Мир фантастики № 254 (январь 2025)

о фильме «В поисках галактики» , который вроде бы и пародия, но входит в список лучших лент серии «Звёздный путь»;

В январском номере мы традиционно делимся своими ожиданиями: что можно будет посмотреть и почитать, во что поиграть в наступившем году. В этот раз главным произведениям 2025 года посвящено целых 30 страниц! Ну а кроме того, мы поговорим:

В январском номере мы традиционно делимся своими ожиданиями: что можно будет посмотреть и почитать, во что поиграть в наступившем году. В этот раз главным произведениям 2025 года посвящено целых 30 страниц! Ну а кроме того, мы поговорим:

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Ожидания — 2025

[4] Самые ожидаемые книги года

[8] Самые ожидаемые комиксы года

[10] Самые ожидаемые фильмы года

[16] Самые ожидаемые сериалы года

[22] Самая ожидаемая анимация года

[26] Самые ожидаемые видеоигры года

[30] Самые ожидаемые настолки года

Врата миров

[34] Бестиарий История оборотней и оборотничества Истории про оборотней бывают и мрачные, и комичные. Но откуда эти существа вообще взялись в мировой культуре и какой путь прошли, прежде чем их образ приобрел нынешние формы? К выходу ремейка классического фильма ужасов «Человек-волк» (1941) мы решили в этом разобраться.

[42] Миры «Бродяга Кэнсин»: аниме, манга, история Rurouni Kenshin стал основой богатой мультимедийной франшизы, куда входят манга, многочисленные аниме и цикл из пяти полнометражных игровых лент. За годы существования появлялись также мюзиклы, ранобэ, артбуки, энциклопедии, аудиоспектакли, видеоигры, коллекционные фигурки и куча самого разного мерча. Почему же «Бродяга Кэнсин» настолько популярен?

Книжный ряд

[50] Рецензии на книги Мэй «Чернила и кровь» • Макс Фрай «Волна вероятности» • Йен Р. Маклауд «Светлые века» • Джек Вэнс «Лионесс. Том II» • Карл Эшмор «Золотое Руно» • и другие.

[61] Контакт Беседа с Алексеем Конаковым Критики и журналисты хором называют «Табию тридцать два», дебютный роман Алексея Конакова, антиутопией — но действительно ли это так? Действительно ли мир будущего, где Россия стала «шахматоцентричной», настолько страшен? Об этом и многом другом с писателем поговорил наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский.

Видеодром

[66] Ретроспектива Кино о попаданцах из реальности в фильмы (и наоборот) Среди многообразных попаданческих историй особняком стоит сюжет о том, как персонажи кино попадают в реальный мир — или же как люди из нашего мира оказываются по ту сторону экрана. Посмотрим, как эти истории менялись на протяжении 100 лет.

[74] Сериал Чем запомнилось «Дюрарара!!» (кроме названия) В 2024 году серия ранобэ «Дюрарара!!» Рёго Нариты отпраздновала сразу два юбилея: 20 лет с момента создания и 10 лет с момента завершения. Дальше юбилеи ждут аниме: в 2025-м 15 лет стукнет первому сезону, в 2026-м 10 лет — финалу. В общем, у нас масса поводов поговорить об этой франшизе!

[80] Классика Как создавалась картина «В поисках галактики» В 2013 году фанаты «Звёздного пути», собравшиеся на конвенте в Лас-Вегасе, решили выбрать двенадцать лучших фильмов за всю историю франшизы. По итогам голосования на седьмую строчку попала лента «В поисках галактики», которая, очевидно, не входит в канон «Стартрека». Недавно картине исполнилось четверть века, и сейчас самое время поразмышлять о том, как ей удалось занять такое важное место в сердцах треккеров.

Игровой клуб

[86] Настольные игры «По ту сторону врат» Настольная ролевая игра «По ту сторону врат» сделана в жанре ироничного лавкрафтианского приключения. События игры развиваются в той же вселенной, что и более скромный «Праздник в Ред-Хуке», но их масштаб заметно увеличился. Здесь есть реальный мир и множество царств Мира Грёз, лавкрафтианские и кельтские божества, фейские трактиры, битвы, переговоры и очень много юмора.

Машина времени

[90] Космос Космические ожидания ближайших лет Проекты, которые обсуждаются в правительствах, ракетно-космических корпорациях и агентствах, впечатляют. Если хотя бы половина из них дойдёт до воплощения, можно будет говорить о том, что освоение Солнечной системы действительно началось.

[95] Теории Что мы знаем о снеге и снежинках Какая наука изучает снег и зачем? Как зарождаются снежинки и правда ли, что не может быть двух одинаковых? И где ещё, помимо Земли, случаются снегопады?

Фан

[100] Художник Станислав Щербаков Мы поговорили с художником, чтобы выяснить, почему он выбрал жанр именно фэнтези-арта, чем его так привлекает славянская мифология и как он разрабатывает собственные идеи.

[110] Рассказ Дарья Новодворская «Щука» Представьте, что вам внезапно доставили щуку. Живую! Прямо в ведре с водой! Может, это галлюцинация — или же обычная курьерская ошибка?..