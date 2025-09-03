КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)

Кот-император
3 сентября 10:00
6
1 минута на чтение
Отпуск кончился, каникулы прошли, снова пора на работу, в школу, в институт… Номер под стать этой поре — меланхоличный. В нём мы с грустью вспоминаем Оззи Осборна, неспешно прогуливаемся в симуляторах ходьбы, рефлексируем по поводу старого доброго сериала «Сверхъестественное»… Даже рассказы полны осеннего флёра!    

Художник: uildrim

А ещё в этом номере:

  • предлагаем объёмную (и весёлую, не всё же хандрить!) историю книг-игр;

  • перебираем все экранизации «Призрака оперы»;

  • прослеживаем эволюцию боди-хорроров;

  • вспоминаем мать всех фейковых новостей: Большое лунное надувательство.

Уникальная промо-карта для ККИ «Берсерк» в каждом номере

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

4 История книг-игр

Рассказываем, как появились, пережили бум, увядание и второй расцвет те самые приключенческие книги, в которых ты сам выбираешь развитие сюжета.

Врата миров

20 Жизнь и чудачества Оззи Осборна
Творческий путь крёстного отца хеви-метала длился семь десятилетий и пролегает через несколько поколений, а имидж и выходки сделали Осборна эталоном фронтмена рок-группы. Вспоминаем долгую и насыщенную жизнь Принца тьмы и след, который он оставил в фантастике.
27 Призрак оперы и его воплощения
В этом году исполняется сто лет немому фильму «Призрак оперы», первой официальной экранизации романа Гастона Леру. По такому случаю вспомним, как рождался миф о Призраке и какие очертания принимал за долгие годы своего существования.

Книжный ряд

34 Рецензии на книги
К. А. Терина «Все мои птицы» • Джеймс Кори «Милость богов» • Вонда Н. Макинтайр «Змея сновидений» • Дж. Т. Грейтхаус «Рука Короля Солнца» • Мелисса Ландерс «Тень короля» • и другие.
45 Беседа с Кариной Шаинян
В 2021 году, после появления книги «С ключом на шее», Карина Шаинян стала известна за пределами сообщества любителей фантастики, а в 2025-м роман «Саспыга» закрепил успех. О происхождении этой самой саспыги и о мистическом Горном Алтае, о новых литературных трендах и старых добрых временах с Кариной Шаинян побеседовал Василий Владимирский.

Видеодром

50 «Сверхъестественное»: семейная драма или полотно о шрамах Америки?
В сентябре 2025 года сериалу «Сверхъестественное» исполняется 20 лет! За эти годы братья Винчестеры изрядно возмужали, вселенная разрослась и сменила четыре творческие команды. А несколько поколений фанатов так и не смогли решить, кто же самый драматичный персонаж: Сэм или Дин?
56 История жанра боди-хоррор
Путь телесных ужастиков всегда был тернист: кинокомпании не хотели их финансировать, актёры не хотели в них сниматься, а цензоры пытались их запретить. Но находились смельчаки, которые преодолевали все трудности, снимали это необычное кино, — и все, кто видел, не могли потом его забыть.

Игровой клуб

64 Лучшие фантастические симуляторы ходьбы
Молодой жанр симуляторов ходьбы приняли в штыки: геймерам казалось, что игры с настолько условным игровым процессом не имеют права на существование. Однако со временем стало понятно, что это отличный способ рассказывать яркие, цепляющие истории. Отобрали для вас лучшие (и фантастические!) игры, в которых можно только ходить и смотреть.

Машина времени

72 Что нашли учёные в спектре экзопланеты K2–18b?
Прошедшей весной группа астрономов из Кембриджского университета заявила, что обнаружила следы жизни в спектре отражённого света экзопланеты у звезды К2–18. Хотя их коллеги сразу отметили, что это уж слишком смелое заявление, у нас появился дополнительный повод для оптимизма в теме поиска внеземной жизни.
78 История Большого лунного надувательства
История о лунных медведях, напечатанная в нью-йоркской газете Sun в 1835 году, была первым по-настоящему громким фейком. Она всколыхнула весь мир, обеспечила своему автору безбедное существование и открыла печатным изданиям двери в эпоху поддельных новостей, которая продолжается и поныне.

Фан

86 Художник: Анастасия Федорова
Художница рассказывает о том, как важно получать удовольствие от работы, насколько долог путь от «Чародеек» до Dark Souls и что такое рисовательное уныние.
96 Рассказы
Маргарита Юлина «Космические свиньи уходят вдаль»
Непростая жизнь на ферме в суровые времена и космонавт, падающий в загадочную червоточину. Нет, Нолан тут ни при чём!
110 Рассказы
Марина Круцик «Из глубины»
Трудно быть Древним в мире настольной ККИ «Берсерк»  
112 Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Стратегии лечения»
Когда хочешь сохранить актуальность спустя столетие.
