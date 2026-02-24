Сериал «Рыцарь Семи* королевств»: «Игра престолов», по которой мы так скучали

Вестерос, время правления короля Дейерона II Доброго из рода Таргариенов. Закончился Танец Драконов, отгремело восстание бастардов Блэкфайров, и наступили относительно мирные времена. Продолжается и жизнь обычных людей, в том числе странствующих (или межевых) рыцарей. За душой у них обычно нет ничего кроме меча, коня и рыцарских принципов, поэтому они куда ближе к простому народу, чем знатные лорды. Один из таких рыцарей, сир Дункан Высокий, только начинает свой путь. Его наставник, сир Арлан из Пеннитри, неожиданно умер, и Дунк направляется на ближайший рыцарский турнир, заработать себе имя и немного золота. По пути он встречает странного сироту по имени Эгг, которого принимает в оруженосцы.

A Knight of the Seven Kingdoms Жанр: фэнтезийная трагикомедия Создатели : Айра Паркер, Джордж Мартин В ролях : Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Дэниэл Ингс, Шон Томас Премьера : 18 января 2026 года (HBO) Продолжительность: 6 серий по 30 – 40 минут Похоже на : «Игра престолов» (2011–2019), «Дом Дракона» (2022 – ), трилогия «Хоббит» (2012 – 2014), «Последнее королевство» (2012–2022) После невероятного успеха сериала «Игра престолов», пусть и омрачённого неудачным финалом , любая попытка вернуться ко вселенной Вестероса может показаться неуместной. Легко, мол, почивать на лаврах такой грандиозной истории — голодные фанаты будут рады любому сиквелу, приквелу или спин-оффу. Правда, « Дом Дракона » зрители приняли сдержанно, а к анонсу «Рыцаря Семи Королевств» и вовсе отнеслись скептически. В актёрском составе не было громких имён, а повести о Дунке и Эгге казались слишком простыми и камерными, чтобы стать основой чего-то близкого к былому величию.

Вот только с каждым эпизодом «Рыцаря» удивление зрителей стремительно росло — к нему примешивалась сначала надежда, а потом и радость, которая в итоге переросла в чистый восторг. Сериал называют глотком свежего воздуха, его смотрят и пересматривают, а некоторых персонажей уже внесли в пантеон самых запоминающихся героев «престольной» вселенной.



За что же этот на первый взгляд скромный проект удостоился такой горячей зрительской любви?



Причин несколько. Для начала, шоураннер «Рыцаря» Айра Паркер с огромным уважением и трепетом отнёсся к первоисточнику. Персонажи будто сошли со страниц книги, а многие диалоги перенесены в сериал почти без изменений.

Сир Дункан Высокий — непривычный для наших дней протагонист. Главные герои в книгах и кино нынче частенько руководствуются серой моралью, что придаёт им глубины, сложности и неоднозначности. Да, за ними интересно следить, их сюжетные арки полны неожиданных поворотов, но как же, оказывается, мы истосковались по классическим «хорошим» ребятам! Дункан не очень умён («thick as a castle wall», — говорят о нём), несведущ в этикете и даже не умеет читать. Но он всегда руководствуется принципами рыцарства — добротой, благородством и стремлением защищать слабых и невинных, даже когда на кону стоит его жизнь.

У героев Джорджа Мартина часто есть исторические прототипы . В основу образа Дунка лёг Уильям Маршал, 1-й граф Пембрук, который тоже начинал без богатств и земель, а в итоге его нарекли величайшим рыцарем христианского мира. Если вы слабо знакомы с историей Вестероса, не будем забегать вперёд и портить вам удовольствие, но уже сейчас понятно, что и сира Дункана Высокого ждёт большое будущее.

Его экранный компаньон — мальчик Эгг, чья бритая голова действительно напоминает яйцо (egg). Будущее у Эгга тоже интересное. Поначалу в сериале не раскрывают, кто это на самом деле, но с первого его появления очевидно, что он не тот, за кого себя выдаёт. Он не по годам умён, остёр на язык, подозрительно много знает о благородных домах Вестероса и очевидно недолюбливает Таргариенов. При этом мальчик трудолюбив, добр, и очень старается быть хорошим оруженосцем, хотя с трудом может оторвать от земли турнирное копьё.

Эта странная парочка готовится к первому турниру Дункана, который Лорд Эшфорд устроил в честь дня рождения дочери. На турнир съехалось множество знатных особ, среди которых полно опытных рыцарей в дорогущей броне. Шансы новичка, ни разу в жизни не участвовавшего в настоящей битве, стремятся к нулю, но Дунк не теряет надежды. По правилам, если рыцарь побеждает в схватке, ему достаются конь, доспехи и золото побеждённого, поэтому большим успехом будет хоть раз одержать над кем-нибудь верх.

Сюжет следует за Дунканом, и мы за редким исключением видим и слышим только то, что видит и слышит он. Поэтому турнир — удобный повод ввести в историю много персонажей разом без перемещения по всем Семи (или всё-таки девяти?) Королевствам. Так мы знакомимся с Лионелем Баратеоном по прозвищу Смеющийся Вихрь, предком короля Роберта. Куда больше ему бы подошла кличка «Мистер Харизма» — он любит веселье, выпивку и развлечения, в нём море обаяния и немного безумия, прямо как в Тирионе образца первых сезонов «Игры престолов». Представляют нам и таргариенских принцев — десницу короля, мудрого и рассудительного Бейлора, и отца проблемных сыновей нервного Мейекара. Ещё один замечательный герой — Раймун Фоссовей, чей фамильный герб украшает большое яблоко. Все они очень похожи на книжные прототипы, хотя в их сюжетные линии и добавили несколько новых сцен.

Эти небольшие вставки почти не влияют на основной сюжет, но обогащают уже имеющийся материал. За скрупулёзное следование букве первоисточника отвечал сам Джордж Мартин, который лично контролировал каждую страницу сценария и не допускал отсебятины. Этим объясняется длина серий и их количество — эпизодов всего шесть, и идут они в среднем по полчаса. В небольшой повести просто не хватило бы материала на хронометраж побогаче. О Дунке и Эгге пока вышло только три повести, но Мартин уже дал добро на работу с шоураннерами над последующими сезонами. Как мы знаем, в «Игре престолов» схема «снимаем без первоисточника» сработала не то чтобы блестяще, но кто знает, что выйдет на этот раз?

Поначалу сериал хотели назвать «Дункан и Эгг», но писателю не понравилось, что это похоже на название ситкома. Однако шоу и правда напоминает средневековый ситком. Герои обмениваются шутками, влипают в комичные ситуации, а сцены, которые начинаются пафосно, кончаются гэгами.

Например, в первой серии есть спорная сцена, которая многим не понравилась, но задала верный тон. Вот Дункан гордо стоит с мечом и думает о своём рыцарском будущем, начинает играть та сама тема из «Игры престолов», и… мы видим, как герой испражняется под деревом, очевидно не справившись с колоссальным нервным напряжением. Это здорово спускает с небес на землю — здесь у нас простая история о простых людях, у которых бывает расстройство кишечника на нервной почве. Они боятся, совершают ошибки, едят солонину и живут ради маленьких радостей.

Теперь простолюдины — не просто статисты, а главные герои. Дунк вырос в Блошином конце Королевской гавани и продолжает жить как выходец из народа. А народ этот не менее интересен, чем короли и лорды, — с нового угла мы чуть лучше видим, как в Вестеросе живут кузнецы, кукольники, конюхи и прочие трудяги.

История Дункана Высокого — простая, понятная и человечная. После первых эпизодов зрители окрестили её «комфортным шоу», очень уж славно там показан средневековый быт. А потом шоураннеры напомнили всем, что мы вообще-то тут «Игру престолов» смотрим, и комфорт сменился уже хорошо знакомыми эмоциональными качелями.

Самый насыщенный событиями пятый эпизод даже какое-то время удерживал невероятный рейтинг 10.0 на IMDB, пока его не понизили ревнивые фанаты сериала «Во все тяжкие». В этой серии показали одну из самых реалистичных рыцарских битв в истории кино и телевидения — грязную, кровавую, брутальную. Мы видим и контузию от ударов по шлему, и то, почему и как эффективны рыцарские доспехи, и что сражения на мечах — это не только грациозное фехтование. За исторической достоверностью следил консультант, бывший преподаватель Оксфорда и Кембриджа доктор Хью Доэрти. Он контролировал реквизит, декорации и даже помогал воспроизвести этикет тех времён, а порой даже заставлял переделывать уже готовые к съёмкам площадки.

Отдельной похвалы заслуживают исполнители главных ролей. Питер Клэффи (Дунк) — профессиональный игрок в регби, и актёрского опыта у него не то чтобы очень много, а юный Декстер Сол Анселл (Эгг) и вовсе только начинает свой профессиональный путь. Несмотря на это, в их героев влюбляешься почти сразу, настолько они славные и трогательные ребята.

Неожиданно хорошее, а то и отличное дополнение ко вселенной Льда и Пламени. Новый сериал заполняет временной пробел между «Домом Дракона» и «Игрой престолов», но отличается от них стилистически. Это камерное, приземлённое, забавное и человечное шоу о благородном и нравственно чистом герое, по духу оно напоминает старое фэнтези вроде «Зены» или «Геракла» И хотя нам уже не раз напоминали, что к героям «Игры престолов», особенно к справедливым и хорошим, привязываться нельзя, решительно невозможно не прикипеть душой к добряку Дункану и очаровательному маленькому Эггу.

*P.S. Так почему «Рыцарь Девяти королевств»? Надпись «Рыцарь Девяти королевств» в финале — это шутка Айры Паркера над небольшим противоречием во вселенной Мартина: изначальные Семь королевств в правление Таргариенов были поделены на девять регионов, но сохранили прежнее название.

