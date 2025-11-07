Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)

Ноябрь, пожалуй, самый мокрый и тяжёлый осенний месяц. В это время хочется чего-то уютно-семейного: поехать в гости к родственникам, перечитывать старые книги, разглядывать пыльные фотоальбомы, пересматривать фильмы на затёртых видеокассетах — или просто тихо разговаривать. Ноябрьский номер как раз соответствует этому настроению. Здесь есть статьи о семейных узах: о самых дружных братьях и сёстрах в анимации и о фамильном гнезде (правда, слегка проклятом). Есть материалы о нескольких писателях: пара их книжек наверняка найдётся на вашей дачной книжной полке — и о фильмах с тех самых затёртых видеокассет: «Гринче» и «Истории игрушек».

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

4 Виртуальная реальность в фантастике

Из всех направлений фантастики, пожалуй, именно киберпанк оказался точнее всего в прогнозах относительно будущего. Хотя в одном он заметно ошибался: мы так и не дождались полноценной виртуальной реальности. Но, может, только пока? Давайте окинем взглядом фантастику разных лет и посмотрим, как эта концепция эволюционировала в течении практически целого столетия.

Врата миров

16 Люди-птицы в мифологии и фантастике

Историй об антропоморфных пернатых не одна сотня — и среди них не только древние предания, но и вполне современные фантастические произведения. Давайте ненадолго станем орнитологами и выясним, каких невероятных существ породило наше прикованное к земле воображение.

22 Самые-самые: лучшие братья и сёстры в анимации

За всю историю мультипликации появилось немало анимационных братьев и сестёр. Мы собрали топ анимационных персонажей, которые не просто поддерживают друг друга, но и, если нужно, ради благополучия и жизни родного человека поставят на кон всё — а заодно напомнят нам, зрителям, что такое семья.

Книжный ряд

28 Рецензии на книги

Сергей Лукьяненко «Седьмой» • Йен Р. Маклауд «Дом бурь» • Р. Дж. Баркер «Боги Вирдвуда» • Элизабет Бэр «Прах» • Гарт Никс «Долой девчонку-повелительницу» • и другие.

37 Беседа с Андреем Столяровым

В октябре 2025 года писателю исполнилось 75 лет. Накануне этого юбилея наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский, расспросил Андрея Михайловича о том, как всё начиналось — и что было дальше.

44 Персона: Василий Головачёв

7 сентября 2025 года умер Василий Головачёв — знаковая фигура для отечественной фантастики XXI века. Хотя в последние годы звезда Головачёва несколько потухла, он по разным причинам всё равно оставался в когорте признанных мэтров…

48 Персона: Михаил Успенский

В этом ноябре Михаилу Успенскому исполнилось бы 75 лет. По этому случаю мы вспоминаем писателя, без романов которого невозможно представить славянское фэнтези, юмористическую фантастику и криптоисторическую прозу.

Видеодром

54 Как создавалась «История игрушек»

Проект первого полнометражного компьютерного мультфильма постоянно балансировал на грани провала, а вероятность его успеха вызывала сомнения — и тем не менее «Истории игрушек» удалось преодолеть все преграды и стать легендой. В ноябре творение Джона Лассетера празднует 30-й день рождения, и это отличный повод рассказать, как создавалась картина, навсегда изменившая мир мультипликации.

62 «Гринч — похититель Рождества»: необычная рождественская классика

25 лет назад на экраны вышел «Гринч — похититель Рождества» Рона Ховарда — не просто очередной праздничный фильм, а амбициозная голливудская адаптация детской сказки Доктора Сьюза. Разбираемся, почему спустя четверть века фильм превратился в рождественскую классику, которую цитируют и каждый декабрь пересматривают в кругу семьи.

Игровой клуб

68 Что происходит во вселенной Hollow Knight

Пускай дилогия Hollow Knight — метроидвания, подачей сюжета она ближе к соулс-играм. Мы собрали для вас по крупицам лор двух жучиных королевств — как выяснилось, мест крайне мрачных и печальных.

Машина времени

76 Как земляне добрались до Красной планеты

60 лет назад, когда только появилась техническая возможность добраться до Марса, он выглядел привлекательным, но все же недоступным. Потребовалось приложить серьёзные усилия, чтобы всё-таки — хоть и опосредованно — прикоснуться к марсианской поверхности.

82 История особняка Винчестеров

Каждому туристу, который приходит на экскурсию в дом № 525 на Винчестер-бульваре в городе Сан-Хосе, Калифорния, рассказывают одну и ту же грустную историю. Историю о большой любви, утратах и безумии — и о том, куда могут завести человека отчаяние и одержимость… Вот только вся эта история — неправда.

Фан

92 Художник: Grey Evil Owl

Наша сегодняшняя гостья, известная под псевдонимом Grey Evil Owl, показывает, что профессия художника — это непростая работа, даже если вы держите в руках карандаш столько, сколько себя помните. Мы поговорили с ней о пользе диплома, стадиков и челленджей, ну и, конечно, о совах.

102 Рассказы

Сергей Лактионов «Vegvísir»

Викинги выясняют, кто самый крутой колдун на деревне.

109 Рассказы

Ева Цейтлин «Ткань душевная»

Духи умерших порой тоже нуждаются в красивой одежде.

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло «Опасные игрушки»