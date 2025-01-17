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#номера

Мир фантастики № 254 (январь 2025)

Кот-император
17 января 09:00
1852
490 ₽
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В продаже с 17 января

Следующий номер: 14 февраля

В январском номере мы традиционно делимся своими ожиданиями: что можно будет посмотреть и почитать, во что поиграть в наступившем году. В этот раз главным произведениям 2025 года посвящено целых 30 страниц! Ну а кроме того, мы поговорим:

  • о развитии образа оборотней — от мифов до современной массовой культуры;

  • о фильме «В поисках галактики», который вроде бы и пародия, но входит в список лучших лент серии «Звёздный путь»;

  • о путешественниках с экрана в реальность и наоборот;

  • об аниме, манге и даже фильмах серии «Бродяга Кэнсин»;

  • о том, что важного и интересного должно произойти в космонавтике в ближайшие годы.

Иллюстрация: Стас Щербаков

А также:
  • что мы знаем о снеге и снежинках;

  • чем примечательно аниме «Дюрарара!!»;

  • почему стоит поиграть в НРИ «По ту сторону врат».

Вложения (во всём тираже)

Двухсторонний плакат формата A3 с календарём на 2025 год

Художник: Станислав Щербаков

Календарь МФ на 2025 год

Художник: Роман Новиков

Карточная игра «Берсерк. Легенды Лаара. Стартовый набор для начинающих»

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Художник: Роман Новиков

Ожидания — 2025

[4] Самые ожидаемые книги года
[8] Самые ожидаемые комиксы года
[10] Самые ожидаемые фильмы года
[16] Самые ожидаемые сериалы года
[22] Самая ожидаемая анимация года
[26] Самые ожидаемые видеоигры года
[30] Самые ожидаемые настолки года

Врата миров

[34] Бестиарий История оборотней и оборотничества Истории про оборотней бывают и мрачные, и комичные. Но откуда эти существа вообще взялись в мировой культуре и какой путь прошли, прежде чем их образ приобрел нынешние формы? К выходу ремейка классического фильма ужасов «Человек-волк» (1941) мы решили в этом разобраться.
[42] Миры «Бродяга Кэнсин»: аниме, манга, история Rurouni Kenshin стал основой богатой мультимедийной франшизы, куда входят манга, многочисленные аниме и цикл из пяти полнометражных игровых лент. За годы существования появлялись также мюзиклы, ранобэ, артбуки, энциклопедии, аудиоспектакли, видеоигры, коллекционные фигурки и куча самого разного мерча. Почему же «Бродяга Кэнсин» настолько популярен?

Книжный ряд

[50] Рецензии на книги Мэй «Чернила и кровь» • Макс Фрай «Волна вероятности» • Йен Р. Маклауд «Светлые века» • Джек Вэнс «Лионесс. Том II» • Карл Эшмор «Золотое Руно» • и другие.
[61] Контакт Беседа с Алексеем Конаковым Критики и журналисты хором называют «Табию тридцать два», дебютный роман Алексея Конакова, антиутопией — но действительно ли это так? Действительно ли мир будущего, где Россия стала «шахматоцентричной», настолько страшен? Об этом и многом другом с писателем поговорил наш постоянный автор, книжный обозреватель Василий Владимирский.

Видеодром

[66] Ретроспектива Кино о попаданцах из реальности в фильмы (и наоборот) Среди многообразных попаданческих историй особняком стоит сюжет о том, как персонажи кино попадают в реальный мир — или же как люди из нашего мира оказываются по ту сторону экрана. Посмотрим, как эти истории менялись на протяжении 100 лет.
[74] Сериал Чем запомнилось «Дюрарара!!» (кроме названия) В 2024 году серия ранобэ «Дюрарара!!» Рёго Нариты отпраздновала сразу два юбилея: 20 лет с момента создания и 10 лет с момента завершения. Дальше юбилеи ждут аниме: в 2025-м 15 лет стукнет первому сезону, в 2026-м 10 лет — финалу. В общем, у нас масса поводов поговорить об этой франшизе!
[80] Классика Как создавалась картина «В поисках галактики» В 2013 году фанаты «Звёздного пути», собравшиеся на конвенте в Лас-Вегасе, решили выбрать двенадцать лучших фильмов за всю историю франшизы. По итогам голосования на седьмую строчку попала лента «В поисках галактики», которая, очевидно, не входит в канон «Стартрека». Недавно картине исполнилось четверть века, и сейчас самое время поразмышлять о том, как ей удалось занять такое важное место в сердцах треккеров.

Игровой клуб

[86] Настольные игры «По ту сторону врат» Настольная ролевая игра «По ту сторону врат» сделана в жанре ироничного лавкрафтианского приключения. События игры развиваются в той же вселенной, что и более скромный «Праздник в Ред-Хуке», но их масштаб заметно увеличился. Здесь есть реальный мир и множество царств Мира Грёз, лавкрафтианские и кельтские божества, фейские трактиры, битвы, переговоры и очень много юмора.

Машина времени

[90] Космос Космические ожидания ближайших лет Проекты, которые обсуждаются в правительствах, ракетно-космических корпорациях и агентствах, впечатляют. Если хотя бы половина из них дойдёт до воплощения, можно будет говорить о том, что освоение Солнечной системы действительно началось.
[95] Теории Что мы знаем о снеге и снежинках Какая наука изучает снег и зачем? Как зарождаются снежинки и правда ли, что не может быть двух одинаковых? И где ещё, помимо Земли, случаются снегопады?

Фан

[100] Художник Станислав Щербаков Мы поговорили с художником, чтобы выяснить, почему он выбрал жанр именно фэнтези-арта, чем его так привлекает славянская мифология и как он разрабатывает собственные идеи.
[110] Рассказ Дарья Новодворская «Щука» Представьте, что вам внезапно доставили щуку. Живую! Прямо в ведре с водой! Может, это галлюцинация — или же обычная курьерская ошибка?..
[112] Зона комикса Рустам Ха, Евгений Пекло, Сергей Серебрянский «Повреждение груза» Суперзлодеи тоже получают подарки.
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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

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Только в предзаказе на CrowdRepublic:

  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
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  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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