Журнал
#спецвыпуски

Мир фантастики. Спецвыпуск «Древние настольные игры»

Лин Лобарёв
2 сентября 10:00
72
1 минута на чтение
В продаже с 12 сентября

Следующий номер: 31 октября

Когда мы садимся за игровую доску, то редко задумываемся о том, сколько времени прошло с момента, когда два человека впервые расчертили песок перед собой и расставили там камешки. А между тем это случилось по-настоящему давно…
Этот спецвыпуск посвящён истории настольных игр. Мы расскажем о том, какими они были на протяжении долгих тысячелетий, пока не приняли современную форму — и, конечно, попробуем в них сыграть!

«Древние настольные игры» — первое подобное издание на русском языке!

Художник: Никита Тулинов

В номере:

  • Игры всех цивилизаций: Древний Шумер и Древний Египет, Китай периода Сражающихся Царств и Рим времён Античности, Скандинавия викингов и забытые африканские королевства — всегда и везде люди играли в настолки.

  • Игры всех времён: вы пройдёте путь от седой древности через Античность, Средневековье и Возрождение — к самому началу эпохи массового издательства.

  • Реконструкции забытых правил: вы сможете сыграть в игры, в которые никто не играл уже несколько тысяч лет.

  • Авторский взгляд: весь текст книги подготовил журналист и редактор Лин Лобарёв, который последние 15 лет изучает раннюю историю настольных игр. 

Полное содержание номера

От автора 1

Какие вообще бывают настольные игры . 4

Введение в типологию абстрактных игр 8
Почему так трудно изучать историю игр . 11
Как восстанавливают правила забытых игр 17

Игры в земледелие и скотоводство 23

Манкала — древнейшая игра в истории? . 29
Правила некоторых манкальных игр 34

Игры в поход . 42

История дайсов с древнейших времён . 44
Походные игры Древнего мира 48
Начало нардов: пять линий, дуодецим, табула 64
Краткая история нардов . 71
Походные игры Индии, их предки и потомки, а также походные игры Нового Света . 78
Гуськовые игры: начало эпохи печатных игр 91
Правила некоторых походных игр 96

Игры в войну . 104

Ранние военные игры с зажимным взятием 107
Игры семейства тафл 112
Алькерк и вся его родня . 117
Охотничьи игры разных стран . 121
Несколько слов об истории шахмат 125
Происхождение и развитие шашек . 139
Военные игры с различающимися фигурами 144
Гибридное семейство военных походов . 149
Правила некоторых военных и гибридных игр 155

Игры в захват территории и строительство 162

Го 164
«Аннексия» / «Реверси» / «Отелло» . 172
Игры-переходы . 175
Игры на построение паттерна 179
Гибридное семейство военно-позиционных игр 183
Правила некоторых позиционных и гибридных игр . 189

Заключение 191

Лин Лобарёв

Поэт, бард, издатель. Главный редактор журнала в 2012–2015 годах.

#спецвыпуски
