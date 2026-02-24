Перезапуск «Секретных материалов» получил заказ на пилот, нового шоураннера и актрису в главной роли



Насколько известно, Дэдвайлер и её пока не названный партнёр — это не сами Малдер и Скалли, а их преемники в должности. Куглер даже встречался с Джиллиан Андерсон (Скалли) обсудить перезапуск, и хотя официально об этом не сообщали, сразу пошли слухи о её возможном камео в новом сериале.

Сервис Hulu официально заказал пилотный эпизод новых «Секретных материлов». Об этом проекте, который продюсирует режиссёр «Грешников», известно давно, но только теперь стали известны подробности. Куглер станет режиссёром и сценаристом пилотного эпизода, но не шоураннером сериала. На эту должность пригласили, работавшую над «Декстером» и «Легионом». Крис Картер, создатель оригинальных «Секретных материалов», участвует как исполнительный продюсер, но сценарий не пишет. Подтвердилась и прошлогодняя новость о том, что одну из главных ролей исполнит(«Ошибка времени: Мультивселенная»). Она сыграет одну из «» — так гласит официальная аннотация.