Кот-император
26 февраля 09:35
456
1 минута на чтение
В соцсетях появились отзывы первых зрителей (в основном приглашённых критиков) с первого показа фантастического фильма «Проект „Конец света“» (он же «Проект Аве Мария» — русское название поменял прокатчик в Казахстане). Эти отзывы сплошь восторженные, особенно хвалят игру Райана Гослинга, операторскую работу и инопланетного паучка Рокки.
Важно отметить, что всё это не цитаты из полноценных обзоров, а короткие впечатления в соцсетях, которыми студия попросила гостей поделиться после показа. В таких случаях отзывы почти всегда положительные и даже чересчур восторженные, и это надо учитывать. Впрочем, это также значит, что студия верит в фильм, раз не заставляет критиков подписывать запрет на разглашение до премьеры. В прокат фильм выходит только 20 марта.
«Проект Конец Света» совсем не тот фильм, какого я ожидал. Не столько эпичное космическое приключение, сколько очень личный взгляд на товарищество и обретение катарсиса в бездне космоса. Райан Гослинг играет потрясающий сольный бенефис большую часть фильма. Рокки: осторожно, новый малыш!
Тайлер Таинг
«Проект Конец Света» — ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ! Этот фильм — шедевр. Он намного забавнее, чем я ожидала, он ощущается короче, чем на самом деле, и он правда очень душевный. Я смеялась, я плакала, я влюбилась в Рокки! Райан Гослинг — один из лучших актёров наших дней. ВАУ!
Тесса Смит
Космическая одиссея Фила Лорда и Кристофера Миллера — это первый крупный блокбастер 2026 года, который надо видеть. Просто неземная операторская работа Грега Фрейзера достигает звёзд, подкреплённая блестящей игрой Райана Гослинга. Этот фильм ЖЖОТ!
Эрик Марчен
#ProjectHailMary снят мастерски и очень красиво. Поистине душевная история о человечности и дружбе. Великолепная игра Райана Гослинга — лучшая в его карьере. Операторская работа Грега Фрейзера изысканна до идеала.
Джазз Тангкэй
Мне понравился «Проект Конец Света» Лорда и Миллера — такой тусовочный бадди-муви про друзей, один из которых инопланетянин, не говорящий на людских языках. Очень мило, и мне трудно было удержаться от слёз в конце. Я обязательно пересмотрю его в любое время до конца своей жизни.
Майк Райан
#ProjectHailMary глубок и глубоко трогателен. Абсолютный шедевр надежды и человечности. Он ещё и безумно увлекательный — весёлый, захватывающий, удивляющий и обнадёживающий. Слова «нам нужен такой фильм именно сейчас» звучат слащаво, но это так. И я благодарен, что он есть.🪐🌎
Дрю Тейлор

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

