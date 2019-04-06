Популярность сериала «Игра престолов» и книг Джорджа Мартина, на которых он основан, просто феерическая. Одна из причин в том, что Мартин грамотно использовал эпизоды и персонажей реальной истории. Давайте разберёмся, чьи реальные фигуры послужили прототипами героев и как это может повлиять на исход борьбы за Вестерос.

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Среди прототипов персонажей «Игры престолов » есть не только участники Войны роз, но и персонажи из других земель и эпох. Перечислим главных героев саги и их возможных исторических прародителей — а затем попробуем угадать, как это повлияет на сюжет сериала. Этот метод может показаться вам шатким, но на самом деле он уже не раз срабатывал!

Осторожно, спойлеры! При анализе сюжета без них не обойтись!

Джон Сноу — победитель Войны Роз

Официально — бастард Эддарда Старка, на самом деле сын принца Рейегара Таргариена и Лианны Старк. Лорд-командующий Ночного дозора, король Севера. Честный, благородный, но наивный — порой до идиотизма. Отважный рыцарь, но посредственный командир.

Генрих VII Тюдор

Официальный победитель Войны роз. Его дед, валлийский дворянин Оуэн Тюдор, был любовником Екатерины Валуа, вдовы Генриха V. Дети Оуэна и Екатерины, включая графа Эдмунда Ричмонда, официального отца Генри, утверждали, что парочка тайно обвенчалась, но документальных свидетельств тому нет. Так что по средневековым законам отец Генри был бастардом.

Оуэн Тюдор и Эдмунд Ричмонд сражались на стороне Ланкастеров — дед будущего короля погиб, а отец попал в плен и умер в тюрьме. Любопытно, что Генри родился спустя три месяца после смерти отца. Учитывая, что Эдмунд провёл в плену полгода, а до того несколько месяцев воевал, велика вероятность, что настоящим отцом Генри вообще был неизвестно кто!

Юность Генри провёл в изгнании как незваный гость герцога Бретонского. После смерти Эдуарда IV и воцарения его брата Ричарда Глостера Генри оказался единственным мужским представителем Ланкастеров, пускай и сомнительным. И решил попытать счастья: на деньги отчаявшихся Ланкастеров собрал наёмников и высадился в Англии, где сразился с Ричардом III. В ключевой момент битвы при Босворте один из командиров Ричарда, граф Стэнли, перешёл на сторону претендента. Ричард погиб, а двойной бастард Генри стал королём. Почему бы Сноу не пойти по той же дорожке?

Дейенерис — невеста Аттилы и… Джон Сноу

Дочь Эйериса II Безумного, сестра Рейегара и Визериса, «мать драконов» и хозяйка Безупречных. Застенчивая, робкая девочка, ставшая волевой, жестокой и отважной королевой.

Генрих VII Тюдор

Да, опять! Целый ряд совпадений в биографии (о чём позже), но прежде всего — образ триумфатора, который пришёл из-за моря и всех одолел. Правда, для полной идентичности необходимо, чтобы Дейенерис в итоге подмяла под себя весь Вестерос.

Елизавета I Тюдор

Дочь Генриха VIII и Анны Болейн. Из-за казни матери была объявлена незаконнорождённой. Пройдя сквозь множество испытаний, она всё-таки взошла на трон и стала самой великой английской королевой.

Юста Грата Гонория

Сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III, амбициозная и волевая женщина. Не желая быть пешкой в династических играх, предложила вождю гуннов Аттиле стать его женой, если тот избавит Гонорию от брата-императора. Аттила доставил римлянам немало хлопот, и лишь его смерть спасла империю от краха.

Тирион — японский сёгун

Сын Тайвина Ланнистера, брат Серсеи и Джейме. Карлик по прозвищу Бес, умный, обаятельный и острый на язык. По словам Мартина, имеет два прототипа: сам автор и колоритный герой Войны роз. Впрочем, как нам кажется, есть ещё один претендент.

Ричард Йорк, герцог Глостер

Сын герцога Ричарда Йорка, брат Эдуарда IV, ставший королём под именем Ричарда III. В историю вошёл как горбатый урод, хотя, согласно современным исследованиям, был лишь немного кособок: одно плечо выше другого. Отличный воин и талантливый полководец, выдающийся администратор и реформатор. Враги обвиняли его в убийстве юных племянников, однако современные историки считают это клеветой.

При всех своих талантах Ричард, похоже, не разбирался в людях. То, что он доверил графу Стэнли, который был женат на матери Тюдора, командовать войсками при Босворте, просто не укладывается в голове. Ричард сделал для страны и народа много достойных вещей — и что получил взамен? Лишь ненависть, презрение и клевету. Тириона, несмотря на заслуги, ждало то же самое.

Ёритомо Минамото

Основатель первого всеяпонского правительства — сёгуната Камакура. Третий сын главы клана Минамото, Ёритомо родился почти карликом с непропорционально большой головой. В семье долго был изгоем, но возглавил клан после гибели отца и старших братьев, ставших жертвами вражды с домом Тайра.

Умный, коварный и циничный Ёритомо не любил сражений, не стыдился бежать и ради победы был готов на всё. Опасаясь утратить власть, приказал убить своего брата Ёсицунэ, блестящего полководца, который помог клану победить во многих битвах.

В итоге Ёритомо уничтожил всех врагов, стравливая их друг с другом, и истребил грозный дом Тайра. Стал первым полноценным сёгуном, правившим Японией именем императора. А вдруг у Тириона так получится?

Серсея — «французская волчица»

Вдова короля Роберта Баратеона, мать королей Джоффри и Томмена, дочь Тайвина. Амбициозная и своевольная женщина, одна из главных виновниц войны за Вестерос.

Маргарита Анжуйская

Жена Генриха VI из-за его безумия стала вождём партии Ланкастеров. Именно её действия привели к началу Войны роз: Маргарита вынудила Королевский совет изгнать Ричарда Йорка. Трижды терпела поражение, но возвращала свою партию в «игру престолов». Королеву обвиняли, что её сын, принц Эдуард, был бастардом от герцога Сомерсета. После того как Эдуард погиб в битве при Тьюксбери, Маргарита попала в плен к Йоркам, была выкуплена своим кузеном, королём Франции Людовиком XI, и умерла в изгнании.

В отличие от Серсеи, за спиной которой стоял сильный и богатый клан, Маргарите, дочери захудалого рода, приходилось покупать союзников за счёт казны. Из-за этого она вечно нуждалась в деньгах и не раз становилась жертвой предательства. И в итоге, несмотря на силу воли и ум, проиграла.

Елизавета Вудвилл

Жена Эдуарда IV Йорка. Как и Серсея, считалась потрясающей красавицей: грациозная, с невероятно белой кожей и золотыми волосами. По характеру тоже схожа с «красной королевой» — современники описывали её как расчётливую, амбициозную, жадную, безжалостную и высокомерную стерву.

Елизавету отличала страсть к интригам, она была готова на любое предательство. В итоге сошлась с врагами-Ланкастерами, выдав дочь за Генри Ричмонда. Но этот дальновидный человек, став королём, от греха подальше спровадил тёщу в монастырь, где та и умерла.

Изабелла Французская

Жена Эдуарда II Плантагенета вошла в историю как «французская волчица». Из-за равнодушия бисексуального мужа завела фаворита, Роджера Мортимера, с помощью которого свергла короля. Предположительно была причастна к его убийству.

Джейме — из рода Борджиа

Сын Тайвина, брат и любовник Серсеи, настоящий отец королей Джоффри и Томмена. Знаменитый боец по прозвищу Цареубийца, золотоволосый красавец, cпособен на великие злодеяния и не менее великие подвиги.

Чезаре Борджиа

Незаконный сын римского папы Александра VI Борджиа. Отличный генерал, ловкий политик с огромными амбициями, один из красивейших мужчин своего времени, великолепный фехтовальщик, человек множества талантов. И при этом беспринципный предатель и бесстыдный развратник. Считается, что по приказу Чезаре был убит его брат, хотя это и не доказано. Более достоверно обвинение в его кровосмесительной связи с сестрой Лукрецией, плодом которой стал сын Джованни.

Чезаре уничтожил множество врагов как на поле боя, так и путём убийств из-за угла и отравлений. За десять лет до смерти заразился сифилисом, его прекрасное лицо покрылось язвами, и на людях он был вынужден носить маску. В 1507 году убит из засады у города Вианы. Врагов у Чезаре было столько, что неизвестно, кто стоял за его гибелью. На его фоне Джейме выглядит человечнее — его надменный характер изменили превратности судьбы.

Лорд Тайвин — «делатель королей»

Глава дома Ланнистеров, отец Серсеи, Джейме и Тириона. Десница королей Эйериса и Джоффри, блестящий полководец и дальновидный политик.

Ричард Невилл, граф Уорик

Глава могущественной семьи, хитрый политик, вошёл в историю под прозвищем «делатель королей». Был архитектором успеха Эдуарда IV Йорка. Затем, поссорившись с королём, восстановил на престоле безумного Генриха VI и стал при нём фактическим правителем. Но вернувшиеся Йорки одолели «делателя королей», и тот погиб в битве при Барнете в 1471 году — во многом из-за измены в своей армии. Главное отличие между Уориком и Тайвином в том, что первый был мастером интриг, а второй опирался на грубую силу.

Джоффри — римский император

Король Вестероса, формально сын Роберта и Серсеи, на самом деле незаконный сын Джейме. Мерзкий, жестокий, трусливый гадёныш, чья гибель вызвала ликование читателей и зрителей.

Эдуард Ланкастер, Принц Уэльский

Сын Генриха VI и Маргариты Анжуйской вошёл в историю как Эдуард Вестминстерский (по месту рождения). Учитывая, что король был безнадёжно болен, реальным отцом принца, скорее всего, был фаворит его матери герцог Сомерсет.

Сложно сказать, в кого пошёл Эдуард, но характер у юнца был отвратительный. Он любил исподтишка нападать на придворных и избивать их до крови, обожал наблюдать за казнями. Считается, что принц погиб в битве при Тьюксбери в 1471 году. По другой версии, он попал в плен и был убит на глазах Эдуарда IV его братом, герцогом Кларенсом.

Калигула

Римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула, «сапожок», — детское прозвище). Один из самых жестоких и деспотичных правителей Рима за всю его историю. По манерам и поведению Джоффри напоминает именно этого выродка, который, поцарствовав четыре года, был убит заговорщиками.

Эддард Старк: прототип был поумнее!

Отец Робба, Сансы, Арьи, Брана и Рикона, приёмный отец Джона Сноу. Благородный Хранитель Севера, Десница короля Роберта, честный и справедливый рыцарь, преданный отец и муж. Ввязавшись в политику с такими моральными качествами, Нед был просто обречён.

Ричард Плантагенет, герцог Йорк

Отец Эдуарда IV и Ричарда III. Мудрый государственный деятель, боролся против коррупции и произвола чиновников. Был популярен среди простого люда и солдат, зато его ненавидели многие лорды. Противостоял королеве, пытался отстранить от власти наследника, настаивая на незаконности его происхождения. Ну просто вылитый Нед!

При этом Ричард Йорк был гораздо более ловким политиком. Альянс с графом Уориком позволил Ричарду стать лордом-протектором Англии. А когда стараниями Маргариты его объявили изменником, Уорик помог Ричарду продолжить борьбу. С другой стороны, Эддард был куда талантливее как полководец, не потерпев ни одного поражения. Ричард же проиграл решающую битву при Уэйкфилде в 1460 году, где и погиб. Его отрубленная голова в шутовской бумажной короне была выставлена на потеху толпе.

Вряд ли Мартин думал о российской истории, когда писал свой цикл. Но и в нашем Смутном времени есть немало параллелей с его персонажами. Например, Михаил Скопин-Шуйский мог бы послужить аналогом сразу и Эддарда, и Робба Старков. Подобно Неду, этот талантливый полководец отказался участвовать в заговоре и узурпировать власть, хотя имел шансы спасти страну от хаоса. Подобно Роббу — отправился на пир в свою честь, где и был отравлен завистниками.

Кейтилин — мать Ричарда Львиное Сердце

Жена Эддарда, мать короля Севера Робба Старка. Умная и гордая леди, преданная жена и мать, чьи принципы привели к гибели её семью. Её прототип назвал сам Мартин.

Алиенора Аквитанская

Жена короля Франции Людовика VII, затем короля Англии Генриха II. Одна из самых выдающихся женщин европейского Средневековья. Влюбилась в юного Генриха, герцога Нормандии, младше её почти на десять лет, и вышла за него спустя несколько месяцев после развода. Через год Генрих стал английским монархом, а Алиенора родила ему восемь детей.

Поначалу брак был крепок, но потом король охладел к постаревшей супруге и завёл любовниц. Королева поддерживала честолюбие сыновей, подстрекая их против короля. За это провела пятнадцать лет в комфортном заточении, откуда её освободил любимый сын, Ричард Львиное Сердце. В дальнейшем помогала выкупать Ричарда из плена и правила Англией в его отсутствие. После гибели Ричарда уехала в Аквитанию, где умерла, пережив почти всех своих детей.

Мизинец: мы предвидели его конец

Лорд Петир Бейлиш: коварный интриган, незнатный дворянин, мечтающий взобраться на самый верх.

Томас Кромвель

Сын трактирщика, рождённый в лондонских трущобах. В юности был разбойником и наёмником. Отличался острым умом и страстью к интригам. Сделал карьеру юриста, стал секретарём кардинала Уолси, канцлера при Генрихе VIII, пробрался в парламент и королевский Тайный совет. Ловкими интригами свалил канцлера Томаса Мора и занял его место.

Пять лет Кромвель был самым влиятельным человеком Англии, получил титул графа Эссекса. Но в 1540 году был арестован и кончил жизнь под топором палача.

И вот что интересно: эту статью мы первоначально публиковали в журнале к выходу 7 сезона. Тогда Мизинец ещё казался коварным и непобедимым. Но не прошло и сезона, как он кончил точно так же, как его прототип!

Исходя из истории: кто победит?

Не факт, что Мартин использует результаты Войны роз, завершая битву за Вестерос. Но кто знает? Попробуем погадать на кофейной гуще, держа в уме реальную историю. Очевидно, что ключевая фигура под занавес событий — Генрих VII Тюдор. Главный вопрос: прототипом кого из уцелевших мартиновских героев он окажется? Есть несколько версий.

Это Джон Сноу

В пользу такой версии — сомнительное и в то же время потенциально высокое происхождение обоих, длительное неучастие в междоусобице и случайный выход на первый план из-за гибели других претендентов. Если версия верна, Джон должен жениться на Дейенерис, чтобы укрепить своё положение, и победить захватившего трон Тириона, который олицетворяет Ричарда III.

Это Тирион

Версия шаткая, основанная лишь на сходстве Ланнистеров с Ланкастерами. Если Мартин пойдёт на такое, ему нужно вывернуть наизнанку первую версию: Сноу сыграет роль Ричарда III, захватив престол, затем будет разгромлен и убит Тирионом, который заключит династический брак с Дейенерис.

Это Эдрик Шторм или Джендри

Эти версии повторяют вариант с Джоном Сноу: юноши — бастарды Роберта Баратеона и в Войне пяти королей почти не участвовали. Для победы одному из них придётся жениться на Дейенерис («мать драконов» — просто джокер в игре престолов!), а Ричардом III может быть любой из уцелевших претендентов.

Но эта версия крайне сомнительна. Даже с оглядкой на Войну роз баратеоновские бастарды больше похожи на самозванцев Перкина Уорбека и Ламберта Симнела, которые выдавали себя за принцев дома Йорков. Оба кончили жизнь на плахе — возможно, та же участь ждёт Эдрика и Джендри.

Это Дейенерис

К этому варианту склоняется большинство исследователей цикла. Если не обращать внимание на пол, Дейенерис идеально подходит на роль первого короля-Тюдора. Она Таргариен, потомок полумистических валирийцев, — а Генрих заявлял, что ведёт род от самого короля Артура. Оба использовали драконов (Генрих, конечно, как символ). Оба родились после смерти своих отцов, долго были в изгнании без денег и армии. Оба пришли из-за моря, опираясь на чужеземные войска.

Чтобы утвердить своё право на трон, сомнительный Ланкастер Генрих женился на кузине. Возможно, так придётся поступить и Дейенерис — в этом случае её избранником станет Джон Сноу, её племянник. Дейенерис куда больше походит на умного, хитрого и безжалостного Генриха Тюдора, чем мягкосердечный и недалёкий Сноу. К тому же гендерная рокировка подходит и стилю Мартина, и нынешней популярности феминизма.

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Так что, победитель определён? Не будем спешить. Послушаем, что говорит на этот счёт сам Мартин.

Война роз всегда очаровывала меня и, безусловно, повлияла на «Песнь льда и пламени»… Мне нравится использовать историю, чтобы подстегнуть фантазию, добавить правдоподобия, но идея просто переписывать историю с изменёнными именами меня не привлекает. Я предпочитаю переосмыслить её, чтобы направить сюжет в новых и неожиданных направлениях. Джордж Мартин

Последнее слово в любом случае за демиургом «Песни льда и пламени». А он может переиграть итог Войны пяти королей, не оглядываясь на Войну роз. И все прогнозы потеряют всякий смысл. Только время покажет, кто прав.