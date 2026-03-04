Мир фантастики № 268 (март 2026)

Фантастика не берётся из вакуума: популярные произведения так или иначе опираются на научные достижения, культурную традицию, исторические исследования. Фантастика — не то, чего никогда не было, а то, что могло бы быть, если бы… А вот границы, в которых разворачивается это самое «если бы», его контекст, зависят от того, что прожил, прочувствовал, изучил автор. Так что практически за каждой фантастической историей стоит вполне реальное прошлое.

Фантастика не берётся из вакуума: популярные произведения так или иначе опираются на научные достижения, культурную традицию, исторические исследования. Фантастика — не то, чего никогда не было, а то, что могло бы быть, если бы… А вот границы, в которых разворачивается это самое «если бы», его контекст, зависят от того, что прожил, прочувствовал, изучил автор. Так что практически за каждой фантастической историей стоит вполне реальное прошлое.

летопись визитов к Земле кометы Галлея и влияние этой хвостатой звезды на земную культуру;

грустный рассказ о компании Ubisoft, которая за 40 лет пришла в упадок;

Ну и саму фантастику, разумеется, не обойдём стороной! Ищите в номере второй заход на погружение в лор игрового мира Resident Evil, рассказ о крайне влиятельной «Запретной планете» и беседы сразу с двумя знаковыми писателями: Вадимом Пановым и Тедом Уильямсом.

Ну и саму фантастику, разумеется, не обойдём стороной! Ищите в номере второй заход на погружение в лор игрового мира Resident Evil, рассказ о крайне влиятельной «Запретной планете» и беседы сразу с двумя знаковыми писателями: Вадимом Пановым и Тедом Уильямсом.

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Спецматериал

[4] Поэма «Шахнаме» и её герои

Иранская «Книга царей» создавалась в попытке возродить персидскую культуру, пострадавшую после арабских завоеваний. И что характерно, первый поэт, взявшийся за этот монументальный труд, загадочным образом скончался…

Врата миров

[14] История мира Resident Evil, часть 2

Мы оставили мир «Обители зла» в тот момент, когда Раккун-сити исчез в огне мощнейшего взрыва: 1 октября 1998 года правительство США уничтожило город вместе с его обитателями — и доказательствами вины корпорации «Амбрелла». Но история, конечно, на этом не закончилась. Что же было дальше?

Книжный ряд

[22] Рецензии на книги

Екатерина Соболь «Артефакторы. Двери больше не нужны» • Шамиль Идиатуллин «Смех лисы» • Мария Вой «Тэнгу» • Джин Вулф «Эпифания Длинного Солнца» • Айла Дэйвон «Чёрный клинок» • и другие книги.

[35] Беседа с Тедом Уильямсом

Свой писательский труд американский писатель начал с фэнтези о приключениях молодого кота «Хвосттрубой». Следом выпустил цикл «Память, скорбь и шип», ставший одним из лучших образцов эпического фэнтези и в значительной степени задавший ему новое направление развития. Мы поговорили с писателем о том, как ему удаётся создавать непохожие друг на друга книги и успешно завершать циклы.

[40] Интервью с Вадимом Пановым

Ровно 25 лет назад, в марте 2001 года, в продажу поступил роман Вадима Панова «Войны начинают неудачники» — первая книга цикла «Тайный город». Мы поговорили с писателем о его пути в литературу, четверти века в профессии, любимых литературных циклах, задачах научной фантастики и идеях, которые лежат в основе всего.

[46] Кто такой Руди Рюкер?

Для российского читателя это не самая известная фигура среди зарубежных фантастов. А между тем этот американец с немецкой фамилией — один из признанных классиков киберпанка, хотя сам он как раз пытался этот поджанр фантастики низвергнуть, придумав собственный путь…

Видеодром

[50] История студии Carolco

За свою небольшую, но очень яркую историю студия Carolco подарила киноманам множество культовых фильмов: «Рэмбо», «Лестница Иакова», «Красная жара», «Вспомнить всё», «Терминатор 2: Судный день». А потом судный день наступил и для самой студии…

[58] Как создавалась «Запретная планета»

Десятилетиями в Голливуде фантастика воспринималась как формат для фильмов категории «Б». Вышедшая в 1956 году «Запретная планета» доказала, что фантастика может быть территорией больших высокобюджетных картин. И это не считая запуска карьеры Лесли Нильсена, первого робота-актёра и первой фантастической мини-юбки на экране.

Игровой клуб

[64] Сорокалетний путь клана Гиймо и компании Ubisoft

Пятеро братьев основали крупнейшую европейскую игровую компанию, которая к настоящему времени впала в глубокий системный кризис — из которого, видимо, уже не выберется. Почему так произошло и чем была уникальна Ubisoft? Пробуем разобраться в этой семейной саге.

Машина времени

[76] Как комета Галлея стала самой знаменитой в истории

Сорок лет назад человечество впервые смогло исследовать хвостатую гостью с помощью космических аппаратов. По случаю этого юбилея рассказываем, что нам известно о самой знаменитой комете в истории.

[84] Пропавшая экспедиция Джона Франклина

Они отплыли из британского Гринхайта, чтобы покорить Север — но тот оказался сильнее. Всё, что осталось от их цивилизованного мира, — мёртвый капитан, сани, нагруженные бесполезным барахлом, да навечно погребённые во льду корабли с жуткими, почти пророческими именами.

Сегодня мы вспомним историю гибели «Эребуса» и «Террора».

Фан

[94] Художник Кристина Лёвичева

Беседуем с художницей о том, что нужно, чтобы попасть в сказку, и как иллюстрировать истории, которые уже имеют множество воплощений.

[106] Рассказ

Дмитрий Лопухов «Маргиналия»

Маргиналии — это пометки на полях, которые иногда превращаются в настоящий читательский чат. Или, как здесь, в потрясающую историю жизни.

[112] Зона комикса

Рустам Ха, Евгений Пекло «Научный подход»