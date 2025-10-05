Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)

Холод, дожди, серость, уныние, темнота за окном… Хватит это терпеть! Вставайте, взбодритесь и противопоставьте осенней хандре увлекательное чтение! Боритесь с системой тоски и отчаяния! Благо что для вас в этом номере есть протестные материалы: про революции в фантастике, про панковские направления литературы и про благородных борцов с несправедливостью из корейских и китайских легенд. Viva Punks, Revoluсion Not Dead!

Холод, дожди, серость, уныние, темнота за окном… Хватит это терпеть! Вставайте, взбодритесь и противопоставьте осенней хандре увлекательное чтение! Боритесь с системой тоски и отчаяния! Благо что для вас в этом номере есть протестные материалы: про революции в фантастике, про панковские направления литературы и про благородных борцов с несправедливостью из корейских и китайских легенд. Viva Punks, Revoluсion Not Dead!

А ещё в этом номере:

А ещё в этом номере:

Полное содержание номера

[1]Слово главного редактора

Иллюстрация Романа Новикова

[4] Зал славы 2025

Спецматериал

6 Самые разные панки

Сейчас количество поджанров, чьи названия заканчиваются на «панк», приближается уже к полусотне. И многие из них называются так совершенно напрасно — лишь в рамках своеобразной моды. Мы решили тщательно разобраться во всех этих «панках»: от биопанка и дизельпанка до соларпанка и даже мифопанка.

Врата миров

14 Самые-самые: революции в фантастике

В фантастике то и дело кто-то кого-то свергает, противостоит гнетущему режиму и бунтует на всю катушку. Тем интереснее отобрать самые успешные и наилучшим образом исполненные придуманные революции.

22 Благородные разбойники в корейской культуре

Отправляемся на Корейский полуостров, чтобы посмотреть, как там живут коллеги смелого парня из Шервудского леса.

Книжный ряд

28 Рецензии на книги

Анджей Сапковский «Перекрёсток воронов» • Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед» • Мария Воробьи «На червлёном поле» • Тим Пауэрс «Сторож брата моего» • Кори Доктороу «Гиблое дело» • и другие.

40 Беседа с Томасом Уортоном

Пообщались с автором нашумевшей в 2023 году «Книги дождя» и с её переводчицей Ксенией Чистопольской. Ксении мы приносим искренние извинения за техническую накладку, в результате которой от её фотографии в журнале остался только маленький фрагмент.

Видеодром

46 Как создавался «Марсианин»

«Марсианина» хорошо приняли и критики, и зрители, а ещё он подарил нам много мемов про картошку и Мэтта Дэймона, которого всё время приходится спасать. В этом октябре картина Ридли Скотта празднует свой десятый день рождения — отличный повод вспомнить, как она добиралась до больших экранов.

52 К 75-летию Билла Мюррея

Нестандартное эссе Никиты Волковича о жизни и творческом пути Билла Мюррея, легендарного охотника за привидениями, жертвы Дня сурка и похитителя картошки-фри.

Игровой клуб

64 Самые безумные симуляторы

Для людей со специфическими вкусами существует особый поджанр интерактивных симуляторов — нелепых, странных, не поддающихся привычной логике. Давайте же погрузимся в удивительный (и отбитый на всю голову!) мир, где есть симуляторы козла, резиновой уточки и даже лежания на диване.

70 Вселенная игр Little Nightmares

По случаю выхода Little Nightmares 3 мы решили вспомнить, что именно происходило в играх серии, рассказать, как устроен этот одновременно привлекательный и пугающий мир, а заодно перечислить его наиболее жутких обитателей.

Машина времени

78 Как сфотографировать поверхность Венеры

В этой статье мы расскажем, как советским инженерам удалось решить непростую задачу — сфотографировать поверхность нашей соседней планеты и почему после стольких лет никто так и не повторил их успех.

Фан

88 Художник: Дмитрий Савин

Дмитрий рассказывает, как сделать рисование профессией и чем в этом могут помочь другие творцы и художественные конкурсы.

98 Рассказ

Момир Исени «Дворец наклонённого зеркала»

Новый рассказ от сербского писателя, на этот раз в жанре притчи, — о прекрасном дворце, в котором искажаются пространство и время. Всего лишь оптическая иллюзия и никакого обмана!

109 Рассказ

Дарья Сталь «Малахитница»

Как живётся Хозяйке Медной горы в роли скромной музейной работницы.

112 Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло «Киберпанк Изумрудного города»