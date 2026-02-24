КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

Перезапуск «Секретных материалов» получил заказ на пилот, нового шоураннера и актрису в главной роли

Кот-император
24 февраля 09:20
451
1 минута на чтение
Сервис Hulu официально заказал пилотный эпизод новых «Секретных материлов». Об этом проекте, который продюсирует режиссёр «Грешников» Райан Куглер, известно давно, но только теперь стали известны подробности. Куглер станет режиссёром и сценаристом пилотного эпизода, но не шоураннером сериала. На эту должность пригласили Дженнифер Йейл, работавшую над «Декстером» и «Легионом». Крис Картер, создатель оригинальных «Секретных материалов», участвует как исполнительный продюсер, но сценарий не пишет. Подтвердилась и прошлогодняя новость о том, что одну из главных ролей исполнит Даниэль Дэдвайлер («Ошибка времени: Мультивселенная»). Она сыграет одну из «двух очень заслуженных , но крайне разных агентов ФБР, которые образуют необычную связь после того, как их назначили в давно закрытый отдел, посвящённый делам, связанным с необъяснимыми феноменами» — так гласит официальная аннотация.

Насколько известно, Дэдвайлер и её пока не названный партнёр — это не сами Малдер и Скалли, а их преемники в должности. Куглер даже встречался с Джиллиан Андерсон (Скалли) обсудить перезапуск, и хотя официально об этом не сообщали, сразу пошли слухи о её возможном камео в новом сериале.

Даниэль Дэдвайлер

Мы уже об этом писали:

Кто сыграет новую «Скалли» в перезапуске «Секретных материалов» — и что будет со старой

Кот-император

10.10.2025

18659

Разве можно заменить Джиллиан Андерсон?

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

