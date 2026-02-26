«Проект „Конец света“»: первые восторги с первых показов (и стоит ли спешить им верить)

Мне понравился «Проект Конец Света» Лорда и Миллера — такой тусовочный бадди-муви про друзей, один из которых инопланетянин, не говорящий на людских языках. Очень мило, и мне трудно было удержаться от слёз в конце. Я обязательно пересмотрю его в любое время до конца своей жизни.