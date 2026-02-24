Перезапуск «Секретных материалов» получил заказ на пилот, нового шоураннера и актрису в главной роли

Сервис Hulu официально заказал
пилотный эпизод новых «Секретных материлов». Об этом проекте, который продюсирует режиссёр «Грешников» Райан Куглер
, известно давно, но только теперь стали известны подробности. Куглер станет режиссёром и сценаристом пилотного эпизода, но не шоураннером сериала. На эту должность пригласили Дженнифер Йейл
, работавшую над «Декстером» и «Легионом». Крис Картер, создатель оригинальных «Секретных материалов», участвует как исполнительный продюсер, но сценарий не пишет.
Подтвердилась и прошлогодняя новость о том, что одну из главных ролей исполнит Даниэль Дэдвайлер
(«Ошибка времени: Мультивселенная»). Она сыграет одну из «двух очень заслуженных , но крайне разных агентов ФБР, которые образуют необычную связь после того, как их назначили в давно закрытый отдел, посвящённый делам, связанным с необъяснимыми феноменами
» — так гласит официальная аннотация.
Насколько известно, Дэдвайлер и её пока не названный партнёр — это не сами Малдер и Скалли, а их преемники в должности. Куглер даже встречался с Джиллиан Андерсон (Скалли) обсудить перезапуск, и хотя официально об этом не сообщали, сразу пошли слухи о её возможном камео в новом сериале.