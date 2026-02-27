КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире

Кот-император
27 февраля 12:00
317
7 минут на чтение
В марте что в России, что на Западе выходит не так много фантастики — зато появятся сразу несколько фильмов из числа самых ожидаемых. Причём кое-какие из зарубежных премьер имеют все шансы на прокат как минимум в СНГ, а там, глядишь, и у нас.
На западных экранах выходит один из главных научно-фантастических фильмов года (с самим Гослингом!) и самая странная история готической любви (с самим Бейлом!). А на отечественных — поучительная фантастическая притча (с Пересильд и Безруковым!) и жестокий средневековый эпос (с группой Amorphis!).

Мировые премьеры

Проект «Конец света»

Project Hail Mary
Когда? 18 марта 2026 в США.
Что? Космическая научная фантастика, экранизация книги Энди Вейера «Проект “Аве Мария”».
О чём? Космонавт приходит в себя на корабле посреди звёзд, не помня, кто он и как сюда попал. Постепенно герой вспоминает: его экспедицию послали разобраться с опасным космическим явлением, угрожающим жизни на Земле. И теперь он последний выживший и последняя надежда планеты. Ну, не считая странного инопланетного паука.
Трейлер
Чего ждём? Бенефис Райана Гослинга. Если в сценах на Земле он ещё делит экран с другими актёрами, то в космосе на нём должно держаться всё. А учитывая, что его герой — застенчивый рохля, это позволит Гослингу показать свой талант, а не просто красоваться в неоновых лучах.
Первые отзывы в соцсетях — пока ещё не рецензии — от критиков весьма положительные. «Проект» хвалят за юмор и оптимизм, операторскую работу и игру Гослинга и сулят фильму кучу «Оскаров». Но надо учитывать, что такие отзывы почти всегда восторженные.
Внезапная смена русского названия на «Конец света» — сомнительная инициатива прокатчика в Казахстане. Книга выходила как «Проект “Аве Мария”», и это название куда более узнаваемо. Если уж трактовать это как фразеологизм, точнее будет «Последняя надежда». Но трактовать тут и не надо: Hail Mary — это название корабля героя (будем надеяться, хоть звездолёт не переименовали в «Конец света»!).

Тем не менее хорошая новость здесь в том, что официальный русский дубляж у фильма будет — а там, глядишь, он доберётся и до отечественных кинотеатров.

О книге:

Энди Вейер «Проект "Аве Мария"». НФ в духе оптимизма

Артём Киселик

16.02.2022

15190

Выживание в космосе — одного человека и всего человечества.

Невеста!

The Bride!
Когда? 6 марта 2026 в США.
Что? Авангардная романтическая фантастика.
О чём? О Невесте Франкенштейна. Чудовище уговорило безумную учёную оживить труп девушки — и теперь их двое таких, влюблённых живых мертвецов. Дело происходит в 1930-е, так что на мельнице их не сожгут — но полиция и общество в шоке от монстровой любви.
Трейлер
Чего ждём? Необычное, по-своему даже «панковское» инди-кино от Мэгги Джилленхол. Вы её скорее всего помните как актрису из «Тёмного рыцаря» или «Донни Дарко», но в последние годы Джилленхол сменила профессию: она пишет сценарии и ставит кино сама, причём успешно (уже есть номинация на «Оскар»). Невесту сыграла Джесси Бакли («Думаю, как всё закончить»), а её возлюбленного Монстра — сам Тёмный рыцарь, Кристиан Бэйл. Зная его серьёзную подготовку к ролям, для этой он наверняка умер и воскрес.
В общем, после классического и старомодного «Франкенштейна» от Дель Торо у нас будет безумная вольная фантазия на тему старого готического сюжета.

Прыгуны

Hoppers
Когда? 6 марта 2026 в США.
Что? Фантастический мультфильм от Pixar.
О чём? О юной лаборантке, которая испытывает технологию, позволяющую переселять человеческий разум в «аватару» в виде животного. С её помощью она внедряется в общество зверей и помогает им бороться со строительной компанией, разрушающей лес.
Трейлер
Чего ждём? По задумке, да и по графике, «Прыгуны» напоминают ответ Pixar на «Дикого робота» DreamWorks. Но тот был творением знаменитого Криса Сандерса, создателя «Лило и Стича», а «Прыгуны» — работа телевизионного аниматора Дэниела Чонга, известного в основном мультсериалом «Вся правда о медведях».

Исходя из этого и посмотрев трейлер, ждём не анимационный шедевр, а просто милый мультик про говорящих зверей. А впрочем, чего ещё семейной аудитории надо? Судя по данным ScreenRant, именно «Прыгуны» — с большим отрывом самый ожидаемый фильм месяца.

Военная машина

War Machine
Когда? 6 марта 2026 на Netflix.
Что? Фантастический боевик.
О чём? Американские солдаты отправились в лес на учения. И встретили там инопланетную боевую машину, которая, похоже, тоже прилетела на учения. Тренироваться пришельцы явно намерены на американцах.
Трейлер
Чего ждём? Завязка напоминает «Хищника», но если там чудовище было ловким и невидимым, то тут бравых морпехов размазывает по подлеску здоровенный шагоход. Много взрывов, много стрельбы, криков и беготни — и откровенной рекламы американских вооружённых сил, суровости которых даже в трейлере уделяют намного больше внимания, чем фантастическому экшену.
«Военная машина» не киношный блокбастер, а фильм категории «Б» со стриминга, и это чувствуется во всём. Даже в главной роли актёр, больше всего известный по роли на ТВ, — великан Алан Ричсон, сыгравший суперагента Джека Ричера в одноимённом сериале.

Российские премьеры

Космическая собака Лида

Когда? 26 марта 2026 в России.
Что? Российская семейная фантастическая комедия-притча.
О чём? О мальчике Игоре, у которого папа — космонавт. Он подарил сыну собаку Лиду, побывавшую в космосе. И эта собака, оказывается, волшебная — она знакомит Игоря с его возможными версиями из будущего. Взрослые Игори предупреждают мальчика: папа погибнет при следующем старте. Нужно изменить будущее и спасти отца.
Трейлер
Чего ждём? Несмотря на космос и путешествия во времени, «Лида» по трейлеру напоминает не научную фантастику, а сказку. Причём конкретную: «Рождественскую песнь» Диккенса. Приходящие из будущего взрослые версии не просто предупреждают о катастрофе, но и исподволь воспитывают юного героя, показывая ему, к чему приведёт тот или иной жизненный путь.
Поставил «Лиду» Евгений Сангаджиев — известный актёр, для которого это большой кинодебют как для режиссёра. В главной роли юный Данила Харенко, родители у его героя — аж сами Сергей Безруков и Юлия Пересильд, а в будущем он превращается в разные образы Евгения Стычкина.

Калевала: первый викинг

Kalevala: Kullervon tarina
Когда? 12 марта 2026 в России.
Что? Финское мифологическое фэнтези, экранизация сюжета из эпической поэмы Элиаса Лённрота «Калевала».
О чём? О юноше Куллерво, семью которого убили ещё до его рождения. Героя продали в рабство, он поклялся обрести свободу и отомстить обидчикам. Но из этого выйдет мрачная семейная драма в духе трагедий про Эдипа.
Трейлер
Чего ждём? Трейлер производит впечатление не столько экранизации «Калевалы», национального финского достояния, руками самих финнов, сколько, действительно, кино «про викингов» (хотя в оригинальном названии о них ни слова). Фильм явно брутальный, кровавый и грязный, но не особо аутентичный — эти кожаные боевые косухи подошли бы скорее байкеру или ведьмаку, чем реальному средневековому северянину. Зато на титрах обещают включить песню металлической группы Amorphis, славной текстами по «Калевале», — а это уже сразу плюс создателям в карму.

Их, как всегда, много, и часть — продолжения уже известных фильмов. Так что напомним о них кратко. 
Доктор Гаф — вариация на тему современного Айболита, про ветеринара, умеющего говорить с животными. В главной роли Сергей Гармаш.
Домовёнок Кузя 2 — продолжение сказки про малышей-домовых из книг Татьяны Александровой (кроме героев, фильмы с книгами почти не связаны). На сей раз в доме Кузи и Нафани появится девочка Тихоня. Режиссёр и актёры те же, что в первой части.
Мой парень, манекен — мелодрама в духе магреализма про девушку, которая любит парня, превращённого в манекен. Правда, все остальные его голоса не слышат и считают героиню чокнутой.
Царевна-лягушка 2 — продолжение романтической комедии про принцессу-лягушку в современном мире. На сей раз злодеи похищают девушку прямо со свадьбы, и жених с друзьями отправляются спасать её в фэнтези-мир. Режиссёр и актёры те же, что в первой части.

Ужасы в российском прокате

Прикосновение

Когда? 12 марта 2026 в России.
Что? Российские мистические ужасы.
О чём? О серии таинственных самоубийств в СССР. Следователь Крутицкий выясняет, что за этим стоят загробные духи, называющие себя «форзи». Они считают, что смерть лучше жизни. Герой пытается с ними договориться.
Трейлер
Чего ждём? Отечественную классику на большом экране. «Прикосновение» Альберта Мкртчяна, выпущенное в 1992 году, — вопреки заблуждениям, не первый российский фильм ужасов, но первый, который стал своего рода культовым кино. По сей день о нём вспоминают, его обсуждают, на него делают обзоры.

А вот на большом экране его мало кто успел увидеть. Специальный показ 7 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» и широкий прокат с 12 марта помогут это исправить.

Кстати, планируется вторая часть!

Культовый хоррор времён Перестройки получит продолжение 30 лет спустя — «Второе прикосновение»

Кот-император

13.10.2025

60849

Герман Шендеров написал сценарий.

Инферно

No Me Sigas
Когда? 12 марта 2026 в России.
Что? Мексиканский мистический хоррор.
О чём? О видеоблогерше, которая поселилась в проклятой квартире, чтобы снимать про неё видео и набирать просмотры. Что ж, призраки обеспечат ей предостаточно контента.
Трейлер
Чего ждём? Мексиканский испаноязычный хоррор, снятый молодой командой и спродюсированный студией Blumhouse, в оригинале называется «Не преследуй меня». Судя по трейлеру, фильм использует отдельные приёмы «скринлайфа» и «найденной плёнки», но основная часть всё же снята на традиционную камеру.

И другие ужасы:

Астрал. Школа кошмаров (The Tutor) — тайский ужастик о школьниках, призвавших злого духа ради пятёрки на экзамене. Не имеет отношения к серии «Астрал».
Вскрытие демона (The Mortuary Assistant) — американская экранизация игры о патологоанатоме, которой, тут название не врёт, придётся вскрывать тело демона.
Граница — российский ужастик о семье таёжных жителей, столкнувшихся с духами.
Дастур: Проклятие (Дәстүр: Теріс бата) — казахский ужастик о жестоких ритуалах в глубинке. Продолжение «Дастура» 2023 года.
Убийство священного оленя — повторный показ артхаусной мистики от прославленного режиссёра Йоргоса Лантимоса. Если вы пропустили фильм в 2017 году — самое время наверстать упущенное.

