрослоп съедает мозги.
Почтовая подписка

Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.

Е11802
Пресса России
Подписка
ПИ055
Почта России
Подписка

Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.

Телефон: +7 (499) 6851330

Email: JoinUs@csb-agency.ru

Сайт: https://periodicals.pl

Индекс в каталоге 46452.

Доставка в более чем 70 стран мира.

