Мир фантастики № 260 (июль 2025)

Давненько у нас не было спецматериала про космос! Этот номер открывается большим рассказом о миссии «Новые горизонты», позволившей нам поближе рассмотреть Плутон и пояс Койпера. На этом путешествия в пространстве и времени только начинаются: поговорим и о теориях хронопарадоксов, и о съёмках фантастически успешного «Назад в будущее» и невезучего «Водного мира». И даже посетим миры по ту сторону комиксов…

Давненько у нас не было спецматериала про космос! Этот номер открывается большим рассказом о миссии «Новые горизонты», позволившей нам поближе рассмотреть Плутон и пояс Койпера. На этом путешествия в пространстве и времени только начинаются: поговорим и о теориях хронопарадоксов, и о съёмках фантастически успешного «Назад в будущее» и невезучего «Водного мира». И даже посетим миры по ту сторону комиксов…

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Спецматериал

[4] Как «Новые горизонты» показали нам Плутон и пояс Койпера В честь десятилетнего юбилея знаменательного визита к Плутону вспоминаем запутанную историю миссии «Новые горизонты» и рассказываем, что именно удалось обнаружить учёным.

Врата миров

[16] Что делать, если вы путешествуете во времени

Если вы вдруг обнаружили себя не в своей эпохе, не спешите отчаиваться — вооружитесь нашей памяткой и смело двигайтесь назад в будущее. Или вперёд в прошлое — зависит от того, куда там и когда вас занесло.

[22] Самые-самые… фантастические врачи

Доктора во многих историях остаются на вторых ролях — и это очень несправедливо. Мы решили исправить упущение и собрали консилиум тех, для кого спасение жизни — не великое деяние, а ежедневный тяжёлый, но очень нужный труд. Не беспокойтесь: с этими врачами вы в надёжных руках! Ну, почти…

Книжный ряд

[30] Рецензии на книги

Виктория Войцек «Тени за стеклом» • Джин Вулф «Литания Длинного Солнца» • Дэвид Луис Эдельман «Инфошок» • Кен Лю «Пустующий трон» • Стивен Эриксон «Бог не желает» • и другие.

[41] Беседа со Скоттом Линчем

Мы поговорили с автором «Хитростей Локка Ламоры» о его текущих проектах, литературных приёмах и влиянии реальной политики на фэнтезийную.

Видеодром

[46] Как снимали «Назад в будущее»

С момента выхода оригинальной ленты Роберта Земекиса прошло уже больше лет, чем отделяло Марти Макфлая от родного 1985 года, но она по-прежнему пользуется солидной популярностью не только у себя на родине, но и во всём остальном мире. Какие же звёзды сошлись вместе, чтобы на свет появилась настолько вневременная фантастическая комедия?

[54] Как создавали «Водный мир»

По случаю 30-летнего юбилея «Водного мира» вспоминаем его непростую историю, в которой смешалось всё, что только возможно, — от плохой погоды до пиратов. Блокбастер, снятый на воде, утонул в собственных расходах… но благодаря этому его помнят до сих пор.

Игровой клуб

[64] Вспоминаем Final Fantasy IX без ностальгического флёра

В этом материале мы окинем взглядом историю появления девятой «Финалки» на свет, разберём её успех на составляющие и попытаемся оценить, а на сколько он, вообще говоря, заслужен.

[73] 30 лет Comix Zone

Пытаемся разобраться, как так вышло, что игра без финансового успеха, продолжений и известных подражателей, которая проходится за полчаса, остаётся на слуху после стольких лет.

Машина времени

[78] История уникального космического полёта «Союз» — «Аполлон»

Пятьдесят лет назад состоялся космический полёт, которому не было аналогов: на орбиту отправились и успешно там пристыковались советский корабль «Союз» и американский «Аполлон». Возможно, именно этот успех через много лет спас российскую космонавтику в самый трудный период её истории…

[84] Легенда о Джеке-прыгуне

Для викторианцев двери в ужасное открыл Джек-прыгун — огнедышащий фантом с пружинами в сапогах и с когтями, которым мог бы позавидовать Росомаха. Именно Джек был первой городской легендой и первым персонажем массовой культуры, маньяком и спасителем, суперзлодеем и супергероем… а возможно, даже плейбоем и миллионером!

Фан

[94] Художник Полина Кириллова

Художница рассказывает о работе над её первой книгой, трёх столпах успеха и бесконечном поиске себя.

[106] Рассказы

Кирилл Размыслович «Рой»

Космос не только источник угроз, но, возможно, ещё и способ справиться со страшнейшими из них.

[112] Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло « Последняя_панель_не_забыть.pdf»