Мир фантастики. Спецвыпуск «Древние настольные игры»

Когда мы садимся за игровую доску, то редко задумываемся о том, сколько времени прошло с момента, когда два человека впервые расчертили песок перед собой и расставили там камешки. А между тем это случилось по-настоящему давно…
Этот спецвыпуск посвящён истории настольных игр. Мы расскажем о том, какими они были на протяжении долгих тысячелетий, пока не приняли современную форму — и, конечно, попробуем в них сыграть!
Полное содержание номера
Какие вообще бывают настольные игры . 4
Введение в типологию абстрактных игр 8
Почему так трудно изучать историю игр . 11
Как восстанавливают правила забытых игр 17
Игры в земледелие и скотоводство 23
Манкала — древнейшая игра в истории? . 29
Правила некоторых манкальных игр 34
Игры в поход . 42
История дайсов с древнейших времён . 44
Походные игры Древнего мира 48
Начало нардов: пять линий, дуодецим, табула 64
Краткая история нардов . 71
Походные игры Индии, их предки и потомки, а также походные игры Нового Света . 78
Гуськовые игры: начало эпохи печатных игр 91
Правила некоторых походных игр 96
Игры в войну . 104
Ранние военные игры с зажимным взятием 107
Алькерк и вся его родня . 117
Охотничьи игры разных стран . 121
Несколько слов об истории шахмат 125
Происхождение и развитие шашек . 139
Военные игры с различающимися фигурами 144
Гибридное семейство военных походов . 149
Правила некоторых военных и гибридных игр 155
Игры в захват территории и строительство 162
«Аннексия» / «Реверси» / «Отелло» . 172
Игры на построение паттерна 179
Гибридное семейство военно-позиционных игр 183
Правила некоторых позиционных и гибридных игр . 189
Заключение 191
