Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Заблуждения: Космос в кино
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
#номера

Мир фантастики № 268 (март 2026)

Кот-император
4 марта 12:00
60
1 минута на чтение
Фантастика не берётся из вакуума: популярные произведения так или иначе опираются на научные достижения, культурную традицию, исторические исследования. Фантастика — не то, чего никогда не было, а то, что могло бы быть, если бы… А вот границы, в которых разворачивается это самое «если бы», его контекст, зависят от того, что прожил, прочувствовал, изучил автор. Так что практически за каждой фантастической историей стоит вполне реальное прошлое. 

Художник: Алёна Клементьева

Вот и мы старательно изучим:

  • иранскую поэму «Шахнаме» — и сюжет, и историю создания;

  • страшную хронику полярной экспедиции Джона Франклина;

  • грустный рассказ о компании Ubisoft, которая за 40 лет пришла в упадок;

  • летопись визитов к Земле кометы Галлея и влияние этой хвостатой звезды на земную культуру;

  • историю бунтарской и новаторской студии Carolco, подарившей миру кучу крутых фантастических лент.

Ну и саму фантастику, разумеется, не обойдём стороной! Ищите в номере второй заход на погружение в лор игрового мира Resident Evil, рассказ о крайне влиятельной «Запретной планете» и беседы сразу с двумя знаковыми писателями: Вадимом Пановым и Тедом Уильямсом. 

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Спецматериал

[4] Поэма «Шахнаме» и её герои
Иранская «Книга царей» создавалась в попытке возродить персидскую культуру, пострадавшую после арабских завоеваний. И что характерно, первый поэт, взявшийся за этот монументальный труд, загадочным образом скончался…   

Врата миров

[14] История мира Resident Evil, часть 2
Мы оставили мир «Обители зла» в тот момент, когда Раккун-сити исчез в огне мощнейшего взрыва: 1 октября 1998 года правительство США уничтожило город вместе с его обитателями — и доказательствами вины корпорации «Амбрелла». Но история, конечно, на этом не закончилась. Что же было дальше?

Книжный ряд

[22] Рецензии на книги
Екатерина Соболь «Артефакторы. Двери больше не нужны» • Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» • Мария Вой «Тэнгу» • Джин Вулф «Эпифания Длинного Солнца» • Айла Дэйвон «Чёрный клинок» • и другие книги.
[35] Беседа с Тедом Уильямсом
Свой писательский труд американский писатель начал с фэнтези о приключениях молодого кота «Хвосттрубой». Следом выпустил цикл «Память, скорбь и шип», ставший одним из лучших образцов эпического фэнтези и в значительной степени задавший ему новое направление развития. Мы поговорили с писателем о том, как ему удаётся создавать непохожие друг на друга книги и успешно завершать циклы.
[40] Интервью с Вадимом Пановым
Ровно 25 лет назад, в марте 2001 года, в продажу поступил роман Вадима Панова «Войны начинают неудачники» — первая книга цикла «Тайный город». Мы поговорили с писателем о его пути в литературу, четверти века в профессии, любимых литературных циклах, задачах научной фантастики и идеях, которые лежат в основе всего.
[46] Кто такой Руди Рюкер?
Для российского читателя это не самая известная фигура среди зарубежных фантастов. А между тем этот американец с немецкой фамилией — один из признанных классиков киберпанка, хотя сам он как раз пытался этот поджанр фантастики низвергнуть, придумав собственный путь…

Видеодром

[50] История студии Carolco
За свою небольшую, но очень яркую историю студия Carolco подарила киноманам множество культовых фильмов: «Рэмбо», «Лестница Иакова», «Красная жара», «Вспомнить всё», «Терминатор 2: Судный день». А потом судный день наступил и для самой студии…
[58] Как создавалась «Запретная планета»
Десятилетиями в Голливуде фантастика воспринималась как формат для фильмов категории «Б». Вышедшая в 1956 году «Запретная планета» доказала, что фантастика может быть территорией больших высокобюджетных картин. И это не считая запуска карьеры Лесли Нильсена, первого робота-актёра и первой фантастической мини-юбки на экране.

Игровой клуб

[64] Сорокалетний путь клана Гиймо и компании Ubisoft
Пятеро братьев основали крупнейшую европейскую игровую компанию, которая к настоящему времени впала в глубокий системный кризис — из которого, видимо, уже не выберется. Почему так произошло и чем была уникальна Ubisoft? Пробуем разобраться в этой семейной саге. 

Машина времени

[76] Как комета Галлея стала самой знаменитой в истории
Сорок лет назад человечество впервые смогло исследовать хвостатую гостью с помощью космических аппаратов. По случаю этого юбилея рассказываем, что нам известно о самой знаменитой комете в истории.  
[84] Пропавшая экспедиция Джона Франклина
Они отплыли из британского Гринхайта, чтобы покорить Север — но тот оказался сильнее. Всё, что осталось от их цивилизованного мира, — мёртвый капитан, сани, нагруженные бесполезным барахлом, да навечно погребённые во льду корабли с жуткими, почти пророческими именами.
Сегодня мы вспомним историю гибели «Эребуса» и «Террора».

Фан

[94] Художник Кристина Лёвичева
Беседуем с художницей о том, что нужно, чтобы попасть в сказку, и как иллюстрировать истории, которые уже имеют множество воплощений.
[106] Рассказ
Дмитрий Лопухов «Маргиналия»
Маргиналии — это пометки на полях, которые иногда превращаются в настоящий читательский чат. Или, как здесь, в потрясающую историю жизни.
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Научный подход»
Когда очень хочется улучшить классику…
