Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)

Отпуск кончился, каникулы прошли, снова пора на работу, в школу, в институт… Номер под стать этой поре — меланхоличный. В нём мы с грустью вспоминаем Оззи Осборна, неспешно прогуливаемся в симуляторах ходьбы, рефлексируем по поводу старого доброго сериала «Сверхъестественное»… Даже рассказы полны осеннего флёра!

Отпуск кончился, каникулы прошли, снова пора на работу, в школу, в институт… Номер под стать этой поре — меланхоличный. В нём мы с грустью вспоминаем Оззи Осборна, неспешно прогуливаемся в симуляторах ходьбы, рефлексируем по поводу старого доброго сериала «Сверхъестественное»… Даже рассказы полны осеннего флёра!

предлагаем объёмную (и весёлую, не всё же хандрить!) историю книг-игр;

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

4 История книг-игр Рассказываем, как появились, пережили бум, увядание и второй расцвет те самые приключенческие книги, в которых ты сам выбираешь развитие сюжета.

Врата миров

20 Жизнь и чудачества Оззи Осборна

Творческий путь крёстного отца хеви-метала длился семь десятилетий и пролегает через несколько поколений, а имидж и выходки сделали Осборна эталоном фронтмена рок-группы. Вспоминаем долгую и насыщенную жизнь Принца тьмы и след, который он оставил в фантастике.

27 Призрак оперы и его воплощения

В этом году исполняется сто лет немому фильму «Призрак оперы», первой официальной экранизации романа Гастона Леру. По такому случаю вспомним, как рождался миф о Призраке и какие очертания принимал за долгие годы своего существования.

Книжный ряд

34 Рецензии на книги

К. А. Терина «Все мои птицы» • Джеймс Кори «Милость богов» • Вонда Н. Макинтайр «Змея сновидений» • Дж. Т. Грейтхаус «Рука Короля Солнца» • Мелисса Ландерс «Тень короля» • и другие.

45 Беседа с Кариной Шаинян

В 2021 году, после появления книги «С ключом на шее», Карина Шаинян стала известна за пределами сообщества любителей фантастики, а в 2025-м роман «Саспыга» закрепил успех. О происхождении этой самой саспыги и о мистическом Горном Алтае, о новых литературных трендах и старых добрых временах с Кариной Шаинян побеседовал Василий Владимирский.

Видеодром

50 «Сверхъестественное»: семейная драма или полотно о шрамах Америки?

В сентябре 2025 года сериалу «Сверхъестественное» исполняется 20 лет! За эти годы братья Винчестеры изрядно возмужали, вселенная разрослась и сменила четыре творческие команды. А несколько поколений фанатов так и не смогли решить, кто же самый драматичный персонаж: Сэм или Дин?

56 История жанра боди-хоррор

Путь телесных ужастиков всегда был тернист: кинокомпании не хотели их финансировать, актёры не хотели в них сниматься, а цензоры пытались их запретить. Но находились смельчаки, которые преодолевали все трудности, снимали это необычное кино, — и все, кто видел, не могли потом его забыть.

Игровой клуб

64 Лучшие фантастические симуляторы ходьбы

Молодой жанр симуляторов ходьбы приняли в штыки: геймерам казалось, что игры с настолько условным игровым процессом не имеют права на существование. Однако со временем стало понятно, что это отличный способ рассказывать яркие, цепляющие истории. Отобрали для вас лучшие (и фантастические!) игры, в которых можно только ходить и смотреть.

Машина времени

72 Что нашли учёные в спектре экзопланеты K2–18b?

Прошедшей весной группа астрономов из Кембриджского университета заявила, что обнаружила следы жизни в спектре отражённого света экзопланеты у звезды К2–18. Хотя их коллеги сразу отметили, что это уж слишком смелое заявление, у нас появился дополнительный повод для оптимизма в теме поиска внеземной жизни.

78 История Большого лунного надувательства

История о лунных медведях, напечатанная в нью-йоркской газете Sun в 1835 году, была первым по-настоящему громким фейком. Она всколыхнула весь мир, обеспечила своему автору безбедное существование и открыла печатным изданиям двери в эпоху поддельных новостей, которая продолжается и поныне.

Фан

86 Художник: Анастасия Федорова

Художница рассказывает о том, как важно получать удовольствие от работы, насколько долог путь от «Чародеек» до Dark Souls и что такое рисовательное уныние.

96 Рассказы

Маргарита Юлина «Космические свиньи уходят вдаль»

Непростая жизнь на ферме в суровые времена и космонавт, падающий в загадочную червоточину. Нет, Нолан тут ни при чём!

110 Рассказы

Марина Круцик «Из глубины»

Трудно быть Древним в мире настольной ККИ «Берсерк»

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло « Стратегии лечения»