Мир фантастики № 272 (июль 2026)

В этот раз мы ударились в воспоминания — рассказываем про старые фильмы, игры, сериалы, актёров, космические программы… Да и в принципе истоки современной массовой культуры!

В этот раз мы ударились в воспоминания — рассказываем про старые фильмы, игры, сериалы, актёров, космические программы… Да и в принципе истоки современной массовой культуры!

какой путь прошёл Том Хэнкс , чтобы стать одним из главных актёров XX века;

почему обе Final Fantasy 2001 года едва не стали и в самом деле последними;

как «Очень странные дела» искали свою дорогу на съёмочную площадку и к зрительским сердцам;

А ещё в этом выпуске мы рассказываем о движущихся городах и съёмках «Дня независимости», беседуем с Марией Вой и художником Дмитрием Дружковым, обозреваем книжные новинки и публикуем сразу четыре рассказа! Приятного чтения!

А ещё в этом выпуске мы рассказываем о движущихся городах и съёмках «Дня независимости», беседуем с Марией Вой и художником Дмитрием Дружковым, обозреваем книжные новинки и публикуем сразу четыре рассказа! Приятного чтения!

Полное содержание номера

1 Слово главного редактора

Иллюстрация Романа Новикова

Спецматериал

4 10 лет сериалу «Очень странные дела»

С премьеры первого сезона прошло десять лет, дети выросли, со странностями в Хоукинсе покончено. Но мы не готовы прощаться: самое время вспомнить, как два брата-фантазёра сумели погрузить целый мир в свою выдуманную вселенную и создать один из главных сериалов поколения.

Врата миров

14 Путеводитель по движущимся городам в фантастике

На страницах этого путеводителя вас ждут самые активные, самые шустрые и самые неутомимые города, которые рады прийти к туристу сами! Выбирайте пункт назначения и расслабляйтесь — скоро он сам до вас доберётся*.

*Внимание: за возможные травмы, увечья и гибель во время посещения движущихся поселений наш журнал ответственности не несёт.

22 Как Греция создала универсальный язык фантастики

Как вышло, что «Одиссея», написанная на мёртвом языке больше двух тысяч лет назад, до сих пор определяет то, что мы смотрим, читаем и во что играем? Ответ будет довольно неожиданным — и он имеет прямое отношение к тому, почему одни произведения используют греческую мифологию как декорацию, а другие — как фундамент.

Книжный ряд

32 Рецензии на книги

Анна Старобинец «Магма ведьм» • Иван Бевз «Супергерои для грустных» • Брент Уикс «Орден Разбитого глаза» • Нин Ханъи «Суперзапретные игры. Книга 1» • Марк Дж. Грегсон «Среди змеев» • и другие книги.

44 Беседа с Марией Вой

В начале нынешнего года издательство «АСТ» выпустило роман Марии Вой «Тэнгу» — тёмное фэнтези, действие которого разворачивается в стране, напоминающей Японию второй половины XV — начала XVII века. Пользуясь случаем, мы поговорили с писательницей, которая сама же иллюстрирует свои книги о её творчестве и японской культуре.

Видеодром

48 Как снимали «День независимости»

Вторая половина 1990-х прошла в Голливуде под знаком фильмов-катастроф: увеличившиеся бюджеты и новые технологии дали киноделам возможность показать уничтожение знаковых уголков нашей планеты так зрелищно, как этого не делал никто раньше. Тут первую скрипку сыграл «День независимости»: он не только стал самым кассовым подобным фильмом всей эпохи, но и установил золотой стандарт того, как следует показывать массовые разрушения.

54 Жизнь и роли Тома Хэнкса

Множество фильмов с участием Хэнкса вошло в списки нестареющей классики, а его самого часто приводят как пример справедливости, честности и доброты. В этом году актёру исполняется 70 лет — чем не повод вспомнить его главные работы и попытаться разгадать загадку его безупречной репутации.

64 Как создавалась «Последняя фантазия: Духи внутри»

Вспомним историю создания и наследие компьютерного мультфильма, который не оправдал ожиданий, став одним из самых громких провалов 2001 года. Это не помешало ему предвосхитить перемены, навсегда изменившие облик киноиндустрии.

Игровой клуб

70 25 лет Final Fantasy X

Эта игра подвела к вершине развития классические Final Fantasy, стала одним из главных релизов для PS2 и по сей день считается ярчайшей JRPG. Четвертьвековой юбилей — прекрасный повод вспомнить историю появления на свет, дивный мир и особенности этой выдающейся игры. А также неожиданные параллели с недавним хитом Expedition 33.

Машина времени

78 История программы Space Shuttle

21 июля 2011 года шаттл «Атлантис» совершил посадку на взлётно-посадочную полосу Космического центра имени Кеннеди. Этот полёт стал последним для крылатых кораблей: по его завершении программа Space Shuttle была официально закрыта. Шаттлы вписали своё имя в летопись космонавтики — и сегодня мы вспомним их историю.

Фан

90 Художник Дмитрий Дружков

Беседуем с художником о том, как правильно реагировать на критику, чем нейросети могут быть полезны художнику и почему от ограничений заказчика работа становится только интереснее.

103 Рассказ

Мария Вой «Сердца влюблённых» Ты то, что ты ешь.

105 Рассказ Дарья Новодворская «Камнем» В эту долину легко попасть и сложно выбраться.

107 Рассказ Екатерина Никитина «Фото на память» Встреча выпускников — это фантастика!

108 Рассказ Наталья Болдырева «Меч правосудия» Меч палача должен отправиться на пенсию, но хозяин против.