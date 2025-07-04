Мир фантастики № 260 (июль 2025)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Спецматериал
[4] Как «Новые горизонты» показали нам Плутон и пояс Койпера
В честь десятилетнего юбилея знаменательного визита к Плутону вспоминаем запутанную историю миссии «Новые горизонты» и рассказываем, что именно удалось обнаружить учёным.
Врата миров
[16] Что делать, если вы путешествуете во времени
Если вы вдруг обнаружили себя не в своей эпохе, не спешите отчаиваться — вооружитесь нашей памяткой и смело двигайтесь назад в будущее. Или вперёд в прошлое — зависит от того, куда там и когда вас занесло.
[22] Самые-самые… фантастические врачи
Доктора во многих историях остаются на вторых ролях — и это очень несправедливо. Мы решили исправить упущение и собрали консилиум тех, для кого спасение жизни — не великое деяние, а ежедневный тяжёлый, но очень нужный труд. Не беспокойтесь: с этими врачами вы в надёжных руках! Ну, почти…
Книжный ряд
Виктория Войцек «Тени за стеклом» • Джин Вулф «Литания Длинного Солнца» • Дэвид Луис Эдельман «Инфошок» • Кен Лю «Пустующий трон» • Стивен Эриксон «Бог не желает» • и другие.
[41] Беседа со Скоттом Линчем
Мы поговорили с автором «Хитростей Локка Ламоры» о его текущих проектах, литературных приёмах и влиянии реальной политики на фэнтезийную.
Видеодром
[46] Как снимали «Назад в будущее»
С момента выхода оригинальной ленты Роберта Земекиса прошло уже больше лет, чем отделяло Марти Макфлая от родного 1985 года, но она по-прежнему пользуется солидной популярностью не только у себя на родине, но и во всём остальном мире. Какие же звёзды сошлись вместе, чтобы на свет появилась настолько вневременная фантастическая комедия?
[54] Как создавали «Водный мир»
По случаю 30-летнего юбилея «Водного мира» вспоминаем его непростую историю, в которой смешалось всё, что только возможно, — от плохой погоды до пиратов. Блокбастер, снятый на воде, утонул в собственных расходах… но благодаря этому его помнят до сих пор.
Игровой клуб
[64] Вспоминаем Final Fantasy IX без ностальгического флёра
В этом материале мы окинем взглядом историю появления девятой «Финалки» на свет, разберём её успех на составляющие и попытаемся оценить, а на сколько он, вообще говоря, заслужен.
Пытаемся разобраться, как так вышло, что игра без финансового успеха, продолжений и известных подражателей, которая проходится за полчаса, остаётся на слуху после стольких лет.
Машина времени
[78] История уникального космического полёта «Союз» — «Аполлон»
Пятьдесят лет назад состоялся космический полёт, которому не было аналогов: на орбиту отправились и успешно там пристыковались советский корабль «Союз» и американский «Аполлон». Возможно, именно этот успех через много лет спас российскую космонавтику в самый трудный период её истории…
[84] Легенда о Джеке-прыгуне
Для викторианцев двери в ужасное открыл Джек-прыгун — огнедышащий фантом с пружинами в сапогах и с когтями, которым мог бы позавидовать Росомаха. Именно Джек был первой городской легендой и первым персонажем массовой культуры, маньяком и спасителем, суперзлодеем и супергероем… а возможно, даже плейбоем и миллионером!
Фан
[94] Художник Полина Кириллова
Художница рассказывает о работе над её первой книгой, трёх столпах успеха и бесконечном поиске себя.
Космос не только источник угроз, но, возможно, ещё и способ справиться со страшнейшими из них.
Рустам Ха, Евгений Пекло «Последняя_панель_не_забыть.pdf»
Слабая память — враг художника!
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